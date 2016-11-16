15 فكرة لإضاءة حمامك بشكل أكثر احترافية

الإضاءة المثالية هي مفتاح نجاح أي تصميم، ولكل غرفة الأسلوب الخاص للإضاءتها ولتظهر جمال تصميمها من دون إزعاج، هنا مثلا سنتحدث قليلا عن إضاءة الحمام، وهو من أكثر الغرف حميمية لذا علينا أن نعتني جيدا بإضاءته، لأنها إذا كانت مزعجة لن نصل إلى النتيجة المطلوبة من راحة وهدوء نفسي واسترخاء، لذا إليك 15 فكرة لتصميم إضاءة تجمل حمامك أجمل..
حين نتحدث عن حرارة الإضاءة فسنجد أن هناك ضوء بارد وضوء دافئ، الأول يميل أكثر للبياض والثاني يأخذ درجات الأصفر الهادئ، وبين هذين النوعين ستجد مستويات مختلفة ومميزة، مع مراعاة أماكنها حتى ينجح تأثيرها المباشر على المشاعر وإبراز جمال التصميم..
الإضاءة الطبيعية لها دور رئيسي لا يمكن إنكاره، على الرغم من وجود مصابيح معلقة صغيرة فالنافذة الصغيرة ستلفت نظرك أولا لما لها من سحر خاص على التصميم، وصغر حجمها يحافظ على خصوصية الفراغ ويسمح بمرور القدر الكافي من أشعة الشمس..
اختر جيدا أماكن استراتيجية مصابيح السقف المعلقة، فكما نرى مصباح فوق الحوض مباشرة واخر في غرفة الاستحمام وآخر عند المدخل ..
حديثا ظهر تصميات لقطع أثاث تسمح بإضاءتها، وتظهر وكأنها تشع ضوءا خافتا، هذا الأسلوب في الإضاءة يعد غير مباشر ولكنه يحقق نجاحا وظيفيا ملحوظ..
ما رأيك في الأماكن المختبئة والتى تعد غير مستخدمة، خلف المرآة مثلا نصنع بيت نور خفي يجعل منها مرآة غير عادية وغير تقيدية..
لا تكتفى بإضاءة حمام بشكل عام ولكن ما رأيك أن تختار لحمامك وحدات إضاءة ديكورية تسمح لضوء أن يتخلل إلى أركان هادئة مليئة بالتفاصيل..
ضع في الأماكن الرئيسية مصابيح تضئ بشكل مباشر ومحدد لتعطة أهمية لها ولتلفت لها الأنظار..
مع تطور عالم الديكور تظهر صيحات الموضة الحديثة مثل مرآة ذات إطار مضئ، وتصبح هي مصدر رئيسي للإضاءة..
يمكنك توزيع وحدات إضاءة بشكل منتظم بداخل حمامك ليصبح مضاء بشكل كامل ومناسب ..
هذا النوع من المصابيح المعلقة في السقف غير مفضلة بالحمام لأسباب كثيرة ولكن عند استخدامها عليك بالأغطية الواقية من الرطوبة ..
وحدات إضاءة جانبية تشع نورا قويا وتخلق جوا حميميا وتميز ركن الحوض عن باقى تفاصيل الحمام..
حتى تحصل على الإضاءة الفعالة في حمامك عليك باختيار أساليب مختلفة، على رغم من تشابه الوسائل المستخدمة ولكن التأثير مختلف ..
لا تترك الزوايا دون إضاءة تميزها وتجعلها أجمل..
لن نستطيع أن نتجاهل أسوب الإضاءة العامة والتقليدية، فهى إلى الآن من أنجح أساليب الإضاءة والتى تحقق تماثل وتوازن في كل أركان التصميم..
وفي النهاية يمكنك التحكم في إضاءة حمامك عن طريق اختلاف مستويات الإضاءة، سواء كانت قريبة أو بعيدة فهى لها دور بالتأكيد، علينا فقط أن نحدد موقعها المناسب وشكل الضوء الخارج منها..
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