15 فكرة لإضاءة حمامك بشكل أكثر احترافية

الإضاءة المثالية هي مفتاح نجاح أي تصميم، ولكل غرفة الأسلوب الخاص للإضاءتها ولتظهر جمال تصميمها من دون إزعاج، هنا مثلا سنتحدث قليلا عن إضاءة الحمام، وهو من أكثر الغرف حميمية لذا علينا أن نعتني جيدا بإضاءته، لأنها إذا كانت مزعجة لن نصل إلى النتيجة المطلوبة من راحة وهدوء نفسي واسترخاء، لذا إليك 15 فكرة لتصميم إضاءة تجمل حمامك أجمل..