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15 فكرة لإضاءة حمامك بشكل أكثر احترافية

آية منير آية منير
Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
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الإضاءة المثالية هي مفتاح نجاح أي تصميم، ولكل غرفة الأسلوب الخاص للإضاءتها ولتظهر جمال تصميمها من دون إزعاج، هنا مثلا سنتحدث قليلا عن إضاءة الحمام، وهو من أكثر الغرف حميمية لذا علينا أن نعتني جيدا بإضاءته، لأنها إذا كانت مزعجة لن نصل إلى النتيجة المطلوبة من راحة وهدوء نفسي واسترخاء، لذا إليك 15 فكرة لتصميم إضاءة تجمل حمامك أجمل..

1 – اختلاف درجات حرارة الإضاءة

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

حين نتحدث عن حرارة الإضاءة فسنجد أن هناك ضوء بارد وضوء دافئ، الأول يميل أكثر للبياض والثاني يأخذ درجات الأصفر الهادئ، وبين هذين النوعين ستجد مستويات مختلفة ومميزة، مع مراعاة أماكنها حتى ينجح تأثيرها المباشر على المشاعر وإبراز جمال التصميم..

2 – الإضاءة الطبيعية..

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الإضاءة الطبيعية لها دور رئيسي لا يمكن إنكاره، على الرغم من وجود مصابيح معلقة صغيرة فالنافذة الصغيرة ستلفت نظرك أولا لما لها من سحر خاص على التصميم، وصغر حجمها يحافظ على خصوصية الفراغ ويسمح بمرور القدر الكافي من أشعة الشمس..

3 – أماكن هامة

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

اختر جيدا أماكن استراتيجية مصابيح السقف المعلقة، فكما نرى مصباح فوق الحوض مباشرة واخر في غرفة الاستحمام وآخر عند المدخل ..

4 – قطع أثاث مضيئة..

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

حديثا ظهر تصميات لقطع أثاث تسمح بإضاءتها، وتظهر وكأنها تشع ضوءا خافتا، هذا الأسلوب في الإضاءة يعد غير مباشر ولكنه يحقق نجاحا وظيفيا ملحوظ..

5 – أماكن غريبة

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

ما رأيك في الأماكن المختبئة والتى تعد غير مستخدمة، خلف المرآة مثلا نصنع بيت نور خفي يجعل منها مرآة غير عادية وغير تقيدية..

6 – عامة وخاصة

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام حجر Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

لا تكتفى بإضاءة حمام بشكل عام ولكن ما رأيك أن تختار لحمامك وحدات إضاءة ديكورية تسمح لضوء أن يتخلل إلى أركان هادئة مليئة بالتفاصيل..

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7 – الضوء المباشر..

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

ضع في الأماكن الرئيسية مصابيح تضئ بشكل مباشر ومحدد لتعطة أهمية لها ولتلفت لها الأنظار..

8 – مرآة مضيئة..

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

مع تطور عالم الديكور تظهر صيحات الموضة الحديثة مثل مرآة ذات إطار مضئ، وتصبح هي مصدر رئيسي للإضاءة..

9 – إضاءة موزعة بشكل مناسب

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo حمام
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

يمكنك توزيع وحدات إضاءة بشكل منتظم بداخل حمامك ليصبح مضاء بشكل كامل ومناسب ..

10 – مصابيح السقف..

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos حمام
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

هذا النوع من المصابيح المعلقة في السقف غير مفضلة بالحمام لأسباب كثيرة ولكن عند استخدامها عليك بالأغطية الواقية من الرطوبة ..

11 – ضوء جانبي قوي

CASA VINTAGE ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos حمام
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

وحدات إضاءة جانبية تشع نورا قويا وتخلق جوا حميميا وتميز ركن الحوض عن باقى تفاصيل الحمام..

12 – أساليب مختلفة

OC Home Decor, Irvine, Orange County 2015, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

حتى تحصل على الإضاءة الفعالة في حمامك عليك باختيار أساليب مختلفة، على رغم من تشابه الوسائل المستخدمة ولكن التأثير مختلف ..

13 – زوايا مضيئة..

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos حمام
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

لا تترك الزوايا دون إضاءة تميزها وتجعلها أجمل..

14 – الضوء العام..

Casa Beth, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

لن نستطيع أن نتجاهل أسوب الإضاءة العامة والتقليدية، فهى إلى الآن من أنجح أساليب الإضاءة والتى تحقق تماثل وتوازن في كل أركان التصميم..

15 – اختلاف المستويات..

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores حمام
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

وفي النهاية يمكنك التحكم في إضاءة حمامك عن طريق اختلاف مستويات الإضاءة، سواء كانت قريبة أو بعيدة فهى لها دور بالتأكيد، علينا فقط أن نحدد موقعها المناسب وشكل الضوء الخارج منها..

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