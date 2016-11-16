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شقة صغيرة عنوان للبساطة والجمال

آية منير آية منير
homify مطبخ
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سنروى اليوم عليك قصة سعيدة طويلة المدى عن شقة صغيرة تحكي أركانها كل روايات السعادة، ستجد من البساطة والجمال ما يكفى أن يجعلها شقة الأحلام وبأقل التكاليف، وستقف كثيرا أمام التفاصيل البسيطة والمليئة بالرقة والنعومة، هوميفاي يقدم لك نموذج اليوم ليس له مثيل في بساطته وأناقته ويناسب من هم في بداية حياتهم ويوفي احتياجاتهم بالشكل الأمثل.. سنبدأ الجولة سريعا ..

أريكة وفقط..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كل ما نحتاجه في غرفة معيشتنا أريكة مريحة نجلس عليها لنرتاح قليلا من تعب وإرهاق العمل، أريجة من الجلد الطبيعي لتعكس روح العملية في التصميم، أرضية من الباركيه اللامع مع سجادة أنيقة مصممة من الأشكال الهندسية المختلفة ..

جدارية أنيقة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ما رأيك أن تزين جدار منزلك بشجرة من إبداعك الشخصي، وتكتفى بها وتترك باقى جدران الغرفة باللون الأبيض لتلفت الأنظار لعملك الفنى الرائع..

مكتبة صغيرة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وحتى تحافظ على المنزل دائما مرتب ومنظم، كن حريص على اقتناء مكتبة صغيرة لجمع أوراقك وأدواتك، مع أرفف عملية بسيطة للكتب وقطع الديكورالمميزة..

تابلوه رائع..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ستجد أنه حتى في اختياره للتابلوهات كان بسيطا غير متكلفا بألوان هادئة ورقيقة..

فراغ واحد ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وكما جرت العادة حين يحب المصمم أن يزيد من مساحة الشقة عليه بأن لا يترك حواجز بين الفراغ الرئيسي للمنزل الاستقبال ، فجمع بين فراغ المعيشة وطاولة الطعام والمطبخ ..

طاولة طعام ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

طاولة طعام صغيرة مصنوعة من الخشب، كلاسيكية بسيطة غير متكلفة وعملية بشكل كبير..

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حائط مزخرف..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اختيار موفق من المصمم لحائط مزخرف يزين منطقة الطعام، طابع ريفي رائع لتصميم بسيط، ولا أروع من ذلك ..

مصابيح ذات تأثير رائع..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هنا نرى تأثير المصباح على الحائط، فقط تخيل هذا التأثير مع هدوء الليل وكتابك المفضل ومشروبك الدافئ..

غرفة نوم رئيسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لمسة من لون السماء الصافية بداخل غرفة نومك، وكأنك اقتطعت قطعة من الطبيعة وامتلكتها في منزلك، حرص المصمم على الإضاءة الطبيعة لتجد دائما الغرفة مشرقة..

سرير مريح..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم لسرير مزدوج مريح جدا بخلفية من اللون الرائع السماء الصافية مع وحدات إضاءة جانبية أباجورة بسيطة جدا لمحبي القراءة في هدوء الليل، وحتى نحافظ على جو رومانسي وهادئ للغرفة ..

ألوان جريئة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لا تنس اللمسة الجريئة من خلال أقل العناصر، لون الأصفر واللبني في خديدات صغيرة لكسر ملل الألوان الهدائة ولنخلق تفاصيل جاذبة وملفتة للنظر..

دولاب بسيط..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وللحفاظ على نظام غرفتك يجب عليك أن تختار الدولاب الخاص بك بشكل دقيق، وليكن عملى ومقسم من الداخل بشكل مبتكر..

إلى هنا تنتهى جولتنا في عالم خاص خلقه المصمم في شقة صغيرة عنوان للبساطة والجمال ..

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