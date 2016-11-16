شقة صغيرة عنوان للبساطة والجمال

سنروى اليوم عليك قصة سعيدة طويلة المدى عن شقة صغيرة تحكي أركانها كل روايات السعادة، ستجد من البساطة والجمال ما يكفى أن يجعلها شقة الأحلام وبأقل التكاليف، وستقف كثيرا أمام التفاصيل البسيطة والمليئة بالرقة والنعومة، هوميفاي يقدم لك نموذج اليوم ليس له مثيل في بساطته وأناقته ويناسب من هم في بداية حياتهم ويوفي احتياجاتهم بالشكل الأمثل.. سنبدأ الجولة سريعا ..
كل ما نحتاجه في غرفة معيشتنا أريكة مريحة نجلس عليها لنرتاح قليلا من تعب وإرهاق العمل، أريجة من الجلد الطبيعي لتعكس روح العملية في التصميم، أرضية من الباركيه اللامع مع سجادة أنيقة مصممة من الأشكال الهندسية المختلفة ..
ما رأيك أن تزين جدار منزلك بشجرة من إبداعك الشخصي، وتكتفى بها وتترك باقى جدران الغرفة باللون الأبيض لتلفت الأنظار لعملك الفنى الرائع..
وحتى تحافظ على المنزل دائما مرتب ومنظم، كن حريص على اقتناء مكتبة صغيرة لجمع أوراقك وأدواتك، مع أرفف عملية بسيطة للكتب وقطع الديكورالمميزة..
ستجد أنه حتى في اختياره للتابلوهات كان بسيطا غير متكلفا بألوان هادئة ورقيقة..
وكما جرت العادة حين يحب المصمم أن يزيد من مساحة الشقة عليه بأن لا يترك حواجز بين الفراغ الرئيسي للمنزل
الاستقبال ، فجمع بين فراغ المعيشة وطاولة الطعام والمطبخ ..
طاولة طعام صغيرة مصنوعة من الخشب، كلاسيكية بسيطة غير متكلفة وعملية بشكل كبير..
اختيار موفق من المصمم لحائط مزخرف يزين منطقة الطعام، طابع ريفي رائع لتصميم بسيط، ولا أروع من ذلك ..
هنا نرى تأثير المصباح على الحائط، فقط تخيل هذا التأثير مع هدوء الليل وكتابك المفضل ومشروبك الدافئ..
لمسة من لون السماء الصافية بداخل غرفة نومك، وكأنك اقتطعت قطعة من الطبيعة وامتلكتها في منزلك، حرص المصمم على الإضاءة الطبيعة لتجد دائما الغرفة مشرقة..
تصميم لسرير مزدوج مريح جدا بخلفية من اللون الرائع
السماء الصافية مع وحدات إضاءة جانبية
أباجورة بسيطة جدا لمحبي القراءة في هدوء الليل، وحتى نحافظ على جو رومانسي وهادئ للغرفة ..
لا تنس اللمسة الجريئة من خلال أقل العناصر، لون الأصفر واللبني في خديدات صغيرة لكسر ملل الألوان الهدائة ولنخلق تفاصيل جاذبة وملفتة للنظر..
وللحفاظ على نظام غرفتك يجب عليك أن تختار الدولاب الخاص بك بشكل دقيق، وليكن عملى ومقسم من الداخل بشكل مبتكر..
إلى هنا تنتهى جولتنا في عالم خاص خلقه المصمم في شقة صغيرة عنوان للبساطة والجمال ..
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