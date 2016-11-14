الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة مبهجة لمكتبة خاصة بطفلك

آية منير آية منير
Rénovation Maison Région Parisienne , K Design Agency K Design Agency غرفة الاطفال
Loading admin actions …

هل فكرت يوما في تصميم مكتبة خاصة بطفلك وبغرفته، حتى تجعل منه قارئ جيد يحب الكتب ويقدسها ويجعلها منذ طفولته ركن أساسي في حياته، وفي موضوعنا اليوم سنعرض 13 أفكار لمكتبات صغيرة بتصميم طفولى يناسب طفلك وتحببه في القراءة وتشعره بأنها جزء لا يتجزأ من حياته واختار له كتبه المفضلة واملؤها بالمجلات المسلية وكتب التلوين وكتب ثقافية مليئة بالصور الملونة والتى تجذب طفلك وتثير شغفه وحبه للمتابعة .. هيا بنا إلى رحلة سريعة بين مجموعة أفكار حتما ستنال إعجابك..

1 – مكتبة أسفل الدرج ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إن كانت غرفة طفلك مكونة من سرير ذو طابقين أو عبارة عن مستويين فماذا لو تم استغلال المساحة أسفل الدرج بشكل مبتكر وتصميمها على هيئة أرفف مفتوحة مختلفة المقاسات ..

2 – شجرة تنبت أزهارا..

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

ما رأيك في تصميم مختلف ومبتكر، شجرة تنبت أزهار على هيئة كتب طفلك المفضلة، روعة هذا التفكير يجعل طفلك يربط بين القراءة وبأن عقله يزهر ويثمر، مع جلسة مريحة بأسفل شجرته المفضلة ويستظل بظلها ..

3 – استغلال أمثل..

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة نوم أولاد
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

أما إذا كانت مساحة غرفة طفلك صغيرة فاختار تصميم بسيط وذكي، سرير علوى وبأسفله مكتبة أنيقة مع مكتب صغير، وكأنه عالم خاص بطفلك يشمل كل احتياجاته ..

4 – أرفف عشوائية

Загородный дом "Natürliche", Artichok Design Artichok Design غرفة الاطفال خشب Multicolored
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

ولكسر الروتين يمكنك أن تجعل مكتبة طفلك مقسمة إلى مجموعة أرفف موزعة عشوائيا حسب تصميم الغرفة وبألوان مختلفة ..

5 – حائط وركن خاص ..

homify غرفة الاطفال Multicolored
homify

homify
homify
homify

ما رأيك أن توفر لطفلك مع المكتبة الخاصة به ، ركن مريح ومرتب للقراءة ، هذا ما فعله المصمم في هذا النموذج وقد صمم حائط بأكمله على هيئة أرفف مفتوحة ومغلقة وتتوسطها شباك مفتوح وأسفله أريكة صغيرة مريحة لتشجع طفلك على قراءة كتابه المفضل ..

6 – تصميم أورجانيك..

Quarto Violeta, Oba! Arquitetura Oba! Arquitetura غرفة الاطفال
Oba! Arquitetura

Oba! Arquitetura
Oba! Arquitetura
Oba! Arquitetura

يمكنك أن تفصل بين غرفة نوم طفلك ومنطقة ألعابه عن طريق حاجز رأسي على شكل مكتبة مقسمة بشكل مبتكر وعشوائي ناعم ومتناغم مع خطوطه الخارجية ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – غصن شجرة ..

Дизайн загородного дома в п. Приветинское, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA غرفة الاطفال
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

حان وقت البساطة والرقة .. فلتترك لطفلك مساحة كبيرة لإبداعه وتطبيقه ما يراه وما يقرأه في كتبه المفضلة، مع غصن شجرة يتخلل حائط أحلامه لنجد أمامنا تصميم هادئ وبسيط ، يجمع بين مجموعة أنشطة مختلفة للطفل ..

8 – أرفف أعلى السرير..

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة الاطفال قماش Multicolored
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

يمكننا أيضا استغلال المنطقة اعلى السرير بتصميم مجموعة من الأرفف ذات أشكال سداسية منتظمة وتتجمع وكأنها خلية نحل بسيطة ..

9 – دائرة ..

Produção Fotográfica | Ambientes e Projetos de Arquitetos, Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan

Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan
Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan
Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan

مكتبة على شكل دائرة فكرة جديدة وبسيطة..

10 – حروف اسمه..

A,B, vamos brincar?, Ângela Pinheiro Home Design Ângela Pinheiro Home Design غرفة الاطفال خشب Multicolored
Ângela Pinheiro Home Design

Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design

ن تجد أفضل من أن تصمم مكتبة طفلك بحروف اسمه، وتملأها بتفاصيله الخاصة وألعابة وكتبه المفضلة، بلون أحمر جذاب وكاسر للملل والروتين ..

11 – مكتبة ودولاب ..

Дизайн в современном стиле 3к.кв, MoRo MoRo غرفة الاطفال
MoRo

MoRo
MoRo
MoRo

بمكننا دمج المكتبة مع الدولاب وكأنها قطعة متكاملة ولكن على شكل أرفف منتظمة ومفتوحة ..

12 – مكتبة مستقلة ..

Nursery homify غرفة الاطفال
homify

Nursery

homify
homify
homify

دولاب صغير مفتوح ومستقل بذاته يصبح مكتبة أنيقة ومرتبة ..

13 – كتابك هو وطنك..

Rénovation Maison Région Parisienne , K Design Agency K Design Agency غرفة الاطفال
K Design Agency

K Design Agency
K Design Agency
K Design Agency

في النهاية نأتي بتصميم يعني لنا الكثير، ويحمل معاني جميللة، ما رأيك أن تصمم أرفف على شكل بيوت صغيرة تحمل رسالة فحواها أن كتابك هو بيتك ووطنك لا تتركه، نحن بحاجة إلى جيل قارئ ومثقف فلا تتردد في تشجيع طفلك على القراءة وتصميم مكتبته الخاصة حتى وإن كانت مجرد أرفف صغيرة كهذه ..

يمكنك أيضا قراءة عن غرف الأطفال وتصميمات مبتكرة لا مثيل لها  في هذا المقال 

شقة فخمة وأنيقة على طراز ملوكي
هل طفلك يمتلك مكتبة ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً