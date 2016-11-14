13 فكرة مبهجة لمكتبة خاصة بطفلك

في النهاية نأتي بتصميم يعني لنا الكثير، ويحمل معاني جميللة، ما رأيك أن تصمم أرفف على شكل بيوت صغيرة تحمل رسالة فحواها أن كتابك هو بيتك ووطنك لا تتركه، نحن بحاجة إلى جيل قارئ ومثقف فلا تتردد في تشجيع طفلك على القراءة وتصميم مكتبته الخاصة حتى وإن كانت مجرد أرفف صغيرة كهذه ..

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