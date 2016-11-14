13 فكرة مبهجة لمكتبة خاصة بطفلك

هل فكرت يوما في تصميم مكتبة خاصة بطفلك وبغرفته، حتى تجعل منه قارئ جيد يحب الكتب ويقدسها ويجعلها منذ طفولته ركن أساسي في حياته، وفي موضوعنا اليوم سنعرض 13 أفكار لمكتبات صغيرة بتصميم طفولى يناسب طفلك وتحببه في القراءة وتشعره بأنها جزء لا يتجزأ من حياته واختار له كتبه المفضلة واملؤها بالمجلات المسلية وكتب التلوين وكتب ثقافية مليئة بالصور الملونة والتى تجذب طفلك وتثير شغفه وحبه للمتابعة .. هيا بنا إلى رحلة سريعة بين مجموعة أفكار حتما ستنال إعجابك..
إن كانت غرفة طفلك مكونة من سرير ذو طابقين أو عبارة عن مستويين فماذا لو تم استغلال المساحة أسفل الدرج بشكل مبتكر وتصميمها على هيئة أرفف مفتوحة مختلفة المقاسات ..
ما رأيك في تصميم مختلف ومبتكر، شجرة تنبت أزهار على هيئة كتب طفلك المفضلة، روعة هذا التفكير يجعل طفلك يربط بين القراءة وبأن عقله يزهر ويثمر، مع جلسة مريحة بأسفل شجرته المفضلة ويستظل بظلها ..
أما إذا كانت مساحة غرفة طفلك صغيرة فاختار تصميم بسيط وذكي، سرير علوى وبأسفله مكتبة أنيقة مع مكتب صغير، وكأنه عالم خاص بطفلك يشمل كل احتياجاته ..
ولكسر الروتين يمكنك أن تجعل مكتبة طفلك مقسمة إلى مجموعة أرفف موزعة عشوائيا حسب تصميم الغرفة وبألوان مختلفة ..
ما رأيك أن توفر لطفلك مع المكتبة الخاصة به ، ركن مريح ومرتب للقراءة ، هذا ما فعله المصمم في هذا النموذج وقد صمم حائط بأكمله على هيئة أرفف مفتوحة ومغلقة وتتوسطها شباك مفتوح وأسفله أريكة صغيرة مريحة لتشجع طفلك على قراءة كتابه المفضل ..
يمكنك أن تفصل بين غرفة نوم طفلك ومنطقة ألعابه عن طريق حاجز رأسي على شكل مكتبة مقسمة بشكل مبتكر وعشوائي ناعم ومتناغم مع خطوطه الخارجية ..
حان وقت البساطة والرقة .. فلتترك لطفلك مساحة كبيرة لإبداعه وتطبيقه ما يراه وما يقرأه في كتبه المفضلة، مع غصن شجرة يتخلل حائط أحلامه لنجد أمامنا تصميم هادئ وبسيط ، يجمع بين مجموعة أنشطة مختلفة للطفل ..
يمكننا أيضا استغلال المنطقة اعلى السرير بتصميم مجموعة من الأرفف ذات أشكال سداسية منتظمة وتتجمع وكأنها خلية نحل بسيطة ..
مكتبة على شكل دائرة فكرة جديدة وبسيطة..
ن تجد أفضل من أن تصمم مكتبة طفلك بحروف اسمه، وتملأها بتفاصيله الخاصة وألعابة وكتبه المفضلة، بلون أحمر جذاب وكاسر للملل والروتين ..
بمكننا دمج المكتبة مع الدولاب وكأنها قطعة متكاملة ولكن على شكل أرفف منتظمة ومفتوحة ..
في النهاية نأتي بتصميم يعني لنا الكثير، ويحمل معاني جميللة، ما رأيك أن تصمم أرفف على شكل بيوت صغيرة تحمل رسالة فحواها أن كتابك هو بيتك ووطنك لا تتركه، نحن بحاجة إلى جيل قارئ ومثقف فلا تتردد في تشجيع طفلك على القراءة وتصميم مكتبته الخاصة حتى وإن كانت مجرد أرفف صغيرة كهذه ..
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