منزل مساحته 120 م² ستبهرك تفاصيله

هذا المنزل المبني حديثًا في بولندا مثال حي على موهبة المصمم التي ظهرت في استغلال المساحة الصغيرة بتكاليف مناسبة. التصميم مستوحى من تصميمات الأكواخ الدافئة والمرحبة بالسكن فيها وهذا واضخ أيضًا في الديكور الداخلي الذي سنراه في الصور القادمة، حيث أعطى المنزل من الداخل حياة ودفئًا في منتهى الروعة. نترككم مع هذا المشروع الرائع.
هذا هو المنزل من الخلف، ألا يبدو رائعًا؟ استخدم المصمم الخشب كممشى فوق النجيلة يربط بين أماكن مختلفة من الحديقة ذات التصميم التبسيطي ليخرج لوحة رائعة مناسبة للحفلات وجلسات السمر والتأمل بالليل.
واجهة المنزل مقاربة جدًا لخلفيته. استخدم المصمم الأحجار الطبيعية في مدخل المنزل سواء في الشارع أمام المنزل كممر للسيارات أو في السلالم المؤدية لباب المنزل. بالرغم من عصرية تصميم هذا المنزل إلا أنه يشعرك بكلاسيكية تقليدية تعود بك بالزمن.
أول ما نراه عند الدخول، مساحة مشتركة بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة نابضة بالحياة! مزيج بين الألوان الحيوية في استخدام ألوان مختلفة لكراسي طاولة السفرة ووالسجادة الشبيهة بقفير النحل الملون والإطارات ذات الرسومات زاهية الألوان ممتزجة مع الألوان الأرضية الهادئة لكنبة غرفة المعيشة على شكل حرف L ولون الحائط الرمادي. استخدم المصمم ستائر شفلفة ليستغل ضوء الشمس الذي يملأ أركان الغرفة بسبب النافذة الكبيرة ذات الإطلالة الرائعة.
صورة أقرب لطاولة السفرة لترى تفاصيل الكراسي والديكور. الغرفة مليئة بالحيوية وتفتح شهيتك على الطعام بجانب هذه الإطلالة الرائعة!
الحائط الأخضر هو من آخر صيحات الموضة في الديكور الداخلي على وجه الخصوص لإضافة حياةً للتصميم. استخدمه المصمم في الممر الواصل بين غرفة المعيشة ومؤدٍ لغرف النوم والحمام. استخدم المصمم هذه المنطقة كمكان للديكور وأيضًا للتخزين عن طريق وضع بعض الأرفف الخشبية على الجانب الأيمن من السقف إلى الأرضية. يمكن استخدام هذه الأرفف كمكتبة أو مقر لصناديق التخزين المختلفة للحفاظ على المنزل من الفوضى.
أرضية المطبخ مختلفة عن أرضية باقي المنزل الخشبية بالرغم من كون المساحات مفتوحة على بعضها البعض، والتي حافظ المصمم على تكاملها عند اختياره للألوان والتصميم. تصميم المطبخ تبسيطي ومستغل للمساحة أفضل استغلال بإطلالة رائعة أمام الحوض للتسلية أثناء غسل الأطباق، تلك العملية المملة التي تحتاج حتمًا لنافذة وحديقة! كما ترون يوجد بار صغير بجانب الحوض لتناول وجبة سريعة أو مشروب.