منزل مساحته 120 م² ستبهرك تفاصيله

هذا المنزل المبني حديثًا في بولندا مثال حي على موهبة المصمم التي ظهرت في استغلال المساحة الصغيرة بتكاليف مناسبة. التصميم مستوحى من تصميمات الأكواخ الدافئة والمرحبة بالسكن فيها وهذا واضخ أيضًا في الديكور الداخلي الذي سنراه في الصور القادمة، حيث أعطى المنزل من الداخل حياة ودفئًا في منتهى الروعة. نترككم مع هذا المشروع الرائع.