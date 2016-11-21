الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار لأرضيات تعطي شكل جمالي ولكن رخيصة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify جدران
Loading admin actions …

قوة التحمل ، سهولة التنظيف ، مقاومة المياه و الرطوبه ، المظهر الأنيق و الجذاب ، عدم الإحتياج إلى صيانه و ترميمات .. كل هذه مميزات رائعه نتمنى جميعاُ إقتنائها في أرضيات منازلنا ، و لكن عندما تكون الخيارات مقرونه بميزانيه متواضعه فالأمر يصبح صعباُ ، و نحن هنا لنساعدك في الإختيار من خلال استعراض مجموعة أفكار لأرضيات جميلة المظهر و زهيدة السعر!

1- الموكيت

Silver Birch Crown Floors جدران وأرضياتسجاد
Crown Floors

Silver Birch

Crown Floors
Crown Floors
Crown Floors

الموكيت من أرخص أنواع الأرضيات ، ولكنه يمتلك شيئاً ينفرد به عن بفية الأنواع ، و هذا الشيء الفريد ناتج عن طبيعته الخاصه فهو شبيه بالسجاد ولكن أقل تكلفه و يغطي كافة الأرضيه مما يدلل أقدامك عند السير في أنحاء المنزل و يمنحك شعوراً بالألفه و الدفء.

كما أن أرضيات الموكيت تأتي بأشكال متعدده تناسب كافة الأذواق و لكننا نفضل دائما ألوانه بالرمادي و البيج لأنها حياديه و تعطيك مظهر راقي دون تكلف.

و من أهم أركان المنزل التى يُحبذ اعتماد الموكيت في أرضيتها :  غرف الأطفال و السلالم لتجنب انزلاق الأطفال و تعرضهم للجروح ، كما أنه يمتص الضجيج الناتج عن لعب الأطفال و لا يصدر أصواتاً أثناء الجري و الحركه مثل الباركيه.

2- الأرضيات الخرسانيه الملمعه

homify جدران
homify

homify
homify
homify

احتلت صيحة الأرضيات الخرسانيه مكانه كبيره في عالم الأرضيات و ذلك بسبب مظهرها الجريء و العصري ، و أيضاً تكلفتها القليله مقارنة بغيرها من الأرضيات كالرخام و البورسلين.

و الأرضيات الخرسانيه تتلائم مع كافة أنماط الديكور بفضل لونها الرمادي الحيادي ، و لكنها تليق بشكل أفضل على الأنماط الصناعيه التى تعتمد على مظهر الخرسانه بدون تكسيه في الحوائط أيضاً.

3- البلاط الأسمنتي

Reforma Integral de un ático en Barcelona, MU Estudio Arquitectura MU Estudio Arquitectura
MU Estudio Arquitectura

MU Estudio Arquitectura
MU Estudio Arquitectura
MU Estudio Arquitectura

البلاط الأسمنتي يتكون من مزيج من الأسمنت و الرمل و غيره ، و قد يكون من طبقة واحده أو طبقتين مختلفين ، و هو يأتي بأشكال و زخارف متنوعه ، و أغلب نقوشه تحمل روح العصور العتيقه التى ظهر فيها لأول مره ، و هو ما يجعل منزلك يبدو فاخراً بأقل ميزانيه.

4- السيراميك

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

السيراميك من أكثر الخامات شهره التى تستخدم في الأرضيات و الحوائط ، و يوجد منه أشكال و أحجام مختلفه ، و يعتبر السيراميك بحجمه التقليدي البسيط من الخامات المناسبه للميزانيه الصغيره التى يمكن الإعتماد عليها . و للسيراميك مميزات عدة منها سهولة التنظيف و قوة التحمل و عدم التأثر بالرطوبه ، و هو ما يجعله خياراً ناجحاُ على الدوام و في هذا المنزل اختار المصمم taller-estilo-arquitectura السيراميك بااللون الكريمي اللامع الذي أكسب مدخل المنزل مظهراً راقياً.

5- الموزايك

Victorian Townhouse, Etons of Bath Etons of Bath حمام
Etons of Bath

Victorian Townhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

الموزايك من الأرضيات معتدلة السعر ، و هو يمتلك نفس خامة السيراميك ولكن يختلف عنه في ثراء ألوانه و أحجامه الصغيره المميزه ، و هو ما يجعله مناسب لتزيين الأرضيات و الحوائط في الحمامات و المطابخ لتأثيره المنعش و السلس على المكان الذي يتواجد فيه.

6- البلاط الحجري

Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

البلاط الحجرى من الخامات الطبيعيه التى امتلك أشكال و ألوان متنوعه ، كما يمكن تشكيله بما يتناسب مع هدف استخدامه : هل هو للحدائق أم للمساحة الداخليه للمنزل.

و من أهم مميزات هذا النوع بالإضافة إلى جماله الغير تقليدي هو قوة تحمله و مقاومته للنمل الذي يتسبب في إتلاف الكثير من الأرضيات.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الفينيل

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

أرضيات الفينيل أو مشمع الأرضيات يأتي على هيئة رول يمكن لصقه أو على هيئة ألواح يتم تركيبها ، و هو يمتلك تشكيله واسعه من الرسومات و الأشكال ، فيوجد منه ما يشبه الباركيه و الرخام و حتى السيراميك.

و يعتبر الفينيل من أبرز الحلول العمليه و الإقتصاديه للأرضيات و هو قابل للتنظيف و مقاوم للمياه مما يجعله مناسباُ لجميع غرف المنزل و خاصة لمطبخ و غرف الأطفال حيث تتعرض لإنسكاب الكثير من السوائل.

ولكن هناك عيباُ واضحاً في هذا النوع من الأرضيات و هو مخاطره على صحة أفراد الأسره لأنه مصنع من مواد بتروكيميائيه مما قد يسبب تصاعد أبخرة لتلك المواد نتيجة العوامل الجويه المختلفه كما أنه قد يسبب الحساسيه، وهو ما يدفعنا إلى البحث عن بدائل كما سنرى فيما بعد…

8- اللينوليوم

Réalisations, PictHouse PictHouse سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
PictHouse

PictHouse
PictHouse
PictHouse

اللينوليوم يشبه الفينيل في شكلة الخارجي و مميزاته العديده مثل سهولة تركيبه و تغييره في حالة الرغبه في التغيير و سهولة التنظيف ، و لكنه  يختلف عنه في جوهره ، فهو على عكس الفينيل مصنوع من مواد طبيعيه مثل بذور الكتان و الصنوبر و الفلين و دقيق الخشب ، و بعض العناصر المعدنيه مثل كربونات الكالسيوم و الأصباغ بالطبع لإعطاء ألوانه المتعدده و المختلفه.

و هو ما يجعل أرضيات اللينوليوم مفضله لمن يرغبون في أناقة بميزانية صغيره و بدون أضرار على صحة العائله.

7 تجديدات مثيره للمطابخ الصغيره بأقل ميزانيه!
ما أكثر أرضيه أعجبتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً