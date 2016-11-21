8 أفكار لأرضيات تعطي شكل جمالي ولكن رخيصة

قوة التحمل ، سهولة التنظيف ، مقاومة المياه و الرطوبه ، المظهر الأنيق و الجذاب ، عدم الإحتياج إلى صيانه و ترميمات .. كل هذه مميزات رائعه نتمنى جميعاُ إقتنائها في أرضيات منازلنا ، و لكن عندما تكون الخيارات مقرونه بميزانيه متواضعه فالأمر يصبح صعباُ ، و نحن هنا لنساعدك في الإختيار من خلال استعراض مجموعة أفكار لأرضيات جميلة المظهر و زهيدة السعر!
الموكيت من أرخص أنواع الأرضيات ، ولكنه يمتلك شيئاً ينفرد به عن بفية الأنواع ، و هذا الشيء الفريد ناتج عن طبيعته الخاصه فهو شبيه بالسجاد ولكن أقل تكلفه و يغطي كافة الأرضيه مما يدلل أقدامك عند السير في أنحاء المنزل و يمنحك شعوراً بالألفه و الدفء.
كما أن أرضيات الموكيت تأتي بأشكال متعدده تناسب كافة الأذواق و لكننا نفضل دائما ألوانه بالرمادي و البيج لأنها حياديه و تعطيك مظهر راقي دون تكلف.
و من أهم أركان المنزل التى يُحبذ اعتماد الموكيت في أرضيتها : غرف الأطفال و السلالم لتجنب انزلاق الأطفال و تعرضهم للجروح ، كما أنه يمتص الضجيج الناتج عن لعب الأطفال و لا يصدر أصواتاً أثناء الجري و الحركه مثل الباركيه.
احتلت صيحة الأرضيات الخرسانيه مكانه كبيره في عالم الأرضيات و ذلك بسبب مظهرها الجريء و العصري ، و أيضاً تكلفتها القليله مقارنة بغيرها من الأرضيات كالرخام و البورسلين.
و الأرضيات الخرسانيه تتلائم مع كافة أنماط الديكور بفضل لونها الرمادي الحيادي ، و لكنها تليق بشكل أفضل على الأنماط الصناعيه التى تعتمد على مظهر الخرسانه بدون تكسيه في الحوائط أيضاً.
البلاط الأسمنتي يتكون من مزيج من الأسمنت و الرمل و غيره ، و قد يكون من طبقة واحده أو طبقتين مختلفين ، و هو يأتي بأشكال و زخارف متنوعه ، و أغلب نقوشه تحمل روح العصور العتيقه التى ظهر فيها لأول مره ، و هو ما يجعل منزلك يبدو فاخراً بأقل ميزانيه.
السيراميك من أكثر الخامات شهره التى تستخدم في الأرضيات و الحوائط ، و يوجد منه أشكال و أحجام مختلفه ، و يعتبر السيراميك بحجمه التقليدي البسيط من الخامات المناسبه للميزانيه الصغيره التى يمكن الإعتماد عليها . و للسيراميك مميزات عدة منها سهولة التنظيف و قوة التحمل و عدم التأثر بالرطوبه ، و هو ما يجعله خياراً ناجحاُ على الدوام و في هذا المنزل اختار المصمم taller-estilo-arquitectura السيراميك بااللون الكريمي اللامع الذي أكسب مدخل المنزل مظهراً راقياً.
الموزايك من الأرضيات معتدلة السعر ، و هو يمتلك نفس خامة السيراميك ولكن يختلف عنه في ثراء ألوانه و أحجامه الصغيره المميزه ، و هو ما يجعله مناسب لتزيين الأرضيات و الحوائط في الحمامات و المطابخ لتأثيره المنعش و السلس على المكان الذي يتواجد فيه.
البلاط الحجرى من الخامات الطبيعيه التى امتلك أشكال و ألوان متنوعه ، كما يمكن تشكيله بما يتناسب مع هدف استخدامه : هل هو للحدائق أم للمساحة الداخليه للمنزل.
و من أهم مميزات هذا النوع بالإضافة إلى جماله الغير تقليدي هو قوة تحمله و مقاومته للنمل الذي يتسبب في إتلاف الكثير من الأرضيات.
أرضيات الفينيل أو مشمع الأرضيات يأتي على هيئة رول يمكن لصقه أو على هيئة ألواح يتم تركيبها ، و هو يمتلك تشكيله واسعه من الرسومات و الأشكال ، فيوجد منه ما يشبه الباركيه و الرخام و حتى السيراميك.
و يعتبر الفينيل من أبرز الحلول العمليه و الإقتصاديه للأرضيات و هو قابل للتنظيف و مقاوم للمياه مما يجعله مناسباُ لجميع غرف المنزل و خاصة لمطبخ و غرف الأطفال حيث تتعرض لإنسكاب الكثير من السوائل.
ولكن هناك عيباُ واضحاً في هذا النوع من الأرضيات و هو مخاطره على صحة أفراد الأسره لأنه مصنع من مواد بتروكيميائيه مما قد يسبب تصاعد أبخرة لتلك المواد نتيجة العوامل الجويه المختلفه كما أنه قد يسبب الحساسيه، وهو ما يدفعنا إلى البحث عن بدائل كما سنرى فيما بعد…
اللينوليوم يشبه الفينيل في شكلة الخارجي و مميزاته العديده مثل سهولة تركيبه و تغييره في حالة الرغبه في التغيير و سهولة التنظيف ، و لكنه يختلف عنه في جوهره ، فهو على عكس الفينيل مصنوع من مواد طبيعيه مثل بذور الكتان و الصنوبر و الفلين و دقيق الخشب ، و بعض العناصر المعدنيه مثل كربونات الكالسيوم و الأصباغ بالطبع لإعطاء ألوانه المتعدده و المختلفه.
و هو ما يجعل أرضيات اللينوليوم مفضله لمن يرغبون في أناقة بميزانية صغيره و بدون أضرار على صحة العائله.