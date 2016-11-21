8 أفكار لأرضيات تعطي شكل جمالي ولكن رخيصة

الموكيت من أرخص أنواع الأرضيات ، ولكنه يمتلك شيئاً ينفرد به عن بفية الأنواع ، و هذا الشيء الفريد ناتج عن طبيعته الخاصه فهو شبيه بالسجاد ولكن أقل تكلفه و يغطي كافة الأرضيه مما يدلل أقدامك عند السير في أنحاء المنزل و يمنحك شعوراً بالألفه و الدفء.

كما أن أرضيات الموكيت تأتي بأشكال متعدده تناسب كافة الأذواق و لكننا نفضل دائما ألوانه بالرمادي و البيج لأنها حياديه و تعطيك مظهر راقي دون تكلف.

و من أهم أركان المنزل التى يُحبذ اعتماد الموكيت في أرضيتها : غرف الأطفال و السلالم لتجنب انزلاق الأطفال و تعرضهم للجروح ، كما أنه يمتص الضجيج الناتج عن لعب الأطفال و لا يصدر أصواتاً أثناء الجري و الحركه مثل الباركيه.