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40 سرير لغرفة نوم استثنائية

Mohammed Awad Mohammed Awad
AW15, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة نوم خشب
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السرير هو قلب غرفة النوم التي تعتبر المكان الأهم في المنزل  الذي يوفر لنا الراحة و السكينة ، مع تزايد التصميمات الخاصة بهما قد يختلط علينا  الامر في اختيار الأفضل لنا و المناسب لشخصياتنا و بيوتنا كذلك، لذا سنصحبكم اليوم في جولة طويلة بين تشكيلة واسعة من نماذج غرف النوم الرائعة  , و التي تحتوي على سرائر متنوعة و مبتكرة تستحق أن تلقي نظرة عليها و أن تستلهم منها  تصميماً يليق بغرفتك و طرازاً رفيعاً تمنحه  لسريرك المقبل بكل ذوق و أناقة ..

1- غرفة هادئة

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

 سرير بمراتب قطنية مريحة و ألوان جدران دافئة و مريحة للأعصاب ، غرفة مثالية لبداية يوم منعش و مثالي و سرير يوحي بالراحة و السكينة

2- شاعرية و انطلاق

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH غرفة نوم
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

عدم وجود جدار فاصل بين الحمام و بين الغرفة سوى الزجاج توحي بالجرآة و هي مناسبة للأشخاص قليلي الشعور بالحاجة للخصوصية مع ألوان ساخنة على الجدران تعتبر غرفة مثالية لمحبي الاختلاف و التغيير

3- جناح السعادة

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

الألوان الجديدة غير المعتادة كالتريكواز تعتبر جذابة للغاية في غرف النوم الحداثية و السرائر الجديدة في أفكارها، ففكرة هذا السرير كأنه طبقتين من المراتب ، واحدة بلون الجدران و الأخرى بلون الستائر التريكواز 

4- فن و هندسة

Suite Master, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة نوم
Movelvivo Interiores

Suite Master

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

الفن في تلك الغرفة يكمن في السرير الأبيض الواسع و في اللون البني و درجاته و بالطبع مع الهندسة المعمارية في الجدار المفرغ بجوار الآخر الزجاجي ، تضاد مبهر في الحقيقة

5- قوقعة

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

تصميم يوحي و كأنك في أعماق البحر بداخل قوقعة ، السرير و منحنياته و كذلك المكتبة هما من صنعا الفارق في تلك الغرفة الرائعة، و السرير مثالي لعشاق التأمل و عدم التقيد بالمعتاد

6- بساطة

Apartamento AT Centro Palma, ISLABAU constructora ISLABAU constructora غرفة نوم
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

البساطة و السحر تكمنان في اللون الأبيض الناصع مع سحر الأضواء البيضاء الأخرى سيجعل من غرفتك مكاناً مثالياً للتخلص من كل همومك و مشاغلك

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7- نافذة على الخارج

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة نوم
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

افتح غرفتك على الخارج لو كنت من عشاق الانطلاق و الحياة الطبيعية و لا تحرم نفسك من مشهد طبيعي يشرح القلب في خارج بيتك 

8- رماديات

La belleza de lo simple , cs cs غرفة نوم
cs

cs
cs
cs

الالوان المحايدة التي تعتبر غير مؤثرة على النفسية سواء بالسلب أو بالايجاب بشكل قوي تعتبر حلاً رائعاً للذين يرغبون في اكمال بعض اعمالهم أو استكار دروسهم في غرفة النوم

9- صفاء

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة نوم
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

الصفاء و النقاء هما الوصف الذي يليق بتلك الغرفة، شيء من الاحلام في اللون الأبيض الناصع في الجدران و في فرش السرير مع خروج عن النص بشكل رائع في المصابيح الجانبية 

10 – ديكور رخامي

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos غرفة نوم
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

شكل التعرجات الرخامية في السرير يشابه شكل العمود المكسو بالرخام أمامه، تكامل رائع و انفتاح على الخارج بفضل النوافذ الكبيرة 

11- سرير معلق

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

السرير المعلق لعشاق الخصوصية و الشعور بالاهمية ، في ركن خاص بالغرفة مع بعض التطبيقات المكتبية التي ستكمل المشهد بالاعلى

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12 – نجف مثالي

Schlafen, Cocooninberlin Cocooninberlin غرفة نوم
Cocooninberlin

Cocooninberlin
Cocooninberlin
Cocooninberlin

استخدم النجف الذي يلائم شخصيتك و ديكور غرفتك حتى لو كان غريباً في شكله ، و حاول ان يكون الضوء قوياً خصوصاً في الغرف التي تفتقر للتفاصيل الغزيرة

13- سرير ملكي

Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign غرفة نوم
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

الشكل الاسطوري للسرير المتمثل في الستائر التي تحيط بأعمدته هي التعريف المثالي للسرير الرومانسي الشاعري 

14- شبابي

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors غرفة نوم أسمنت Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

الغرف الشبابية تتمتع بمظاهر مألوفة كالسرائر القريبة من الأرض و الواسعة في الوقت ذاته، مع استخدام الوان داكنة نوعاً ما كالكحلي و البني 

15- السرائر ذو الظهر العالي مستمدة من قصور الشرق القديم التي كانت تعظم الملوك ، فهذا السرير يجعلك تشعر كالملوك في غرفتك مع كماليات بسيطة في باقي قطع الأثاث في الغرفة التي ستجعل السرير بارزاً

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

16- تكامل

Rénovation complète d’un appartement à Paris - Photos: Sébastian Erras, QUID Architecture QUID Architecture غرفة نوم
QUID Architecture

QUID Architecture
QUID Architecture
QUID Architecture

ينبغي عليك تصميم غرفتك بمكونات متكاملة في الستائر و السرير و الأثاث المتمثل في التسريحة و المصابيح ، و لكن لاضافة لمسة جمالية اجعل النجفة الرئيسية مختلفة عن باقي الألوان 

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17- سرير بلا ظهر

Proyecto de Vivienda Unifamiliar, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design غرفة نوم
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

السرير العملي الذي يوضع في أي مكان بالغرفة بغض النظر عن وجود حائط ليستند عليه هو ما تحتويه الصورة و هو مثالي في غرف النوم الشبابية أو الرومانسية حسب باقي تفاصيل الغرفة

18- فن

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عمل رف و حائط يليق بالسرير و هو منفصل عنه يكون درباً من الإبداع و الفن، لذلك احضرنا لكم هذا النموذج الرائع للتأمل فيه حول استخدام الرف خلف السرير في اشياء عملية

19- سرير ممتد

Attikawohnung, Stein am Rhein, Dost Dost غرفة نوم
Dost

Dost
Dost
Dost

السرائر المستقيمة التي لا يوجد بها انحناءات تكون غاية في الروعة و مناسبة اكثر لهادئي الطباع و الحالمين خصوصاً مع وجود اللون الابيض في باقي الغرفة

20 – نوافذ السقف يمكن أن تفتح لو كان لا يوجد ما يجرح خصوصيتك في الأعلى من جيران، لذا في حالة تخليك عن بعض الشعور بالانعزال عن العالم يمكنك استخدام هذا النموذج فوق سريرك مباشرة

COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة نوم
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

21- لو كنت من عشاق الألوان و تداخلها استخدم مفروشات حسبما تحب و ترغب في رؤيته ، و هذا بعيداً عن الشكل الأصلي المصممة به الغرفة ، فقط ركز على المخدات و مفروشاتها و السرير أيضاً

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN غرفة نوم
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

22- رفوف خلفية

bolighus Design, bolighus design bolighus design غرفة نومأسرة نوم
bolighus design

bolighus design
bolighus design
bolighus design

استخدما لرف الخلفي ليقدم شيئاً جديداً في الديكور الخاص بغرفتك و نسقه حسبما تريد

23- اشكال زخارف هندسية على الجدران من شأنها أن تزيد من قيمة التصميم في غرفتك نظراً لأن الرسوم الهندسية في الأصل أساسية في معظم التصميمات الراقية

Частный интерьер, Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' غرفة نومأسرة نوم
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

24- بعض النباتات في غرفتك سيزيد الأمر جمالاً و بهجة فاحرص عليها دائماً

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة نومأسرة نوم
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

25- شهر العسل

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

في كل مرة تستيقظ فيها في هذا السرير ستشعر أنك قد سافرت للمالديف لقضاء أوقات سعيدة ، لو كنت من عشاق الرومانسية و الانعزال عن الحياة الخارجية يمكنك استخدام هذا النموذج الشاعري 

26- خشبيات

Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

السقف و الحوائط و الأرضيات حتى الملحق الخشبي بالسرير كلها أشياء من لون واحد و مادة واحدة و شكل واحد ،  غرفة تناسب الباحثين عن شعور مختلف عن التصميمات المعتادة 

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27- سريرين منفصلين يعودان بنا للعصور القديمة الجميلة و يمكن بعض ذكرياتنا الطفولية ، غرفة تبعث شعورا بالبراءة و الرقة

homify غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

28- ألوان صلبة في السرير و الحوض ، و هي تبرز القوة في التصميم و الحدة في القرار بالنسبة للمصمم، فالمعاني في تلك الغرفة تنبعث من الاتساع و الاستيعاب و هي بعيدة عن التامل و الاسترخاء تماماً خصوصاً تلك الألوان

Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos غرفة نوم
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos

Bórmida & Yanzón arquitectos
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos
Bórmida & Yanzón arquitectos

29- مشغولات الخشب التي تظهر مهارة التصميم هامة لمن يقدر الفن اليدوي في أثاث منزله ، و بعض الشاعرية المتعلقة بالمدفأة كذلك يقدرها محبي الزمن الجميل في التصميم الداخلي

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة نوم
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

30- خزانات مبتكرة أسفل السرير يمكنك اللجوء اليها في حالة صغر المساحة

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

31- التصميمات غير المعتادة في شكل السقف و تكوينه و من ناحية أخرى المسطح الارضي بالكامل و اشتماله على اكثر من مكون كبيئة للعمل و اخرى للنوم جعل هناك ثراءاً في التصميم لو دققت في الصورة ستتعرف عليه و سيبهرك تماماً

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة نوم
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

32- في إحدى أركان الغرفة مكان السرير، و هو تصرف ذكي في حالة وجود سرير صغير لفرد واحد في غرفة كبيرة نسبياً

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة نوم
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

33- مرايات خلف السرير ليس من شأنها سوى اتساع الغرفة معنوياً ، لو غرفتك صغيرة الحجم يمكن اللجوء لهذا التكتيك المنجز في تلك الحالة مع الاحتفاظ بدهانات اللون الأبيض في معظم الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

34- سرير هاديء و مثير و خيالي و ليس به أي وصف سوى التأمل فيه و في مشهد البحر الذي سوف تستيقظ عليه نهاراً مع الشاعرية الفريدة ليلاً

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

35- اللون السماوي مناسب لمن يبحث عن راحة الأعصاب و الهدوء ، قم بطلاء غرفتك فوراً بهذا اللون

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

استخدم أشكال جديدة و غريبة في ديكور سريرك ، سيكون هذا مزيجاً بين المرح و السرور و جمال التصميم بكل تأكيد

36- الأضواء يمكنها أن تنقل غرفة نومك لعالم آخر من الجمال ، فقط قم باختيار الألوان المناسبة للإضاءة و سلط الأضواء على أماكن ثقل التصميم في الغرفة كالسرير و الستائر

Floreat Residence Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

37- في بعض الأحيان يمكنك اختيار سرير واسع في غرفة ضيقة لتعيش عليه معظم اوقاتك بداخل الغرفة مع نافذة جانبية حالمة للمساعدة على التفكير العميق و الاستغراق في التأمل

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

38- المناظر الطبيعية عندما تستخدم في غرفة النوم لابد أن تنقل مشهداً جميلاً لا يمل من النظر إليه في كل يوم سواء بورق حائط أو ريئة فنان في لوحة

Master bed by WN Interiors homify غرفة نوم
homify

Master bed by WN Interiors

homify
homify
homify

39- اخشاب بسيطة مع ديكور نظيف و مرتب سيتكفلان بعمل أروع التصميمات نيابة عنك، فقط قم باختيار الالوان المناسبة و احجام الاثاث التي تساعدك على ذلك

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

40 – الفن التشكيلي و السيريالية ليست لغريبي الأطوال و لكنها لأشخاص بعقلية خاصة مختلفين عن غيرهم يقدرون الذوق و الجمال ، و كل لمسة لديهم لها وزنها

The Bed, ArqRender ArqRender غرفة نوم White
ArqRender

ArqRender
ArqRender
ArqRender

بعد أن استعرضنا معكم نحو 40 نموذجاً مختلفاً لغرف النوم و السرائر التي يمكن أن تختار من بينها لتناسب بيتك و شخصيتك ، نتمنى منكم أن تكونوا غير مرهقين من رحلتنا الطويلة و أن نكون قد ألهمناكم قدر المستطاع لتصميم غرفة عصرية على قدر المستوى.

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