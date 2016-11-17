40 سرير لغرفة نوم استثنائية

السرير هو قلب غرفة النوم التي تعتبر المكان الأهم في المنزل الذي يوفر لنا الراحة و السكينة ، مع تزايد التصميمات الخاصة بهما قد يختلط علينا الامر في اختيار الأفضل لنا و المناسب لشخصياتنا و بيوتنا كذلك، لذا سنصحبكم اليوم في جولة طويلة بين تشكيلة واسعة من نماذج غرف النوم الرائعة , و التي تحتوي على سرائر متنوعة و مبتكرة تستحق أن تلقي نظرة عليها و أن تستلهم منها تصميماً يليق بغرفتك و طرازاً رفيعاً تمنحه لسريرك المقبل بكل ذوق و أناقة ..
سرير بمراتب قطنية مريحة و ألوان جدران دافئة و مريحة للأعصاب ، غرفة مثالية لبداية يوم منعش و مثالي و سرير يوحي بالراحة و السكينة
عدم وجود جدار فاصل بين الحمام و بين الغرفة سوى الزجاج توحي بالجرآة و هي مناسبة للأشخاص قليلي الشعور بالحاجة للخصوصية مع ألوان ساخنة على الجدران تعتبر غرفة مثالية لمحبي الاختلاف و التغيير
الألوان الجديدة غير المعتادة كالتريكواز تعتبر جذابة للغاية في غرف النوم الحداثية و السرائر الجديدة في أفكارها، ففكرة هذا السرير كأنه طبقتين من المراتب ، واحدة بلون الجدران و الأخرى بلون الستائر التريكواز
الفن في تلك الغرفة يكمن في السرير الأبيض الواسع و في اللون البني و درجاته و بالطبع مع الهندسة المعمارية في الجدار المفرغ بجوار الآخر الزجاجي ، تضاد مبهر في الحقيقة
تصميم يوحي و كأنك في أعماق البحر بداخل قوقعة ، السرير و منحنياته و كذلك المكتبة هما من صنعا الفارق في تلك الغرفة الرائعة، و السرير مثالي لعشاق التأمل و عدم التقيد بالمعتاد
البساطة و السحر تكمنان في اللون الأبيض الناصع مع سحر الأضواء البيضاء الأخرى سيجعل من غرفتك مكاناً مثالياً للتخلص من كل همومك و مشاغلك
افتح غرفتك على الخارج لو كنت من عشاق الانطلاق و الحياة الطبيعية و لا تحرم نفسك من مشهد طبيعي يشرح القلب في خارج بيتك
الالوان المحايدة التي تعتبر غير مؤثرة على النفسية سواء بالسلب أو بالايجاب بشكل قوي تعتبر حلاً رائعاً للذين يرغبون في اكمال بعض اعمالهم أو استكار دروسهم في غرفة النوم
الصفاء و النقاء هما الوصف الذي يليق بتلك الغرفة، شيء من الاحلام في اللون الأبيض الناصع في الجدران و في فرش السرير مع خروج عن النص بشكل رائع في المصابيح الجانبية
شكل التعرجات الرخامية في السرير يشابه شكل العمود المكسو بالرخام أمامه، تكامل رائع و انفتاح على الخارج بفضل النوافذ الكبيرة
السرير المعلق لعشاق الخصوصية و الشعور بالاهمية ، في ركن خاص بالغرفة مع بعض التطبيقات المكتبية التي ستكمل المشهد بالاعلى
اقرأ كذلك : 26 فكرة مفيدة لمنزلك يمكنك عملها بنفسك
استخدم النجف الذي يلائم شخصيتك و ديكور غرفتك حتى لو كان غريباً في شكله ، و حاول ان يكون الضوء قوياً خصوصاً في الغرف التي تفتقر للتفاصيل الغزيرة
الشكل الاسطوري للسرير المتمثل في الستائر التي تحيط بأعمدته هي التعريف المثالي للسرير الرومانسي الشاعري
الغرف الشبابية تتمتع بمظاهر مألوفة كالسرائر القريبة من الأرض و الواسعة في الوقت ذاته، مع استخدام الوان داكنة نوعاً ما كالكحلي و البني
ينبغي عليك تصميم غرفتك بمكونات متكاملة في الستائر و السرير و الأثاث المتمثل في التسريحة و المصابيح ، و لكن لاضافة لمسة جمالية اجعل النجفة الرئيسية مختلفة عن باقي الألوان
اقرأ : 13 فكرة للاستفادة بسطح منزلك
السرير العملي الذي يوضع في أي مكان بالغرفة بغض النظر عن وجود حائط ليستند عليه هو ما تحتويه الصورة و هو مثالي في غرف النوم الشبابية أو الرومانسية حسب باقي تفاصيل الغرفة
عمل رف و حائط يليق بالسرير و هو منفصل عنه يكون درباً من الإبداع و الفن، لذلك احضرنا لكم هذا النموذج الرائع للتأمل فيه حول استخدام الرف خلف السرير في اشياء عملية
السرائر المستقيمة التي لا يوجد بها انحناءات تكون غاية في الروعة و مناسبة اكثر لهادئي الطباع و الحالمين خصوصاً مع وجود اللون الابيض في باقي الغرفة
استخدما لرف الخلفي ليقدم شيئاً جديداً في الديكور الخاص بغرفتك و نسقه حسبما تريد
في كل مرة تستيقظ فيها في هذا السرير ستشعر أنك قد سافرت للمالديف لقضاء أوقات سعيدة ، لو كنت من عشاق الرومانسية و الانعزال عن الحياة الخارجية يمكنك استخدام هذا النموذج الشاعري
السقف و الحوائط و الأرضيات حتى الملحق الخشبي بالسرير كلها أشياء من لون واحد و مادة واحدة و شكل واحد ، غرفة تناسب الباحثين عن شعور مختلف عن التصميمات المعتادة
اقرأ :10 تصاميم مميزة للسرير
استخدم أشكال جديدة و غريبة في ديكور سريرك ، سيكون هذا مزيجاً بين المرح و السرور و جمال التصميم بكل تأكيد
بعد أن استعرضنا معكم نحو 40 نموذجاً مختلفاً لغرف النوم و السرائر التي يمكن أن تختار من بينها لتناسب بيتك و شخصيتك ، نتمنى منكم أن تكونوا غير مرهقين من رحلتنا الطويلة و أن نكون قد ألهمناكم قدر المستطاع لتصميم غرفة عصرية على قدر المستوى.