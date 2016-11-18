تخلص من الأشياء الزائدة وجدد ديكورات بيتك

جميعنا نحلم بمنزل أنيق ومريح ومناسب، ويبحث أغلب الناس عن التجديد ولكنهم لا يعرفون من أين يكون البدأ.. حسنًا فلتعلم أن البداية تكمن في التخلص من الزيادات والأشياء الغير ضرورية، والاعتماد فقط على قطع الأثاث المناسبة للمكان ولا تملىء منزلك بتلك التي لن تستخدمها، مع استبدال الأثاث القديم باّخر حديث ومريح، وإن كنت لا تعرف من أين تبدأ إليك هذا المقال الذي يوضح لك أين تكمن المشكلة، ويعطيك الحل.. أبدأ الاّن وتخلص من الأشياء الزائدة وجدد ديكورات منزلك.
يبدو الصالون المُدهب أحد الكلاسكيات الضخمة والتراثية التي اعتاد عليها الكثيرين بمنزلهم، إلا ان ضخامة قطع الأثاث تأخذ مساحة الغرفة وتمنعك من عمل جلسة مُريحة ووضع تلفزيون، فيبدو المكان رسمي وأصغر حجمًا وغير مُريح.
أفضل ما يمكن أن تحصل عليه بمنزلك هو غرفة معيشة مريحة تتوفر فيها كل سُبل الراحة والتسلية، فيمكنك أخذ قسطًا من الراحة ومشاهدة التلفزيون او قراءة كتاب بالجلوس على أريكة مريحة، مع توافر مساحة واتساع للحركة داخل المكان.
في العديد من المنازل يصنع البعض شماعة صغيرة في المدخل لتعليق الجاكيت والبلطو، ولكن هذه الفكرة أصبحت كلاسكية وقديمة، كما إنها أحيانًا تشوه شكل المدخل وتُغطي على ديكورات الحائط.
يعد أفضل ما يمكن أن تبدأ بيه بيتك وتزين بيه المدخل هو الزهور الأنيقة التي تعطي رونق مميز وتضفي طابع جميل للمكان، تخلص من الشماعة واستخدم الزهور والمزروعات الخضراء لتجديد مدخلك.
النيش المنزلي ما هو إلا قطعة أثاث تحمل العديد من التحف والكاسات والأطباق.. تأخذ مساحة كبيرة بالمنزل كما إنها تكلفك الكثير من النقود بلا فائدة، بإمكانك الاّن التخلص منها تمامًا…
ماذا إئا استبدلت النيش بقطعة أثاث أنيقة مثل هذه؟، والتي تتكون من مجموعة أرفف خشبية بسيطة تحمل الزهور واللمسات الخضراء، بجانب الكتب، فهي عملية أكثر وتوفر لك وحدات تخزين كثيرة بالإضافة إلى إنها تبتعد عن الكلاسيكية والقدم في استخدام النيش.
من السوء أن تخضع إلى المبالغة التي تدفعك لشراء ما لا تحتاج ولن تستخدم، إذ كان لديك أريكة وجلسة صغيرة في غرفة المعيشة، فما حاجتك لاستخدام كراسي أخرى زائدة ولا تتماشى اطلاقًا مع الأثاث الأصلي للمكان؟، إزدحام هذه الغرفة يأتي من كثرة القطع الغير ضرورية بها والمبالغة في عمل مكتبة كبيرة وأرفف كثيرة مزدحمة ومليئة بالكتب.
تبدو هنا غرفة المعيشة متناسقة وجميلة باستخدامها قطع الأثاث الأساسية والضرورية للمكان، وإن كان لابد من وجود مكتبة كتب فلتكن صغيرة وبسيطة في احد جوانب الغرفة وليست بعرض الحائط، فيبدو المنظر العام هادىء وبسيط ومُريح.
ليس من المنطقي أن يكون المطبخ ركنًا للتحف أو معرض لوحات، وفي هذا المطبخ تبدو فكرة عمل مكتبة من أرفف كثيرة تحمل تحف ولوحات فكرة غير مناسبة للمكان وسيئة تُسبب فقط ضيق للمطبخ.
الاستخدام السليم للأرفف كمساحة تخزينية في المطبخ يعد الأفضل والأكثر منطقية، حيث يكمن الحل للحصول على مطبخ أنيق في أن يكون كل شيء بمكانه الصحيح ولا مجال إطلاقًا لأشياء غير ضرورية، بالإضافة إلى البساطة في استخدام الديكورات والألوان حتى تكون كل الأشياء واضحة أمام العين ويسهل الحصول عليها.
إذا ذاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، عليك مراعاة مساحة مطبخك وكمية الأدوات التي تستخدمها، لا حاجة إطلاقًا إلى العديد من الأدوات التي ربما لن تستخدمها كلها، والتي لا ينتج عنها إلا عشوائية وسوء تنظيم وإزدحام ملحوظ.
للحصول على البساطة والإيضاح داخل مطبخ عليك بالاكتفاء بما هو ضروري فقط من أدوات، ولا تشتري من كل نوع أكثر من قطعة، مع مراعاة المستخدم فقط ولا تبالغ في جمع الكميات، حتى تحصل على نظام وراحة للعين ويسهل عليك العثور على الأدوات.
عليك الخروج من نطاق غرفة السفرة المليئة بالعديد من الكراسي الخشبية ونيش بمكتبة كبيرة ووحدات تخزينية لن يكون لها فائدة سوى إزدحام المكان، والاكتفاء بمنضدة طعام صغيرة وعصرية حتى تحصل على الحداثة والأناقة في المكان.
لا تجعل فراغ جزء بمنزلك وسيلة لهدم نظامه وسبب في عشوائيته، فدون أن تشعر سيتحول هذا المكان إلى مخزن لكراكيب المنزل وزوائده.
قم بتحويل الفراغ بمنزلك إلى غرفة مكتب صغيرة تناسبك وقت العمل وتمنحك فرصة أفضل لإمتلاك مكتبة وقراءة كتاب.
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