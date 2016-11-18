تخلص من الأشياء الزائدة وجدد ديكورات بيتك

جميعنا نحلم بمنزل أنيق ومريح ومناسب، ويبحث أغلب الناس عن التجديد ولكنهم لا يعرفون من أين يكون البدأ.. حسنًا فلتعلم أن البداية تكمن في التخلص من الزيادات والأشياء الغير ضرورية، والاعتماد فقط على قطع الأثاث المناسبة للمكان ولا تملىء منزلك بتلك التي لن تستخدمها، مع استبدال الأثاث القديم باّخر حديث ومريح، وإن كنت لا تعرف من أين تبدأ إليك هذا المقال الذي يوضح لك أين تكمن المشكلة، ويعطيك الحل.. أبدأ الاّن وتخلص من الأشياء الزائدة وجدد ديكورات منزلك.