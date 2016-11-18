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تخلص من الأشياء الزائدة وجدد ديكورات بيتك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
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جميعنا نحلم بمنزل أنيق ومريح ومناسب، ويبحث أغلب الناس عن التجديد ولكنهم لا يعرفون من أين يكون البدأ.. حسنًا فلتعلم أن البداية تكمن في التخلص من الزيادات والأشياء الغير ضرورية، والاعتماد فقط على قطع الأثاث المناسبة للمكان ولا تملىء منزلك بتلك التي لن تستخدمها، مع استبدال الأثاث القديم باّخر حديث ومريح، وإن كنت لا تعرف من أين تبدأ إليك هذا المقال الذي يوضح لك أين تكمن المشكلة، ويعطيك الحل.. أبدأ الاّن وتخلص من الأشياء الزائدة وجدد ديكورات منزلك.

1. كلاسكيات في منزلك

S. Yahşi Evi, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

يبدو الصالون المُدهب أحد الكلاسكيات الضخمة والتراثية التي اعتاد عليها الكثيرين بمنزلهم، إلا ان ضخامة قطع الأثاث تأخذ مساحة الغرفة وتمنعك من عمل جلسة مُريحة ووضع تلفزيون، فيبدو المكان رسمي وأصغر حجمًا وغير مُريح.

اجعلها أكثر راحة

Décoration d'une pièce à vivre, Violaine Denis Violaine Denis غرفة المعيشة
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

أفضل ما يمكن أن تحصل عليه بمنزلك هو غرفة معيشة مريحة تتوفر فيها كل سُبل الراحة والتسلية، فيمكنك أخذ قسطًا من الراحة ومشاهدة التلفزيون او قراءة كتاب بالجلوس على أريكة مريحة، مع توافر مساحة واتساع للحركة داخل المكان.

2. شماعة ملابس.. تشوه المدخل

Dom w Falentach , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
3deko

3deko
3deko
3deko

في العديد من المنازل يصنع البعض شماعة صغيرة في المدخل لتعليق الجاكيت والبلطو، ولكن هذه الفكرة أصبحت كلاسكية وقديمة، كما إنها أحيانًا تشوه شكل المدخل وتُغطي على ديكورات الحائط.

الزهور هي الحل

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

يعد أفضل ما يمكن أن تبدأ بيه بيتك وتزين بيه المدخل هو الزهور الأنيقة التي تعطي رونق مميز وتضفي طابع جميل للمكان، تخلص من الشماعة واستخدم الزهور والمزروعات الخضراء لتجديد مدخلك.

3. النيش.. زيادات لا قيمة لها

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

النيش المنزلي ما هو إلا قطعة أثاث تحمل العديد من التحف والكاسات والأطباق.. تأخذ مساحة كبيرة بالمنزل كما إنها تكلفك الكثير من النقود بلا فائدة، بإمكانك الاّن التخلص منها تمامًا…

استبدلها الاّن ..!

dining room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة السفرة خشب Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

dining room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

ماذا إئا استبدلت النيش بقطعة أثاث أنيقة مثل هذه؟، والتي تتكون من مجموعة أرفف خشبية بسيطة تحمل الزهور واللمسات الخضراء، بجانب الكتب، فهي عملية أكثر وتوفر لك وحدات تخزين كثيرة بالإضافة إلى إنها تبتعد عن الكلاسيكية والقدم في استخدام النيش.

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4. المبالغة.. أشياء غير ضرورية

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

من السوء أن تخضع إلى المبالغة التي تدفعك لشراء ما لا تحتاج ولن تستخدم، إذ كان لديك أريكة وجلسة صغيرة في غرفة المعيشة، فما حاجتك لاستخدام كراسي أخرى زائدة ولا تتماشى اطلاقًا مع الأثاث الأصلي للمكان؟، إزدحام هذه الغرفة يأتي من كثرة القطع الغير ضرورية بها والمبالغة في عمل مكتبة كبيرة وأرفف كثيرة مزدحمة ومليئة بالكتب.

تخلص من الازدحام بهذا الشكل

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

تبدو هنا غرفة المعيشة متناسقة وجميلة باستخدامها قطع الأثاث الأساسية والضرورية للمكان، وإن كان لابد من وجود مكتبة كتب فلتكن صغيرة وبسيطة في احد جوانب الغرفة وليست بعرض الحائط، فيبدو المنظر العام هادىء وبسيط ومُريح.

5. أشياء في غير مكانها المناسب

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ليس من المنطقي أن يكون المطبخ ركنًا للتحف أو معرض لوحات، وفي هذا المطبخ تبدو فكرة عمل مكتبة من أرفف كثيرة تحمل تحف ولوحات فكرة غير مناسبة للمكان وسيئة تُسبب فقط ضيق للمطبخ.

ضع كل شيء بمكانه

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

الاستخدام السليم للأرفف كمساحة تخزينية في المطبخ يعد الأفضل والأكثر منطقية، حيث يكمن الحل للحصول على مطبخ أنيق في أن يكون كل شيء بمكانه الصحيح ولا مجال إطلاقًا لأشياء غير ضرورية، بالإضافة إلى البساطة في استخدام الديكورات والألوان حتى تكون كل الأشياء واضحة أمام العين ويسهل الحصول عليها.

6. أدوات المطبخ..!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا ذاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، عليك مراعاة مساحة مطبخك وكمية الأدوات التي تستخدمها، لا حاجة إطلاقًا إلى العديد من الأدوات التي ربما لن تستخدمها كلها، والتي لا ينتج عنها إلا عشوائية وسوء تنظيم وإزدحام ملحوظ.

لا تشتري إلا الضروري

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

للحصول على البساطة والإيضاح داخل مطبخ عليك بالاكتفاء بما هو ضروري فقط من أدوات، ولا تشتري من كل نوع أكثر من قطعة، مع مراعاة المستخدم فقط ولا تبالغ في جمع الكميات، حتى تحصل على نظام وراحة للعين ويسهل عليك العثور على الأدوات.

7. جدد غرفة السفرة الاّن

Piso en Sabadell, iloftyou iloftyou
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

عليك الخروج من نطاق غرفة السفرة المليئة بالعديد من الكراسي الخشبية ونيش بمكتبة كبيرة ووحدات تخزينية لن يكون لها فائدة سوى إزدحام المكان، والاكتفاء بمنضدة طعام صغيرة وعصرية حتى تحصل على الحداثة والأناقة في المكان.

8. كراكيب وعشوائية

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

لا تجعل فراغ جزء بمنزلك وسيلة لهدم نظامه وسبب في عشوائيته، فدون أن تشعر سيتحول هذا المكان إلى مخزن لكراكيب المنزل وزوائده.

ضع بالفراغ مكتب

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

قم بتحويل الفراغ بمنزلك إلى غرفة مكتب صغيرة تناسبك وقت العمل وتمنحك فرصة أفضل لإمتلاك مكتبة وقراءة كتاب.

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