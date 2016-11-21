7 تجديدات مثيره للمطابخ الصغيره بأقل ميزانيه!

نحن نقضى الكثير من الوقت في المطبخ ، حيث نعد الوجبات ، نحضر العصائر ، نجهز أشهى الحلويات استعدادا لمناسبه ، نتناول طعامنا في حالة وجود مائدة الطعام بداخل المطبخ ، و حتى في أوقات الفراغ نذهب إليه لنتسلى في تحضير وصفه جديده نستمتع بأكلها.
ويمكن لهذا الوقت الذي نقضيه في المطبخ أن يكون عوناً لنا على تكملة اليوم بصوره جيده ، أو يكون مصدر للتعب و الفوضى التى تتسرب إلى بقية أجزاء المنزل ! و من أجل ضمان أوقات مثاليه في المطبخ يجب أن نهتم بجودة التصميم من حيث الشكل و الخامات ، كما يجب الإهتمام بتجديده كل فتره ليتواكب مع متطلبات الأسره المختلفه.
و اليوم سوف نقدم اقتراحات مثيره لتجديد المطبخ ، جربها ولن تندم !
من أشهر المشاكل في المطابخ الصغيره : ضيق مساحة التخزين مما يسبب الفوضى ، افتقار الخزانات إلى النظام مما يهدر الوقت في البحث عن الأشياء ، سوء الإضاءه و ظلام بعض أركان المطبخ ، عدم وجود مكان ليتناول الأولاد فطورهم، اتساخ الحوائط بالأدخنه ، أو أن المطبخ أصبح مملاً و يحتاج إلى شيئا يبث فيه الحياه من جديد !
و هذه المشاكل قد تتواجد كلها في مطبخك و هو مايستدعي تجديدات شامله بالمطبخ ، أو يتواجد منها واحداً أو اثنان و عندها تستطيع حلها عن طريق الأفكار الآتيه…
في حالة أن مطبخك الصغير يحتوى على خزانات أسفل الحوض فقط ، ولا يشتمل على وحدات تخزين تتسع للأغراض بصوره أفضل ، و الميزانيه لا تكفي لشراء وحدات تخزين جديده ، يمكنك التغلب على ذلك بحل بسيط يظهر في الصوره ، و هو بعض الرفوف أعلى الخزانات الموجوده بالفعل .
يمكن للرفوف أن تكون من الأخشاب بمظهرها الطبيعي ، أو تكون مزينة بفن الديكوباج برسومات الورود لمظهر مبهج ، كما يمكن طلائه بصوره تقليديه ليتناسب مع لون الخزانات الأصليه.
و هذه الفكره لن تكلفك شيئاً ، فجميعنا يمتلك في الجراج مجموعة أخشاب يمكن إعادة استخدامها ، كما أن تركيبها سهل للغايه يمكنك أن تقوم به بمساعدة أفراد عائلتك أو أحد أصدقائك.
و لكن انتبه قبل تركيب الرفوف لعدة عوامل لأن قلة الخبره بالتصميم قد تفسد عليك الفكره ، فعلى سبيل المثال يجب أن تختار عمق الرفوف بقياسات معقوله و مناسبه كما يجب ألا تكون قريبه جدا من الأرض أو بعيده ملتصقه في السقف!، و القياسات المناسبه لتركيب الرفوف في العموم هي : على ارتفاع 145 سم عن الأرض ، و عمق الرفوف لا يتعدى ال 45سم حتى تتطولها يدك.
إذا كانت المشكله في مطبخك تكمن في سوء التنظيم ، فنحن نرشح لك أن تلقى نظره على هذه الصوره ، و التى نلاحظ فيها أن الدرج قد تم تقسيمه بصوره ذكيه ليتسع لأدوات المطبخ كل نوع على حده.
و هذا التقسيم الجيد للأدراج يمكنك الحصول عليه من خلال شراء وحدة مقسمه جاهزه بعد أن تأخذ قياسات درج مطبخك ، أو باستخدام قطع الأخشاب و تعشيقها لتصنع بضعة أماكن لوضع الأدوات ، كما يمكنك وضع بعض العلب بدون الأغطيه بجانب بعضهم البعض لتحصل على نفس النتيجه.
إذا كان مطبخك يعاني سوء الإضاءه ، و تريد إعتماد حلول رخيصة السعر و كبيره المفعول ، فإن الإعتماد على الإضاءه الطبيعيه هو الحل المثالي.
يمكنك صنع شباك كبير في الحائط ليسمح بمرور قدر أكبر من الإضاءه الطبيعيه ، و ليكن مكانه فوق وحدات التخزين أو حوض المطبخ ، ولكن ابتعد عن حائط الموقد أو البوتجاز ، لأن من الخطر وجود تيار هواء فوق اللهب.
إن لم يمكنك صنع هذه النافذه يمكنك تعزيز الإضاءه الصناعيه باستخدام مصباح سقف عالى الإضاءه أو قم بتوزيع وحدات الإضاءه على جوانب المطبخ لتضمن إضاءه شامله و جيده.
و كما ذكرنا من قبل يمكن توزيع الإضاءه على أركان المطبخ باستخدام أباجورات على سبيل المثال للحصول على مطبخ مشرق ، كما يمكن استخدام اسلوب تسليط الضوء من خلال spotlights أو نقاط النور مثبته في الجزء السفلي من الخزائن العلويه للمطبح كما في الصوره ، لتسليط الضوء على الموقد و سطح العمل في المطبخ لتسهيل القيام بأمور الطبخ.
كما أن هذا الإسلوب يعطي لمسة حداثه على المطبخ و مظهر جمالي مبهر.
وجود مكان مناسب ليتناول فيه الأولاد فطورهم مثل بار صغير ، من الأمور الهامه في المطبخ ، خاصة و إن كان مواعيد نزول الأولاد من المنزل يختلف عن مواعيد الأب و الأم و بالتالي تحضير السفره لأكثر من مرة سيكون أمر صعب و ستظهر الحاجه إلى وجود مكان مناسب بالمطبخ لا يحتاج إلى تحضير شاق.
كما أن جلوس الأطفال بجانب الأم على البار في المطبخ سوف يوفر عليها عناء متابعتهم أثناء الأكل عند ضيق الوقت في الصباح .
غالبا ما يتلف الحائط أعلى موقد الطهي أو يتسخ بسبب أبخرة الطعام التى تحمل بقايا الدهون كما أنها قد تحمل الكربون الأسود عند احتراق الطعام مما يغير من لون الجدران و السقف و يسبب مشكله تفسد مظهر المطبخ.
وجود مدخنه ذات تجهيزات معقده في السقف ليس ضروريا ، يمكنك أن تقتنى شفاط هواء بسيط يحتوى على فلتر تنقية هواء ، حيث يمكنك فك الفيلتر و تنظيفه كل فتره ، لتحافظ على سقف و حوائط مطبخك نظيفه على الدوام. و بالطبع فك الفلتر و تنظيفه كل فتره سيكون أسهل بكثير من محاولات تنظيف السقف و الحائط !
إذا أردت أن تعطي مطبخك الحيويه اللازمه لكسر الرتابه التى تسربت إليه نتيجة اعتيادك على المكان و الرغبه في التجديد ، بدون الكثير من المصاريف ، فهناك عدة طرق لتفعل ، و إحدى تلك الطرق هي الإعتماد على ورق الحائط
لأن ورق الحائط يأتي بتصاميم و خامات متنوعه منها الخشن و الناعم و المضلع البارز و اللامع و المطفي و غيرها من الأذواق التى تناسب الجميع ، فقط اختار نوعيه مضادة للماء و بلون يتناسب مع مطبخك ليصبح مظهره جديد تماما .
أما لمحبي الطبيعه فيمكنهم الإستعانه بالأواني الصغيره بأي لون يفضلونه ليقوموا بزرع بعض نباتات الزينه ، أو النباتات العشبيه ذات الروائح النفاذه ، و التى تستخدم في أغراض الطهي مثل الزعتر و الريحان و النعناع لتتمتع بمذاقهم الفريد و مظهرهم الرائع في مطبخك.
الفينيل من الديكورات زهيدة الثمن ، و يأتي على هيئة رول و يقوم المختص بتركيبه بالغراء إذا كانت المساحة شاسعه ، و لكن يمكنك تركيبه بنفسك بنفسك إن كانت مساحة التطبيق صغيره ، فقط تأكد من وضع الغراء تحته بالكامل و ليس تحت الأطراف فقط ، و من مميزات الفينيل أنه سهل التنظيف كما يمكن تغييره بسهوله إذا تعرض للتلف. و بهذا تكون جددت شكل مطبخك بأقل التكاليف!