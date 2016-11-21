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7 تجديدات مثيره للمطابخ الصغيره بأقل ميزانيه!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras مطبخ
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نحن نقضى الكثير من الوقت في المطبخ ، حيث نعد الوجبات ، نحضر العصائر ، نجهز أشهى الحلويات استعدادا لمناسبه ، نتناول طعامنا في حالة وجود مائدة الطعام بداخل المطبخ ، و حتى  في أوقات الفراغ نذهب إليه لنتسلى في تحضير وصفه جديده نستمتع بأكلها.

ويمكن لهذا الوقت الذي نقضيه في المطبخ أن يكون عوناً لنا على تكملة اليوم بصوره جيده ، أو يكون مصدر للتعب و الفوضى التى تتسرب إلى بقية أجزاء المنزل ! و من أجل ضمان أوقات مثاليه في المطبخ يجب أن نهتم بجودة التصميم من حيث الشكل و الخامات ، كما يجب الإهتمام بتجديده كل فتره ليتواكب مع متطلبات الأسره المختلفه.

و اليوم سوف نقدم اقتراحات مثيره لتجديد المطبخ ، جربها ولن تندم !

قبل أن نبدأ : يجب أن تدرس المشكلات في مطبخك ، و تضع الخطه الصحيحه!

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

 من أشهر المشاكل في المطابخ الصغيره : ضيق مساحة التخزين مما يسبب الفوضى ، افتقار الخزانات إلى النظام مما يهدر الوقت في البحث عن الأشياء ، سوء الإضاءه و ظلام بعض أركان المطبخ ، عدم وجود مكان ليتناول الأولاد فطورهم، اتساخ الحوائط بالأدخنه ، أو أن المطبخ أصبح مملاً و يحتاج إلى شيئا يبث فيه الحياه من جديد !

و هذه المشاكل قد تتواجد كلها في مطبخك و هو مايستدعي تجديدات شامله بالمطبخ ، أو يتواجد منها واحداً أو اثنان و عندها تستطيع حلها عن طريق الأفكار الآتيه…

1- إذا كان مطبخك يعاني من ضيق مساحات التخزين ..

Depa // Studio , DOSA STUDIO DOSA STUDIO مطبخ خشب White
DOSA STUDIO

DOSA STUDIO
DOSA STUDIO
DOSA STUDIO

في حالة أن مطبخك الصغير يحتوى على خزانات أسفل الحوض فقط ، ولا يشتمل على وحدات تخزين تتسع للأغراض بصوره أفضل ، و الميزانيه لا تكفي لشراء وحدات تخزين جديده ، يمكنك التغلب على ذلك بحل بسيط يظهر في الصوره ، و هو بعض الرفوف أعلى الخزانات الموجوده بالفعل .

يمكن للرفوف أن تكون من الأخشاب بمظهرها الطبيعي ، أو تكون مزينة بفن الديكوباج برسومات الورود لمظهر مبهج ، كما يمكن طلائه بصوره تقليديه ليتناسب مع لون الخزانات الأصليه.

و هذه الفكره لن تكلفك شيئاً ، فجميعنا يمتلك في الجراج مجموعة أخشاب يمكن إعادة استخدامها ، كما أن تركيبها سهل للغايه يمكنك أن تقوم به بمساعدة أفراد عائلتك أو أحد أصدقائك.

و لكن انتبه قبل تركيب الرفوف لعدة عوامل لأن قلة الخبره بالتصميم قد تفسد عليك الفكره ، فعلى سبيل المثال يجب أن تختار عمق الرفوف بقياسات معقوله و مناسبه كما يجب ألا تكون قريبه جدا من الأرض أو بعيده ملتصقه في السقف!، و القياسات المناسبه لتركيب الرفوف في العموم هي : على ارتفاع 145 سم عن الأرض ، و عمق الرفوف لا يتعدى ال 45سم حتى تتطولها يدك.

2- ترتيب الأدراج

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

إذا كانت المشكله في مطبخك تكمن في سوء التنظيم ، فنحن نرشح لك أن تلقى نظره على هذه الصوره ، و التى نلاحظ فيها أن الدرج قد تم تقسيمه بصوره ذكيه ليتسع لأدوات المطبخ كل نوع على حده.

و هذا التقسيم الجيد للأدراج يمكنك الحصول عليه من خلال شراء وحدة مقسمه جاهزه بعد أن تأخذ قياسات درج مطبخك ، أو باستخدام قطع الأخشاب و تعشيقها لتصنع بضعة أماكن لوضع الأدوات ، كما يمكنك وضع بعض العلب بدون الأغطيه بجانب بعضهم البعض لتحصل على نفس النتيجه.

3- الإضاءه الجيده

Dom parterowy, studio bonito studio bonito مطبخ
studio bonito

studio bonito
studio bonito
studio bonito

إذا كان مطبخك يعاني سوء الإضاءه ، و تريد إعتماد حلول رخيصة السعر و كبيره المفعول ، فإن الإعتماد على الإضاءه الطبيعيه هو الحل المثالي.

يمكنك صنع شباك كبير في الحائط ليسمح بمرور قدر أكبر من الإضاءه الطبيعيه ، و ليكن مكانه فوق وحدات التخزين أو حوض المطبخ ، ولكن ابتعد عن حائط الموقد أو البوتجاز ، لأن من الخطر وجود تيار هواء فوق اللهب.

إن لم يمكنك صنع هذه النافذه يمكنك تعزيز الإضاءه الصناعيه باستخدام مصباح سقف عالى الإضاءه أو قم بتوزيع وحدات الإضاءه على جوانب المطبخ لتضمن إضاءه شامله و جيده.

4- الإضاءه تحت الخزائن العلويه

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras مطبخ
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

و كما ذكرنا من قبل يمكن توزيع الإضاءه على أركان المطبخ باستخدام أباجورات على سبيل المثال للحصول على مطبخ مشرق ، كما يمكن استخدام اسلوب تسليط الضوء من خلال spotlights أو نقاط النور مثبته في الجزء السفلي من الخزائن العلويه للمطبح كما في الصوره ، لتسليط الضوء على الموقد و سطح العمل في المطبخ لتسهيل القيام بأمور الطبخ.

كما أن هذا الإسلوب يعطي لمسة حداثه على المطبخ و مظهر جمالي مبهر.

5- مكان للإفطار أو الوجبات السريعه

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez مطبخ
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

وجود مكان مناسب ليتناول فيه الأولاد فطورهم مثل بار صغير ، من الأمور الهامه في المطبخ ، خاصة و إن كان مواعيد نزول الأولاد من المنزل يختلف عن مواعيد الأب و الأم و بالتالي تحضير السفره لأكثر من مرة سيكون أمر صعب و ستظهر الحاجه إلى وجود مكان مناسب بالمطبخ لا يحتاج إلى تحضير شاق.

كما أن جلوس الأطفال بجانب الأم على البار في المطبخ سوف يوفر عليها عناء متابعتهم أثناء الأكل عند ضيق الوقت في  الصباح .

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6- آثار أبخرة الطعام علي الحائط

MOBILIARIO RESIDENCIAL , arkar mobiliario integral arkar mobiliario integral مطبخ
arkar mobiliario integral

arkar mobiliario integral
arkar mobiliario integral
arkar mobiliario integral

غالبا ما يتلف الحائط أعلى موقد الطهي أو يتسخ بسبب أبخرة الطعام التى تحمل بقايا الدهون كما أنها قد تحمل الكربون الأسود عند احتراق الطعام مما يغير من لون الجدران و السقف و يسبب مشكله تفسد مظهر المطبخ.

و ما الحل إذن ؟

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

وجود مدخنه ذات تجهيزات معقده في السقف ليس ضروريا ، يمكنك أن تقتنى شفاط هواء بسيط يحتوى على فلتر تنقية هواء ، حيث يمكنك فك الفيلتر و تنظيفه كل فتره ، لتحافظ على سقف و حوائط مطبخك نظيفه على الدوام. و بالطبع فك الفلتر و تنظيفه كل فتره سيكون أسهل بكثير من محاولات تنظيف السقف و الحائط !

7- بث الحيويه في مطبخك

Cocina La Rioja, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

إذا أردت أن تعطي مطبخك الحيويه اللازمه لكسر الرتابه التى تسربت إليه نتيجة اعتيادك على المكان و الرغبه في التجديد ، بدون الكثير من المصاريف ، فهناك عدة طرق لتفعل ، و إحدى تلك الطرق هي الإعتماد على ورق الحائط 

لأن ورق الحائط يأتي بتصاميم و خامات متنوعه منها الخشن و الناعم و المضلع البارز و اللامع و المطفي و غيرها من الأذواق التى تناسب الجميع ، فقط اختار نوعيه مضادة للماء و بلون يتناسب مع مطبخك ليصبح مظهره جديد تماما .

أو صنع حديقتك الخاصه

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

أما لمحبي الطبيعه فيمكنهم الإستعانه بالأواني الصغيره بأي لون يفضلونه ليقوموا بزرع بعض نباتات الزينه ، أو النباتات العشبيه ذات الروائح النفاذه ، و التى تستخدم في أغراض الطهي مثل الزعتر و الريحان و النعناع لتتمتع بمذاقهم الفريد و مظهرهم الرائع في مطبخك.

استخدام الفينيل أو المشمع الملون لديكورات عصريه

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

الفينيل من الديكورات زهيدة الثمن ، و يأتي على هيئة رول و يقوم المختص بتركيبه بالغراء إذا كانت المساحة شاسعه ، و لكن يمكنك تركيبه بنفسك بنفسك إن كانت مساحة التطبيق صغيره ، فقط تأكد من وضع الغراء تحته بالكامل و ليس تحت الأطراف فقط ، و من مميزات الفينيل أنه سهل التنظيف كما يمكن تغييره بسهوله إذا تعرض للتلف. و بهذا تكون جددت شكل مطبخك بأقل التكاليف!

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