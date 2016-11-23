منزل عصري بتصميمات مميزة وأثاث أنيق

تناغم الألوان وانسجام التفاصيل هو سر جمال وأناقة هذه الغرفة، فالجدران خرسانية بيضاء، معلق عليها مجموعة من اللوحات البسيطة، والأرضية خشبية تشع دفء بالغرفة وتم تغطيتها بسجادة بيضاء بسيطة.

كل هذا مع السرير الخشبي الأنيق بظهر قماشي مميز، ومفروشات تجمع بين اللون الرمادي والموف الفاتح.