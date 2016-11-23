إن أناقة منزلك تأتي من الاختيار الدقيق لتفاصيله، والاهتمام بكل كبيرة وصغيرة، بداية من تقسيم المساحات واختيار الألوان، إلى انتقاء قطع الأثاث واحدة واحدة، ويعرض لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة صور لـ منزل عصري بتصميمات مميزة وأثاث أنيق، تم اختيار ديكوراته بعناية، واعتماد على البساطة، مُبتعدًا تمامًا عن المبالغة أو الزيادات الغير مستغلة، فيبدو في قمة روعته وأناقته..
تبدو غرفة النوم رائعة ومميزة بلمسة اللون البنفسجي التي تُزينها وتجعلها جميلة وتعطيها فخامة، وتنقسم إلى جزئين
غرفة للنوم وغرفة ملابس ويفصلهم جدار صغير.
كما إنها مرتبة ومنظمة ومُضيئة، حيث تحتوي على وحدات إضاءة مميزة ونجفة أنيقة معلقة بالسقف الخرساني بداخل بيت للنور مصنوع من الخرسانة والجبس، وتتدلى منها القطع الكريستال اللامعة، مع نافذة كبيرة تسمح بمرور الضوء وتهوية الغرفة، وينسدل عليها الستائر الحريرية البيضاء وفوقها الستائر القماشية الثقيلة البنفسجية والتي تُكمل ديكور الغرفة وجمالها.
تناغم الألوان وانسجام التفاصيل هو سر جمال وأناقة هذه الغرفة، فالجدران خرسانية بيضاء، معلق عليها مجموعة من اللوحات البسيطة، والأرضية خشبية تشع دفء بالغرفة وتم تغطيتها بسجادة بيضاء بسيطة.
كل هذا مع السرير الخشبي الأنيق بظهر قماشي مميز، ومفروشات تجمع بين اللون الرمادي والموف الفاتح.
انفصال جزء كامل للملابس يبدو مميز للغاية في هذه الغرفة بحيث يحتوي على مراّة تُحيطها وحدات إضاءة صغيرة وجميلة، والعديد من الوحدات التخزينية للأغراض.
يبدون انفتاح الغرف على بعضها بالجزء السفلي للمنزل مميز ويعطيه مساحة أكبر واتساع ملحوظ، بالإضافة إلى الألوان الفاتحة في اختيار الأثاث وطلاء جدران المنزل.
ولا يأخذ المطبخ حيز كبير إذ تم الاعتماد على التفاصيل الأساسية، والابتعاد عن الزيادات الغير مستخدمه، فيبدو بسيط بمجموعة من الرفوف والوحدات التخزينية، مع بار خشبي صغير بكراسي خشبية أمامه.
في الجزء الثاني تأتي السفرة بمنضدة خشبية بنية، مع كراسي خشبية بيضاء، كما إنها ليست ضخمة ولا تأخذ مساحة كبيرة من المكان، وتبدو رائعة ببساطتها، وتعلوها النجفة البيضاء الجميلة، وذلك أمام شاشة التلفزيون الكبيرة للتسلية.
ويكتمل المشهد بالنافذة الكبيرة التي تسمح بمرور الضوء والهواء للمكان، مع اللمسات الخضراء الرائعة التي تعلو السور.
بألوان هادئة ولمسات ديكورية بسيطة تأتي غرفة المعيشة بتفاصيلها المريحة لتُهيئ جلسة ممتعة للتسلية أمام التلفزيون أو أخذ قسطًا من الراحة.
غرفة مربعة تحتوي على أثاث فاتح اللون مكون من أريكة وكرسيين، مع منضدة خشبية، ونافذة كبيرة تنسدل عليها الستائر الحريرية البيضاء، والقماشية البنية الرائعة.
أما عن التلفزيون فقد تم تعليقه على حائط خرساني منقوش بطريقة عصرية وحديثة، وأسفله قطعة أثاث بيضاء مُصممة كوحدة تخزين أنيقة لأغراض الغرفة.
اعتمدت الغرفة في ديكوراتها على اللوحات الرائعة التي زينت الجدار الخلفي للأريكة، بالإضافة إلى المدفئة الأنيقة، والتي تعلوها التحف واللوحات والقطع الكرستالية.
كل هذا في غرفة بجدران خرسانية بسيطة وأرضية خشبية فاتحة تعلوها سجادة رمادية بسيطة.
تتميز الغرفة بألوانها الفاتحة الزاهية، فاللون الأبيض هو الغالب على الأثاث والتفاصيل، وتتكون من سرير خشبي صغير بستارة بيضاء، وأريكة وكرسي صغيرين، مع أكثر من دولاب ورف تخزيني لحمل الكتب والأغراض. بالإضافة إلى نافذة صغيرة تسمج بمرور الضوء والهواء إلى الغرفة.
السقف مميز ومائل يتدلى منه وحدة إضاءة مميزة وصغيرة، كما أن الجدران خرسانية مطلية باللون البيج، عدا واحدًا أبيض وملصق عليه ورق الحائط المنقوش، وبالواجهة الدولاب الصغير ذو الأبواب الخشبية المرصعة بالمرايا الكبيرة.
صممت غرفة المكتب بألوان حيادية رائعة، يغلب عليها الهدوء والبساطة، وغير متكلفة في اختيار الأثاث والديكور والتفاصيل، فقد اعتمدت على مكتب خشبي أسفل النافذة، مع كرسي صغير أمامه، وأريكة للراحة وربما لقراءة كتاب، وعلى جانبيها مجموعة من الأرفف العملية للكتب والأغراض.
اعتمدت الغرفة على اللوحات أيضًا لتزيين جدرانها، مع استخدام نجفة بسيطة بمنتصف الغرفة في السقف الخرساني الأنيق، كما أن الجدران خرسانية بيضاء، والأرضية خشبية بنية بسيطة.
تبدو الأرضية الخشبية للمنزل رائعة ومميزة، تشع دفئًا بالمكان وتعطيه أناقة ملحوظة وتناسب أغلب الديكورات والأثاث، كما تم عمل السلم الداخلي بعناية ليبدو أنيق بهذا الشكل، حيث يتكون من وحدات خرسانية بسيطة ووحدات إضاءة تنيرها وتعطيها شكلًا أجمل، فيبدو في قمة الروعة.
مدخل منزلك هو ما يعطي الانطباع الأول لضيوفك عنك، وقد تم تزيين المدخل في هذا المنزل بعناية والاعتماد على البساطة حيث تم عمل رف رخامي يحمل اللمسات الخضراء، مع النجفة الأنيقة بالمنتصف، والمرايا وقطع الزجاج الجميلة، كل هذه الأشياء تجتمع معًا لإعطاء اختلاف وجمال وتميز للمدخل.
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