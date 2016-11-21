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تجنب 14 خطأ عند تشطيب الحوائط!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Vivienda VE, Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción جدران
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قد تبدو مهمة طلاء الحوائط بسيطة إلى حد كبير ، و لا تحتاج سوى علبة طلاء و فرشاه ، ولكن الحقيقة أنها نوعاً من السهل الممتنع ، الذي يتطلب الدقه و الإعتناء بالخطوات و التجهيزات السليمه لنحصل على حوائط مثاليه.

و هناك الكثير من الأخطاء التى نرتكبها عند دهان حوائط المنزل ، و التى تظهر عيوب الحوائط أو تظهر بشكل غير أنيق بسبب الطلاء غير المتساوي أو كثرة عدد طبقات الطلاء بشكل مفرط ، و التى تجعل الحوائط طرية و تتعرض للخدوش بسهوله.

و في كتاب أفكار اليوم سوف نستعرض معك أشهر هذه الأخطاء لتتجنبها عند تشطيب أو إعادة تجديد منزلك ، من خلال عدة صور تجعل القراءه أكثر متعه…

1- إهمال بعض الخطوات

BPM Painting and Decorating, BPM Painting & Decorating BPM Painting & Decorating جدران
BPM Painting &amp; Decorating

BPM Painting and Decorating

BPM Painting & Decorating
BPM Painting &amp; Decorating
BPM Painting & Decorating

إهمال بعض الخطوات في تجهيز الحائط قبل تطبيق الدهان من الأمور المرفوضه ، فعلى سبيل المثال خطوة تنظيف الحائط من الأتربه و الغبار و التأكد من كون سطحه متساوى ، شيء ضروري للحصول على لون الدهان بالصورة التى نرغب بها ، و إهمال هذه الخطوة من شأنه إظهار الطلاء بصورة سيئة و بلون آخر!.

2- عدم إصلاح عيوب الحائط

Duplex - Altos del Suquía, ER Design. @eugeriveraERdesign ER Design. @eugeriveraERdesign جدران
ER Design. @eugeriveraERdesign

ER Design. @eugeriveraERdesign
ER Design. @eugeriveraERdesign
ER Design. @eugeriveraERdesign

يجب معاملة الحائط باهتمام و معالجته من العيوب قبل الطلاء ، فعيوب الحائط مثل الحفر و الثنايا و غيرها مما يمكن تواجده في الحوائط ، يجب ان يتم إصلاحها قبل البدء ، لأنها سوف تظهر من خلال الطلاء و تفسد الشكل النهائي.

3- الطلاء الغير متساوي

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte جدران
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

الطلاء الغير متساوي يمكن أن يضفي لمسة جماليه على الحائط ، إذا تم تطبيقه بصوره احترافيه مثل هذا الحائط من تصميم pintur-arte . أما إذا كان عدم التساوي بسبب فقاقيع الهواء أو الحفر في الحائط فستكون النتيجه غير مرغوبه.

4- اختيار لون واحد فقط

Vivienda VE, Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción جدران
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción

Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción

اختيار درجات متقاربه من لون واحد للحوائط و السقف يجعل الغرفه ممله و كئيبه ، لأن من وظيفة الطلاء تسليط الضوء على الفن المعماري في المكان ، ولكن مع اختيار ألوان ممله لن يتم ذلك و ستضيع ملامح الغرفه.

5- ألوان متضاربه

Reforma Integral PH, Grupo PZ Grupo PZ جدران
Grupo PZ

Grupo PZ
Grupo PZ
Grupo PZ

كل منا لديه ألوان مفضله ولكن ليس بالضروره أن نستخدمها كلها في نفس الغرفه ، فربما تكون متضاربه و غير مناسبه عند تطبيقها كلهاعلى الحوائط . لذا إذا كنت غير متأكد من كون الألوان متناسبه مع بعضها البعض ، فمن الأضمن لك الإعتماد على اللون الأبيض أو الكريمي للحوائط ، و إضافة الألوان في عناصر الديكور أو الأثاث، لأن الأبيض يليق على كافة الألوان.

6- الإفراط في الإبداع

Watercolor Spots Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,painting,watercolor
Pixers

Watercolor Spots

Pixers
Pixers
Pixers

الإفراط في استخدام أي عنصر يؤدي إلى نتيجه معكوسه ، و الإبداع عنصر في الديكور مثل بقية العناصر يجب الإستعانه به بدرجات معقوله بدون مبالغه ، و إذا تم تطبيق لوحة ملهمه على الحائط يجب الحفاظ على بقية الغرفه بسيطه  بأقل التفاصيل.

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7- ابتعد عن الألوان الفاقعه و المرهقه للعين

Un Quincho Especial, Arq Andrea Mei - C O M E I - Arq Andrea Mei - C O M E I - جدران
Arq Andrea Mei – C O M E I -

Arq Andrea Mei - C O M E I -
Arq Andrea Mei – C O M E I -
Arq Andrea Mei - C O M E I -

بعض الألوان تكون مرهقه للعين و للراحه النفسيه ، فقد تعجبنا ألوان معينه و نسعد بتطبيقها على الحوائط ولكننا نفاجأ بتأثيرها السيء علينا فيما بعد.

8- استخدام الخداع البصري بصورة سيئه

First Floor Landing Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج seating area,landing,cushions,bee fabric,flooring,rug,painting
Studio Hooton

First Floor Landing

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

طلاء الحوائط من شأنه جعلها تبدو أكبر أو أصغر في الحجم ، حيث ان الدهانات الفاتحه تجعل الحائط أكبر و العكس بالنسبه لاستخدام الدهانات الغامقه ، لذا حدد هدفك قبل استخدام درجات الطلاء الفاتحه و الداكنه حتى لا تحصل على نتائج خاطئه.

9- ألوان صارخه على جميع الحوائط

CASA EN FINCAS DE IRAOLA, Estudio Sassi-Martinez Duarte Estudio Sassi-Martinez Duarte جدران
Estudio Sassi-Martinez Duarte

Estudio Sassi-Martinez Duarte
Estudio Sassi-Martinez Duarte
Estudio Sassi-Martinez Duarte

عند الرغبه في استخدام الألوان الصارخه او الدافئه ، من الأفضل استخدامها على حائط واحد فقط و الحفاظ على بقية الحوائط بألوان حياديه بسيطه من الأبيض و الكريمي و الرمادي الفاتح.

10- رسومات رديئه

Watercolor graphics Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,abstract,painting
Pixers

Watercolor graphics

Pixers
Pixers
Pixers

طلاء الحوائط بألوان ساده أفضل بكثير من تطبيق لوحات رديئه على الحائط ، لأن رسومات الحائط تحتاج إلى احترافيه من نوع خاص لتظهر بطريقه أنيقه مثل هذا الحائط من تصميم pixers .

11- لمساتنا الخاصه

homify جدران
homify

homify
homify
homify

نحن نشجعك دائماً على تطبيق لمساتك الخاصه في المنزل ، ولكن عليك معرفة ما تفعله قبل البدء فيه ، حتى لا تفاجأ بنتيجه غير التى تصورتها في رأسك. فإن كنت غير متأكد من قدراتك على الرسم بالطلاء ، فابتعد عن هذه الفكره واضف لمساتك في الإكسسوارات المختلفه بدلا من الحوائط.

12- ألوان قاتمه

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

الألوان الداكنه جدا و الغامقه تمتص الضوء ، لذا فاستخدامها لجميع حوائط الغرفه يجعل الفراغ مظلماً و غير مبهر.

13- طريقة طلاء الإسبونج أو طلاء الأسفنجه

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo جدران
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

طلاء الإسبونج هي طريقة لتطبيق الطلاء اشتهرت في التسعينات ليبدو الطلاء و كأنه رتوش على الحائط و ممتزج باللون الأبيض كما في الصوره ، ولكنه اصبح الآن موضة قديمه يفضل تجنبها في المنازل العصريه.

14- الرسومات المجازيه البسيطه

homify جدران
homify

homify
homify
homify

الرسومات المجازيه التى لا تبدو فيها تفاصيل الأشياء ، من الأمور التى نفضل تجنبها لأن مظهرها غير أنيقو يشبه رسومات الأطفال ، و يفضل استخدام الفينيل بدلاً منها أو ورق الحائط لمظهر براق و عصري.

و الآن خبرنا .. هل هناك أخطاء أخرى سببت لك مشاكل من قبل عند دهان الحوائط ؟

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