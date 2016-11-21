تجنب 14 خطأ عند تشطيب الحوائط!

قد تبدو مهمة طلاء الحوائط بسيطة إلى حد كبير ، و لا تحتاج سوى علبة طلاء و فرشاه ، ولكن الحقيقة أنها نوعاً من السهل الممتنع ، الذي يتطلب الدقه و الإعتناء بالخطوات و التجهيزات السليمه لنحصل على حوائط مثاليه.
و هناك الكثير من الأخطاء التى نرتكبها عند دهان حوائط المنزل ، و التى تظهر عيوب الحوائط أو تظهر بشكل غير أنيق بسبب الطلاء غير المتساوي أو كثرة عدد طبقات الطلاء بشكل مفرط ، و التى تجعل الحوائط طرية و تتعرض للخدوش بسهوله.
و في كتاب أفكار اليوم سوف نستعرض معك أشهر هذه الأخطاء لتتجنبها عند تشطيب أو إعادة تجديد منزلك ، من خلال عدة صور تجعل القراءه أكثر متعه…
إهمال بعض الخطوات في تجهيز الحائط قبل تطبيق الدهان من الأمور المرفوضه ، فعلى سبيل المثال خطوة تنظيف الحائط من الأتربه و الغبار و التأكد من كون سطحه متساوى ، شيء ضروري للحصول على لون الدهان بالصورة التى نرغب بها ، و إهمال هذه الخطوة من شأنه إظهار الطلاء بصورة سيئة و بلون آخر!.
يجب معاملة الحائط باهتمام و معالجته من العيوب قبل الطلاء ، فعيوب الحائط مثل الحفر و الثنايا و غيرها مما يمكن تواجده في الحوائط ، يجب ان يتم إصلاحها قبل البدء ، لأنها سوف تظهر من خلال الطلاء و تفسد الشكل النهائي.
الطلاء الغير متساوي يمكن أن يضفي لمسة جماليه على الحائط ، إذا تم تطبيقه بصوره احترافيه مثل هذا الحائط من تصميم pintur-arte . أما إذا كان عدم التساوي بسبب فقاقيع الهواء أو الحفر في الحائط فستكون النتيجه غير مرغوبه.
اختيار درجات متقاربه من لون واحد للحوائط و السقف يجعل الغرفه ممله و كئيبه ، لأن من وظيفة الطلاء تسليط الضوء على الفن المعماري في المكان ، ولكن مع اختيار ألوان ممله لن يتم ذلك و ستضيع ملامح الغرفه.
كل منا لديه ألوان مفضله ولكن ليس بالضروره أن نستخدمها كلها في نفس الغرفه ، فربما تكون متضاربه و غير مناسبه عند تطبيقها كلهاعلى الحوائط . لذا إذا كنت غير متأكد من كون الألوان متناسبه مع بعضها البعض ، فمن الأضمن لك الإعتماد على اللون الأبيض أو الكريمي للحوائط ، و إضافة الألوان في عناصر الديكور أو الأثاث، لأن الأبيض يليق على كافة الألوان.
الإفراط في استخدام أي عنصر يؤدي إلى نتيجه معكوسه ، و الإبداع عنصر في الديكور مثل بقية العناصر يجب الإستعانه به بدرجات معقوله بدون مبالغه ، و إذا تم تطبيق لوحة ملهمه على الحائط يجب الحفاظ على بقية الغرفه بسيطه بأقل التفاصيل.
بعض الألوان تكون مرهقه للعين و للراحه النفسيه ، فقد تعجبنا ألوان معينه و نسعد بتطبيقها على الحوائط ولكننا نفاجأ بتأثيرها السيء علينا فيما بعد.
طلاء الحوائط من شأنه جعلها تبدو أكبر أو أصغر في الحجم ، حيث ان الدهانات الفاتحه تجعل الحائط أكبر و العكس بالنسبه لاستخدام الدهانات الغامقه ، لذا حدد هدفك قبل استخدام درجات الطلاء الفاتحه و الداكنه حتى لا تحصل على نتائج خاطئه.
عند الرغبه في استخدام الألوان الصارخه او الدافئه ، من الأفضل استخدامها على حائط واحد فقط و الحفاظ على بقية الحوائط بألوان حياديه بسيطه من الأبيض و الكريمي و الرمادي الفاتح.
طلاء الحوائط بألوان ساده أفضل بكثير من تطبيق لوحات رديئه على الحائط ، لأن رسومات الحائط تحتاج إلى احترافيه من نوع خاص لتظهر بطريقه أنيقه مثل هذا الحائط من تصميم pixers .
نحن نشجعك دائماً على تطبيق لمساتك الخاصه في المنزل ، ولكن عليك معرفة ما تفعله قبل البدء فيه ، حتى لا تفاجأ بنتيجه غير التى تصورتها في رأسك. فإن كنت غير متأكد من قدراتك على الرسم بالطلاء ، فابتعد عن هذه الفكره واضف لمساتك في الإكسسوارات المختلفه بدلا من الحوائط.
الألوان الداكنه جدا و الغامقه تمتص الضوء ، لذا فاستخدامها لجميع حوائط الغرفه يجعل الفراغ مظلماً و غير مبهر.
طلاء الإسبونج هي طريقة لتطبيق الطلاء اشتهرت في التسعينات ليبدو الطلاء و كأنه رتوش على الحائط و ممتزج باللون الأبيض كما في الصوره ، ولكنه اصبح الآن موضة قديمه يفضل تجنبها في المنازل العصريه.
الرسومات المجازيه التى لا تبدو فيها تفاصيل الأشياء ، من الأمور التى نفضل تجنبها لأن مظهرها غير أنيقو يشبه رسومات الأطفال ، و يفضل استخدام الفينيل بدلاً منها أو ورق الحائط لمظهر براق و عصري.
و الآن خبرنا .. هل هناك أخطاء أخرى سببت لك مشاكل من قبل عند دهان الحوائط ؟