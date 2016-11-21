تجنب 14 خطأ عند تشطيب الحوائط!

قد تبدو مهمة طلاء الحوائط بسيطة إلى حد كبير ، و لا تحتاج سوى علبة طلاء و فرشاه ، ولكن الحقيقة أنها نوعاً من السهل الممتنع ، الذي يتطلب الدقه و الإعتناء بالخطوات و التجهيزات السليمه لنحصل على حوائط مثاليه.

و هناك الكثير من الأخطاء التى نرتكبها عند دهان حوائط المنزل ، و التى تظهر عيوب الحوائط أو تظهر بشكل غير أنيق بسبب الطلاء غير المتساوي أو كثرة عدد طبقات الطلاء بشكل مفرط ، و التى تجعل الحوائط طرية و تتعرض للخدوش بسهوله.

و في كتاب أفكار اليوم سوف نستعرض معك أشهر هذه الأخطاء لتتجنبها عند تشطيب أو إعادة تجديد منزلك ، من خلال عدة صور تجعل القراءه أكثر متعه…