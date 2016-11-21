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شاهد التصميم الذكي لصالة مساحتها 16م² فقط !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة المعيشة MDF Red
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لم يعد هناك مستحيل مع التصاميم العصريه ، فقد تمكن المصممون من إيجاد وسائل مختلفه للتكيف مع المساحات الصغيره و محاولة خلق أبعاد أخرى للمكان ليبدو أكثر اتساعا، و ذلك من خلال استخدام قطع أثاث مرنه في استخداماتها و تناسب أغراض متنوعه ، و أيضاً اعتماد بعض الخدع الديكوريه التى سنذكرها فيما بعد ، هذا بالإضافه إلى الإستغناء عن الديكورات الغير وظيفيه لتجنب الإزدحام الغير ضروري.

و اليوم نستعرض معك صالة مميزه مساحتها 16م² فقط و بالرغم من ذلك تحتوى على مكونات كثيره لغرفتين بتصميم سلس و لطيف يمكنك اقتباسه إذا كنت تسكن في شقة ستوديو صغيره…

نظرة شامله

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة المعيشة MDF Red
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

في هذا الاستوديو من تصميم ana-lore-burliga-miranda-arquitetura ، لفت انتباهنا التنظيم الذكي و الإبداعي للصاله التى تحتوى على غرفة معيشه و غرفة سفره و بار أنيق في مكان واحد صغير للغايه، و هو ما قمنا بتحويله إلى خطوط عريضه يمكنك الإستفاده منها في تصميم منزلك الصغير .. 

1- الألوان

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة السفرة كتان Grey
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

يفضل دائما اعتماد الألوان الفاتحه مثل الأبيض و البيج و الكريمي و هكذا في الديكورات و حتى الستائر، و البعد عن النسيج المنقوش و المزخرف ، و ذلك لأن الألوان الفاتحه تعكس الضوء  و تعطي أبعاداً إضافيه ، أما الألوان الداكنه فهي تمتصه و بالتالي تزيد من سوء الوضع.

2- استغلال الحوائط

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda قبو النبيذ MDF Red
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

استغلال الحوائط بشكل رأسي مفيد للغايه لخلق مساحات تخزين جديده و هو ما فعله المصمم هنا من خلال بعض الرفوف و مكتبه صغيره لوضع بعض الكتب و الإكسسوار مع تزويد كل منهم بإضاءه قوية لموازنة الفراغ المشغول ، كما استغل نفس الحائط في تثبيت مكيف الهواء و تعليق لوحة فنيه ليكتمل المظهر الجمالي.

3- الأثاث

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda مطبخ صوف Grey
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

استخدام قطع الأثاث بأقل التفاصيل مهم للتغلب على ضيق المساحه و هو ما فعله المصمم بالإستعانه بكراسي بار ذات تصميم بسيط للغايه بدون ظهر و بقوائم خشبيه بلون بيج فاتح .

4- المرايا

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة السفرة زجاج Red
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

في الاماكن الضيقه يتحتم علينا دمج المرايا في الكثير من الاركان ، او جعلها تحتل مكان كبير مثل أحد الحوائط و تكون مساوية للحائط في الطول و العرض و الإرتفاع إن أمكن ، و هذا ما نلاحظه هنا ، مما خلق فراغاً و همياً تغلب على ضيق المساحة الفعليه.

5- الأرضيات

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة السفرة MDF Red
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

اهتم المصمم ببساطة الأرضيات و جعلها موحده باللون الفاتح و جعل الحوائط مثلها ولكن بخامة الخشب ، و لكنه جعل الحوائط تساعد في اتساع المساحه بشكل غير مباشر من خلال استخدام ألواح الخشب بطريقه طوليه و بهذا يكون قد ساعد في تعزيز ارتفاع الغرفة أيضاً.

و في النهاية

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة المعيشة زجاج White
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

نجد أن تحديد الهدف قبل البدء في التصميم له انعكاس كبير على نجاحه ، و بالمثل بالنسبه إلى الأولويات السليمه و حسن التخطيط. كما أن الأثاث المودرن هو ما يناسب المساحات الضيقه التى لن يصلح لها بالتأكيد الأثاث الكلاسيكي المعروف بضخامته و كثرة تفاصيله، أما عن اعتماد أسلوب الفراغ المفتوح و الإستغناء عن الفواصل ، فكان له النصيب الأكبر في حل مشكلة المساحه.

تجنب 14 خطأ عند تشطيب الحوائط!
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