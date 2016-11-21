شاهد التصميم الذكي لصالة مساحتها 16م² فقط !

لم يعد هناك مستحيل مع التصاميم العصريه ، فقد تمكن المصممون من إيجاد وسائل مختلفه للتكيف مع المساحات الصغيره و محاولة خلق أبعاد أخرى للمكان ليبدو أكثر اتساعا، و ذلك من خلال استخدام قطع أثاث مرنه في استخداماتها و تناسب أغراض متنوعه ، و أيضاً اعتماد بعض الخدع الديكوريه التى سنذكرها فيما بعد ، هذا بالإضافه إلى الإستغناء عن الديكورات الغير وظيفيه لتجنب الإزدحام الغير ضروري.
و اليوم نستعرض معك صالة مميزه مساحتها 16م² فقط و بالرغم من ذلك تحتوى على مكونات كثيره لغرفتين بتصميم سلس و لطيف يمكنك اقتباسه إذا كنت تسكن في شقة ستوديو صغيره…
في هذا الاستوديو من تصميم ana-lore-burliga-miranda-arquitetura ، لفت انتباهنا التنظيم الذكي و الإبداعي للصاله التى تحتوى على غرفة معيشه و غرفة سفره و بار أنيق في مكان واحد صغير للغايه، و هو ما قمنا بتحويله إلى خطوط عريضه يمكنك الإستفاده منها في تصميم منزلك الصغير ..
يفضل دائما اعتماد الألوان الفاتحه مثل الأبيض و البيج و الكريمي و هكذا في الديكورات و حتى الستائر، و البعد عن النسيج المنقوش و المزخرف ، و ذلك لأن الألوان الفاتحه تعكس الضوء و تعطي أبعاداً إضافيه ، أما الألوان الداكنه فهي تمتصه و بالتالي تزيد من سوء الوضع.
استغلال الحوائط بشكل رأسي مفيد للغايه لخلق مساحات تخزين جديده و هو ما فعله المصمم هنا من خلال بعض الرفوف و مكتبه صغيره لوضع بعض الكتب و الإكسسوار مع تزويد كل منهم بإضاءه قوية لموازنة الفراغ المشغول ، كما استغل نفس الحائط في تثبيت مكيف الهواء و تعليق لوحة فنيه ليكتمل المظهر الجمالي.
استخدام قطع الأثاث بأقل التفاصيل مهم للتغلب على ضيق المساحه و هو ما فعله المصمم بالإستعانه بكراسي بار ذات تصميم بسيط للغايه بدون ظهر و بقوائم خشبيه بلون بيج فاتح .
في الاماكن الضيقه يتحتم علينا دمج المرايا في الكثير من الاركان ، او جعلها تحتل مكان كبير مثل أحد الحوائط و تكون مساوية للحائط في الطول و العرض و الإرتفاع إن أمكن ، و هذا ما نلاحظه هنا ، مما خلق فراغاً و همياً تغلب على ضيق المساحة الفعليه.
اهتم المصمم ببساطة الأرضيات و جعلها موحده باللون الفاتح و جعل الحوائط مثلها ولكن بخامة الخشب ، و لكنه جعل الحوائط تساعد في اتساع المساحه بشكل غير مباشر من خلال استخدام ألواح الخشب بطريقه طوليه و بهذا يكون قد ساعد في تعزيز ارتفاع الغرفة أيضاً.
نجد أن تحديد الهدف قبل البدء في التصميم له انعكاس كبير على نجاحه ، و بالمثل بالنسبه إلى الأولويات السليمه و حسن التخطيط. كما أن الأثاث المودرن هو ما يناسب المساحات الضيقه التى لن يصلح لها بالتأكيد الأثاث الكلاسيكي المعروف بضخامته و كثرة تفاصيله، أما عن اعتماد أسلوب الفراغ المفتوح و الإستغناء عن الفواصل ، فكان له النصيب الأكبر في حل مشكلة المساحه.