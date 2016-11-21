شاهد التصميم الذكي لصالة مساحتها 16م² فقط !

لم يعد هناك مستحيل مع التصاميم العصريه ، فقد تمكن المصممون من إيجاد وسائل مختلفه للتكيف مع المساحات الصغيره و محاولة خلق أبعاد أخرى للمكان ليبدو أكثر اتساعا، و ذلك من خلال استخدام قطع أثاث مرنه في استخداماتها و تناسب أغراض متنوعه ، و أيضاً اعتماد بعض الخدع الديكوريه التى سنذكرها فيما بعد ، هذا بالإضافه إلى الإستغناء عن الديكورات الغير وظيفيه لتجنب الإزدحام الغير ضروري.

و اليوم نستعرض معك صالة مميزه مساحتها 16م² فقط و بالرغم من ذلك تحتوى على مكونات كثيره لغرفتين بتصميم سلس و لطيف يمكنك اقتباسه إذا كنت تسكن في شقة ستوديو صغيره…