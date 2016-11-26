10 خامات رائعه لأرضيات المطابخ العصريه

أرضيات المطابخ يجب أن تكون بمميزات خاصه ، نظراً للطبيعه المختلفة للمطبخ عن بقية أجزاء المنزل ، و لأن أرضية المطبخ يفضل أن تكون عاريه بدون سجاد ، لأن السجاد إن تعرض للمياه و الرطوبه قد يتعفن و يسبب تكاثر الجراثيم في المطبخ.

يجب أن تكون أرضية المطبخ أنيقه بمفردها دون الحاجه إلى سجاد، و أيضاُ يجب أن تكون قوية التحمل و تقاوم المياه و البقع ، و غير ذلك من المميزات التى سنذكرها من خلال عرضنا ل 10 خامات رائعه لأرضيات المطابخ… .