10 خامات رائعه لأرضيات المطابخ العصريه

أرضيات المطابخ يجب أن تكون بمميزات خاصه ، نظراً للطبيعه المختلفة للمطبخ عن بقية أجزاء المنزل ، و لأن أرضية المطبخ يفضل أن تكون عاريه بدون سجاد ، لأن السجاد إن تعرض للمياه و الرطوبه قد يتعفن و يسبب تكاثر الجراثيم في المطبخ.
يجب أن تكون أرضية المطبخ أنيقه بمفردها دون الحاجه إلى سجاد، و أيضاُ يجب أن تكون قوية التحمل و تقاوم المياه و البقع ، و غير ذلك من المميزات التى سنذكرها من خلال عرضنا ل 10 خامات رائعه لأرضيات المطابخ… .
السيراميك أشهر الخامات المستخدمه في المطابخ ، و ذلك لأنه يمتلك تشكيله واسعه من التصاميم ، بداية من السيراميك الأبيض و الساده التقليدي وصولاً إلى السيراميك المشابه للرخام و الجرانيت و أيضاً الأنواع التى تحاكي فخامة الرخام.
و من مميزات السيراميك : عدم تأثره بالحراره أو الرطوبه ، وسهولة التنظيف و مقاومة البقع و الخدش ، كما يتم استخدامه في الأرضيات و الحوائط على حد سواء ، مثل المطبخ في الصوره من تصميم tikkanen-arquitetura ذو الأرضيه من السيراميك المشابه للباركيه و حوائط مزدانه بالسيراميك برسومات ملونه و مبهجه.
الموزاييك أو الفسيفساء من خامة السيراميك أيضاً ، و يتميز بمظهره الغني بالتفاصيل ، و قد يأتي على شكل بلاطات صغيره للغايه منفصله أو متصله مع بعضها في بلاطه واحده ذات حجم أكبر .
البورسلين يتشابه مع السيراميك ولكن بلاطته ذات حجم أكبر و لمعانه أروع و أكثر وضوحاً ، و يشبه في بريقه الرخام ، و الجرانيت في صلابته.
و البورسلين مناسب للإستخدام في أرضيات كل غرف المنزل وليس المطبخ فقط و هو يجمع بين مميزات السيراميك و المظهر الفخم و المتانه التى يمكنك الإعتماد عليها.
و برودة خامة السيراميك تجعلها مناسبه لأرضيات المطابخ ذات الألوان الدافئه أو الداكنه لإعادة التوازن في المكان.
الفينيل من الخامات زهيدة الثمن التى يمكن الإستعانه بها في أي مكان بالمنزل يحتاج إلى إعادة تجديد ، أو يتعرض للكثير من الإتساخ و من ثم الحاجه لكثرة التنظيف.
فالفينيل يمكن تركيبه على أي أرضيه قديمه لتغطية مظهرها تماما ، كما أن أشكاله لا حصر لها ، فهناك ما يشبه السيراميك و هناك ما يشبه الرخام و الباركيه .
و مميزاته الكثيره مثل : سهولة التنظيف و تحمله للحراره و مقاومة البقع ، و فوق كل هذا سهولة تركيبه و تغييره وقت الرغبه و مقاومة التآكل و الخدوش ، جعلت منه خامه مميزه تصلح لأرضية المطبخ على وجة الخصوص.
الباركيه مصطلح يطلق على كافة أنواع الأرضيات الخشبيه ، و هي أنواع كثيره تختلف في أشكالها و ألوانها اعتماداً على نوع الخشب المصنوعه منه ، مثل أخشاب الزان والبامبو و السنديان الأحمر أو الأبيض و غيرهم.
و من أهم مميزات الأرضية الخشبيه أنها عازله للحراره و الصوت كما أنها خامة دافئه على عكس الرخام و البورسلين ، و تناسب محبي الطبيعه و الرفاهيه على حد سواء.
أما سلبياته فهي كثيره للأسف ، مثل التأثر بالرطوبه و المياه و الضوضاء إذا لم يثبت على طبقة مناسبه من مادة اللباد ، و هذه السلبيات هي ما تجعل استخدامه في المطبخ يحتاج إلى تركيز في اختيار أنواع معالجه ضد الماء و الرطوبه.
الجرانيت من الصخور الطبيعيه ، تختلف أشكاله باختلاف نسب مكوناته المعدنيه من الكواتز و البيوتيت و غيرها ، كما يأتي في كثير من المقاسات و الألوان منها المطفي و اللامع ولكن كل درجاته تعتبر من الألوان الداكنه.
و هذا النوع من الأرضيات يتناسب كثيراً مع المطابخ لمتانته و مقاومته للأحماض و البقع و الرطوبه ، كما أنه يكسب المكان بلمسة الرفاهيه و الفخامه مثل المطبخ في الصوره.
الأرضيات الخرسانيه الملمعه من أكثر أنواع الأرضيات عمليه و أرخصها في السعر ، و تقوم فكرتها على تلميع الخرسانه و إزالة الغبار عنها لإكسابها متانه إضافيه ، و هي تناسب المطابخ و بالطبع لا داعي للحديث عن مدى متانتها و تحملها فنحن نتحدث عن الخرسانه المشهوره بالصلابه !.
ال metalic epoxy هي مادة بدون لون و شفافه تجعل الأسطح لامعه و براقه ، كما تعطيها ملمس شديد النعومه ، و يمكن إضافة الألوان لها من خلال الصبغات ، كما يمكن دهنها بسبل متعدده تجعل مظهرها ثلاثي الأبعاد أو تتشابه مع الرخام.
و هذه الماده تناسب طلاء الأرضيات الخرسانيه، و يمكن الإستعانه بها في كافة أرضيات المنزل ، و عند الحديث عن أرضية المطبخ فهي تناسبه للغايه لأنها فائقة المتانة و تقاوم الخدوش و لمعانها يدوم على مدار عقود.
هذا النوع عباره عن صخور و أحجار طبيعيه مثبته على أرضيه صناعيه مثل الشبكه لتثبيتها ، و هذا النوع يتميز بجرأته الشديده عندما يستخدم في المطابخ داخل المنزل و هو مناسب أكثر للمطابخ المفتوحه على الحديقه خاصة عند اعتماد اسلوب الحدائق الصخريه للمنزل.
و هذا النوع يناسب الأماكن التى تتعرض لإنسكاب المياه و السوائل لذا يمكن الإعتماد عليه في اجزاء المطبخ المعرضه للمياه مع ألواح الخشب في بقية الأجزاء للمزيد من الأناقه.
الرخام من أرقى الخامات المستخدمه في كافة الديكورات ، و هو يتناسب مع الأرضيات و الحوائط في أي جزء من المنزل و حتى الواجهات و السلالم ، و ذلك بفضل مظهره الرائع و مميزاته الكثيره ، فهو مقاوم للخدوش و الإحتكاك و الرطوبه ، و لكنه يحتاج إلى سرعة التنظيف عند تعرضة للإتساخ لتجنب اصابته بالتبقع أو التأثر بالأحماض.
و في هذا المطبخ العصري استخدم المصمم ESPAÇO DO TRAÇO ARQUITETURA الرخام مع المطبخ المصنوع من الأخشاب بالكامل ، ليبرز جمال الخامات الطبيعيه خاصة عند الجمع بين مميزات كل منها في تصميم واحد.