7 ديكورات للمساحات المفتوحه من أجمل البيوت الإيطاليه!

ظهر أسلوب الفراغ المفتوح كفكره جريئه للتغلب على مشكلة ضيق المساحه ، ولكنه أصبح معتمد حتى في المنازل الكبيره لأنه يعطي انطباعاً عصرياُ و مريحا ، و أغلب المساحات المفتوحه تشمل : أماكن الإستقبال التى تشمل المطبخ المفتوح على ركن لمائدة الطعام و غرفة المعيشه أو الصالون ، و لاختيار ديكورات و اكسسوارات مساحات منزلك التى تتبع هذا الإسلوب ، أحضرنا لك عدة نماذج ساحره من أجمل منازل إيطاليا لنتعلم منها سوياً أبرز أفكار الديكور و نطبقها بسلاسه…
اعتمد في الصالون ألوان محايده لقطع الأثاث الرئيسيه مثل الألوان الترابيه كالبيج و الرمادي و الكريمي ، و أيضاً اللون الأبيض و الأوف وايت ، و إدخال الإكسسوار من خلال وحدات إضاءه مميزه مثل المصابيح المتدليه من السقف بتصاميم غريبه.
استخدام أرائك بنسيج سادة بدون نقشات ، و اعتمد وسائد مزخرفه برسومات مختلفه أو مطبوعه بلوحات فنيه متنوعه الألوان ، و ذلك حتى يسهل تغيير الديكور كل فتره بتغيير شكل الوسائد فقط دون الحاجه لتغيير كافة الأثاث.
استخدم الإضاءه المخفيه من خلال تجاويف في السقف أو استخدم إضاءة الأباليك باللون الأصفر الأنيق الذي يشع بالدفء على المكان و لا يؤثر على وضوح لون المفروشات الحقيقي ، و يفضل أيضاً استخدام الأباجورات الطويله التى توضع على أرضية الغرفه عند الزوايا للإضاءه و ثراء الديكور.
في حالة كون المطبخ مفتوح على المعيشه و السفره يفضل اختيار تصميم المطبخ باللون الأبيض لأنه يتماشى مع كافة الألوان الدافئة أو الباردة ، و لكن احرص على اختيار خامه جيده و سهلة التنظيف لأن الأبيض معرض للإتساخ بسهوله .
و إضافة الألوان في المطبخ ستكون من خلال أدوات الطعام مثل الأكواب و الأواني المختلفه ، و اقتنائها بألوان تتماشى مع غرفة المعيشه و السفره سيكون أمراً جيداً.
ولا تنس إضافة الزهور عند شباك المطبخ و الإهتمام بالتهويه الجيده له لتجنب تسرب الأبخره إلى بقية أرجاء المنزل بسبب عدم وجود فواصل.
لتحقيق التوافق و الإنسجام بين أركان الفراغ المفتوح ، اختار المائده و الكراسي بنفس ألألوان السائده في الفراغ ، و احرص على اختيار ثريا سقف أنيقه تتدلى فوق مائدة الطعام مباشرة لتسليط الضوء عليها بطريقه راقيه.
من مساويء المساحات المفتوحه انها قد تبدو عشوائية التنظيم و تبدو قطع الأثاث فيها و كأنها مبعثره ، و هذا ما يصبح منفراً للغايه و منافي للأناقه ، و تظهر هذه المساويء في حالة سوء توزيع الأثاث الذي قد يعتبره البعض أمر ثانوي! لذا يجب تحديد مكان لكل قطعه بطريقه مدروسه ، كما نرى في هذه الصاله الرائعه .
من عناصر الديكور التى تساعد في التوزيع الصحيح للأثاث في المساحات المفتوحه هي الارضيات و الحوائط ، التى يمكن أن تؤدي دور الفاصل بتغييرها بين أجزاء الغرفه ، كما يمكن جعل جزء من المساحه أعلى من الآخر باستخدام سلم من درجه أو درجتين و بهذا تخلق فاصل غير مباشر بين السفره و المعيشه و هكذا.