7 ديكورات للمساحات المفتوحه من أجمل البيوت الإيطاليه!

في حالة كون المطبخ مفتوح على المعيشه و السفره يفضل اختيار تصميم المطبخ باللون الأبيض لأنه يتماشى مع كافة الألوان الدافئة أو الباردة ، و لكن احرص على اختيار خامه جيده و سهلة التنظيف لأن الأبيض معرض للإتساخ بسهوله .

و إضافة الألوان في المطبخ ستكون من خلال أدوات الطعام مثل الأكواب و الأواني المختلفه ، و اقتنائها بألوان تتماشى مع غرفة المعيشه و السفره سيكون أمراً جيداً.

ولا تنس إضافة الزهور عند شباك المطبخ و الإهتمام بالتهويه الجيده له لتجنب تسرب الأبخره إلى بقية أرجاء المنزل بسبب عدم وجود فواصل.