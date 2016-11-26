10 أنواع و تصاميم مميزة للباركيه

الأرضيات الخشبيه تطورت كثيراً على مر العصور ، و لم تعد مجرد ألواح خشبيه متراصه بجانب بعضها البعض ، بل أصبح تركيبها فن خاص يصنع عدداً من الأشكال الهندسيه و الزخارف التى تسر الناظرين!
و لهذا النوع من الأرضيات فوائد عده ، منها : الآناقه و الدفء الطبيعي ، عزل الصوت و الحراره ، سهولة التركيب ، منع الإنزلاق ، صديقة للبيئه ..
و هي مميزات لن تجدها مجتمعه في خامة واحده سوى الخشب ! كما أننا نضيف إلى تلك المميزات ميزه جديده و هي التنوع الشديد في الأشكال بعكس ما كنا نتوقعه.
و اليوم سنساعدك في اختيار الأرضيه الخشبيه المناسبه لمنزلك من خلال مجموعه من التصاميم المميزه ..
للأرضيات الخشبيه ألوان و أشكال متنوعه ، لذا فيجب أن تحدد هدفك من وراء استخدام الأرضيات الخشبيه حتى تختار منها يناسبك، فعلى سبيل المثال إذا أردت استعمالها لإعطاء مظهر من الرسميه للمكان أو الفخامه للقصور الكبيره ، فعليك اختيار الألوان الداكنه منها .
أما إذا أردت استخدامها من أجل الحصول على مظهر شبابي و رقيق فعليك الإعتماد على الأخشاب بالألوان الفاتحه أو الملونه كما سنرى فيما بعد…
و هي المصنوعه من مزيج من أفخر أنواع الأخشاب مثل البلوط و الصنوبر و أخشاب الليمون و الكرز و القيقب و ما إلى ذلك من أخشاب قويه و متينه ، عن طريق الجمع بين نوعين أو أكثر لعمل أشكال هندسيه بالخشب لتزيين الأرضيه و إكسابها صلابه ، و تصميماتها توحي دائما بالمظهر الغني و تنوع الألوان اللافت بفضل اختلاف الخامات المصنوعه منها .
الارضيات الخشبيه من الصنوبر تتميز بقدرتها المذهله على مقاومة الحشرات بطريقه طبيعيه و آمنه على صحة أفراد الأسره ، كما أنها تتميز بلونها البني المصفر ذو المظهر المميز الذي يناسب الكثير من غرف المعيشه العصريه، كما أن الصنوبر من أجود انواع و مشهور بصلابته التى تشبه إلى حد كبير متانة أخشاب البلوط الأحمر.
الباركيه الملون مصنوع من أخشاب بألوان متنوعه من نوع واحد أو أنواع مختلفه و في الغالب تكون من الزان مع البلوط الأحمر الذي يعتبر أكثر خامات الخشب متانه. و هذا النوع الملون يستخدم لإعطاء البهجه و الإشراقه على أجواء المنزل خاصة في غرف المعيشه و غرف نوم الأطفال،أو لغرف الإستقبال ليتأكد الضيوف أنهم على مشارف منزل غير تقليدي.
الخشب المجزع يلائم الأنماط الريفيه التى بدأت فيها الأرضيات الخشبيه لأول مره ، و ذلك لأنه ذو مظهر طبيعي واضح من خلال الشقوق البسيطه و العقد البنيه المميزه كما نرى في أرضية هذه الغرفه الأنيقه من تصميم sancas-puertas-y-parquets ، و هي تناسب كثيراً محبي الطبيعه و البساطه.
الباركيه متعدد الطبقات يتكون من طبقة خارجيه من الخشب الطبيعي و من تحته طبقات داعمه صناعيه ، لنستفيد من جمال المظهر الخشبي ، مع الإستعانه بالمواد الصناعيه التى تحمي الخشب من الصدمات ، مما يطول من العمر الإفتراضي للأرضيه الخشبيه و يجعلها أكثر صلابه ، و هذا النوع من الباركيه يتميز بأشكاله الهندسيه كالزجزاج أو المربعات و ليس مجرد ألواح طوليه مثل الباركيه التقليدي.
بالطبع أفضل أرضية تناسب النمط الريفي هي الأرضيات الخشبيه ، كما أنها تناسب غيره من الأنماط مثل الإسكندينافي الذي يشبه الريفي في كثير من النواحي ، و أيضاُ في المنازل على النمط الحداثي و الصناعي لموازنة برودة التجهيزات المعدنيه التى تشتهر بها تلك الأنماط.
يتميز الخشب بالمرونه والحياديه ، حيث أنه يمتلك القدره على تشكيل ثنائي ناجح مع أي خامة أخرى يوضع بجانبها ، لذا تأكد أنك لن تندم إذا اعتمدته في جميع أرضيات المنزل حتى و إن لم تكن قد حددت النمط الديكوري الذي ستتبعه فيما بعد.
للباركيه نوعان ، النوع الأول هو الصلب أو ال massif المصنوع من الأخشاب الطبيعيه كما وضحنا في السابق ، و النوع الثاني هو الفوباركيه و هي أرضيات صناعيه تشبه الخشب تأتي في أشكال و ألوان متعدده ، و هي زهيدة السعر و مقاومة للخدوش و تشبه الخشب في الدفء و الملمس إلى حد كبير لكنها قصيرة العمر و تطلب التغيير بعد أربع أو خمس سنوات ، كما أنها كبقية الخامات الصناعيه لها أضرار على البيئه أثناء تصنيعها و أضرار على صحة الأسره عند تركيبها ، و هو ما يرفضه المحافظون على البيئه من محبي الأرضيات الخشبيه الطبيعيه.
هناك خامات صناعية أخرى ولكنها لا تحتوى مطلقاً على الخشب في تركيبها ، مثل السيراميك ذو مظهر الخشب و هو لا يشبه الخشب سوى في ألوانه و يختلف عنه في الملمس و البرودة التى تنبعث منه مثل بقية أنواع السيراميك.
في النهاية يجب أن تعلم أن الباركيه الطبيعي المصنوع من الأنواع الجيده ، يمكن أن يدوم لمدة 50 عام ! إذا تم الإعتناء به بالطريقه الصحيحه و تلميعه و صيانته بشكل دوري كل 6 شهور .و هذا ما يجعله مفضلاً للكثير عن الأنواع الصناعيه حتي و إن كان سعره أكبر.