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10 أنواع و تصاميم مميزة للباركيه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Privat Apartments in Novosibirsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN حمام
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الأرضيات الخشبيه تطورت كثيراً على مر العصور ، و لم تعد مجرد ألواح خشبيه متراصه بجانب بعضها البعض ،  بل أصبح تركيبها فن خاص يصنع عدداً من الأشكال الهندسيه و الزخارف التى تسر الناظرين!

و لهذا النوع من الأرضيات فوائد عده ، منها : الآناقه و الدفء الطبيعي ، عزل الصوت و الحراره ، سهولة التركيب ، منع الإنزلاق ، صديقة للبيئه ..

و هي مميزات لن تجدها مجتمعه في خامة واحده سوى الخشب ! كما أننا نضيف إلى تلك المميزات ميزه جديده و هي التنوع الشديد في الأشكال بعكس ما كنا نتوقعه.

و اليوم سنساعدك في اختيار الأرضيه الخشبيه المناسبه لمنزلك من خلال مجموعه من التصاميم المميزه ..

1- كيف تختار الأرضيه الخشبيه

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

للأرضيات الخشبيه ألوان و أشكال متنوعه ، لذا فيجب أن تحدد هدفك من وراء استخدام الأرضيات الخشبيه حتى تختار منها يناسبك، فعلى سبيل المثال إذا أردت استعمالها لإعطاء مظهر من الرسميه للمكان أو الفخامه للقصور الكبيره ، فعليك اختيار الألوان الداكنه منها .

أما إذا أردت استخدامها من أجل الحصول على مظهر شبابي و رقيق فعليك الإعتماد على الأخشاب بالألوان الفاتحه أو الملونه كما سنرى فيما بعد…

2- الأرضيات الخشبيه الصلبه

Can Bassa, APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL غرفة نوم
APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL

APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL
APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL
APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL

و هي المصنوعه من مزيج من  أفخر أنواع الأخشاب مثل البلوط و الصنوبر و أخشاب الليمون و الكرز و القيقب و ما إلى ذلك من أخشاب قويه و متينه ، عن طريق الجمع بين نوعين أو أكثر لعمل أشكال هندسيه بالخشب لتزيين الأرضيه و إكسابها صلابه ، و تصميماتها توحي دائما بالمظهر الغني و تنوع الألوان اللافت بفضل اختلاف الخامات المصنوعه منها .

3- الأرضيات من أخشاب الصنوبر

PISOS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. جدران خشب Wood effect
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

الارضيات الخشبيه من الصنوبر تتميز بقدرتها المذهله على مقاومة الحشرات بطريقه طبيعيه و آمنه على صحة أفراد الأسره ، كما أنها تتميز بلونها البني المصفر ذو المظهر المميز الذي يناسب الكثير من غرف المعيشه العصريه، كما أن الصنوبر من أجود انواع و مشهور بصلابته التى تشبه إلى حد كبير متانة أخشاب البلوط الأحمر.

4- الباركيه الملون

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx غرفة المعيشة
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

الباركيه الملون مصنوع من أخشاب بألوان متنوعه من نوع واحد أو أنواع مختلفه و في الغالب تكون من الزان مع البلوط الأحمر الذي يعتبر أكثر خامات الخشب متانه. و هذا النوع الملون يستخدم لإعطاء البهجه و الإشراقه على أجواء المنزل خاصة في غرف المعيشه و غرف نوم الأطفال،أو لغرف الإستقبال ليتأكد الضيوف أنهم على مشارف منزل غير تقليدي.

4- الأرضيات الخشبيه المجزعه

Vivienda en Castelldefels (Barcelona), SANCÁS - Puertas y Parquets SANCÁS - Puertas y Parquets جدران خشب Wood effect
SANCÁS – Puertas y Parquets

SANCÁS - Puertas y Parquets
SANCÁS – Puertas y Parquets
SANCÁS - Puertas y Parquets

الخشب المجزع يلائم الأنماط الريفيه التى بدأت فيها الأرضيات الخشبيه لأول مره ، و ذلك لأنه ذو مظهر طبيعي واضح من خلال الشقوق البسيطه و العقد البنيه المميزه كما نرى في أرضية هذه الغرفه الأنيقه من تصميم  sancas-puertas-y-parquets ، و هي تناسب كثيراً محبي الطبيعه و البساطه.

5- الباركيه متعدد الطبقات

Oak Premier Parquet The Natural Wood Floor Company جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
The Natural Wood Floor Company

Oak Premier Parquet

The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company

الباركيه متعدد الطبقات يتكون من طبقة خارجيه من الخشب الطبيعي و من تحته طبقات داعمه صناعيه ، لنستفيد من جمال المظهر الخشبي ، مع الإستعانه بالمواد الصناعيه التى تحمي الخشب من الصدمات ، مما يطول من العمر الإفتراضي للأرضيه الخشبيه و يجعلها أكثر صلابه ، و هذا النوع من الباركيه يتميز بأشكاله الهندسيه كالزجزاج أو المربعات و ليس مجرد ألواح طوليه مثل الباركيه التقليدي.

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6- لتعزيز الأجواء الريفيه

Шале. Загородный дом. Москва, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук غرفة السفرة
Архитектор Татьяна Стащук

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

بالطبع أفضل أرضية تناسب النمط الريفي هي الأرضيات الخشبيه ، كما أنها تناسب غيره من الأنماط مثل الإسكندينافي الذي يشبه الريفي في كثير من النواحي ، و أيضاُ في المنازل على النمط الحداثي و الصناعي لموازنة برودة التجهيزات المعدنيه التى تشتهر بها تلك الأنماط.

7- يناسب كافة الخامات

Privat Apartments in Novosibirsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN حمام
EVGENY BELYAEV DESIGN

Privat Apartments in Novosibirsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

يتميز الخشب بالمرونه والحياديه ، حيث أنه يمتلك القدره على تشكيل ثنائي ناجح مع أي خامة أخرى يوضع بجانبها ، لذا تأكد أنك لن تندم إذا اعتمدته في جميع أرضيات المنزل حتى و إن لم تكن قد حددت النمط الديكوري الذي ستتبعه فيما بعد.

8- الأرضيات الصناعيه ذات مظهر الخشب

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

للباركيه نوعان ، النوع الأول هو الصلب أو ال massif  المصنوع من الأخشاب الطبيعيه كما وضحنا في السابق ، و النوع الثاني هو الفوباركيه و هي أرضيات صناعيه تشبه الخشب تأتي في أشكال و ألوان متعدده ، و هي زهيدة السعر و مقاومة للخدوش و تشبه الخشب في الدفء و الملمس إلى حد كبير لكنها قصيرة العمر و تطلب التغيير بعد أربع أو خمس سنوات ، كما أنها كبقية الخامات الصناعيه لها أضرار على البيئه أثناء تصنيعها و أضرار على صحة الأسره عند تركيبها ، و هو ما يرفضه المحافظون على البيئه من محبي الأرضيات الخشبيه الطبيعيه.

9- بلاط بمظهر خشبي

Colorado Wengue Wood Effect Porcelain Tile The London Tile Co. جدران وأرضياتبلاط
The London Tile Co.

Colorado Wengue Wood Effect Porcelain Tile

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

هناك خامات صناعية أخرى ولكنها لا تحتوى مطلقاً على الخشب في تركيبها ، مثل السيراميك ذو مظهر الخشب و هو لا يشبه الخشب سوى في ألوانه و يختلف عنه في الملمس و البرودة التى تنبعث منه مثل بقية أنواع السيراميك.

10- يعيش طويلاً

SALON ATELIER CON MADERAS CERAMICAS, Azulejos Onuba SL Azulejos Onuba SL غرفة المعيشة
Azulejos Onuba SL

Azulejos Onuba SL
Azulejos Onuba SL
Azulejos Onuba SL

في النهاية يجب أن تعلم أن الباركيه الطبيعي المصنوع من الأنواع الجيده ، يمكن أن يدوم لمدة 50 عام ! إذا تم الإعتناء به بالطريقه الصحيحه و تلميعه و صيانته بشكل دوري كل 6 شهور .و هذا ما يجعله مفضلاً للكثير عن الأنواع الصناعيه حتي و إن كان سعره أكبر.

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