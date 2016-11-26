10 أنواع و تصاميم مميزة للباركيه

الأرضيات الخشبيه تطورت كثيراً على مر العصور ، و لم تعد مجرد ألواح خشبيه متراصه بجانب بعضها البعض ، بل أصبح تركيبها فن خاص يصنع عدداً من الأشكال الهندسيه و الزخارف التى تسر الناظرين!

و لهذا النوع من الأرضيات فوائد عده ، منها : الآناقه و الدفء الطبيعي ، عزل الصوت و الحراره ، سهولة التركيب ، منع الإنزلاق ، صديقة للبيئه ..

و هي مميزات لن تجدها مجتمعه في خامة واحده سوى الخشب ! كما أننا نضيف إلى تلك المميزات ميزه جديده و هي التنوع الشديد في الأشكال بعكس ما كنا نتوقعه.

و اليوم سنساعدك في اختيار الأرضيه الخشبيه المناسبه لمنزلك من خلال مجموعه من التصاميم المميزه ..