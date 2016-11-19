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شقة 35 متر مربع حتما ستبهرك

آية منير آية منير
Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة المعيشة
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هل تعتقد أنه من المستحيل تصميم شقة على مساحة 35 متر مربع فقط، ولكن سنثبت لك اليوم أنه من الممكن تنفيذ ذلك بل وستجد لها الكثير من المزايا التى قد تفيدك في بداية حياتك مع شريك أحلامك، وتناسب إمكانياتك وتوفر عليك مجهود وأموال التى ستحتاجها حتما إن امتلكت شقة كبيرة..

هوميفاي تصدم لك اليوم نموذج رائع لشقة صغيرة ذات مساحة 35 متر مربع مكونة من غرفة جلوس ومطبخ وحمام وغرفة نوم، تصميم بسيط رائع على الطراز الاسكندينافي وهو أكثر ما يميزه استخدام للأخشاب بألوانها المختلفة والألوان الفاتحة واهتماه أيضا بتحقيق الجانب الوظيفي بأساليب ذكية وحديثة.. فلتبدأ جولتنا سريعا 

غرفة معيشة وطاولة طعام ومطبخ مفتوح معا ..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة المعيشة
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

مطبخ ذو تصميم على شكل حرف L بلون أبيض أنيق

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ مطبخ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

طاولة طعام أنيقة و بسيطة وعملية لفردين

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ مطبخ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

اختلاف خامات التشطيب المستخدمة في الأرضيات والجدران يعمل على تمييز الفراغات ..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة المعيشة
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

الجمع بين الإضاءة الطبيعية والصناعية يخلق جمالا من نوع خاص

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة المعيشة
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

مكتبة صغيرة عملية باللون الأبيض..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة المعيشة
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

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الجمع بين الرمادي والأزرق يضيف لمسة من الأناقة

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة المعيشة
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

شابك كبير يطل على شرفة صغيرة..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة المعيشة
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

تصميم أنيق ومختلف للجدار في المطبخ..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ مطبخ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

الحداثة والعملية معا..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ مطبخ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

الوردي والأزرق والبنفسجي والرمادي .. تناغم وتباين

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ مطبخ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

خزانة كبيرة تفصل بين المدخل والمطبخ .. مع مرآة رائعة لتضيف مساحة بصرية ..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ مطبخ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

غرفة نوم رئيسية

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة نوم
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

استغلال ذكي لكل ركن في الغرفة

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة نوم
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

استخدام باب جرار للخزانة الملابس لمراعاة مساحة الغرفة ..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ غرفة نوم
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

الحمام صغير ولكنه مصمم بشكل ممتاز

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ حمام
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

تصميم ذكي واستفاد بكل ركن في الحمام ليساع غرفة استحمام عملية والمرحاض والغيالة ..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ حمام
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

حوض عملى ومرآة أنيقة ..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ حمام
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

في نهاية الجولة .. زهرة بيضاء تترك لمسة رومانسية على حمام رائع..

Skandynawskie mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ حمام
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
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