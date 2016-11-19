شقة 35 متر مربع حتما ستبهرك

هل تعتقد أنه من المستحيل تصميم شقة على مساحة 35 متر مربع فقط، ولكن سنثبت لك اليوم أنه من الممكن تنفيذ ذلك بل وستجد لها الكثير من المزايا التى قد تفيدك في بداية حياتك مع شريك أحلامك، وتناسب إمكانياتك وتوفر عليك مجهود وأموال التى ستحتاجها حتما إن امتلكت شقة كبيرة..

هوميفاي تصدم لك اليوم نموذج رائع لشقة صغيرة ذات مساحة 35 متر مربع مكونة من غرفة جلوس ومطبخ وحمام وغرفة نوم، تصميم بسيط رائع على الطراز الاسكندينافي وهو أكثر ما يميزه استخدام للأخشاب بألوانها المختلفة والألوان الفاتحة واهتماه أيضا بتحقيق الجانب الوظيفي بأساليب ذكية وحديثة.. فلتبدأ جولتنا سريعا