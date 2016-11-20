15 مدخل عصري وأنيق للاقتباس

ربما يكون المدخل الخارجي هو الجزء الأهم الذي الذي يرسم شخصية المنزل، وقد يعد تجديده وكانك جددت المنزل بأكمله، خاصة وأنه أول ما سيراه زوارك وضيوفك. لذا من الجيد أن تجد طريقة لتمنحه شخصية ومظهر أنيق يعبر عما بالداخل، يمكنك تحقيق ذلك من خلال بعض الجدران البارزة أو المغطاة بخامات مميزة، النباتات متفاوتة الأحجام أو برجولة صغيرة، وربما ألوان الطلاء أو حتى المرايا.

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