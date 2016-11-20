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15 مدخل عصري وأنيق للاقتباس

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify منازل
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ربما يكون المدخل الخارجي هو الجزء الأهم الذي الذي يرسم شخصية المنزل، وقد يعد تجديده وكانك جددت المنزل بأكمله، خاصة وأنه أول ما سيراه زوارك وضيوفك. لذا من الجيد أن تجد طريقة لتمنحه شخصية ومظهر أنيق يعبر عما بالداخل، يمكنك تحقيق ذلك من خلال بعض الجدران البارزة أو المغطاة بخامات مميزة، النباتات متفاوتة الأحجام أو برجولة صغيرة، وربما ألوان الطلاء أو حتى المرايا.

لتحصل على الإلهام لتصميم مدخل منزلك تعال معنا في جولة بين 15 مدخل مميز بها الكثير من التصميمات الجذابة.

1. مدخل جذاب للغاية، إذ زود بجسر خشبي مضاء، ومن الأسفل بحيرة صغيرة على جانب الجسر ويتوسطها نافورة.

homify منازل
homify

homify
homify
homify

2. أحجار داكنة اللون تهيمن على محيط الواجهة مع بعض الخطوط الأفقية لمظهر مانيمالي أكثر، المثير للانتباه هنا هو تنوع ألوان الإضاءة التي تلاعبت بمظهر المدخل.

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura منازل
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

3. مدخل متدرج ليتفادى انحدار الأرض ومغطي بالبلاط الداكن، وعلى الجانب بعض النباتات المزهرة بألوان مبهجة

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

4. مدخل تبسيطي التصميم يميزه ذلك الجسر الخشبي المزود بإضاءة جانبية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

5. المدخل هنا مميز للغاية بفضل الباب الخشبي المحفور عليه بعض فروع الأشجار، وعلى الجانبين جدارين مغطيين بالحجارة بشكل جزئي وبألوان تتناغم مع كامل المشهد.

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

6. مدخل أخضر مدعوم ببلاط من الأسمنت الأبيض لتوفير مسار ملتوي للدخول للمنزل المتوج بباب خشبي أنيق للغاية.

homify منازل
homify

homify
homify
homify

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7. درج ضيق محاط على الجانبين بنباتات متنوعة الألوان والزهور، ومدعوم بمجموعة مثيرة للاهتمام من وحدات الإضاءة.

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI منازل
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

8. المدخل هنا مقسم لأكثر من قطاع، في البداية تجد الطريق الحجري المحاط بالنباتات على الجانبين، ثم تتجه للدرج الرخامي المميز، ثم الباب الخشبي ذو الارتفاع العالي، بالإضافة إلى النخلتين على الجانبين اللتين أكملتا أناقة المدخل.

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES منازل
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

9. واجهة عصرية صغيرة يمتزج فيها أكثر من عنصر؛ الخشب والزجاج والحجر، مع حمام سباحة صغير.

Casa La Estancia, DLPS Arquitectos DLPS Arquitectos بلكونة أو شرفة
DLPS Arquitectos

DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos

10. تناغم مثالي بين الخشب والحديقة العمودية، تصميم يتناسب مع أي مساحة.

Laurel Rojo, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

11. تصميم جذاب للدرج المؤدي للمدخل، حيث التداخل بين الأنواع والألوان المختلفة للحجر مع الإضاءة التي ستتوج المشهد ليلا.

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

12. تصميم مانيمالي أنيق لمدخل يهيمن الحجر الداكن عليه، مع لمسات خضراء بسيطة لتكسر قسوة الحجر.

Entry door 08023 Architects منازل
08023 Architects

Entry door

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

13. هناك الكثير ما يمكن التحدث عنه هنا في هذا المدخل العصري للغاية، يمكن البدء من الباب الذي يدمج بين الخشب والزجاج العاكس، أو الدرج المحاط بالجنبين بأحجار موضوعة بطريقة منمقة، أو ذلك العمل الفني بالحديقة الذي ينبئ عن شخصية قاطني المنزل

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. منازل
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

14. المدخل هنا مزود بسور خرساني مع رفوف مثبتة بالجدار، فكرة مثالية لتأسيس حديقة عمودية بالمدخل.

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos منازل
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
Central de Projetos

15. في الطريق المؤدي للمدخل هنا، تجد المزج بين قطع الطوب الأحمر المكسور عشوائيا وألواح الخشب لتكوين المسار، بينما على الجانب جذوع الخيزران (البامبو) والصبار.

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لمزيد من الأفكار يمكنك الإطلاع على: 13 فكرة بسيطة تزين مدخل المنزل

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