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12 نصيحة هامة لأثاث منزلي يناسب المساحات الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
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مهما كانت مساحة منزلك صغيرة فلا داعي أن تيأس، فيمكنك تحقيق والحصول على منزل أحلامك بالرغم من المساحة الصغيرة. هناك بعض الأفكار والحيل التي باستخدامها سوف تحصل على مميزات المنازل الكبيرة والتي بها يمكنك تجنب إزدحام منزلك أو الفوضى  التي يمكن أن تملؤه. فمن أجل منزل مريح وعملي ومحبب إلى نفسك إتبع تلك الحيل.

1.تقسيم الفراغات بدون حوائط

Bramham Gardens , Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. غرفة السفرة
Keir Townsend Ltd.

Bramham Gardens

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

الحوائط تعطي إحساس بالإنغلاق و صغر المساحة، فإذا كانت المساحة صغيرة في منزل فقم بهدم الحوائط في الفراغات الإجتماعية مع عمل مقسمات لتحدد مساحة كل غرفة.

يمكن تحديد المساحة بشكل حسي عن طريق تغيير خامة أو نقشة الأرضية أو لون الحائط

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

2.توزيع الإضاءة بشكل جيد

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

من المهم غمر الغرف بالإضاءة الطبيعية و لكن إذا لم تتاح الفرصة فيفضل توزيع الإضاءة بشكل صحيح بحيث يحاكي الإضاءة الطبيعية يعتبر من أهم الحيل للحصول على إحساس عمق للفراغات.

3.فرش الاثاث بزاوية

City appartment, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub مكتب عمل أو دراسة
Hampstead Design Hub

City appartment

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

تأثيث منزلك بحيث يأخذ زاوية والذي يمكنك من الحصول على مساحة إضافية في المنزل بشكل قطري. يمكن أيضاً أن تساعدك هذه الحيلة في عمل تقسيم للمساحات المفتوحة واستغلال الأركان.

4.قم بتغير الشكل التقليدي لطاولة القهوة

Colección Solsken, Solsken Solsken غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Solsken

Solsken
Solsken
Solsken

بدلاً من الشكل التقليدي لطاولة القهوة المستطيلة او الكبيرة في غرفة المعيشة والتي تأخذ الكثير من المساحة يمكنك استخدام طاولات صغيرة متداخلة او استبدالها ببوف مستدير او مربع. يمكنك عمل افكار ابداعية اخرى مثل استخدام عدد من الطاولات الجانبية الملونة و التي تخدم المساحة بشكل أكبر.

5.استغل الأركان

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

لا تترك أي ركن في منزل غير مستغل، إصنع الأرفف، ضع كرسي، أريكة ركنة أو bean bag، خزانة أو مكتب، أي قطعة أثاث عملية وصغيرة يمكنها أن تأخذ مكاناً في أي ركن من المنزل.

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استغلال ما تحت السلم لعمل مكتب للإستذكار أو الدراسة

Shawfield Street, Ardesia Design Ardesia Design مكتب عمل أو دراسة
Ardesia Design

Shawfield Street

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

6.حوض في الركن

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

تبقى الحمامات الصغيرة تحدي يواجه أصحابه و لكن إذا تم تزضيف العناصر ووضعها بشكل عملي وجميل ستتغلب على مشكلة صغر المساحة بسهولة.

7.أثاث متعدد الاستخدامات

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

استثمر في اثاث متعدد الاستخدامات ذو تصميم ذكي بدلاً من الشكل التقليدي للأثاث لتوفير مساحة مع الحصول على اقصى استخدام للفراغات.

استخدم أثاث يمكن أن يطوى ويفرد عند الحاجة يعتبر مثالي في المساحات الضيقة

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai مكاتب العمل والدراسةStorage
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

8.استغلال كل المساحات في التخزين

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

لا يوجد شئ أفضل من المساحات التخزينية لاستغلال مساحات منزلك الزائدة أو الغير مستغلة، فهو أفضل حل للقضاء على الفوضى كما أنك حين تخصص مكان لكل عنصر فإن ذلك يسهل عليك تخزينه والحصول عليه عند الحاجة. فأحرص على إستغلال كل شبر من منزل الصغير لعمل أكبر قدر من المساحات التخزينية.

لا تترك قطعة أثاث غير مستغلة..

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

9.اللعب بالمقياس

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

اللعب بالمقياس يؤدي إلى إعطاء إيحاء بكبر الفراغ، فيمكنك عمل ذلك عن طريق تكبير الخزانات على الحائط، لتصل للسقف أو تعلية النافذة، الخ مع استخدام أثاث صغير، وبذلك ستتمكن من تغير المقياس وعمل خداع بصري بكبر المساحة.

10.أثاث صغير

A Space To Relax In House Envy غرفة المعيشة
House Envy

A Space To Relax In

House Envy
House Envy
House Envy

بدلاً من استخدام قطع أثاث كبيرة يمكنك استخدام أثاث صغير، فيكون مرن في النقل و الحركة كما أنك ستتمكن من تغير نظامه بشكل أسهل، لا سيما أنه سيعطي انطباع بكبر الفراغ.

11.ستائر على ارتفاع عالي

House Mosi , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House Mosi

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

بتعليق الستائر بالبقرب من السقف فإنك تعطي إنطباع بطول النافذة و بالتالي فإنه يدل على إرتفاع السقف و كبر الفراغ، فهذه حيلة هامة لمن يريد توصيل إحساس الفخامة و الإتساع في منزله.

12.قم بتعليق لوحات على ارتفاع عالي

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

أيضاً هذه الحيلة تقوم بخداع العين بأن تنظر لجزء مرتفع من الحائط وبالتالي فتعمل على خلق خداع بصري بإرتفاع السقف وعمق الفراغ والإتساع.

تغلب على حمامك الصغير بهذه الحيل
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