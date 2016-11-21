12 نصيحة هامة لأثاث منزلي يناسب المساحات الصغيرة

مهما كانت مساحة منزلك صغيرة فلا داعي أن تيأس، فيمكنك تحقيق والحصول على منزل أحلامك بالرغم من المساحة الصغيرة. هناك بعض الأفكار والحيل التي باستخدامها سوف تحصل على مميزات المنازل الكبيرة والتي بها يمكنك تجنب إزدحام منزلك أو الفوضى التي يمكن أن تملؤه. فمن أجل منزل مريح وعملي ومحبب إلى نفسك إتبع تلك الحيل.