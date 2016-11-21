12 نصيحة هامة لأثاث منزلي يناسب المساحات الصغيرة

مهما كانت مساحة منزلك صغيرة فلا داعي أن تيأس، فيمكنك تحقيق والحصول على منزل أحلامك بالرغم من المساحة الصغيرة. هناك بعض الأفكار والحيل التي باستخدامها سوف تحصل على مميزات المنازل الكبيرة والتي بها يمكنك تجنب إزدحام منزلك أو الفوضى التي يمكن أن تملؤه. فمن أجل منزل مريح وعملي ومحبب إلى نفسك إتبع تلك الحيل.
الحوائط تعطي إحساس بالإنغلاق و صغر المساحة، فإذا كانت المساحة صغيرة في منزل فقم بهدم الحوائط في الفراغات الإجتماعية مع عمل مقسمات لتحدد مساحة كل غرفة.
من المهم غمر الغرف بالإضاءة الطبيعية و لكن إذا لم تتاح الفرصة فيفضل توزيع الإضاءة بشكل صحيح بحيث يحاكي الإضاءة الطبيعية يعتبر من أهم الحيل للحصول على إحساس عمق للفراغات.
تأثيث منزلك بحيث يأخذ زاوية والذي يمكنك من الحصول على مساحة إضافية في المنزل بشكل قطري. يمكن أيضاً أن تساعدك هذه الحيلة في عمل تقسيم للمساحات المفتوحة واستغلال الأركان.
بدلاً من الشكل التقليدي لطاولة القهوة المستطيلة او الكبيرة في غرفة المعيشة والتي تأخذ الكثير من المساحة يمكنك استخدام طاولات صغيرة متداخلة او استبدالها ببوف مستدير او مربع. يمكنك عمل افكار ابداعية اخرى مثل استخدام عدد من الطاولات الجانبية الملونة و التي تخدم المساحة بشكل أكبر.
لا تترك أي ركن في منزل غير مستغل، إصنع الأرفف، ضع كرسي، أريكة ركنة أو bean bag، خزانة أو مكتب، أي قطعة أثاث عملية وصغيرة يمكنها أن تأخذ مكاناً في أي ركن من المنزل.
تبقى الحمامات الصغيرة تحدي يواجه أصحابه و لكن إذا تم تزضيف العناصر ووضعها بشكل عملي وجميل ستتغلب على مشكلة صغر المساحة بسهولة.
استثمر في اثاث متعدد الاستخدامات ذو تصميم ذكي بدلاً من الشكل التقليدي للأثاث لتوفير مساحة مع الحصول على اقصى استخدام للفراغات.
لا يوجد شئ أفضل من المساحات التخزينية لاستغلال مساحات منزلك الزائدة أو الغير مستغلة، فهو أفضل حل للقضاء على الفوضى كما أنك حين تخصص مكان لكل عنصر فإن ذلك يسهل عليك تخزينه والحصول عليه عند الحاجة. فأحرص على إستغلال كل شبر من منزل الصغير لعمل أكبر قدر من المساحات التخزينية.
اللعب بالمقياس يؤدي إلى إعطاء إيحاء بكبر الفراغ، فيمكنك عمل ذلك عن طريق تكبير الخزانات على الحائط، لتصل للسقف أو تعلية النافذة، الخ مع استخدام أثاث صغير، وبذلك ستتمكن من تغير المقياس وعمل خداع بصري بكبر المساحة.
بدلاً من استخدام قطع أثاث كبيرة يمكنك استخدام أثاث صغير، فيكون مرن في النقل و الحركة كما أنك ستتمكن من تغير نظامه بشكل أسهل، لا سيما أنه سيعطي انطباع بكبر الفراغ.
بتعليق الستائر بالبقرب من السقف فإنك تعطي إنطباع بطول النافذة و بالتالي فإنه يدل على إرتفاع السقف و كبر الفراغ، فهذه حيلة هامة لمن يريد توصيل إحساس الفخامة و الإتساع في منزله.
أيضاً هذه الحيلة تقوم بخداع العين بأن تنظر لجزء مرتفع من الحائط وبالتالي فتعمل على خلق خداع بصري بإرتفاع السقف وعمق الفراغ والإتساع.