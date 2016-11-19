منزل رائع غير تقليدي

من منا لا يحلم بمنزل غير تقليدي يحمل لمساته الخاصة ويختلف عن غيره ويتناسب مع احتياجاته، وتختلف هنا الأذواق ما بين الكلاسيكي والحديث والصناعي والريفي، كلا على حسب ما يناسب أسلوبنا واختيارتنا ويعكس شخصيتنا، ويمكنك الجمع بين أكثر من طراز لتصميم غير تقليدي خاص بك، وخاصة إن كان المنزل كبير وواسع فذلك يعطيك فرصة ذهبية لتصميمه بشكل مختلف، سنأخدك اليوم في جولة في منزل غير تقليدي قد يكون حلم أن تمتلكه يوما ما..
مع أول ركن ف هذا المنزل سنجد الاختلاف بكل جوانبه، أمامك تم تصميم فرن من الطوب الحراري يصلح أن يكن مدفأة أيضا ، هذا الوجه الصناعى للمنزل لم يمنع المصمم بتصميم الجانب الآخر من الممر على الطراز الحديث، حيث جدران ذات لون أبيض وسقف بسيط جدا بالإضاءة موزعة بعناية ..
دائما كل ما هو عليك لتجعل منزلك أجمل هو اختيار قطع ديكورية وحُلى مختلفة لتضيف وجه أنيق لتصميمك..
دمج هنا المصمم بين الطراز العصري والصناعي، حيث اختار نموذج لطاولة طعام عصرية وتم تصميمها بالخشب دون معالجته وهو أهم ما يميز الطراز الصناعي، ولأن منزلنا اليوم يتسم بمساحته العظيمة فما رأيك أن نمتلك أكثر من طاولة لترحيب أفضل بضيوفك.. ويمكنك إخفاءها بشكل عملى عن طريق ستائر أنيقة ..
الحداثة والبساطة هما أهم ما يميز هذا المطبخ الأنيق، مناسب للمطابخ ذات المساحات المتوسطة، يشمل كل احتياجاتك مع تصميم عملي وسهل التنظيف بلون فاتح رائع وإضاءة مناسبة…
ننتقل الآن لجزء خاص لأصحاب المنزل، يتكون من طاولة طعام وغرفة معيشة وركن خاص بالتلفاز..
طاولة بيضاوية الشكل ذات لون أبيض مع 8 مقاعد خشبية، تصميم عملى وأنيق ويناسب عائلة كبيرة..
لمسة من لون مختلف في دولاب عملى خاص بغرفة الطعام هو كل ما تحتاجه لكسر الملل والروتين مع نجفة حديثة ذات تصميم مختلف ومبتكر..
غرفة المعيشة هي من أهم أركان المنزل، لما تحمله من ذكريات جلساتنا العائلية، أريكة ذات لون محايد ومقعدين بلون مختلف، تصميم بسيط يتسم بقلة تفاصيله ..
ركن التلفاز هو الركن المحبب للجميع فما رأيك أن تجعله مختلفا غير تقليدي، أريكتين تصميمهم مريح للغاية لتستمتع بمشاهدة أجمل الأفلام، نأتي لتصميم حائط التليفزيون فما كان أمام المصمم إلا أن يجعله عمليا عن طريق مجموع من الأرفف والأدراج لتخزين الكتب وقطع ديكورية تلفت الأنظار..
حين ننظر إلى الفراغ الخاص بأكمله نجد انه مريح للعين بشكل كبير ومنظم وغير ممل على الإطلاق..
من منا لا يحلم بحمام ملكي في منزله، كما نرى تصميم أنيق رائع، اختيار جدارية مختلفة بالحمام مع لإضاءة خاصة للمرآة جعلت من هذا الجزء إضافة رائعة للحمام وجعلت منه حماما مختلفا، أما عن خلفية المرحاض فاختار المصمم لون مختلف بلمسة خاصة ليخلق تباين واضح يخطف الأنظار ..
دائما ما نحتاج لغرفة للطوارئ في منزلنا لأغراض عديدة، فيمكنك أن تصبح استضافة لزوارك، أو غرفة عمل وصومعة للقراءة بعيدا عن العالم والضوضاء، تصميمها مختلف ومستقل عن تصميم المنزل بأكملها، يحمل روح شبابية رائعة ومليئة بالتفاصيل والتي تجعلك لا تمل أبدا..
تصميم هادئ لغرفة نوم رئيسية، لتصبح الملجأ الذي تهرب إليه قليلا من متاعب وإرهاق يوم عمل شاق، سرير كبير ومريح وألوان فاتحة تبعث الراحة والطمأنينة وبجانبه مكتب صغير وأعلاه رف عملى للكتب المفضلة إليك..
نتمنى أن تكن الجولة قد حازت عى إعجابك ووجدت ما تبحث عنه .. من الأفضل قراءة هذا المقال أيضا لمتابعة أحدث موضة