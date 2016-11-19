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منزل رائع غير تقليدي

آية منير آية منير
Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
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من منا لا يحلم بمنزل غير تقليدي يحمل لمساته الخاصة ويختلف عن غيره ويتناسب مع احتياجاته، وتختلف هنا الأذواق ما بين الكلاسيكي والحديث والصناعي والريفي، كلا على حسب ما يناسب أسلوبنا واختيارتنا ويعكس شخصيتنا، ويمكنك الجمع بين أكثر من طراز لتصميم غير تقليدي خاص بك، وخاصة إن كان المنزل كبير وواسع فذلك يعطيك فرصة ذهبية لتصميمه بشكل مختلف، سنأخدك اليوم في جولة في منزل غير تقليدي قد يكون حلم أن تمتلكه يوما ما..

ممر مختلف..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

مع أول ركن ف هذا المنزل سنجد الاختلاف بكل جوانبه، أمامك تم تصميم فرن من الطوب الحراري يصلح أن يكن مدفأة أيضا ، هذا الوجه الصناعى للمنزل لم يمنع المصمم بتصميم الجانب الآخر من الممر على الطراز الحديث، حيث جدران ذات لون أبيض وسقف بسيط جدا بالإضاءة موزعة بعناية ..

وجه أنيق

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

دائما كل ما هو عليك لتجعل منزلك أجمل هو اختيار قطع ديكورية وحُلى مختلفة لتضيف وجه أنيق لتصميمك..

الخشب وروعته..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

دمج هنا المصمم بين الطراز العصري والصناعي، حيث اختار نموذج لطاولة طعام عصرية وتم تصميمها بالخشب دون معالجته وهو أهم ما يميز الطراز الصناعي، ولأن منزلنا اليوم يتسم بمساحته العظيمة فما رأيك أن نمتلك أكثر من طاولة لترحيب أفضل بضيوفك.. ويمكنك إخفاءها بشكل عملى عن طريق ستائر أنيقة ..

بار أنيق مع نقوش وزخارف رائعة

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

طاولة أنيقة و وردات رائعة

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

قطع ديكورية مختلفة

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

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مطبخ حديث..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

الحداثة والبساطة هما أهم ما يميز هذا المطبخ الأنيق، مناسب للمطابخ ذات المساحات المتوسطة، يشمل كل احتياجاتك مع تصميم عملي وسهل التنظيف بلون فاتح رائع وإضاءة مناسبة…

شباك مناسب لإضاءة طبيعية ..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

وحدات تخزين عملية

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

جزء خاص..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة السفرة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

ننتقل الآن لجزء خاص لأصحاب المنزل، يتكون من طاولة طعام وغرفة معيشة وركن خاص بالتلفاز..

غرفة الطعام الخاصة ..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة السفرة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

طاولة بيضاوية الشكل ذات لون أبيض مع 8 مقاعد خشبية، تصميم عملى وأنيق ويناسب عائلة كبيرة..

لون مختلف..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة السفرة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

لمسة من لون مختلف في دولاب عملى خاص بغرفة الطعام هو كل ما تحتاجه لكسر الملل والروتين مع نجفة حديثة ذات تصميم مختلف ومبتكر..

غرفة معيشة

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

غرفة المعيشة هي من أهم أركان المنزل، لما تحمله من ذكريات جلساتنا العائلية، أريكة ذات لون محايد ومقعدين بلون مختلف، تصميم بسيط يتسم بقلة تفاصيله ..

مكتبة صغيرة

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

ركن خاص بالتلفاز..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

ركن التلفاز هو الركن المحبب للجميع فما رأيك أن تجعله مختلفا غير تقليدي، أريكتين تصميمهم مريح للغاية لتستمتع بمشاهدة أجمل الأفلام، نأتي لتصميم حائط التليفزيون فما كان أمام المصمم إلا أن يجعله عمليا عن طريق مجموع من الأرفف والأدراج لتخزين الكتب وقطع ديكورية تلفت الأنظار.. 

نظرة عامة

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

حين ننظر إلى الفراغ الخاص بأكمله نجد انه مريح للعين بشكل كبير ومنظم وغير ممل على الإطلاق..

الحمام الرئيسي

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

من منا لا يحلم بحمام ملكي في منزله، كما نرى تصميم أنيق رائع، اختيار جدارية مختلفة بالحمام مع لإضاءة خاصة للمرآة جعلت من هذا الجزء إضافة رائعة للحمام وجعلت منه حماما مختلفا، أما عن خلفية المرحاض فاختار المصمم لون مختلف بلمسة خاصة ليخلق تباين واضح يخطف الأنظار ..

جدارية أنيقة

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

غرفة إضافية..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

دائما ما نحتاج لغرفة للطوارئ في منزلنا لأغراض عديدة، فيمكنك أن تصبح استضافة لزوارك، أو غرفة عمل وصومعة للقراءة بعيدا عن العالم والضوضاء، تصميمها مختلف ومستقل عن تصميم المنزل بأكملها، يحمل روح شبابية رائعة ومليئة بالتفاصيل والتي تجعلك لا تمل أبدا..

غرفة النوم الرئيسية

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تصميم هادئ لغرفة نوم رئيسية، لتصبح الملجأ الذي تهرب إليه قليلا من متاعب وإرهاق يوم عمل شاق، سرير كبير ومريح وألوان فاتحة تبعث الراحة والطمأنينة وبجانبه مكتب صغير وأعلاه رف عملى للكتب المفضلة إليك..

نتمنى أن تكن الجولة قد حازت عى إعجابك ووجدت ما تبحث عنه .. من الأفضل قراءة هذا المقال أيضا لمتابعة أحدث موضة 

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