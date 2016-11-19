11 فكرة جميلة لإضاءة المداخل

مدخل منزلك هو انعكاس لما سيراه زائريك في الداخل، وأول ما يعطي انطباع عن ذوقك وشخصيتك. ولكن المدخل ليس تصميمًا هندسيًا واختيار للمواد المستخدمة فقط، فأفضل تصميم يمكنه أن يبدو سيئًا إذا أضيفت له إضاءة غير محترفة أو لم تتم إضاءته تمامًا! في هذا المقال نقدم لكم بعض 11 فكرة لإضاءة بعض المداخل ستبهرك حقًا وترى بنفسك تأثيرها على التصميم.
لتصميم إضاءة صحيحة ومناسبة لمدخل منزلك احرص على ثلاثة أشياء: إضاءة عالية فوق الباب، إضاءة الممر المؤدي للباب وإضاءة داخل النباتات إن وُجد. بجانب كونه منظرًا مرحّبًا لمن سيقوم بزيارتك فالإضاءة العالية أمام الباب بالذات تختيار آمن بالنسبة لك لترى من يقف أمام الباب بوضوح.
إضاءة الممر المؤدي لمنزلك أمر مهم للغاية وله وقع رائع على ديكور المنزل الخارجي. أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو عن طريق وضع كشافات مثبتة على حافة الممر أو أسفل حوض الزرع الممتد من بداية الممر إلى باب المنزل.
فكرة أخرى لإضاءة السلم ولكن هذه المرة ليست في الحائط المجاول له أو على درجات السلم ولكن تم تثبيت الإضاءة بين درجات السلم لينتج هذا المنظر الأنيق والفخم والمحافظ على أمان مستخدمي السلم في الظلام.
هذا المدخل الأبيض العصري لم يكن ليكتمل بدون إضافة إضاءة لحائط الباب الحجري وغرفة النوم في الطابق الثاني واختيار نفس الإضاءة في الطابقين أضفت أناقة وتكامل بين إضاءة واجهة المنزل.
فكرة أخرى لإضاءة السلم المؤدي لباب المنزل مع وضع إضاءة داخل حوض الزرع لإضافة مستويات مختلفة للنظر وديكور رائع بالإضاءة، أيضًا تم استخدام النجفة الزجاجية الكبيرة في البلكونة لإضاءة المساحة الداخلية ومدخل المنزل في نفس الوقت.
المزج بين الإضاءة المباشرة والإضاءة الغير مباشرة يخلق تصميمًا فريدًا من نوعه. أضف بعض الإضاءة للحوائط وفي الأرضية مع تشكيل بعض الأشكال الهندسية لديكور يشع بالأناقة.
الخشب له دفئ وأناقة خاصة ويضفي شعورًا طبيعيًا على التصميم، والإضاءة تجعله يبدو أجمل. في هذا التصميم تم تثبيت إضاءة في الدرجة الخشبية أمام المدخل وينعكس آخر كشاف على الحائط بشكل جمالي.
فكرة أخرى لتجمع بين الحفاظ على سلامة من يصعد ويهبط السلم وبين الديكور الرائع، قم بتثبيت إضاءة في الحائط المجاور للسلم أمام كل درجة منه لمنظر جذاب.
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مثال آخر لطريقة بسيطة لإضاءة باب المنزل من الخارج والتي تنعكس على النباتات بشكل رائع وتظهر تباين ألوان الحائط الأبيض والإطار الأخضر حول الباب مع لون الباب الداكن.
هذا المدخل تحفة فنية بالفعل. بداية من الأرضية وإضاءتها والأباليك على الحائط ووصولًا للقطعة المميزة في التصميم وهي تلك النافورة الرائعة بأضوائها الساحرة.
كشافان مثبتان كصورة سابقة يظهران جمال الباب الخشبي المفرغ وضوء واحد بجانب السلم في المنتصف لرؤية أفضل. مدخل أنيق حقًا.