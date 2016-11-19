11 فكرة جميلة لإضاءة المداخل

مدخل منزلك هو انعكاس لما سيراه زائريك في الداخل، وأول ما يعطي انطباع عن ذوقك وشخصيتك. ولكن المدخل ليس تصميمًا هندسيًا واختيار للمواد المستخدمة فقط، فأفضل تصميم يمكنه أن يبدو سيئًا إذا أضيفت له إضاءة غير محترفة أو لم تتم إضاءته تمامًا! في هذا المقال نقدم لكم بعض 11 فكرة لإضاءة بعض المداخل ستبهرك حقًا وترى بنفسك تأثيرها على التصميم.