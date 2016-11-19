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11 فكرة جميلة لإضاءة المداخل

ريم عوض ريم عوض
homify المنزل اكسسوارات النباتات رخام Grey
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مدخل منزلك هو انعكاس لما سيراه زائريك في الداخل، وأول ما يعطي انطباع عن ذوقك وشخصيتك. ولكن المدخل ليس تصميمًا هندسيًا واختيار للمواد المستخدمة فقط، فأفضل تصميم يمكنه أن يبدو سيئًا إذا أضيفت له إضاءة غير محترفة أو لم تتم إضاءته تمامًا! في هذا المقال نقدم لكم بعض 11 فكرة لإضاءة بعض المداخل ستبهرك حقًا وترى بنفسك تأثيرها على التصميم.

إضاءة مرحّبة

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

لتصميم إضاءة صحيحة ومناسبة لمدخل منزلك احرص على ثلاثة أشياء: إضاءة عالية فوق الباب، إضاءة الممر المؤدي للباب وإضاءة داخل النباتات إن وُجد. بجانب كونه منظرًا مرحّبًا لمن سيقوم بزيارتك فالإضاءة العالية أمام الباب بالذات تختيار آمن بالنسبة لك لترى من يقف أمام الباب بوضوح.

إضاءة الممر

Casas Trapecio, INDICO INDICO حديقة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

إضاءة الممر المؤدي لمنزلك أمر مهم للغاية وله وقع رائع على ديكور المنزل الخارجي. أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو عن طريق وضع كشافات مثبتة على حافة الممر أو أسفل حوض الزرع الممتد من بداية الممر إلى باب المنزل.

بين الدرجات

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

فكرة أخرى لإضاءة السلم ولكن هذه المرة ليست في الحائط المجاول له أو على درجات السلم ولكن تم تثبيت الإضاءة بين درجات السلم لينتج هذا المنظر الأنيق والفخم والمحافظ على أمان مستخدمي السلم في الظلام.

مدخل عصري

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos منازل
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

هذا المدخل الأبيض العصري لم يكن ليكتمل بدون إضافة إضاءة لحائط الباب الحجري وغرفة النوم في الطابق الثاني واختيار نفس الإضاءة في الطابقين أضفت أناقة وتكامل بين إضاءة واجهة المنزل.

إضاءة مزدوجة

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

فكرة أخرى لإضاءة السلم المؤدي لباب المنزل مع وضع إضاءة داخل حوض الزرع لإضافة مستويات مختلفة للنظر وديكور رائع بالإضاءة، أيضًا تم استخدام النجفة الزجاجية الكبيرة في البلكونة لإضاءة المساحة الداخلية ومدخل المنزل في نفس الوقت.

إضاءة غير مباشرة

homify المنزل اكسسوارات النباتات رخام Grey
homify

homify
homify
homify

المزج بين الإضاءة المباشرة والإضاءة الغير مباشرة يخلق تصميمًا فريدًا من نوعه. أضف بعض الإضاءة للحوائط وفي الأرضية مع تشكيل بعض الأشكال الهندسية لديكور يشع بالأناقة.

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إضاءة في الخشب

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

الخشب له دفئ وأناقة خاصة ويضفي شعورًا طبيعيًا على التصميم، والإضاءة تجعله يبدو أجمل. في هذا التصميم تم تثبيت إضاءة في الدرجة الخشبية أمام المدخل وينعكس آخر كشاف على الحائط بشكل جمالي.

إضاءة السلم

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

فكرة أخرى لتجمع بين الحفاظ على سلامة من يصعد ويهبط السلم وبين الديكور الرائع، قم بتثبيت إضاءة في الحائط المجاور للسلم أمام كل درجة منه لمنظر جذاب.

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إضاءة مثبتة في السقف

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos شبابيك
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

مثال آخر لطريقة بسيطة لإضاءة باب المنزل من الخارج والتي تنعكس على النباتات بشكل رائع وتظهر تباين ألوان الحائط الأبيض والإطار الأخضر حول الباب مع لون الباب الداكن.

إضاءة النافورة

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos بلكونة أو شرفة
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

هذا المدخل تحفة فنية بالفعل. بداية من الأرضية وإضاءتها والأباليك على الحائط ووصولًا للقطعة المميزة في التصميم وهي تلك النافورة الرائعة بأضوائها الساحرة.

إضاءة بسيطة

Casa Barrancas, Ezequiel Farca Ezequiel Farca شبابيك
Ezequiel Farca

Ezequiel Farca
Ezequiel Farca
Ezequiel Farca

كشافان مثبتان كصورة سابقة يظهران جمال الباب الخشبي المفرغ وضوء واحد بجانب السلم في المنتصف لرؤية أفضل. مدخل أنيق حقًا.

تجديد منزل تم بناؤه عام 1930م
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