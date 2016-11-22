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6 أفكار عملية لتوفير الراحة في المطبخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
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المطبخ هو أحد الغرف التي تأخذ مساحة أقل في المنزل بطبعها و لذلك فمن المهم أن نحرص على توزيع العناصر بشكل يوفرالراحة والعملية حتى في أضيق المساحات. فأغلب مساحة المطبخ تكون من حظ الأجهزة الكهربية، فمن المهم توزيعها بشكل يضمن الراحة. ومن أفضل الحيل لضمان عنصري الراحة والعملية هي بعمل مثلث الحركة والذي يشترط أن يكون على حوافه الثلاجة، الموقد والحوض فبضمان عمل مثلث الحركة فإنك تضمن العملية. ولكن هناك بعض التفاصيل الإضافية والتي تعمل على خلق عناصر إضافية للراحة، إليكم 6 من هذه الأفكار فتابعونا..

1.تأكد من توزيع الإضاءة بشكل جيد

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

في المطبخ يجب عليك أن تنتبه إلى  عنصر الإضاءة ليكون مناسب للمستخدم العادي، فالإضاءة يجب ان تكون سهلة الاستخدام وموزعة بشكل عملي. 

فيجب أن يكون هناك إضاءة مباشرة لازمة للطبيخ، ايضاً في منطقة إعداد الطعام، يلزمه إضاءة مباشرة، فيمكنك وضع بعض المصابيح أو إضاءات ليد أسفل الخزانات  فهي تعتبر منطقة مظلمة أغلب الوقت. أيضاً إحرص على وجود عنصر إضاءة رئيسي وغير مباشر ليوزع الاضاءة في أرجاء المطبخ، لاسيما منطقة الطعام إذا لزم الأمر.

2.تجنب استخدام الألوان الداكنة فهي تخلق جو كئيب في المطبخ

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

الأقل يعني الأكثر كما هو شائع، وأكبر دليل على ذلك هو المنازل المصممة على الطريقة المينمال، فبالتخطيط الجيد وبتقليل الأثاث فإنك تريح العين من الإزدحام البصري و تصنع بيئة مريحة وجذابة. لاسيما المطابخ المصممة بطريقة بسيطة وحلول عملية فإنها تصنع فارق كبير. فاللون الأبيض بشكل خاص و الألوان الفاتحة بشكل عام يعملان على توسيع المساحة و الشعور بالهدوء والراحة.

3.تعزيزالعلاقة بين طاولة الطعام والمطبخ

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

المطبخ يجب أن يرتبط بشكل ما مع غرفة الطعام و يجب علينا أن نعزز هذه العلاقة بأن نساهم في خلق مرونة في الاستخدام. ويمكنك عمل هذا من خلال تسهيل الانتقال من المطبخ وإلى الطاولة والعكس بتوفير سهولة في الحركة بدون معوقات. يمكنك أيضاً فصلهم مع الحرص على خلق ارتباط بينهم في التصميم مثلاً.

4.أعطي أولوية للمساحة التخزينية

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio غرفة السفرةخزانات وبوفيه
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

مهما كان المطبخ صغير فيجب توفير مساحة تخزينية كافية لمنع الفوضى  المتراكمة من أجهزة وأواني وما إلى ذلك. فبتوفير الخزانات الكافية فإنك توفر مكان لكل إناء وووعاء وجهاز مما يساهم في الإحساس بالراحة المتناهية في المطبخ بشكل عملي ورائع.

5.إهتم بإختيار الخامات المناسبة لمطبخك

Attico privato a Udine, M A+D Menzo Architettura+Design M A+D Menzo Architettura+Design مطبخ
M A+D Menzo Architettura+Design

M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design

بينما يكون تنظيف المطبخ وترتيبه هي أحد المهام السهلة للحصول على مطبخ مريح، فيجب عليك الحرص على استخدام خامات مناسبة و سهلة التنظيف. مع الحرص على خلق الانسجام المطلوب بين الألوان و الملمس و الذي يظهر الجانب الجمالي للألوان مع وجود العملية أيضاً.

6.ركزعلى الإهتمام بالأثاث العملي متعدد الاستخدامات

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

ببعض الحيل والتخطيط المبدئي يمكنك الحصول على مساحة إضافية في مطبخك  وخاصة في المطابخ ذات المساحة الصغيرة  والتي تحتاج للكثير من الحيل للحصول على أفضل النتائج. يمكنك إختيار أثاث متعدد الاستخدامات للحصول على اقصى استغلال للمساحات، بفرد الجزء الزائد من الطاولة عند الحاجة وطيه بعد الإنتهاء منه.

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