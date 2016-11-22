6 أفكار عملية لتوفير الراحة في المطبخ

المطبخ هو أحد الغرف التي تأخذ مساحة أقل في المنزل بطبعها و لذلك فمن المهم أن نحرص على توزيع العناصر بشكل يوفرالراحة والعملية حتى في أضيق المساحات. فأغلب مساحة المطبخ تكون من حظ الأجهزة الكهربية، فمن المهم توزيعها بشكل يضمن الراحة. ومن أفضل الحيل لضمان عنصري الراحة والعملية هي بعمل مثلث الحركة والذي يشترط أن يكون على حوافه الثلاجة، الموقد والحوض فبضمان عمل مثلث الحركة فإنك تضمن العملية. ولكن هناك بعض التفاصيل الإضافية والتي تعمل على خلق عناصر إضافية للراحة، إليكم 6 من هذه الأفكار فتابعونا..