18 تصميم لحديقة صخرية أسفل السلم

تعد السلالم فرصة كبيرة لإضافة ديكور مميز داخل المنزل فيتم تصنيعها من مواد تتوافق مع نمط المنزل العام كما انها توفر مساحات فارغة موزعة حول البناء يمكننا تزيينها بطرق مختلفة لتضيف لمسات وروح مميزة فى تصميم المنزل الداخلى.
وواحدة من الطرق المتاحة لتزين المنزل هى تخصيص مساحة صغيرة داخل المنزل لتصميم حديقة تعتمد على عناصر طبيعية مثل الحجارة أو الماء او الإضاءة.
وبالبحث عن المساحات الغير مستغلة نجد أن المساحات أسفل السلالم لا تستغل فى منازل كثيرة لذلك جمعنا لكم 18 تصميم ذكى وملهم للاستفادة من المساحات المهدرة أسفل السلم بلمسات بسيطة ومميزة.
فى تصميمانا الأول نلاحظ كيف نجح المصمم فى دمج مثالى بين عناصر الغرفة أدراج وأرضية من الخشب مع إضاءة طبيعية وفيرة وأسفل السلم حديقة صغيرة من الصخور الطبيعية تضيف لمسة مميزة للمشهد.
فى التصميم الآتى مساحة أكبر واضحة أسفل السلم فقمنا بتكوين إطار خشبى ثم ملائه بالحجارة مع إضافة شجرة صغيرة وبعض وحدات الاسبوت على أدراج السلم من أسفل.
فى هذا المثال نلاحظ توفر مساحة أكبر أسفل السفل لذلك قمنا بتغطيتها بصخور أكبر لتغطى الأرضية بألوان تتماشى مع ديكور المنزل وتعكس الإضاءة الطبيعية.
تزين الحديقة الصخرية أسفل السلم بدوائر رخامية وسطح مائى بسيط على نمط الحدائق اليابانية.
يعد هذا التصميم هدية حقيقية لمحبى الأشجار، شجرة فى منتصف الحديقة الصخرية تضفى أناقة وجمال على المساحة، الفكرة أن تختار نباتات لا تحتاج للضوء الخارجى.
وهنا اختارنا زراعة بعض النباتات تناسب المساحة المحدودة المتاحة أسفل السلم الخشبى.
طبقتين من الحجارة مغطاة بالماء لتحصل على ركن مريح للاسترخاء داخل منزلك.
قمنا بتغطية المساحة المتاحة أسفل السلم بالماء تمامًا لتعمل كمرآة عاكسة بها مربع للنباتات والأشجار.
تم تركيب ادراج السلم بالجدران الجانبية لتعطى احساس بطفو الأدراج ما يتيح مساحة أسفل السلم نزينها بالصخور الصغيرة وشجرة تناسب االمساحة المنحنية.
يتميز تصميم الطابق السفلى بالأناقة والتناغم بين الأرضية الخشبية وجدران مغطاة بالحجارة ويكمل التصميم الحديقة الصغيرة الصخرية.
فى هذا المنزل تبقى جزء صغير جدًا أسفل السلم ولكن وجود سقف مرتفع تدخل منه أشعة الشمس أتاح لنا الفرصة لإضافة بعض اللمسات الأخرى كزرع أشجار طويلة وحولها الصخور.
يمكننا أيضًا الاستعانة ببعض التحف الفنية التى نحتفظ بها لتزين ركن الحديقة.
فى هذا التصميم استخدمنا أحجار سوداء متباينة مع ألوان الجدران الفاتحة وفى نفس الوقت يعكس الاسبوت الموزع على الجدار إضاءة مميزة حول الجدار والأحجار السوداء.
صممت المساحة لتوفر مكان للاسترخاء داخل المنزل، فانشأنا شلال صغير من الجدار وأرضية من الحجارة الطبيعية مشابهة للأخشاب التى تدخل فى تكوين المنزل.
تصميم عصرى فى كل التفاصيل المستخدمة ويميز التصميم المنحنى الذى صمم به السلم مع إطار الحديقة الصغيرة ويكمل المشهد الطبيعى الأرضية الرخامية اللامعة.
تصميم جميل لسلم محاط بالجدران الخضراء كديكور طبيعى بطريقة عصرية وأنيقة.
جمال هذا التصميم يدل على انك لا تحتاج إلى مساحات كبيرة حتى تزين منزلك، فاستخدام أحجار بيضاء يعمل على إنارة المنزل بشكل أكبرخاصة مع الأضواء الطبيعية المتوفرة.
وأخيرًا نأتى لتصميم جميل قام بتحويل أسفل السلم لمساحة حميمية دافئة فبجوار الحديقة الصغيرة نجد جلسة استرخاء صغيرة بكراسى أنيقة وطاولة زجاجية عصرية.