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18 تصميم لحديقة صخرية أسفل السلم

هنادى موسى هنادى موسى
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تعد السلالم فرصة كبيرة لإضافة ديكور مميز داخل المنزل فيتم تصنيعها من مواد تتوافق مع نمط المنزل العام كما انها توفر مساحات فارغة موزعة حول البناء يمكننا تزيينها بطرق مختلفة لتضيف لمسات وروح مميزة فى تصميم المنزل الداخلى.

وواحدة من الطرق المتاحة لتزين المنزل هى تخصيص مساحة صغيرة داخل المنزل لتصميم حديقة تعتمد على عناصر طبيعية مثل الحجارة أو الماء او الإضاءة.

وبالبحث عن المساحات الغير مستغلة نجد أن المساحات أسفل السلالم لا تستغل فى منازل كثيرة لذلك جمعنا لكم 18 تصميم ذكى وملهم للاستفادة من المساحات المهدرة أسفل السلم بلمسات بسيطة ومميزة.

1- تمازج جيد مع التصميم الداخلى

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة المعيشة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

فى تصميمانا الأول نلاحظ كيف نجح المصمم فى دمج مثالى بين عناصر الغرفة أدراج وأرضية من الخشب مع إضاءة طبيعية وفيرة وأسفل السلم حديقة صغيرة من الصخور الطبيعية تضيف لمسة مميزة للمشهد.

2- حديقة مينمال

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

فى التصميم الآتى مساحة أكبر واضحة أسفل السلم فقمنا بتكوين إطار خشبى ثم ملائه بالحجارة مع إضافة شجرة صغيرة وبعض وحدات الاسبوت على أدراج السلم من أسفل.

3- الاستفادة من الإضاءة الطبيعية

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN درج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

فى هذا المثال نلاحظ توفر مساحة أكبر أسفل السفل لذلك قمنا بتغطيتها بصخور أكبر لتغطى الأرضية بألوان تتماشى مع ديكور المنزل وتعكس الإضاءة الطبيعية.

4- حديقة يابانية

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

تزين الحديقة الصخرية أسفل السلم بدوائر رخامية وسطح مائى بسيط على نمط الحدائق اليابانية.

5- شجر داخل المنزل

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

يعد هذا التصميم هدية حقيقية لمحبى الأشجار، شجرة فى منتصف الحديقة الصخرية تضفى أناقة وجمال على المساحة، الفكرة أن تختار نباتات لا تحتاج للضوء الخارجى.

6- اهتم بالبساطة والأناقة

Paseo 130, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

وهنا اختارنا زراعة بعض النباتات تناسب المساحة المحدودة المتاحة أسفل السلم الخشبى.

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7- تأثيرات مائية

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

طبقتين من الحجارة مغطاة بالماء لتحصل على ركن مريح للاسترخاء داخل منزلك.

8- مرآة مائية

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos الممر والمدخل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

قمنا بتغطية المساحة المتاحة أسفل السلم بالماء تمامًا لتعمل كمرآة عاكسة بها مربع للنباتات والأشجار.

9- سلم عائم

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

تم تركيب ادراج السلم بالجدران الجانبية لتعطى احساس بطفو الأدراج ما يتيح مساحة أسفل السلم نزينها بالصخور الصغيرة وشجرة تناسب االمساحة المنحنية.

10- نقشات مميزة

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يتميز تصميم الطابق السفلى بالأناقة والتناغم بين الأرضية الخشبية وجدران مغطاة بالحجارة ويكمل التصميم الحديقة الصغيرة الصخرية.

11- الاستفادة من الأسقف المرتفعة

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos مكاتب العمل والمحال التجارية
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

فى هذا المنزل تبقى جزء صغير جدًا أسفل السلم ولكن وجود سقف مرتفع تدخل منه أشعة الشمس أتاح لنا الفرصة لإضافة بعض اللمسات الأخرى كزرع أشجار طويلة وحولها الصخور.

12- لمسات ابداعية

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte الممر الحديث، المدخل و الدرج
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

يمكننا أيضًا الاستعانة ببعض التحف الفنية التى نحتفظ بها لتزين ركن الحديقة.

13- بركان الحجارة

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

فى هذا التصميم استخدمنا أحجار سوداء متباينة مع ألوان الجدران الفاتحة وفى نفس الوقت يعكس الاسبوت الموزع على الجدار إضاءة مميزة حول الجدار والأحجار السوداء.

14- شلال مائى جميل

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

صممت المساحة لتوفر مكان للاسترخاء داخل المنزل، فانشأنا شلال صغير من الجدار وأرضية من الحجارة الطبيعية مشابهة للأخشاب التى تدخل فى تكوين المنزل.

15- عصرية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

 تصميم عصرى فى كل التفاصيل المستخدمة ويميز التصميم المنحنى الذى صمم به السلم مع إطار الحديقة الصغيرة ويكمل المشهد الطبيعى الأرضية الرخامية اللامعة.

16- جدار أخضر

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos الممر والمدخل
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

تصميم جميل لسلم محاط بالجدران الخضراء كديكور طبيعى بطريقة عصرية وأنيقة.

17- انعكاسات الألوان الفاتحة

Solares 132, 2M Arquitectura 2M Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

جمال هذا التصميم يدل على انك لا تحتاج إلى مساحات كبيرة حتى تزين منزلك، فاستخدام أحجار بيضاء يعمل على إنارة المنزل بشكل أكبرخاصة مع الأضواء الطبيعية المتوفرة.

18- ركن دافىء

Suneja Residence, Space Interface Space Interface الممر الحديث، المدخل و الدرج
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

وأخيرًا نأتى لتصميم جميل قام بتحويل أسفل السلم لمساحة حميمية دافئة فبجوار الحديقة الصغيرة نجد جلسة استرخاء صغيرة بكراسى أنيقة وطاولة زجاجية عصرية.

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