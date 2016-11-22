18 تصميم لحديقة صخرية أسفل السلم

تعد السلالم فرصة كبيرة لإضافة ديكور مميز داخل المنزل فيتم تصنيعها من مواد تتوافق مع نمط المنزل العام كما انها توفر مساحات فارغة موزعة حول البناء يمكننا تزيينها بطرق مختلفة لتضيف لمسات وروح مميزة فى تصميم المنزل الداخلى.

وواحدة من الطرق المتاحة لتزين المنزل هى تخصيص مساحة صغيرة داخل المنزل لتصميم حديقة تعتمد على عناصر طبيعية مثل الحجارة أو الماء او الإضاءة.

وبالبحث عن المساحات الغير مستغلة نجد أن المساحات أسفل السلالم لا تستغل فى منازل كثيرة لذلك جمعنا لكم 18 تصميم ذكى وملهم للاستفادة من المساحات المهدرة أسفل السلم بلمسات بسيطة ومميزة.