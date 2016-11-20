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قبل و بعد : تحول جذري لـ 5 حمامات بشعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
ArcKid, ArcKid ArcKid حمام
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من الامور غير السارة التي قد نواجهها يوماً ما افتقاد الشعور بالراحة و الجمال في حمامنا ، و لذلك نحاول دائماً أن نقوم بتجديدها حتى تحتفظ بهذا القدر من الذوق و أن تكون واجهة مشرفة لنا أمام كل الضيوف ، اليوم سنستلهم من 5 حمامات كانت تعاني من الإهمال و سوء التصميم و أصبحت بعد التجديد تتمتع بالمناخ الصحي و الجمالي و أكدت لدينا  الشعور بأن تحقيق الجمال لحماماتنا التي مر عليها وقت طويل و تحتاج لتدخل سريع لم يعد بعيداً بفضل الإبداع و التصميم الداخلي المتقن ..

1- قبل : أشياء قبيحة

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture حمام دوش وأحواض إستحمام
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

كل شيء في هذا الحمام المزري يدعو للنفور، لا يوجد أي احساس بالمساحة ، كل شيء ضيق، الضوء لا يقوم بدوره، و السيراميك و الأرضيات عفا عليها الزمان، و الأطقم الصحية ليس لها علاقة لا باللون أو بالحجم بأي شيء آخر في الحمام ، باختصار الحالة صعبة 

بعد : تحول مثالي

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture حمام دوش وأحواض إستحمام
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

تم استبدال السيراميك القديم بآخر حديث بألوان و أحجام حداثية أكثر ، و كذلك النقوش التي توجد عليه مودرن جداً، نلاحظ أن التصميم الجديد قد اهتم بوجود مصادر و مصابيح ضوئية قوية تبرز جمال الحمام، و استخدام الكابينة الزجاجية في مكان الاستحمام حل مثالي لضيق المساحة و جمال التصميم من جهة أخرى

2- تعديلات مرتبة

Reforma de vivienda unifamiliar, CPETC CPETC حمام
CPETC

CPETC
CPETC
CPETC

الحمام القديم على يسارنا كان يعاني من قدم الطراز سواء في المصابيح أو في البانيو أو في شكل الشباك و الألوان كذلك، و بعد التجديد أصبح الشباك يسمح بمرور ضوء أكثر بسبب شفافية الزجاج الجديد ، كما أن البانيو الطويل قد تم تعديله ليصبح بيضاوياً ليناسب المساحة المتوسطة المتوفرة ، كما أن اللون السكري المستخدم حديثاً يناسب الحمام بالإضافة لطراز و لون الأطقم الصحية التي أتت من اللون ذاته 

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3- السر في وحدة التخزين

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto غرفة المعيشة
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

الحمام الأيسر القديم كان به وحدة تخزين أكبر قليلاً من المفترض سواء في حجم الحوض و تناسبه معها أو تناسبها هي في مجملها مع الحمام، لا يوجد فيها حدود تفصلها حتى في لونها عن الجدار الذي خلفها أو الأرضيات فأصبحت غير مؤثرة في المشهد إلا بالسلب، و لكن العكس تماماً حدث بعد التغيير، حيث تم استخدام حوض مناسب للوحدة و هي أيضاص صممت من الخشب الطبيعي المقاوم للماء و أصبحت مختلفة و بارزة عما حولها ، فأصبحت مؤثرة على المشهد بالإيجاب

4- قبل : كان مقبولاً

ArcKid, ArcKid ArcKid حمام
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

الحمام في الماضي قبل تجديده لم يكن بحالة مزرية إطلاقاً سوى بعض اللمسات البسيطة للغاية مثل عدم مناسبة مرآة الوجة لباقي الديكور أو حتى ضعف الإضاءة، و لكن الحمام في مجمله كان مقبولاً ، و هذا يلهمك أن التجديد مناسب لكل الحمامات التي تحتاج لمسات بسيطة و لا  يقتصر  فقط على المزري منها 

بعد : التجديد المثالي

ArcKid, ArcKid ArcKid حمام
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

تجديد مثالي حدث هنا باستبعاد الوحدة التخزينية السابقة التي كانت كبيرة في حجمها و تم استبدالها بأخرى أصغر حجماً و أشيك ، و الفاصل الزجاجي المستخدم بجوارها قد قسم الحمام لأكثر من غرض فضلاً عن اللون الأبيض الجميل الذي زادنا شعوراً بالإشراق و البراح

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5- قبل : أرضيات و حوائط واحدة

ArcKid, ArcKid ArcKid حمام
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

عندما تستخدم ارضيات و حوائط من نقشة واحدة في السيراميك و نوع واحد سيؤثر ذلك بالسلب على الشعور بالمساحة خصوصاً لو كان الحمام أصلاً ضيق ، و كذلك قطع الحمام الصحية جاءت من نفس اللون مما زاد الأمر سوءاً

بعد : بعض التغيير

ArcKid, ArcKid ArcKid حمام
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

التغيير الذي طرأ كان في النقاط التي نوهنا عنها بضرورة اختلاف الألوان في الحوائط و الأرضيات – الباركية أو سيراميك على شكل باركية –  كما أن القطع الصحية كالكابينية تغيرت لشكل أكثر حداثة و زادت الحمام كله بالجمال 

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