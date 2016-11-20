قبل و بعد : تحول جذري لـ 5 حمامات بشعة

الحمام الأيسر القديم كان به وحدة تخزين أكبر قليلاً من المفترض سواء في حجم الحوض و تناسبه معها أو تناسبها هي في مجملها مع الحمام، لا يوجد فيها حدود تفصلها حتى في لونها عن الجدار الذي خلفها أو الأرضيات فأصبحت غير مؤثرة في المشهد إلا بالسلب، و لكن العكس تماماً حدث بعد التغيير، حيث تم استخدام حوض مناسب للوحدة و هي أيضاص صممت من الخشب الطبيعي المقاوم للماء و أصبحت مختلفة و بارزة عما حولها ، فأصبحت مؤثرة على المشهد بالإيجاب