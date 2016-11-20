قبل و بعد : تحول جذري لـ 5 حمامات بشعة

من الامور غير السارة التي قد نواجهها يوماً ما افتقاد الشعور بالراحة و الجمال في حمامنا ، و لذلك نحاول دائماً أن نقوم بتجديدها حتى تحتفظ بهذا القدر من الذوق و أن تكون واجهة مشرفة لنا أمام كل الضيوف ، اليوم سنستلهم من 5 حمامات كانت تعاني من الإهمال و سوء التصميم و أصبحت بعد التجديد تتمتع بالمناخ الصحي و الجمالي و أكدت لدينا الشعور بأن تحقيق الجمال لحماماتنا التي مر عليها وقت طويل و تحتاج لتدخل سريع لم يعد بعيداً بفضل الإبداع و التصميم الداخلي المتقن ..
كل شيء في هذا الحمام المزري يدعو للنفور، لا يوجد أي احساس بالمساحة ، كل شيء ضيق، الضوء لا يقوم بدوره، و السيراميك و الأرضيات عفا عليها الزمان، و الأطقم الصحية ليس لها علاقة لا باللون أو بالحجم بأي شيء آخر في الحمام ، باختصار الحالة صعبة
تم استبدال السيراميك القديم بآخر حديث بألوان و أحجام حداثية أكثر ، و كذلك النقوش التي توجد عليه مودرن جداً، نلاحظ أن التصميم الجديد قد اهتم بوجود مصادر و مصابيح ضوئية قوية تبرز جمال الحمام، و استخدام الكابينة الزجاجية في مكان الاستحمام حل مثالي لضيق المساحة و جمال التصميم من جهة أخرى
الحمام القديم على يسارنا كان يعاني من قدم الطراز سواء في المصابيح أو في البانيو أو في شكل الشباك و الألوان كذلك، و بعد التجديد أصبح الشباك يسمح بمرور ضوء أكثر بسبب شفافية الزجاج الجديد ، كما أن البانيو الطويل قد تم تعديله ليصبح بيضاوياً ليناسب المساحة المتوسطة المتوفرة ، كما أن اللون السكري المستخدم حديثاً يناسب الحمام بالإضافة لطراز و لون الأطقم الصحية التي أتت من اللون ذاته
الحمام الأيسر القديم كان به وحدة تخزين أكبر قليلاً من المفترض سواء في حجم الحوض و تناسبه معها أو تناسبها هي في مجملها مع الحمام، لا يوجد فيها حدود تفصلها حتى في لونها عن الجدار الذي خلفها أو الأرضيات فأصبحت غير مؤثرة في المشهد إلا بالسلب، و لكن العكس تماماً حدث بعد التغيير، حيث تم استخدام حوض مناسب للوحدة و هي أيضاص صممت من الخشب الطبيعي المقاوم للماء و أصبحت مختلفة و بارزة عما حولها ، فأصبحت مؤثرة على المشهد بالإيجاب
الحمام في الماضي قبل تجديده لم يكن بحالة مزرية إطلاقاً سوى بعض اللمسات البسيطة للغاية مثل عدم مناسبة مرآة الوجة لباقي الديكور أو حتى ضعف الإضاءة، و لكن الحمام في مجمله كان مقبولاً ، و هذا يلهمك أن التجديد مناسب لكل الحمامات التي تحتاج لمسات بسيطة و لا يقتصر فقط على المزري منها
تجديد مثالي حدث هنا باستبعاد الوحدة التخزينية السابقة التي كانت كبيرة في حجمها و تم استبدالها بأخرى أصغر حجماً و أشيك ، و الفاصل الزجاجي المستخدم بجوارها قد قسم الحمام لأكثر من غرض فضلاً عن اللون الأبيض الجميل الذي زادنا شعوراً بالإشراق و البراح
عندما تستخدم ارضيات و حوائط من نقشة واحدة في السيراميك و نوع واحد سيؤثر ذلك بالسلب على الشعور بالمساحة خصوصاً لو كان الحمام أصلاً ضيق ، و كذلك قطع الحمام الصحية جاءت من نفس اللون مما زاد الأمر سوءاً