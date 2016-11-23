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غرفة نوم مليئة بالأفكار سترغب في اقتنائها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم قماش Yellow
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تعد غرفة النوم مركز الراحة والاسترخاء بالمنزل، كما أن لغرف الفتايات متطلبات خاصة، ويجب اختيار تفاصيلها بعناية، نظرًا لأن الطبيعة الكونية لكل أنثى تكمن في الاهتمام بالتفاصيل من أثاث وألوان وإضاءة.. وبناءًا على ذلك يقدم لك هوميفاي نموذج لغرفة نوم سترغب في اقتنائها كل فتاة.. ولتصميم غرفة مثلها عليك الاهتمام ب 7 أشياء للحصول على غرفة مميزة..

أولًا (الألوان)

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

اختيار الألوان بعناية هو ما يعطي لغرفتك العنصر الجمالي ويكسبك راحة نفسية وهدوء بها، ولكل فتاة لونها المفضل، كما أن لكل لون دلالة خاصة به.. وقد استخدمت هذه لغرفة اللون الأصفر، لون البهجة والتفاؤل والإيجابية، كما يعطي حماسة وانطلاق، فتبدو الغرفة مبهجة به بعد استخدامه في المفارش وكخلفية على الحائط بظهر السرير، فتناغم الألوان وانسجامها بالغرفة يعطيها أناقة وبساطة.

ثانيًا (المساحة)

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

 المساحة التي تناسب غرفة نوم متكاملة للفتاه يجب أن تكون متوسطة، لا هي كبيرة فتشعر بمساحة كبيرة من الفضاء، ولا صغيرة وذلك لكون أغراض الفتايات متعددة وكثيرة، فلا يناسبهم غرفة صغيرة الحجم لكل مستلزماتهم، وفي هذا النموذج تبدو الغرفة بحجم مناسب وتحمل الأساسيات التي تحتاجها الفتاة.

ثالثًا (الأثاث)

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

هل فكرت في نوعية الأثاث الذي تحتاج إليه لتصميم غرفة فتاة؟.. ببساطة تحتاج غرفة الفتاة إلى سرير مريح ودولاب كبير يحمل أغراضها ومستلزماتها، وأرفف وحدات تخزينية مختلفة ذلك لأن أغراض الفتاة متنوعة ومختلفة، مع طاولة مكياج ومراّة مميزة، فلا يمكن أن تخلوا غرفة الفتاة من تلك الأساسيات، بالإضافة إلى إمكانية إضافة كرسي صغير للاستراحة وقراءة كتاب إن كانت المساحة بالغرفة تسمح بذلك.

كرسي مريح بجانب السرير للجلوس وقراءة كتاب

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نومأسرة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

مجموعة من الرفوف توفر مساحة تخزينية مناسبة وتحمل العديد من الكتب

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نومأقمشة و منسوجات قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

درج كبير يحمل أغرض ومستلزمات الفتاة بمراّة كبيرة داخله

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم MDF White
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

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دولاب خشبي كبير أمام السرير

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم زجاج White
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

رابعًا (الديكورات)

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

البساطة مطلوبة تمامًا في غرف الفتايات، فتعطي انسجام وتناغم وهدوء، وقد اعتمدت هذه الغرفة في ديكوراتها على بعض اللوحات والصور البسيطة وتعليقها على الحائط الموازي للسرير، مع استخدام التحف لتزيين أرفف الغرفة فتبدو الأجواء بسيطة وجميلة.

استخدام المفروشات المنقوشة ضمن الديكور بدلًا من السادة لإعطاء حركة وحيوية للغرفة

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

خامسًا (السجادة)

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نومأسرة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

 اختيارك للسجادة بعناية يزيد من جمال الأرضية وأناقة الغرفة، ولذلك فقد استخدمت هذه الغرفة سجادة بيضاء من الفرو تبدو ناعمة وتشعرك بالدفىء تحت قدميك.

سادسًا (المراّة)

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

 ولأن المراّة هي صديقة الفتاة، لا يمكن أن تخلو غرفتها منها، كما إن المرايا في العموم هي وسيلة جيدة لزيادة اتساع المكان وإعطاءه مساحة أكبر، وقد تم استخدام مراّة كبيرة في هذه الغرفة بعرض الجدار لتزيد الغرفة جمالًا واتساعًا وأناقة.

سابعًا ( الإضاءة)

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

تعد الإضاءة هي ما تُبرز أي مكان وتوضح تفاصيله، وقد تحتاج غرفة الفتاة إلى إضاءة خافتة وبسيطة، تعطيها هدوء وراحة واسترخاء، كما هو الحال بهذه الغرفة التي اعتمدت على وحدات إضاءة بسيطة مرصعة كالنجوم بالسقف الخرساني، ووحدة إضاءة صغيرة فوق السرير يمكن الاعتماد عليها وحدها قبل النوم للاسترخاء أو قراءة كتاب.

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