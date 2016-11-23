غرفة نوم مليئة بالأفكار سترغب في اقتنائها

اختيار الألوان بعناية هو ما يعطي لغرفتك العنصر الجمالي ويكسبك راحة نفسية وهدوء بها، ولكل فتاة لونها المفضل، كما أن لكل لون دلالة خاصة به.. وقد استخدمت هذه لغرفة اللون الأصفر، لون البهجة والتفاؤل والإيجابية، كما يعطي حماسة وانطلاق، فتبدو الغرفة مبهجة به بعد استخدامه في المفارش وكخلفية على الحائط بظهر السرير، فتناغم الألوان وانسجامها بالغرفة يعطيها أناقة وبساطة.