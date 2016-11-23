غرفة نوم مليئة بالأفكار سترغب في اقتنائها

تعد غرفة النوم مركز الراحة والاسترخاء بالمنزل، كما أن لغرف الفتايات متطلبات خاصة، ويجب اختيار تفاصيلها بعناية، نظرًا لأن الطبيعة الكونية لكل أنثى تكمن في الاهتمام بالتفاصيل من أثاث وألوان وإضاءة.. وبناءًا على ذلك يقدم لك هوميفاي نموذج لغرفة نوم سترغب في اقتنائها كل فتاة.. ولتصميم غرفة مثلها عليك الاهتمام ب 7 أشياء للحصول على غرفة مميزة..
اختيار الألوان بعناية هو ما يعطي لغرفتك العنصر الجمالي ويكسبك راحة نفسية وهدوء بها، ولكل فتاة لونها المفضل، كما أن لكل لون دلالة خاصة به.. وقد استخدمت هذه لغرفة اللون الأصفر، لون البهجة والتفاؤل والإيجابية، كما يعطي حماسة وانطلاق، فتبدو الغرفة مبهجة به بعد استخدامه في المفارش وكخلفية على الحائط بظهر السرير، فتناغم الألوان وانسجامها بالغرفة يعطيها أناقة وبساطة.
المساحة التي تناسب غرفة نوم متكاملة للفتاه يجب أن تكون متوسطة، لا هي كبيرة فتشعر بمساحة كبيرة من الفضاء، ولا صغيرة وذلك لكون أغراض الفتايات متعددة وكثيرة، فلا يناسبهم غرفة صغيرة الحجم لكل مستلزماتهم، وفي هذا النموذج تبدو الغرفة بحجم مناسب وتحمل الأساسيات التي تحتاجها الفتاة.
هل فكرت في نوعية الأثاث الذي تحتاج إليه لتصميم غرفة فتاة؟.. ببساطة تحتاج غرفة الفتاة إلى سرير مريح ودولاب كبير يحمل أغراضها ومستلزماتها، وأرفف وحدات تخزينية مختلفة ذلك لأن أغراض الفتاة متنوعة ومختلفة، مع طاولة مكياج ومراّة مميزة، فلا يمكن أن تخلوا غرفة الفتاة من تلك الأساسيات، بالإضافة إلى إمكانية إضافة كرسي صغير للاستراحة وقراءة كتاب إن كانت المساحة بالغرفة تسمح بذلك.
البساطة مطلوبة تمامًا في غرف الفتايات، فتعطي انسجام وتناغم وهدوء، وقد اعتمدت هذه الغرفة في ديكوراتها على بعض اللوحات والصور البسيطة وتعليقها على الحائط الموازي للسرير، مع استخدام التحف لتزيين أرفف الغرفة فتبدو الأجواء بسيطة وجميلة.
اختيارك للسجادة بعناية يزيد من جمال الأرضية وأناقة الغرفة، ولذلك فقد استخدمت هذه الغرفة سجادة بيضاء من الفرو تبدو ناعمة وتشعرك بالدفىء تحت قدميك.
ولأن المراّة هي صديقة الفتاة، لا يمكن أن تخلو غرفتها منها، كما إن المرايا في العموم هي وسيلة جيدة لزيادة اتساع المكان وإعطاءه مساحة أكبر، وقد تم استخدام مراّة كبيرة في هذه الغرفة بعرض الجدار لتزيد الغرفة جمالًا واتساعًا وأناقة.
تعد الإضاءة هي ما تُبرز أي مكان وتوضح تفاصيله، وقد تحتاج غرفة الفتاة إلى إضاءة خافتة وبسيطة، تعطيها هدوء وراحة واسترخاء، كما هو الحال بهذه الغرفة التي اعتمدت على وحدات إضاءة بسيطة مرصعة كالنجوم بالسقف الخرساني، ووحدة إضاءة صغيرة فوق السرير يمكن الاعتماد عليها وحدها قبل النوم للاسترخاء أو قراءة كتاب.
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