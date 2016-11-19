الخشب موضته لا تنتهي أبدًا ولا يزال معظم الناس يفضلونه في صناعة الأثاث والأرضيات على باقي الخامات لما يضفيه على التصميم من دفئ وأناقة وشعور أكبر بقربك من الطبيعة خاصة بلونه البني الجذاب. ولكن قليلون من يستخدمونه في الحمام وغالبًا ما يكون الحمام من السيراميك أو البلاط بسبب خوفهم من تأثير الرطوبة. في هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة لاستخدام الخشب في الحمام نتمنى أن تنال إعجابكم.