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20 فكرة لاستخدام الخشب في الحمام

ريم عوض ريم عوض
Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
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الخشب موضته لا تنتهي أبدًا ولا يزال معظم الناس يفضلونه في صناعة الأثاث والأرضيات على باقي الخامات لما يضفيه على التصميم من دفئ وأناقة وشعور أكبر بقربك من الطبيعة خاصة بلونه البني الجذاب. ولكن قليلون من يستخدمونه في الحمام وغالبًا ما يكون الحمام من السيراميك أو البلاط بسبب خوفهم من تأثير الرطوبة. في هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة لاستخدام الخشب في الحمام نتمنى أن تنال إعجابكم.

1- كالمنتجع الصحي

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

استخدام الخشب في كل مكان بالحمام يجعلك تشعر وكأنك في منتجع صحي. استخدام الزجاج الإير شفاف مهم للحفاظ على خصوصية الحمام مع إعطاء الفرصة لبعض الضوء بالدخول.

2- قضبان خشبية

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

الأرضية الخشبية البسيطة تركز بصرك على السقف ذا القضبان الخشبية الأنيقة. 

3- خشب طبيعي

Viviendas Loteo Las Lavandas, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos حمام
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

الخشب الطبيعي يبدو رائعًا في الحمام فيمزج بين العصرية والريفية. ووجوود حوضين يجعل أسفلهما فرصة للتخزين بإنشاء خزانات خشبية أنيقة كهذه.

4- تباين مع الأسود

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

الخشب الفاتح يتباين مع اللون الأسود ب شكل أنيق ليعكس إحساسًا بالعمق والراحة ونظافة التصميم والمكان. 

5- حمام في العلية

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

وجود الحمام في العلية من الأفكار الجديدة ولكنها مناسبة جدًا للاسترخاء وإنشاء منتجع صحي صغير في بيتك بعيدًا عن الزحام في الأسفل وللاستمتاع بالإطلالة الرائعة تحت السماء أسفل هذه النافذة الكبيرة مع التصميم الخشبي الذي يضفي دفئًا ملحوظًا.

6- خشب وبلاط

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

المزج بين الخشب والبلاط فكرة جميلة لإخداث تباين وتعدد في الخامات المستخدمة خاصة استخدام البلاط بجانب الحوض لقدرته على تحمل المياة على عكس الخشب.

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7- زجاج وخشب

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos حمام
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

استخدم المصمم الزجاج كفاصل للدُش بدلًا من الستائر لتمتزج مع خشب الحوائط لتخرج تصميمًا حداثيًا بسيطًا وأنيقًا.

8- أرفف خشبية

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

اختلاف مستويات الإضاءة ومستويات التخزين كتلك الأرفف الريفية البسيطة من أهم عوامل نجاح تصميم حمامك العصري.

9- خشب وسيراميك وأحجار

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

اختلاف العناصر المستخدمة في الحمام كالسيراميك والخشب والأحجار تعطي ديناميكية للتصميم خاصة مع وجود عنصرين طبيعيين مثل الخشب والأحجار وأيضًا بعض قطع الديكور من النباتات.

10- كحماية من الانزلاق

Remodelación Departamento en Cabo Corrientes, ArqmdP - Arquitectura + Diseño ArqmdP - Arquitectura + Diseño حمام
ArqmdP – Arquitectura + Diseño

ArqmdP - Arquitectura + Diseño
ArqmdP – Arquitectura + Diseño
ArqmdP - Arquitectura + Diseño

فكرة أخرى لإدخال الخشب في تصميم حمامك هو وضعه أمام البانيو لحمايتك من الانزلاق عند خروجك من الدُش.

11- بانيو سبا من الخشب

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

البانيو سبا وحده عنصر أنيق في حمامك ولكن لمضاعفة الأناقة والتصميم الجيد أضف الخشب كإطار له وفي تفاصيل الحمام مثل درجة السلم المؤدية له.

12- امتداد للغرفة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لخلق تجانس بين المساحات خاصة إذا كانت مفتوحة على بعضها البعض استخدم المصمم نفس الخشب في أرضية غرفة الملابس ليمتد إلى الحمام.

13- سيراميك للحوض

BAÑOS LN, LN-arquitectura LN-arquitectura حمام
LN-arquitectura

BAÑOS LN

LN-arquitectura
LN-arquitectura
LN-arquitectura

كاختيار ذكي وبديل للخشب إذا كنت لا تريد أن تقضي يومك في تجفيف الجمام كلما استخدمته هو وضع مشاية من السيراميك أسفل الحوض للحفاظ على الخشب من أن يفسد خاصة إذا كان طبيعيًا ويتأثر بالماء.

14- خشب وخوص

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

وضع صناديق من الخوص مع الأرضية وإطارات الأحواض الخشبية ضاعفت من الشعور بالطبيعة في الحمام ودفئها، لتتباين أيضًا مع المعادن المستخدمة في المرايا والإضاءة فوق الحوض.

15- خشب داكن

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

النمط التبسيطي (مينيمالي) هو أكثر نمط يستخدم الخشب في الحمام على وجه الخصوص لبساطته وأناقته.

16- قشرة خشبية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

كبديل للخشب الطبيعي أسهل في الصيانة والعناية أن تكسو الحمام بطبقة تشبه الخشب من حيث الشكل وتعطيك نفس النتيجة البصرية، كالفايبر مثلًا.

17- حائط حجري

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

كأفضل اختيار للتخفيف من حدة الحائط الحجري استخدام الخشب في أرضية الحمام.

18- حمام وغرفة نوم

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign حمام
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

حمام آخر في العلية ولكن هذه المرة بجانب غرفة النوم. استخدم المصمم حاجز زجاجي للدُش لحماية باقي خشب الحمام من الرطوبة.

19- بعض الدفئ

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

عندما يكون بلاط حمامك من الألوان المحايدة أضف لها لمسة من الدفئ والطبيعة بإضافة أرضية من الخشب.

20- فخامة الخشب والحجر

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

مهما صغر حجم حمامك فإن استخدام الأحجار والخشب فيه سيجعله يبدو فخمًا وفائق العصرية.

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