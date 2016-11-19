الخشب موضته لا تنتهي أبدًا ولا يزال معظم الناس يفضلونه في صناعة الأثاث والأرضيات على باقي الخامات لما يضفيه على التصميم من دفئ وأناقة وشعور أكبر بقربك من الطبيعة خاصة بلونه البني الجذاب. ولكن قليلون من يستخدمونه في الحمام وغالبًا ما يكون الحمام من السيراميك أو البلاط بسبب خوفهم من تأثير الرطوبة. في هذا المقال نقدم لكم 20 فكرة لاستخدام الخشب في الحمام نتمنى أن تنال إعجابكم.
استخدام الخشب في كل مكان بالحمام يجعلك تشعر وكأنك في منتجع صحي. استخدام الزجاج الإير شفاف مهم للحفاظ على خصوصية الحمام مع إعطاء الفرصة لبعض الضوء بالدخول.
الأرضية الخشبية البسيطة تركز بصرك على السقف ذا القضبان الخشبية الأنيقة.
الخشب الطبيعي يبدو رائعًا في الحمام فيمزج بين العصرية والريفية. ووجوود حوضين يجعل أسفلهما فرصة للتخزين بإنشاء خزانات خشبية أنيقة كهذه.
الخشب الفاتح يتباين مع اللون الأسود ب شكل أنيق ليعكس إحساسًا بالعمق والراحة ونظافة التصميم والمكان.
وجود الحمام في العلية من الأفكار الجديدة ولكنها مناسبة جدًا للاسترخاء وإنشاء منتجع صحي صغير في بيتك بعيدًا عن الزحام في الأسفل وللاستمتاع بالإطلالة الرائعة تحت السماء أسفل هذه النافذة الكبيرة مع التصميم الخشبي الذي يضفي دفئًا ملحوظًا.
المزج بين الخشب والبلاط فكرة جميلة لإخداث تباين وتعدد في الخامات المستخدمة خاصة استخدام البلاط بجانب الحوض لقدرته على تحمل المياة على عكس الخشب.
استخدم المصمم الزجاج كفاصل للدُش بدلًا من الستائر لتمتزج مع خشب الحوائط لتخرج تصميمًا حداثيًا بسيطًا وأنيقًا.
اختلاف مستويات الإضاءة ومستويات التخزين كتلك الأرفف الريفية البسيطة من أهم عوامل نجاح تصميم حمامك العصري.
اختلاف العناصر المستخدمة في الحمام كالسيراميك والخشب والأحجار تعطي ديناميكية للتصميم خاصة مع وجود عنصرين طبيعيين مثل الخشب والأحجار وأيضًا بعض قطع الديكور من النباتات.
فكرة أخرى لإدخال الخشب في تصميم حمامك هو وضعه أمام البانيو لحمايتك من الانزلاق عند خروجك من الدُش.
البانيو سبا وحده عنصر أنيق في حمامك ولكن لمضاعفة الأناقة والتصميم الجيد أضف الخشب كإطار له وفي تفاصيل الحمام مثل درجة السلم المؤدية له.
لخلق تجانس بين المساحات خاصة إذا كانت مفتوحة على بعضها البعض استخدم المصمم نفس الخشب في أرضية غرفة الملابس ليمتد إلى الحمام.
كاختيار ذكي وبديل للخشب إذا كنت لا تريد أن تقضي يومك في تجفيف الجمام كلما استخدمته هو وضع مشاية من السيراميك أسفل الحوض للحفاظ على الخشب من أن يفسد خاصة إذا كان طبيعيًا ويتأثر بالماء.
وضع صناديق من الخوص مع الأرضية وإطارات الأحواض الخشبية ضاعفت من الشعور بالطبيعة في الحمام ودفئها، لتتباين أيضًا مع المعادن المستخدمة في المرايا والإضاءة فوق الحوض.
النمط التبسيطي (مينيمالي) هو أكثر نمط يستخدم الخشب في الحمام على وجه الخصوص لبساطته وأناقته.
كبديل للخشب الطبيعي أسهل في الصيانة والعناية أن تكسو الحمام بطبقة تشبه الخشب من حيث الشكل وتعطيك نفس النتيجة البصرية، كالفايبر مثلًا.
كأفضل اختيار للتخفيف من حدة الحائط الحجري استخدام الخشب في أرضية الحمام.
حمام آخر في العلية ولكن هذه المرة بجانب غرفة النوم. استخدم المصمم حاجز زجاجي للدُش لحماية باقي خشب الحمام من الرطوبة.
عندما يكون بلاط حمامك من الألوان المحايدة أضف لها لمسة من الدفئ والطبيعة بإضافة أرضية من الخشب.
مهما صغر حجم حمامك فإن استخدام الأحجار والخشب فيه سيجعله يبدو فخمًا وفائق العصرية.
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