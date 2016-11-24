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6 أفكار رائعة لطاولة عملية بمنزلك

آية منير آية منير
homify مطبخطاولات وكراسي
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هل سمعت من قبل عن الأثاث الذكي وأنواعه؟ هل أنت من هواة اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا في أثاث منزلك؟… الأثاث الذكي هو نوع من أنواع التأثيث الحديث الذي يوفر مساحة ويقوم بأدوار وأغراض متعددة، علينا أن نستلهم هذه الأفكار الذكية ما يناسب احتياجاتنا العملية بحيث نوفر أقصى مساحة ممكنة، سنستعرض معك اليوم 6 أفكار لطاولات ذات تصميم ذكي قد تود امتلاكها في منزلك..

1 – طاولة وبار في آن واحد

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

حين تمتلك بار في مطبخك فقد امتلكت قعة ديكورية لا مثيل لها خاصة وإن كانت ذات تصميم متميز كما هو أمامنا، فما رأيك إذا أضافت له طاولة متحركة وأنيقة وذات تصميم بسيط فقد أضافت جمالا مضاعف على مطبخك، لذا احرص دائما على البحث عن ما هو جديد ولا تتردد في أن تقدم عليه ..

2 – طاولة داخل الخزانة..

homify مطبخرفوف وأدراج
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homify
homify

أول نموذج هو تصميم طاولة تسحب من داخل الخزانة ولها داهم رأسي يثبت على الأرض، هذه الفكرة توفر مساحة كبيرة وتسمح لاستخدام الطاولة وقت الحاجة فقط والاستغناء عنها وإخفاءها عند الرغبة في ذلك، دائما ستجد الأثاث الذكي مصنع من مواد صلبة قوية ذات قدرة على التحمل لما لها من تصميم يحتاج لذلك..

3 – المقعد أيضا يسحب من الداخل..

homify مطبخطاولات وكراسي ألمنيوم/ زنك
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homify
homify
homify

مقعد بفكر مبتكر يوفر مساحة أيضا ويترك لنا الخيار سواء استخدمنا الطاولة للطعام ونحتاج الجلوس أم نكتفى لوجودها للمساعدة بداخل المطبخ، أهم ما يميز التصميم هي قوة وصلابة خاماته..

4 – طاولة لطفلك

homify مطبخألواح المطبخ
homify

homify
homify
homify

كل أم تحتاج إلى مساحة خاصة لتغيير حفاضات طفلك، أولا لتمنع الفوضى التى قد تسببها كل هذه الأدوات المستخدمة في ذلك، ثانيا ليسهل عليها التحكم في طفلها، وثالثا لمنع نشر الميكروبات والمحافظة على منزل نظيف دائما، لذا فا اتجه مصممي الديكور لتصميم طاولة عملية لتغيير حفاضات الديكور وهي في الأصل دولاب صغير به خزانة ومجموعة أرفف ثم تفاجئ بأن أحد الرفوف يتم تحريكه للخارج ليصبح طاولة تناسب حجم طفل صغير، ستجد مثل هذه الفكرة في الأماكن العامة لتسمح للأم أن تقوم بهذه المهمة الصعبة بأسهل الطرق وبأقل خسائر..

5 – طاولة طعام..

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

ما رأيك أن تضيف لمطبخك طاولة طعام سهلة الاستخدام تختبئ بداخل وحدة التخزين وتكون جاهزة للاستخدام عند الحاجة ومن الممكن أيضا استخدامها كطاولة اضافية لربة المنزل لتساعدها على تنظيم المطبخ بشكل أكبر، معها مقعدين صغيرين مناسبين لحجم الطاولة، توفير المساحة والعملية لا ينفى إطلاقا الاهتمام بالجمال والأناقة وهذا ما نراه أمامنا ..

6 – طاولة أنيقة..

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

وكما نرى الفكرة التى عرضنا من قبل ولكن في شكل كلاسيكي أكثر مع لمسة ريفية أنيقة .. 

ودائما كن حريص على إعادة تصنيع كل ما هو قديم في منزلك فأمامنا المصمم استخدام مقاعد قديمة ولكن مع لمسات بسيطة جعلها أجمل ..

homify مطبخألواح المطبخ
homify

homify
homify
homify

أهم عنصر في هذه الطاولات هي المفصلت والدعامات ووسائل الحركة التى تجعل منها قطعة أثاث ثوية تتحمل الاستخدام ولا تتسبب في ازعاجك على المدي الطويل..

وننصحك بقراءة أيضا حكاية مطبخ قديم تحول إلى مساحة مذهلة !

قطع أثاث فريدة من نوعها قد تود امتلاكها
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