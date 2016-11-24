6 أفكار رائعة لطاولة عملية بمنزلك

كل أم تحتاج إلى مساحة خاصة لتغيير حفاضات طفلك، أولا لتمنع الفوضى التى قد تسببها كل هذه الأدوات المستخدمة في ذلك، ثانيا ليسهل عليها التحكم في طفلها، وثالثا لمنع نشر الميكروبات والمحافظة على منزل نظيف دائما، لذا فا اتجه مصممي الديكور لتصميم طاولة عملية لتغيير حفاضات الديكور وهي في الأصل دولاب صغير به خزانة ومجموعة أرفف ثم تفاجئ بأن أحد الرفوف يتم تحريكه للخارج ليصبح طاولة تناسب حجم طفل صغير، ستجد مثل هذه الفكرة في الأماكن العامة لتسمح للأم أن تقوم بهذه المهمة الصعبة بأسهل الطرق وبأقل خسائر..