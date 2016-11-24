6 أفكار رائعة لطاولة عملية بمنزلك

هل سمعت من قبل عن الأثاث الذكي وأنواعه؟ هل أنت من هواة اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا في أثاث منزلك؟… الأثاث الذكي هو نوع من أنواع التأثيث الحديث الذي يوفر مساحة ويقوم بأدوار وأغراض متعددة، علينا أن نستلهم هذه الأفكار الذكية ما يناسب احتياجاتنا العملية بحيث نوفر أقصى مساحة ممكنة، سنستعرض معك اليوم 6 أفكار لطاولات ذات تصميم ذكي قد تود امتلاكها في منزلك..
حين تمتلك بار في مطبخك فقد امتلكت قعة ديكورية لا مثيل لها خاصة وإن كانت ذات تصميم متميز كما هو أمامنا، فما رأيك إذا أضافت له طاولة متحركة وأنيقة وذات تصميم بسيط فقد أضافت جمالا مضاعف على مطبخك، لذا احرص دائما على البحث عن ما هو جديد ولا تتردد في أن تقدم عليه ..
أول نموذج هو تصميم طاولة تسحب من داخل الخزانة ولها داهم رأسي يثبت على الأرض، هذه الفكرة توفر مساحة كبيرة وتسمح لاستخدام الطاولة وقت الحاجة فقط والاستغناء عنها وإخفاءها عند الرغبة في ذلك، دائما ستجد الأثاث الذكي مصنع من مواد صلبة قوية ذات قدرة على التحمل لما لها من تصميم يحتاج لذلك..
مقعد بفكر مبتكر يوفر مساحة أيضا ويترك لنا الخيار سواء استخدمنا الطاولة للطعام ونحتاج الجلوس أم نكتفى لوجودها للمساعدة بداخل المطبخ، أهم ما يميز التصميم هي قوة وصلابة خاماته..
كل أم تحتاج إلى مساحة خاصة لتغيير حفاضات طفلك، أولا لتمنع الفوضى التى قد تسببها كل هذه الأدوات المستخدمة في ذلك، ثانيا ليسهل عليها التحكم في طفلها، وثالثا لمنع نشر الميكروبات والمحافظة على منزل نظيف دائما، لذا فا اتجه مصممي الديكور لتصميم طاولة عملية لتغيير حفاضات الديكور وهي في الأصل دولاب صغير به خزانة ومجموعة أرفف ثم تفاجئ بأن أحد الرفوف يتم تحريكه للخارج ليصبح طاولة تناسب حجم طفل صغير، ستجد مثل هذه الفكرة في الأماكن العامة لتسمح للأم أن تقوم بهذه المهمة الصعبة بأسهل الطرق وبأقل خسائر..
ما رأيك أن تضيف لمطبخك طاولة طعام سهلة الاستخدام تختبئ بداخل وحدة التخزين وتكون جاهزة للاستخدام عند الحاجة ومن الممكن أيضا استخدامها كطاولة اضافية لربة المنزل لتساعدها على تنظيم المطبخ بشكل أكبر، معها مقعدين صغيرين مناسبين لحجم الطاولة، توفير المساحة والعملية لا ينفى إطلاقا الاهتمام بالجمال والأناقة وهذا ما نراه أمامنا ..
وكما نرى الفكرة التى عرضنا من قبل ولكن في شكل كلاسيكي أكثر مع لمسة ريفية أنيقة ..
ودائما كن حريص على إعادة تصنيع كل ما هو قديم في منزلك فأمامنا المصمم استخدام مقاعد قديمة ولكن مع لمسات بسيطة جعلها أجمل ..
أهم عنصر في هذه الطاولات هي المفصلت والدعامات ووسائل الحركة التى تجعل منها قطعة أثاث ثوية تتحمل الاستخدام ولا تتسبب في ازعاجك على المدي الطويل..
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