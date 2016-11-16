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15 مسند سرير بتصميمات ستدهشك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
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مسند السرير أو ظهر السرير وربما يطلق عليه البعض الترويسة..أي إن كان تسميته إلا إنه أصبح من أبرز أكسسوارات الأثاث بغرفة النوم، فمثلا لو لديك غرفة نوم بسيطة وربما أثاث قديم يمكنك أن تمنح الغرفة مظهر جديد كليا عن طريق تصميم مسند السرير، فرغم أنه عنصر واحد فقط لكن نظرا لحجمه فإن له تأثير بصري كبير. في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لك 15 تصميم لمساند مذهلة، مؤكد أنك سترغب في اقتناء أحدهم

1. هيكل متماسك

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

من المهم أن يكون مسند السرير صلب ومتماسك، فمهمته الوظيفية في الأساس هو توفير الدعم للسرير، وبجانب ذلك فهو قادر على أن يعطيك فكرة كاملة عن طبيعة غرفة النوم.

في التصميم الحالي تجد الخشب بمظهره الخام يهيمن على المشهد، مثلا السقف الخشبي المنحدر على الجدار الجرانيتي، ثم الخشب من جديد في قاعدة السرير ومسنده وأخيرا الأرضيات. اختيارا موفقا فقد طغى دفء الخشب وحميمته على قسوة وبرودة الجرانيت.

2. نقطة ارتكاز الغرفة

Квартира в ЖК "Микрогород в лесу", Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' غرفة نومأسرة نوم
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

التصميم الممتد للسقف لمسند السرير يجعل منه بطل المشهد في الغرفة، في التصميم الحالي مثلا امتد المسند إلى السقف وأصبح كالجدار، خاصة وأن السرير في منتصف الغرفة فقام المسند بدور الفاصل الأنيق بين القطاعين بالغرفة.

3. أهمية المسند في ديكور الغرفة

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

وفقا لقواعد الفينج شو فإن لمسند السرير أهمية قصوى في تصميم غرفة النوم، خاصة وأنها الملاذ في نهاية اليوم، حيث نجدد فيها نشاطنا وطاقتنا لليوم التالي، لذا فتصميم المسند يجب اختياره بعناية شديدة.

4. تصميم أصيل

deep buttoned headboard Style Within غرفة نوم Blue velvet headboard,teal blue fabrics,yellow bombe bedside,touch table lamp,pink cushions,neutral bedlinen,grey bedroom,fabric headboard
Style Within

deep buttoned headboard

Style Within
Style Within
Style Within

لأن السرير يشغل الحيز الأكبر من مساحة غرفة النوم، لذا فتصميم مسنده بنفس القدر من الأهمية لجعل مظهر الغرفة أنيق. يمكنك اختيار تصميم راقي، ولتعزز من جماله تلاعب الألوان المتباينة كما بالصورة.

5. تناغم غرفة النوم

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم رخام Brown
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

بجانب أهميته في تزين الغرفة أو حتى دوره الوظيفي للسرير، مسند السرير يلعب دور قوي في تناغم بقية عناصر الديكور في الغرفة، فلونه والخامة المغطى بها مثلا قد يحددا كثير من التفاصيل في بقية الغرفة.

6. مسند مودرن مذهل

Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

من الصيحات الجديد في تصميم المساند المودرن أن يكون المسند ممتد بشكل مستطيلي أو مربع من الجدار إلى الجدار وبلون واحد، وستجد أن الألوان الأكثر رواجا ذات الدرجات الترابية، البني، لون النبيذ، الأسود والبرتقالي، وطبعا الأبيض.

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7. منجد ومزخرف

Duke Flower Power - continental bed Swarzędz Home غرفة نومأسرة نوم
Swarzędz Home

Duke Flower Power – continental bed

Swarzędz Home
Swarzędz Home
Swarzędz Home

هناك كثير من المساند الفريدة والمميزة، والتي يمكن تصميمها بشكل شخصي وفقا لذوق واحتياجات صاحب السرير، المساند المنجدة هي الأكثر توفيرا للراحة على الإطلاق، في التصميم الحالي منح المسند مظهر حيوي وباعث على البهجة للغرفة بفضل الزخارف في المنسوجات.

8. مسند كابتونيه

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

المساند الكابتونيه تضيف لمسة رومانسية على الغرفة، ورغم أن الكابتونيه من الأفكار التقليدية في التصميم لكن الخامة المستخدمة التصميم المستخدم يمكن أن يمنحانه شكل عصري.

9. تنوع الخامات

Arthur Tall Faux Leather Bed homify غرفة نومأسرة نوم
homify

Arthur Tall Faux Leather Bed

homify
homify
homify

يمكنك الاستعانة بخامات متعددة في تصميم المسند، كالخشب أو القماش أو حتى الجلد (سواء صناعي أو طبيعي)، وهو ما يفتح لك بابا واسعا لتصميمات أكثر تنوعا.

10. فن إعادة التدوير

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم خشب
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

كما ذكرنا بالسابق فإن تعدد الخامات يسمح لنا بصنع مسند سرير فريد ومذهل، هنا مثلا تم استخدام بابين قديمين بتصميم عتيق كمسند للسرير، فكان لهم بالغ الأثر في دفء الغرفة وإبراز شخصيتها.

11. أجواء ريفية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

مسند السرير الخشبي ذو الألوان الترابية أضاف للغرفة سحر الأجواء الريفية، خاصة مع التصميمات المميزة للأثاث التي تعني بحضور قوي للطبيعة.

12. أناقة الأسود

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

الأسود هو لون الأناقة، الدمج هنا بين ألوان الأسود والأبيض ودرجات الرمادي منح الغرفة شخصية قوية، لكنه في الوقت نفسه حافظ على إشراقها في تصميم يجمع بين الحداثة والتبسيطية.

13. علبة ألوان

COLECCIÓN · Élite, 1 TAPIZA S.L. 1 TAPIZA S.L. غرفة نومأسرة نوم
1 TAPIZA S.L.

1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.

لماذا لون واحد طالما بإمكانك اختيار علبة ألوان كاملة، في الصورة تصميم مبهج ومميز لمسند سرير منجد، المثير للاهتمام هو التماثل في تصميم المسند والمقعد أمام السرير، الأمر الذي زاد من تناغم أثاث الغرفة.

14. مسند معدني

Cabecero colonial, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER غرفة نومأسرة نوم
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

من الأشكال الكلاسيكية مساند الحديد المطاوع، فبالإمكان أن يتحول المسند إلى قطعة فنية مليئة بالتفاصيل الغنية كما بالصورة، على الرغم من أنه قد لا يكون مريحا كفاية كمسند لكنه برغم كل شيء سيمنح الغرفة بريق لا يضاهى. وعلى الرغم من أنه كلاسيكي الأصل لكننا نراه أحيانا في بعض التصميمات المودرن خاصة مع اللون الأحمر الذي ملأ الغرفة بالحيوية.

15. تناغم مع أثاث الغرفة

bedroom interior, Vaibhav Patel & Associates Vaibhav Patel & Associates غرفة نوم خشب معالج Multicolored
Vaibhav Patel &amp; Associates

Vaibhav Patel & Associates
Vaibhav Patel &amp; Associates
Vaibhav Patel & Associates

وأن تخطط لتصميم مسند السرير ضع في اعتبارك أن توفر التناغم مع باقي عناصر الديكور مثل الإضاءة الجانبية، الكراسي، واللوحات على الجدران، وحتى الوسائد.

لتصميمات لأسرّة مميزة، يمكنك الإطلاع هنا

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