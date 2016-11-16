15 مسند سرير بتصميمات ستدهشك

مسند السرير أو ظهر السرير وربما يطلق عليه البعض الترويسة..أي إن كان تسميته إلا إنه أصبح من أبرز أكسسوارات الأثاث بغرفة النوم، فمثلا لو لديك غرفة نوم بسيطة وربما أثاث قديم يمكنك أن تمنح الغرفة مظهر جديد كليا عن طريق تصميم مسند السرير، فرغم أنه عنصر واحد فقط لكن نظرا لحجمه فإن له تأثير بصري كبير. في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لك 15 تصميم لمساند مذهلة، مؤكد أنك سترغب في اقتناء أحدهم
من المهم أن يكون مسند السرير صلب ومتماسك، فمهمته الوظيفية في الأساس هو توفير الدعم للسرير، وبجانب ذلك فهو قادر على أن يعطيك فكرة كاملة عن طبيعة غرفة النوم.
في التصميم الحالي تجد الخشب بمظهره الخام يهيمن على المشهد، مثلا السقف الخشبي المنحدر على الجدار الجرانيتي، ثم الخشب من جديد في قاعدة السرير ومسنده وأخيرا الأرضيات. اختيارا موفقا فقد طغى دفء الخشب وحميمته على قسوة وبرودة الجرانيت.
التصميم الممتد للسقف لمسند السرير يجعل منه بطل المشهد في الغرفة، في التصميم الحالي مثلا امتد المسند إلى السقف وأصبح كالجدار، خاصة وأن السرير في منتصف الغرفة فقام المسند بدور الفاصل الأنيق بين القطاعين بالغرفة.
وفقا لقواعد الفينج شو فإن لمسند السرير أهمية قصوى في تصميم غرفة النوم، خاصة وأنها الملاذ في نهاية اليوم، حيث نجدد فيها نشاطنا وطاقتنا لليوم التالي، لذا فتصميم المسند يجب اختياره بعناية شديدة.
لأن السرير يشغل الحيز الأكبر من مساحة غرفة النوم، لذا فتصميم مسنده بنفس القدر من الأهمية لجعل مظهر الغرفة أنيق. يمكنك اختيار تصميم راقي، ولتعزز من جماله تلاعب الألوان المتباينة كما بالصورة.
بجانب أهميته في تزين الغرفة أو حتى دوره الوظيفي للسرير، مسند السرير يلعب دور قوي في تناغم بقية عناصر الديكور في الغرفة، فلونه والخامة المغطى بها مثلا قد يحددا كثير من التفاصيل في بقية الغرفة.
من الصيحات الجديد في تصميم المساند المودرن أن يكون المسند ممتد بشكل مستطيلي أو مربع من الجدار إلى الجدار وبلون واحد، وستجد أن الألوان الأكثر رواجا ذات الدرجات الترابية، البني، لون النبيذ، الأسود والبرتقالي، وطبعا الأبيض.
هناك كثير من المساند الفريدة والمميزة، والتي يمكن تصميمها بشكل شخصي وفقا لذوق واحتياجات صاحب السرير، المساند المنجدة هي الأكثر توفيرا للراحة على الإطلاق، في التصميم الحالي منح المسند مظهر حيوي وباعث على البهجة للغرفة بفضل الزخارف في المنسوجات.
المساند الكابتونيه تضيف لمسة رومانسية على الغرفة، ورغم أن الكابتونيه من الأفكار التقليدية في التصميم لكن الخامة المستخدمة التصميم المستخدم يمكن أن يمنحانه شكل عصري.
يمكنك الاستعانة بخامات متعددة في تصميم المسند، كالخشب أو القماش أو حتى الجلد (سواء صناعي أو طبيعي)، وهو ما يفتح لك بابا واسعا لتصميمات أكثر تنوعا.
كما ذكرنا بالسابق فإن تعدد الخامات يسمح لنا بصنع مسند سرير فريد ومذهل، هنا مثلا تم استخدام بابين قديمين بتصميم عتيق كمسند للسرير، فكان لهم بالغ الأثر في دفء الغرفة وإبراز شخصيتها.
مسند السرير الخشبي ذو الألوان الترابية أضاف للغرفة سحر الأجواء الريفية، خاصة مع التصميمات المميزة للأثاث التي تعني بحضور قوي للطبيعة.
الأسود هو لون الأناقة، الدمج هنا بين ألوان الأسود والأبيض ودرجات الرمادي منح الغرفة شخصية قوية، لكنه في الوقت نفسه حافظ على إشراقها في تصميم يجمع بين الحداثة والتبسيطية.
لماذا لون واحد طالما بإمكانك اختيار علبة ألوان كاملة، في الصورة تصميم مبهج ومميز لمسند سرير منجد، المثير للاهتمام هو التماثل في تصميم المسند والمقعد أمام السرير، الأمر الذي زاد من تناغم أثاث الغرفة.
من الأشكال الكلاسيكية مساند الحديد المطاوع، فبالإمكان أن يتحول المسند إلى قطعة فنية مليئة بالتفاصيل الغنية كما بالصورة، على الرغم من أنه قد لا يكون مريحا كفاية كمسند لكنه برغم كل شيء سيمنح الغرفة بريق لا يضاهى. وعلى الرغم من أنه كلاسيكي الأصل لكننا نراه أحيانا في بعض التصميمات المودرن خاصة مع اللون الأحمر الذي ملأ الغرفة بالحيوية.
وأن تخطط لتصميم مسند السرير ضع في اعتبارك أن توفر التناغم مع باقي عناصر الديكور مثل الإضاءة الجانبية، الكراسي، واللوحات على الجدران، وحتى الوسائد.
لتصميمات لأسرّة مميزة، يمكنك الإطلاع هنا