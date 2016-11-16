15 مسند سرير بتصميمات ستدهشك

من المهم أن يكون مسند السرير صلب ومتماسك، فمهمته الوظيفية في الأساس هو توفير الدعم للسرير، وبجانب ذلك فهو قادر على أن يعطيك فكرة كاملة عن طبيعة غرفة النوم.

في التصميم الحالي تجد الخشب بمظهره الخام يهيمن على المشهد، مثلا السقف الخشبي المنحدر على الجدار الجرانيتي، ثم الخشب من جديد في قاعدة السرير ومسنده وأخيرا الأرضيات. اختيارا موفقا فقد طغى دفء الخشب وحميمته على قسوة وبرودة الجرانيت.