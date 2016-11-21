7 أفكار اقتصادية لتجديد المطبخ

عندما لا تتوافر الميزانية الكافية، غالبا ما تلجأ إلى تأجيل أو حتى الإقلاع عن فكرة تجديد منزلك بأثاث جديد وخاصة المطبخ الذي يبدو في بعض الأحيان مكلف وليس في الاستطاعة الحالية.
لذا في كتاب الأفكار اليوم اخترنا لك مجموعة من الحلول للتدخل في شكل المطبخ لكن دون تحمل تكاليف باهظة، إليك 7 طرق اقتصادية وحلول بديلة مقترحة من مصممينا ذوي الخبرة لتزيين وتطوير مطبخك بشكل فعال وأنيق.
أكثر ما يشغل بالنا في المطبخ هو حماية الجدران من البقع المتطايرة أثناء الطهي، يمكنك حماية الجدران ومنحها مظهر أنيق عن طريق الاستعانة ببعض الملصقات ذات الملمس الناعم والتي يسهل تنظيف البقع من عليها، كما أنا ستعطي الجدار مزيد من العمق، المميز هنا هو تنوع تصميمات هذه الملصقات لذا ستتمكن من إيجاد ما يتناسب مع ذوقك وديكور مطبخ.
حاول دائما أن تلجأ لحلول عملية ووظيفية وتثري من جمال المطبخ في الوقت نفسه، في الصورة مثلا تجد أن بار المطبخ قد الحق بطاولة دائرية بسطح خشبي أنيق، يمكن استخدامها لتناول وجبة خفيفة وفي الوقت نفسه زادت من جمال المطبخ.
تصميم مطبخ بخزانات تملأ الجدران سيكون أمرا مكلفا للغاية، يمكنك الاستغناء عن عدد من الخزانات في مقابل تعليق بعض الرفوف التي ستكون تكلفتها اقل بالتأكيد، كما أنها ستزيد من شعورك باتساع المكان.
الأكسسوارات وأدوات المطبخ حليف قوي واقتصادي لتزيين المطبخ، عبوات السكر والملح والتوابل مثلا يمكنها أن تضفي للمطبخ شخصية مميزة إذا كانت ذات تصميم فريد، ألوان العبوات أيضا لها دور قوي في خلق تناغم مع ألوان أثاث المطبخ كما في الصورة.
تعد النباتات اختيارا طبيعيا ومبهج لتزيين المطبخ بتكلفة بسيطة للغاية، فقط تعرف على النباتات التي تتناسب مع طبيعة إضاءة مطبخك وتهويته، ثم اختر منها ما يتناسب مع ذوقك وقم بتنسيقهم على الرفوف والطاولات.
يمكنك خلق تناغم في المطبخ بالأدوات المتاحة، كالحلل والطاسات الملونة مثلا، يمكنك تعليقها بسميترية لافتة للانتباه، يمكنك أيضا طلاء أحد الجدران باللون الأسود ليكون فرصة رائعة لكتابة جمل ملهمة ورسوم مميزة بالطباشير.
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ربما يعتقد البعض أن السجاد مقتصر على الغرف ولا يصح وجوده في المطبخ، لكن على العكس هناك خامات سريعة التنظيف وبتصميمات مميزة ستساعدك على تجديد مظهر الأرضيات بتكلفة بسيطة.