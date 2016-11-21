7 أفكار اقتصادية لتجديد المطبخ

عندما لا تتوافر الميزانية الكافية، غالبا ما تلجأ إلى تأجيل أو حتى الإقلاع عن فكرة تجديد منزلك بأثاث جديد وخاصة المطبخ الذي يبدو في بعض الأحيان مكلف وليس في الاستطاعة الحالية.

لذا في كتاب الأفكار اليوم اخترنا لك مجموعة من الحلول للتدخل في شكل المطبخ لكن دون تحمل تكاليف باهظة، إليك 7 طرق اقتصادية وحلول بديلة مقترحة من مصممينا ذوي الخبرة لتزيين وتطوير مطبخك بشكل فعال وأنيق.