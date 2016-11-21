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7 أفكار اقتصادية لتجديد المطبخ

أميرة قاسم أميرة قاسم
Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
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عندما لا تتوافر الميزانية الكافية، غالبا ما تلجأ إلى تأجيل أو حتى الإقلاع عن فكرة تجديد منزلك بأثاث جديد وخاصة المطبخ الذي يبدو في بعض الأحيان مكلف وليس في الاستطاعة الحالية.

لذا في كتاب الأفكار اليوم اخترنا لك مجموعة من الحلول للتدخل في شكل المطبخ لكن دون تحمل تكاليف باهظة، إليك 7 طرق اقتصادية وحلول بديلة مقترحة من مصممينا ذوي الخبرة لتزيين وتطوير مطبخك بشكل فعال وأنيق.

1. حماية أنيقة من البقع

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

أكثر ما يشغل بالنا في المطبخ هو حماية الجدران من البقع المتطايرة أثناء الطهي، يمكنك حماية الجدران ومنحها مظهر أنيق عن طريق الاستعانة ببعض الملصقات ذات الملمس الناعم والتي يسهل تنظيف البقع من عليها، كما أنا ستعطي الجدار مزيد من العمق، المميز هنا هو تنوع تصميمات هذه الملصقات لذا ستتمكن من إيجاد ما يتناسب مع ذوقك وديكور مطبخ.

2. اختر حلول عملية

Oak chopping board Bordercraft مطبخألواح المطبخ
Bordercraft

Oak chopping board

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

حاول دائما أن تلجأ لحلول عملية ووظيفية وتثري من جمال المطبخ في الوقت نفسه، في الصورة مثلا تجد أن بار المطبخ قد الحق بطاولة دائرية بسطح خشبي أنيق، يمكن استخدامها لتناول وجبة خفيفة وفي الوقت نفسه زادت من جمال المطبخ.

3. أقل ما يمكن

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

تصميم مطبخ بخزانات تملأ الجدران سيكون أمرا مكلفا للغاية، يمكنك الاستغناء عن عدد من الخزانات في مقابل تعليق بعض الرفوف التي ستكون تكلفتها اقل بالتأكيد، كما أنها ستزيد من شعورك باتساع المكان.

4. أكسسوارات أنيقة

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

الأكسسوارات وأدوات المطبخ حليف قوي واقتصادي لتزيين المطبخ، عبوات السكر والملح والتوابل مثلا يمكنها أن تضفي للمطبخ شخصية مميزة إذا كانت ذات تصميم فريد، ألوان العبوات أيضا لها دور قوي في خلق تناغم مع ألوان أثاث المطبخ كما في الصورة.

5. لمسات خضراء

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

تعد النباتات اختيارا طبيعيا ومبهج لتزيين المطبخ بتكلفة بسيطة للغاية، فقط تعرف على النباتات التي تتناسب مع طبيعة إضاءة مطبخك وتهويته، ثم اختر منها ما يتناسب مع ذوقك وقم بتنسيقهم على الرفوف والطاولات.

6. أفكار خلاقة

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

يمكنك خلق تناغم في المطبخ بالأدوات المتاحة، كالحلل والطاسات الملونة مثلا، يمكنك تعليقها بسميترية لافتة للانتباه، يمكنك أيضا طلاء أحد الجدران باللون الأسود ليكون فرصة رائعة لكتابة جمل ملهمة ورسوم مميزة بالطباشير.

لأفكار اقتصادية لجدران المطابخ اقرأ هذا المقال

7. سجاد للأرضيات

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

ربما يعتقد البعض أن السجاد مقتصر على الغرف ولا يصح وجوده في المطبخ، لكن على العكس هناك خامات سريعة التنظيف وبتصميمات مميزة ستساعدك على تجديد مظهر الأرضيات بتكلفة بسيطة.

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