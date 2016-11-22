15 تصميم مختلف لأبواب داخلية تناسب كل الأذواق

الأبواب الداخلية هي نقطة الوصل بين الغرف و الوسيلة التي تعمل على تقسيم الغرف وخلق فواصل و خصوصية. الأبواب تأتي بأشكال و أنواع متعددة، فهي تختلف بإختلاف المساحة والطراز المتبع، فمثلاً في المساحة الصغيرة يفضل إستخدام الأبواب المنزلقة عن الأبواب المفصلية، أيضاً خامة الأبواب تلعب دور قوي في شكل و طراز المنزل ومدى اتساعه وراحتة، ولذلك ننصح لأن تكون الأبواب الداخلية مصمتة لتصبح مانعة لتسرب الأصوات ومنح الخصوصية المطلوبة، أيضاً ذات تصميم خفيف وعملي مع مراعاة استخدام الاكسسوارات المناسبة.
واليوم سنعرض لكم عدد من التصاميم المختلفة للأبواب الداخلية لتناسب كل الطرز والمساحات..
هذا التصميم الأنيق لباب قشرة، تم تصميمه ليحترم تجزيعة الخشب فيتغير إتجاهها في كل بلوك، مع وجود خطوط غائرة بسيطة بين البلوكات للتأكيد على التصميم الأنيق. النتيجة النهائية تصميم مودرن بسيط، أنيق كما أنه سهل التنظيف.
لم يكتفي المصمم بعمل باب من الزجاج فقط بل أيضاً استغل المساحة المحيطة بالباب وقام بعملها من الزحاج أيضاً ولكنها ثابتة. وهذا التصميم يعطي أفضل نتيجة لتمرير الضوء وبخلق استمرارية في الفراغ.
لكن هذا التصميم لا ينصح به في وجود أطفال أو كبار في السن لضمان سلامتكم وسلامة أفراد عائلتكم.
إذا أردت إضافة فواصل للغرف فيمكنك عمل باب منزلق عريض ليحل محل الحائط بعمل جانبين ثابتين وواحد متحرك. تم تنفيذ تصميم مستوحى من التصاميم الأسيوية البسيطة والتي تعتمد على وجود خطوط مستقيمة مع مزج الخشب والألواح البلاستيكية من اللون الأبيض ليناسب الطراز المودرن.
هذا الباب المزدوج يعمل كستارة أنيقة شفافة تمرر الضوء وتخلق استمرارية للفراغات العامة مثل غرفة المعيشة، السلالم أو الطرقات، مع الحصول على تصميم أنيق يمزج كلاً من الخشب والزجاج لينتج عنه تصميم كلاسيكي يناسب كل الطرز والأشكال.
هذا الباب ذو التصميم المميز أنيق كما أنه عملي فيمكنك كتابة الرسائل المهمة أو قوائم الشراء و المهام الخاصة بك، كما يمكنك أيضاً استغلال السبورة لإخراج الإمكانيات الإبداعية الخاصة بك. هذه التصميم يصلح جداً خاصة في وجود أطفال فسيسمح لهم بالحصول على مساحة إبداعية خاصة بهم وإخراج طاقاتهم.
إختيار باب ذو طراز مميز ليعمل كتحفة فنية في منزلك، فهذا الإختيار يضيف لمنزلك لمسة جميلة ومميزة. فهو يعمل على زيادة العامل الجمالي بإضافة ألواح زجاج ملونة مع الحفاظ على التصميم الأنيق لهيكل الباب و الذي يعطي رونق وجمال للغرفة.
في حالة صغر المساحات فإن الباب المنزلق و الذي يمر من خلال الحائط يعتبر حل رائع، ولكنه يتطلب التخطيط لبناء الحائط بشكل معين نظراً لزيادة سمك الباب الخشبي.
إختيار الباب المنزلق قد يواجهة تحدي لضيق المساحة ولذلك فالأبواب الزجاجية المنزلقة تعتبر حل مثالي لهذه المشكلة حيث أنها لا تحتل إلا مليمترات بسيطة من الحائط.
تجزيعة الخشب هي أجمل وأفضل المزايا الخاصة به، ففي تصاميم الأبواب والتي تحافظ على شكل التجزيعة بشكل ظاهر. هذا التصميم لباب كلاسيكي يمثل إختيار رائع لباب داخلي و يناسب كل الفراغات و الطرز.