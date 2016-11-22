15 تصميم مختلف لأبواب داخلية تناسب كل الأذواق

الأبواب الداخلية هي نقطة الوصل بين الغرف و الوسيلة التي تعمل على تقسيم الغرف وخلق فواصل و خصوصية. الأبواب تأتي بأشكال و أنواع متعددة، فهي تختلف بإختلاف المساحة والطراز المتبع، فمثلاً في المساحة الصغيرة يفضل إستخدام الأبواب المنزلقة عن الأبواب المفصلية، أيضاً خامة الأبواب تلعب دور قوي في شكل و طراز المنزل ومدى اتساعه وراحتة، ولذلك ننصح لأن تكون الأبواب الداخلية مصمتة لتصبح مانعة لتسرب الأصوات ومنح الخصوصية المطلوبة، أيضاً ذات تصميم خفيف وعملي مع مراعاة استخدام الاكسسوارات المناسبة.

واليوم سنعرض لكم عدد من التصاميم المختلفة للأبواب الداخلية لتناسب كل الطرز والمساحات..