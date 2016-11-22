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15 تصميم مختلف لأبواب داخلية تناسب كل الأذواق

Marwa Hasan Marwa Hasan
螺旋階段が素敵でクラシックなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 شبابيك
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الأبواب الداخلية هي نقطة الوصل بين الغرف و الوسيلة التي تعمل على تقسيم الغرف وخلق فواصل و خصوصية. الأبواب تأتي بأشكال و أنواع متعددة، فهي تختلف بإختلاف المساحة والطراز المتبع، فمثلاً في المساحة الصغيرة يفضل إستخدام الأبواب المنزلقة عن الأبواب المفصلية، أيضاً خامة الأبواب تلعب دور قوي في شكل و طراز المنزل ومدى اتساعه وراحتة، ولذلك ننصح لأن تكون الأبواب الداخلية مصمتة لتصبح مانعة لتسرب الأصوات ومنح الخصوصية المطلوبة، أيضاً ذات تصميم خفيف وعملي مع مراعاة استخدام الاكسسوارات المناسبة.

واليوم سنعرض لكم عدد من التصاميم المختلفة للأبواب الداخلية لتناسب كل الطرز والمساحات..

1.تصميم خشبي مودرن

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب خشب معالج Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

هذا التصميم الأنيق لباب قشرة، تم تصميمه ليحترم تجزيعة الخشب فيتغير إتجاهها في كل بلوك، مع وجود خطوط غائرة بسيطة بين البلوكات للتأكيد على التصميم الأنيق. النتيجة النهائية تصميم مودرن بسيط، أنيق كما أنه سهل التنظيف.

2.باب زجاجي لإشراقة دائمة

Praxis, quint-it DEUTSCHLAND GMBH quint-it DEUTSCHLAND GMBH شبابيك و أبوابأبواب
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

لم يكتفي المصمم بعمل باب من الزجاج فقط بل أيضاً استغل المساحة المحيطة بالباب وقام بعملها من الزحاج أيضاً ولكنها ثابتة. وهذا التصميم يعطي أفضل نتيجة لتمرير الضوء وبخلق استمرارية في الفراغ. 

لكن هذا التصميم لا ينصح به في وجود أطفال أو كبار في السن لضمان سلامتكم وسلامة أفراد عائلتكم.

3.يمكنك دهان الباب بأي لون لاكية تفضل ليتناسب مع الأثاث وباليتة الألوان التي تختارها لمنزلك

Adamson Doors Adamson Doors شبابيك و أبوابأبواب خشب White
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors
Adamson Doors
Adamson Doors

4.​على الحائط الحجري تم استخدام باب من الخشب ولكسر الملمس الخشن تم إضافة لوح زجاجي لإضافة لمسة نعومة للحائط

Portici Walnut Glazed Door Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب خشب معالج Wood effect
Modern Doors Ltd

Portici Walnut Glazed Door

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

5.باب على الطراز الأسيوي

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH شبابيك و أبوابأبواب
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

إذا أردت إضافة فواصل للغرف فيمكنك عمل باب منزلق عريض ليحل محل الحائط بعمل جانبين ثابتين وواحد متحرك. تم تنفيذ تصميم مستوحى من التصاميم الأسيوية البسيطة والتي تعتمد على وجود خطوط مستقيمة مع مزج الخشب والألواح البلاستيكية من اللون الأبيض ليناسب الطراز المودرن.

6.تصميم كلاسيكي

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh شبابيك
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

هذا الباب المزدوج يعمل كستارة أنيقة شفافة تمرر الضوء وتخلق استمرارية للفراغات العامة مثل غرفة المعيشة، السلالم أو الطرقات، مع الحصول على تصميم أنيق يمزج كلاً من الخشب والزجاج لينتج عنه تصميم كلاسيكي يناسب كل الطرز والأشكال.

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7.إذا أردت استخدام باب زجاجي للحصول على ميزة تمريرالضوء في الفراغ مع وجود خصوصية فيمكنك عمل رسومات لتشبير الزجاج مع الحصول على تصميم مميز.

Glastüren, Design Vertiko 134, kepka ART kepka ART شبابيك و أبوابأبواب
kepka ART

kepka ART
kepka ART
kepka ART

8.باب أنيق يصلح كباب خزانة أو غرفة ملابس أو كفاصل بين الفراغات الاجتماعية الخارجية إذا أردت توفير خصوصية وإضافة إتساع للمساحة الصغيرة

Segmenta wardrobe - Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Segmenta wardrobe – Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

9.باب ذو سبورة

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

هذا الباب ذو التصميم المميز أنيق كما أنه عملي فيمكنك كتابة الرسائل المهمة أو قوائم الشراء و المهام الخاصة بك، كما يمكنك أيضاً استغلال السبورة لإخراج الإمكانيات الإبداعية الخاصة بك. هذه التصميم يصلح جداً خاصة في وجود أطفال فسيسمح لهم بالحصول على مساحة إبداعية خاصة بهم وإخراج طاقاتهم.

10.تحفة فنية

Casas hechas con materiales de Anticuable, Anticuable.com Anticuable.com شبابيك و أبوابأبواب
Anticuable.com

Anticuable.com
Anticuable.com
Anticuable.com

إختيار باب ذو طراز مميز ليعمل كتحفة فنية في منزلك، فهذا الإختيار يضيف لمنزلك لمسة جميلة ومميزة. فهو يعمل على زيادة العامل الجمالي بإضافة ألواح زجاج ملونة مع الحفاظ على التصميم الأنيق لهيكل الباب و الذي يعطي رونق وجمال للغرفة.

11.باب منزلق

A different way to open up... homify شبابيك doors,door
homify

A different way to open up…

homify
homify
homify

في حالة صغر المساحات فإن الباب المنزلق و الذي يمر من خلال الحائط يعتبر حل رائع، ولكنه يتطلب التخطيط لبناء الحائط بشكل معين نظراً لزيادة سمك الباب الخشبي.

12.باب منزلق زجاجي

homify أبواب زجاجية
homify

homify
homify
homify

إختيار الباب المنزلق قد يواجهة تحدي لضيق المساحة ولذلك فالأبواب الزجاجية المنزلقة تعتبر حل مثالي لهذه المشكلة حيث أنها لا تحتل إلا مليمترات بسيطة من الحائط.

13.كلاسيك خشبي

Private Villa, ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors شبابيك خشب نقي
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors

ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors

تجزيعة الخشب هي أجمل وأفضل المزايا الخاصة به، ففي تصاميم الأبواب والتي تحافظ على شكل التجزيعة بشكل ظاهر. هذا التصميم لباب كلاسيكي يمثل إختيار رائع لباب داخلي و يناسب كل الفراغات و الطرز.

14.تصميم بسيط يناسب المساحات الإجتماعية ذات الطراز المودرن

homify أبواب داخلية
homify

homify
homify
homify

15.يعتمد تصميم هذا المنزل على لون الخشب ومزجة باللون الأبيض ليعطي أناقة الطراز العتيق كما يضيف تباين رائع للحوائط ودفئ للفراغات.

螺旋階段が素敵でクラシックなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 شبابيك
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
7 ديكورات بالجبس لسقف المنزل
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