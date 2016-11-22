أفكار تصميمية لبيت النور والسبوت لايت

الكثير منا يفضل استخدام إضاءة ديكورية في الأسقف أو توزيع الإضاءة بشكل جمالي يناسب التشكيلات في السقف. بعضنا يفضل الإضاءة المخفية مع وجود النجف والثريات لما لها من تأثير رائع وأنيق وخاصة في الغرف الخارجية والإجتماعية والتي تسمح بتعدد الإضاءات المستخدمة.

وهنا يأتي دور بيت النور، فبيت النور هو تصميم سقف معلق بشكل يسمح بعمل تشكيل في السقف مع إضافة إضاءة غير مباشرة حسب التصميم ويكون في أغلب الوقت باستخدام خامة الجبس أو ألواح الجبس (gypsum board) و ذلك للتحكم في الأشكال والتصاميم و توزيع الإضاءة حسب الرغبة. حيث أن الأسقف الخرسانية يصعب التعامل معها في حالة إضافة الإضاءات المختلفة، لصعوبة إخفاء التكسير والتوصيلات الكهربية.