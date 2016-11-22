أفكار تصميمية لبيت النور والسبوت لايت

الكثير منا يفضل استخدام إضاءة ديكورية في الأسقف أو توزيع الإضاءة بشكل جمالي يناسب التشكيلات في السقف. بعضنا يفضل الإضاءة المخفية مع وجود النجف والثريات لما لها من تأثير رائع وأنيق وخاصة في الغرف الخارجية والإجتماعية والتي تسمح بتعدد الإضاءات المستخدمة.
وهنا يأتي دور بيت النور، فبيت النور هو تصميم سقف معلق بشكل يسمح بعمل تشكيل في السقف مع إضافة إضاءة غير مباشرة حسب التصميم ويكون في أغلب الوقت باستخدام خامة الجبس أو ألواح الجبس (gypsum board) و ذلك للتحكم في الأشكال والتصاميم و توزيع الإضاءة حسب الرغبة. حيث أن الأسقف الخرسانية يصعب التعامل معها في حالة إضافة الإضاءات المختلفة، لصعوبة إخفاء التكسير والتوصيلات الكهربية.
يأتي بيت النور بأشكال عديدة و تشكيلات مختلفة ولكن أكثر الأنواع شيوعاً هو النوع المفتوح ويتمثل في خلق جزء منخفض من السقف مع وجود جزء غائر بتشكيلات مختلفة ورائعة بينهما تخرج إضاءة ليد لتعطي وهج متميز وأنيق للغرفة.
والتي تستخدم لعمل الإضاءة في بيت النور سعرها غالي ولكنها لا تستهلك الكثير من الكهرباء كما أنها لا تصدر حرارة، وتأتي بألوان كتيرة ومتنوعة بداية من الإضاءات الباردة، الدافئة وألوان مثل الأزرق، الأخضر والأحمر.
الإضاءة الليد LED مرنة وسهلة التشكيل وهو ما يجعلها مناسبة للتصاميم الدائرية او المنحتيات في السقف.
الشكل الآخر لبيت النور يكون عن طريق عمل تشكيلات مغلقة وفقط فتح تجاوويف لأماكن الكشافات أو السبوتات وهذا النوع يكون عملي أكثر حسث أنه غير معرض للأتربة مثل النوع المفتوح.
عند توزيع الاسبوتات في منزلك فيجب الحرص أن تكون المسافة بينهم متساوية ولكن في المساحات الكبيرة تكون في حدود 1م إلى 1.20م بين كل سبوت مع ترك مسافة 20-25سم عند الجوانب.