الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار تصميمية لبيت النور والسبوت لايت

Marwa Hasan Marwa Hasan
Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Loading admin actions …

الكثير منا يفضل استخدام إضاءة ديكورية في الأسقف أو توزيع الإضاءة بشكل جمالي يناسب التشكيلات في السقف. بعضنا يفضل الإضاءة المخفية مع وجود النجف والثريات لما لها من تأثير رائع وأنيق وخاصة في الغرف الخارجية والإجتماعية والتي تسمح بتعدد الإضاءات المستخدمة. 

وهنا يأتي دور بيت النور، فبيت النور هو تصميم سقف معلق بشكل يسمح بعمل تشكيل في السقف مع إضافة إضاءة غير مباشرة حسب التصميم ويكون في أغلب الوقت باستخدام خامة الجبس أو ألواح الجبس (gypsum board) و ذلك للتحكم في الأشكال والتصاميم و توزيع الإضاءة حسب الرغبة. حيث أن الأسقف الخرسانية يصعب التعامل معها في حالة إضافة الإضاءات المختلفة، لصعوبة إخفاء التكسير والتوصيلات الكهربية.

بيت النور المفتوح

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

يأتي بيت النور بأشكال عديدة و تشكيلات مختلفة ولكن  أكثر الأنواع شيوعاً هو النوع المفتوح ويتمثل في خلق جزء منخفض من السقف مع وجود جزء غائر بتشكيلات مختلفة ورائعة بينهما تخرج إضاءة ليد لتعطي وهج متميز وأنيق للغرفة.

يأخذ أشكال متعددة يمكنها أن تكون منحنية أو مستقيمة

Дизайн кухни в средиземноморском стиле в частном доме по ул. Российской, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

يأتي بتصاميم كثيرة ويتناسب مع كل الطرز من الكلاسيكي للمودرن

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الليد LED

INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة MDF White
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

والتي تستخدم لعمل الإضاءة في بيت النور سعرها غالي  ولكنها لا تستهلك الكثير من الكهرباء كما أنها لا تصدر حرارة، وتأتي بألوان كتيرة ومتنوعة بداية من الإضاءات الباردة، الدافئة وألوان مثل الأزرق، الأخضر والأحمر. 

الإضاءة الليد LED مرنة وسهلة التشكيل وهو ما يجعلها مناسبة للتصاميم الدائرية او المنحتيات في السقف.

Furniture, Nature in My Life Nature in My Life غرفة نومأسرة نوم
Nature in My Life

Furniture

Nature in My Life
Nature in My Life
Nature in My Life

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

من عيوب بيت النور المفتوح أنه بيئة مناسبة لتجمع الحشرات والأتربة ويصعب تنضيفها بعض الشئ و لكن في التصاميم الأكثر بساطة يمكنك تنضيفها بشكل موسمي

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة المعيشة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

homify منازل
homify

homify
homify
homify

للمسة أنيقة تم استخدام خامة دافئة مثل الخشب لتكون في خلفية السقف وتنسجم مع الإضاءة

residential interiors, Studio Polygon Studio Polygon غرفة نومديكورات واكسسوارات خشب Brown
Studio Polygon

Studio Polygon
Studio Polygon
Studio Polygon

大東の家その２, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ غرفة نوم
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ

يمكنك عمل بيت النور في كل الغرف فهو ليس حكراً على الغرف الإجتماعية فقط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

إذا أردت تصميم مستوى للسقف يمكنك التبديل في التصميم للحصول على شكل أكثر بساطة بتصميم إطار غائر يخرج منه الإضاءة

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

أواستغلال بيت الستارة ليكون بيت للنور أيضاً

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

بيت النور المغلق

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados مطبخ
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

الشكل الآخر لبيت النور يكون عن طريق عمل تشكيلات مغلقة وفقط فتح تجاوويف لأماكن الكشافات أو السبوتات وهذا النوع يكون عملي أكثر حسث أنه غير معرض للأتربة مثل النوع المفتوح.

Eclectic Apartment, The Orange Lane The Orange Lane غرفة المعيشة
The Orange Lane

Eclectic Apartment

The Orange Lane
The Orange Lane
The Orange Lane

كيفية توزيع السبوتات

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

عند توزيع الاسبوتات في منزلك فيجب الحرص أن تكون المسافة بينهم متساوية ولكن في المساحات الكبيرة تكون في حدود 1م إلى 1.20م بين كل سبوت مع ترك مسافة 20-25سم عند الجوانب.

يمكنك تقليل المسافات في المساحات الأصغر بشرط استخدام سبوتات ذات درجة إضاءة خافتة بحيث تعطي الإضاءة المناسبة بدون إحداث وهج غير مريح إذا زادت أو ظلال إذا قلت

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

Apartamento Jovem Casal , AIRE Arquitetura Interiores e Retail AIRE Arquitetura Interiores e Retail غرفة المعيشة Beige
AIRE Arquitetura Interiores e Retail

AIRE Arquitetura Interiores e Retail
AIRE Arquitetura Interiores e Retail
AIRE Arquitetura Interiores e Retail

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd مطبخ
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

السبوتات تناسب كل غرف المنزل حتى الحمامات، ولكن إحرص على البعد عن إضاءة المرآة حيث أنها قد تشارك في عمل ظلال وتؤثر على النشاطات المختلفة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

عند تصميم السبوتات يمكنك الإكتفاء بعمل جانب واحد وذلك لتقليل تكلفة بيت النور والإضاءات مع عمل تركيز على نقطة بصرية في المنزل

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة المعيشة Beige
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

Apartamento Águas Claras, Giovana Martins Arquitetura & Interiores Giovana Martins Arquitetura & Interiores غرفة السفرة
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores

Giovana Martins Arquitetura & Interiores
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores
Giovana Martins Arquitetura & Interiores

إقرأ أيضاً: 6أفكار لإضاءة منزلك بشكل صحيح

15 تصميم مختلف لأبواب داخلية تناسب كل الأذواق
أيهما تفضل؟ بيت النور أو السبوتات

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً