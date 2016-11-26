شقة بديكورات فريدة ليس لها مثيل

اليوم سنعرض لك مشروع مميز تصميم من المهنيين البرتغاليين Prego Sem Estopa بواسطة Ana Cordeiro. وهي علامة تجارية رائعة ومتطورة للغاية حيث نجد عندهم العديد من الأساليب المختلفة في مجال التصميم والديكور الداخلي.
وقد قدمو بالعديد من الاختيارات الدقيقة للمواد الفريدة والتصاميم المختلفة من قبل، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مشروع من تصميمهم لـ منزل بديكورات فريدة ليس لها مثيل، يعتمد على الاختلاف والابتعاد عن التقليدية في تصاميمه وديكوراته الفريدة من نوعها، ونحن سوف نأخذك في جولة داخل هذا المنزل عبر مجموعة الصور التي يعرضها لك هوميفاي لتبدو أمامك الفكرة واضحة إن كنت ترغب في تقليدها بمنزلك.
الاعتماد على المؤثرات البصرية في بداية المنزل ومدخله، كان له تأثير كبير في إبراز الطابع المختلف لديكوراته، كما أن وضوح الألوان وزهوها أيضًا يلفت الانتباه بشدة ويبدو جذاب.
إن استخدام مراّة في المداخل والطرقات الأمامية للمنازل وسيلة جيدة للتخلص من الظلام وقلة الوضوح به، وكان للمدخل نصيب من ذلك حيث تم استخدام مراّة كبيرة زادت من اتساع المكان وإنارته، بالإضافة إلى نغمات اللون الأزرق بدرجاته الجميلة، وبعض اللمسات التي تعطي حياة وبهجة للمكان كالمزهريات الصفراء الأنيقة، واللمسات الخضراء المميزة.
في هذه الغرفة سمحت المساحة بدمج غرفة النوم وغرفة المكتب معًا، بحيث تم اقتطاع جزء صغير بجوار النافذة ووضع مكتب خشبي صغير وكرسي قماشي أخضر من نفس ألوان الغرفة، فيبدو الأثاث ملتحمًا والتفاصيل مترابطة ضمن تناغم اللون الأخضر والأبيض والأزرق معًا في وقتٍ واحد.
تتنوع الألوان في هذه الغرفة، وتبدو المشارب أكثر دقة، حيث غطاء السرير من الكتان الأبيض مع الخطوط الخضراء التي تجعله أكثر حيوية وجمال، بالإضافة إلى وجود وحدتي تخزين بمنضدة على جانبي السرير تحمل وحدات الإضاءة الأنيقة.
وقد اعتمدت الغرفة على البساطة في ديكوراتها بالرغم من اختلاف الألوان وتناقضها، إلا أن كثرة الألوان في النهاية هي ما تعطي اختلاف للتصميم وتعطيه البهجة والانطلاق.
في الركن الخاص بالمكتب تتناغم الألوان كما في بقية الغرفة، والأثاث صغير لا يأخذ حيز كبير، بالإضافة إلى وجود بعض الزهور التي تعطي لمسة جمالية للمكان، وامكانية عمل مكتبة صغير في الخلف لوضع الكتب والأغراض.
هل تعلم سر جمال هذه الغرفة؟.. استخدمت اللون الأحمر المنقوط والمنقوش والمتداخل مع اللون الأبيض لإعطاء بهجة وحيوية وحركة لهذه الغرفة، ومع ذلك أيضًا لم تخلو الغرفة من اللمسة الزرقاء التي انتشرت في كافة أرجاء المنزل، حيث تم عمل الجدران من خطوط بيضاء وزرقاء متداخلة متوازية بشكلٍ جميل.
كما اعتمدت الغرفة على قطع الأثاث الخشبية البيضاء، وهي سرير صغير بوسائد ملونة، منضدة بكرسيين، ومكتبة كبيرة تحتوي على العديد من الأرفف ووحدات التخزين، مع وحدة الإضاءة البسيطة التي تتدلى من السقف بإضاءة صفراء.
في حمام المنزل لا يزال اللون الأخضر بطل الرواية، فيمتد إلى قطع السيراميك التي تُكون جدار الحمام، مع أوراق الشجر الخضراء كلمسات ديكورية بسيطة، في ظل اختفاء اللون الأبيض التقليدي في كل الحمامات.
يبدو هذا المكان مناسبًا تمامًا لتناول وجبة الفطور، أو وجبة سريعة في بداية يومك، حيث يتميز بديكوراته البسيطة والتي اعتمدت في الأساس على باقة رائعة من الزهور الأنيقة تعطي صفاء ونقاء وتكسبك شعور بالتفاؤل في بداية يومك.
الألوان الأبيض والأزرق هي ما تميز غرفة المعيشة هذه، ولكن مع اختلاف أشكالهم على الجدران وفي الأثاث والسجادة يبدو التناغم واضح والتميز موجود، إذ انهما يعطوها أناقة من خلال تلك الديكورات الحية والغير تقليدية والفريدة من نوعها.
الأثاث بسيط حيث تعتمد الغرفة على أريكتين من القماش الأبيض، مع منضدة خشبية بسيطة، ووحدتي تخزين في الواجهة من الخشب الأبيض والزجاج، مع الستائر البيضاء التي تُكمل ديكور الغرفة وتزيدها أناقة وتميز.
بالإضافة إلى اللمسات الصفراء بالغرفة، حيث أن اللون الأصفر معروف ببهجته ووضوحه وإعطاءه للحركة والانطلاقة بالمكان.
تعطيك هذه الغرفة مساحة مناسبة يمكنك من خلالها جمع أفراد الأسرة وتناول وجبة العشاء معًا في الليل، على المنضدة الخشبية البسيطة والكراسي التي تجمع بين اللونين الأزرق والأبيض بسهولة وتناغم، إلى جانب المراّة المميزة التي تعطي اتساع ملحوظ وأناقة واختلاف للمكان، مع اللمسات الخضراء البسيطة.
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