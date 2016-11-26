شقة بديكورات فريدة ليس لها مثيل

اليوم سنعرض لك مشروع مميز تصميم من المهنيين البرتغاليين Prego Sem Estopa بواسطة Ana Cordeiro. وهي علامة تجارية رائعة ومتطورة للغاية حيث نجد عندهم العديد من الأساليب المختلفة في مجال التصميم والديكور الداخلي.

وقد قدمو بالعديد من الاختيارات الدقيقة للمواد الفريدة والتصاميم المختلفة من قبل، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مشروع من تصميمهم لـ منزل بديكورات فريدة ليس لها مثيل، يعتمد على الاختلاف والابتعاد عن التقليدية في تصاميمه وديكوراته الفريدة من نوعها، ونحن سوف نأخذك في جولة داخل هذا المنزل عبر مجموعة الصور التي يعرضها لك هوميفاي لتبدو أمامك الفكرة واضحة إن كنت ترغب في تقليدها بمنزلك.