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شقة بديكورات فريدة ليس لها مثيل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مطبخ
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اليوم سنعرض لك مشروع  مميز تصميم من المهنيين البرتغاليين Prego Sem Estopa بواسطة Ana Cordeiro. وهي علامة تجارية رائعة ومتطورة للغاية حيث نجد عندهم العديد من الأساليب المختلفة في مجال التصميم والديكور الداخلي.

 وقد قدمو بالعديد من الاختيارات الدقيقة للمواد الفريدة والتصاميم المختلفة من قبل، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مشروع من تصميمهم لـ منزل بديكورات فريدة ليس لها مثيل، يعتمد على الاختلاف والابتعاد عن التقليدية في تصاميمه وديكوراته الفريدة من نوعها، ونحن سوف نأخذك في جولة داخل هذا المنزل عبر مجموعة الصور التي يعرضها لك هوميفاي لتبدو أمامك الفكرة واضحة إن كنت ترغب في تقليدها بمنزلك.

مدخل مميز للمنزل

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الاعتماد على المؤثرات البصرية في بداية المنزل ومدخله، كان له تأثير كبير في إبراز الطابع المختلف لديكوراته، كما أن وضوح الألوان وزهوها أيضًا يلفت الانتباه بشدة ويبدو جذاب.

مراّة..!

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

 إن استخدام مراّة في المداخل والطرقات الأمامية للمنازل وسيلة جيدة للتخلص من الظلام وقلة الوضوح به، وكان للمدخل نصيب من ذلك حيث تم استخدام مراّة كبيرة زادت من اتساع المكان وإنارته، بالإضافة إلى نغمات اللون الأزرق بدرجاته الجميلة، وبعض اللمسات التي تعطي حياة وبهجة للمكان كالمزهريات الصفراء الأنيقة، واللمسات الخضراء المميزة.

غرفة نوم بجزء مكتبي

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

في هذه الغرفة سمحت المساحة بدمج غرفة النوم وغرفة المكتب معًا، بحيث تم اقتطاع جزء صغير بجوار النافذة ووضع مكتب خشبي صغير وكرسي قماشي أخضر من نفس ألوان الغرفة، فيبدو الأثاث ملتحمًا والتفاصيل مترابطة ضمن تناغم اللون الأخضر والأبيض والأزرق معًا في وقتٍ واحد.

لوحة ألوان

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

تتنوع الألوان في هذه الغرفة، وتبدو المشارب أكثر دقة، حيث غطاء السرير من الكتان الأبيض مع الخطوط الخضراء التي تجعله أكثر حيوية وجمال، بالإضافة إلى وجود وحدتي تخزين بمنضدة على جانبي السرير تحمل وحدات الإضاءة الأنيقة.

وقد اعتمدت الغرفة على البساطة في ديكوراتها بالرغم من اختلاف الألوان وتناقضها، إلا أن كثرة الألوان في النهاية هي ما تعطي اختلاف للتصميم وتعطيه البهجة والانطلاق.

جلسة عمل صغيرة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

في الركن الخاص بالمكتب تتناغم الألوان كما في بقية الغرفة، والأثاث صغير لا يأخذ حيز كبير، بالإضافة إلى وجود بعض الزهور التي تعطي لمسة جمالية للمكان، وامكانية عمل مكتبة صغير في الخلف لوضع الكتب والأغراض.

جدران منقوشة باللونين الأبيض والأزرق تبدو مميزة ومختلفة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

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مجموعة من الزهور والشموع تعطي أجواء خاصة بغرفة النوم

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

سر بهجة غرفة الأطفال

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة الاطفال
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

هل تعلم سر جمال هذه الغرفة؟.. استخدمت اللون الأحمر المنقوط والمنقوش والمتداخل مع اللون الأبيض لإعطاء بهجة وحيوية وحركة لهذه الغرفة، ومع ذلك أيضًا لم تخلو الغرفة من اللمسة الزرقاء التي انتشرت في كافة أرجاء المنزل، حيث تم عمل الجدران من خطوط بيضاء وزرقاء متداخلة متوازية بشكلٍ جميل.

قطع أثاث خشبية بسيطة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة الاطفال
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

كما اعتمدت الغرفة على قطع الأثاث الخشبية البيضاء، وهي سرير صغير بوسائد ملونة، منضدة بكرسيين، ومكتبة كبيرة تحتوي على العديد من الأرفف ووحدات التخزين، مع وحدة الإضاءة البسيطة التي تتدلى من السقف بإضاءة صفراء.

ديكورات غريبة ومختلفة لن تجدها في غرفة أطفال أخرى

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة الاطفال
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الحمام..!

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro حمام
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

في حمام المنزل لا يزال اللون الأخضر بطل الرواية، فيمتد إلى قطع السيراميك التي تُكون جدار الحمام، مع أوراق الشجر الخضراء كلمسات ديكورية بسيطة، في ظل اختفاء اللون الأبيض التقليدي في كل الحمامات.

جلسة صغيرة مناسبة للصباح

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مطبخ
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

يبدو هذا المكان مناسبًا تمامًا لتناول وجبة الفطور، أو وجبة سريعة في بداية يومك، حيث يتميز بديكوراته البسيطة والتي اعتمدت في الأساس على باقة رائعة من الزهور الأنيقة تعطي صفاء ونقاء وتكسبك شعور بالتفاؤل في بداية يومك.

منضدة خشبية صغيرة ومعها الكراسي ويعلوها زهرية الورد الجميلة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مطبخ
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

غرفة المعيشة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مطبخ
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الألوان الأبيض والأزرق هي ما تميز غرفة المعيشة هذه، ولكن مع اختلاف أشكالهم على الجدران وفي الأثاث والسجادة يبدو التناغم واضح والتميز موجود، إذ انهما يعطوها أناقة من خلال تلك الديكورات الحية والغير تقليدية والفريدة من نوعها.

الأثاث بسيط حيث تعتمد الغرفة على أريكتين من القماش الأبيض، مع منضدة خشبية بسيطة، ووحدتي تخزين في الواجهة من الخشب الأبيض والزجاج، مع الستائر البيضاء التي تُكمل ديكور الغرفة وتزيدها أناقة وتميز.

بالإضافة إلى اللمسات الصفراء بالغرفة، حيث أن اللون الأصفر معروف ببهجته ووضوحه وإعطاءه للحركة والانطلاقة بالمكان.

الاعتماد على الزهور البيضاء الأنيقة أعلى المنضدة لزينة الغرفة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

وحدات إضاءة مميزة وبسيطة تعطي إضاءة صفراء

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

غرفة طعام صغيرة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة السفرة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

تعطيك هذه الغرفة مساحة مناسبة يمكنك من خلالها جمع أفراد الأسرة وتناول وجبة العشاء معًا في الليل، على المنضدة الخشبية البسيطة والكراسي التي تجمع بين اللونين الأزرق والأبيض بسهولة وتناغم، إلى جانب المراّة المميزة التي تعطي اتساع ملحوظ وأناقة واختلاف للمكان، مع اللمسات الخضراء البسيطة.

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