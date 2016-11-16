قبل و بعد : 5 نماذج تؤكد لك أن حديقتك الصغيرة ممكنة

حينما تقرر أن تنشيء حديقتك الطبيعية الممتلئة بالنباتات الطبيعية و ليست نباتات الديكور أو الزينة تفكر مباشرة في طريقة الري المناسب و الشكل العام الذي سيطرأ على المكان الذي تكون فيه تلك الحديقة و محيطه و كيف ستمرر خطوط الكهرباء للحصول على الإضاءة اللازمة لجمالها ليلاً كما هي صعوبة اختيار مكان صحي و مناسب للنبات للتألق نهاراً ، كل تلك الامور يمكن أن تكون أمام عينيك و أنت لا تنتبه لها ، في أماكن صغيرة بجوار شرفتك أو مدخل بيتك ، لذا عليك متابعة كتاب الأفكار هذا لترى بعينيك كيف لــ5 حدائق صغيرة أن ترى النور بخطوات بسيطة تستطيع أن تنفذها في بيتك ..