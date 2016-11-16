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قبل و بعد : 5 نماذج تؤكد لك أن حديقتك الصغيرة ممكنة

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
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حينما تقرر أن تنشيء حديقتك الطبيعية الممتلئة بالنباتات الطبيعية و ليست نباتات الديكور أو الزينة تفكر مباشرة في طريقة الري المناسب و الشكل العام الذي سيطرأ على المكان الذي تكون فيه تلك الحديقة و محيطه و كيف ستمرر خطوط الكهرباء للحصول على الإضاءة اللازمة لجمالها ليلاً كما هي صعوبة اختيار مكان صحي و مناسب للنبات للتألق نهاراً ، كل تلك الامور يمكن أن تكون أمام عينيك و أنت لا تنتبه لها ، في أماكن صغيرة بجوار شرفتك أو مدخل بيتك ، لذا عليك متابعة كتاب الأفكار هذا لترى بعينيك كيف  لــ5 حدائق صغيرة أن ترى النور بخطوات بسيطة تستطيع أن تنفذها في بيتك ..

1- قبل : جزء في إحدى ممرات المنزل الخارجية يحتاج لأن يكون حديقة صغيرة

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

المكان مثالي للقيام بزراعة حديقتنا بخطوات بسيطة حيث يوجد به الضوء – الشمس – و الهواء بدون قيود ، كما أنه قابل لمد خطوط الكهرباء و مواسير المياة كما ذكرنا في المقدمة كونهما لازمتين للري و للتزيين 

بعد : حديقة مثالية و جميلة

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

نلاحظ كيف لتلك الحديقة أصبحت جميلة في تلك المساحة البسيطة التي جاءت فوق 12 بلاطة سيراميك مقاس 60 في 60 فقط، و بجوار الحائط ، كل ذلك جعل المدخل جميلاً ، الحديقة كان بها نباتات طويلة كالنخل الصغير و بعض الاعشاب الارضية المختلفة في لونها لزيادة العنصر الجمالي فيها ، و لو دققنا النظر سنلاحظ أنه يوجد نظاماً صغيراً للري بالتنقيط 

و هذه فكرة أخرى لك لو وضعت الحصوات الديكورية في الأرضيات فوق التراب أو الطين الذي كان يمثل الأرضية العادية الصالحة للزراعة في مدخل بيتك

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

و يمكنك كذلك الاتفاق مع مهندس زراعي لينشيء لك شكلاً دائرية أو هندسياً بالنبات لينمو فيه

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

2- قبل : على هذا الجدار كيف سيكون المشهد جميلاً

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

الحديقة لابد أن تعكس الجمال و هذا الهدف الرئيسي منها، و هنا هذا الجدار يقف عائقاً أمام اكتمال هدفنا فكيف لنا أن نتصرف في مثل تلك الحالة الصعبة 

بعد : الحديقة منحت الحياة للجدار

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

الشكل الجميل و الطبيعي للنباتات قد منح للجدار بعداً آخر من الجمال ألا و هو الطبيعة ، فإن الطبيعة بها مثل تلك الأحجار الشاحبة التي في الجدار بكثرة، و لما أبرزها هو التفات عنصر طبيعي آخر حولها مثل النبات الأخضر و الأصفر 

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يمكنك استغلال المشهد الرائع لنباتات حديقتك بفتح نافذة من داخل المنزل تنقل لك الجمال للداخل

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

تلك الصورة من مسافة أقرب من النافذة و تظهر الجمال في أرضية الحديقة أيضاً ، وجدير بالذكر أنه يمكنك التحكم في طول أو عرض تلك النافذة وفقاً لما تحب أن تظهره في الداخل

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

كما يمكنك كذلك أن تطبق التزيين كما في النموذج الأول بواسطة اضافة الحصى و الزلط الديكوري في الارضيات بعد الاطمئنان على نمو النبات و عمل منظومة الري بكفاءة

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

3- قبل : مساحة صغيرة غير مستغلة

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

المساحة الصغيرة بجوار مدخل هذا البيت غير مستغلة على الإطلاق مع وجود امكانية كبيرة لاستغلال الجمال الطبيعي المتمثل في الظلال و ضوء الشمس الواصل إلى هذا المكان 

بعد : الحائط تزين بالفعل

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

الحائط نطق من الجمال الذي في جواره ، ما أجمل النباتات لعشاق الطبيعة و للانسان المحب للحياة، الالوان متدرجة من اللون الطوبي المصمم به الجدار كما أن الشعور بالحديقة لابد أن يكون فيه اللون الأخضر و هو ما تم أيضاً على أكمل وجه

4- قبل : المساحة المتاحة لعمل الحديقة أصغر كثيراً

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

المساحة هنا قد تكون عائقاً أمام تنوع النبات و مرور نظم الري و الضوء، و لكن المهارة و الإبداع الهندسي قد يكون لهما رأي آخر 

بعد : تمت بنجاح

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

فكرة ذكية للغاية عن طريق تخصيص الجزء الداخلي من الحديقة للنباتات القصيرة مع تزيين الجزء الخارجي أو الطرفين بنبات أطول و هو ما جعل الشعور بالحديقة مثالي و نسينا تماماً المساحة الصغيرة المصممة فيها

5- قبل : المساحة أصغر و التحدي موجود

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

هنا لا يوجد أي مساحة سوى مساحة بلاطتين من السيراميك فقط ، و هذا أيضا لن يمنعنا من التميز و نشر الديكور المميز في هذا الجدار الذي يعاني وحده

بعد : غابات صغيرة

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

استعارة النباتات ذات العيدان الطويلة في تلك المساحة الصغيرة تصرف أكثر من عبقري نقل المساحة للجهة العليا و بعد العينين تماماً عن الأرض ، جائزة العبقرية تذهب لهذا المصمم بجدارة 

كيف تستغل الجدران في غرفة طفلك؟
حديقتك الصغيرة في مكان غير معتاد

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