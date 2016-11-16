قبل و بعد : 5 نماذج تؤكد لك أن حديقتك الصغيرة ممكنة

حينما تقرر أن تنشيء حديقتك الطبيعية الممتلئة بالنباتات الطبيعية و ليست نباتات الديكور أو الزينة تفكر مباشرة في طريقة الري المناسب و الشكل العام الذي سيطرأ على المكان الذي تكون فيه تلك الحديقة و محيطه و كيف ستمرر خطوط الكهرباء للحصول على الإضاءة اللازمة لجمالها ليلاً كما هي صعوبة اختيار مكان صحي و مناسب للنبات للتألق نهاراً ، كل تلك الامور يمكن أن تكون أمام عينيك و أنت لا تنتبه لها ، في أماكن صغيرة بجوار شرفتك أو مدخل بيتك ، لذا عليك متابعة كتاب الأفكار هذا لترى بعينيك كيف لــ5 حدائق صغيرة أن ترى النور بخطوات بسيطة تستطيع أن تنفذها في بيتك ..
المكان مثالي للقيام بزراعة حديقتنا بخطوات بسيطة حيث يوجد به الضوء – الشمس – و الهواء بدون قيود ، كما أنه قابل لمد خطوط الكهرباء و مواسير المياة كما ذكرنا في المقدمة كونهما لازمتين للري و للتزيين
نلاحظ كيف لتلك الحديقة أصبحت جميلة في تلك المساحة البسيطة التي جاءت فوق 12 بلاطة سيراميك مقاس 60 في 60 فقط، و بجوار الحائط ، كل ذلك جعل المدخل جميلاً ، الحديقة كان بها نباتات طويلة كالنخل الصغير و بعض الاعشاب الارضية المختلفة في لونها لزيادة العنصر الجمالي فيها ، و لو دققنا النظر سنلاحظ أنه يوجد نظاماً صغيراً للري بالتنقيط
الحديقة لابد أن تعكس الجمال و هذا الهدف الرئيسي منها، و هنا هذا الجدار يقف عائقاً أمام اكتمال هدفنا فكيف لنا أن نتصرف في مثل تلك الحالة الصعبة
الشكل الجميل و الطبيعي للنباتات قد منح للجدار بعداً آخر من الجمال ألا و هو الطبيعة ، فإن الطبيعة بها مثل تلك الأحجار الشاحبة التي في الجدار بكثرة، و لما أبرزها هو التفات عنصر طبيعي آخر حولها مثل النبات الأخضر و الأصفر
المساحة الصغيرة بجوار مدخل هذا البيت غير مستغلة على الإطلاق مع وجود امكانية كبيرة لاستغلال الجمال الطبيعي المتمثل في الظلال و ضوء الشمس الواصل إلى هذا المكان
الحائط نطق من الجمال الذي في جواره ، ما أجمل النباتات لعشاق الطبيعة و للانسان المحب للحياة، الالوان متدرجة من اللون الطوبي المصمم به الجدار كما أن الشعور بالحديقة لابد أن يكون فيه اللون الأخضر و هو ما تم أيضاً على أكمل وجه
المساحة هنا قد تكون عائقاً أمام تنوع النبات و مرور نظم الري و الضوء، و لكن المهارة و الإبداع الهندسي قد يكون لهما رأي آخر
فكرة ذكية للغاية عن طريق تخصيص الجزء الداخلي من الحديقة للنباتات القصيرة مع تزيين الجزء الخارجي أو الطرفين بنبات أطول و هو ما جعل الشعور بالحديقة مثالي و نسينا تماماً المساحة الصغيرة المصممة فيها
هنا لا يوجد أي مساحة سوى مساحة بلاطتين من السيراميك فقط ، و هذا أيضا لن يمنعنا من التميز و نشر الديكور المميز في هذا الجدار الذي يعاني وحده
استعارة النباتات ذات العيدان الطويلة في تلك المساحة الصغيرة تصرف أكثر من عبقري نقل المساحة للجهة العليا و بعد العينين تماماً عن الأرض ، جائزة العبقرية تذهب لهذا المصمم بجدارة