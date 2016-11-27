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8 تصميمات ملهمة لغرف معيشة تركية

هنادى موسى هنادى موسى
M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners غرفة المعيشة
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تعد غرف المعيشة على رأس قائمة الأولويات فى غرف المنزل التى نوجهه لها عناية خاصة وانتباه لما نقضى فيها من وقت كبير خلال اليوم كما أنها واجهة المنزل عند استقبال الزوار.

واللمسات البسيطة التى نضيفها للغرفة تزينها وتميزها وتعطى انطباعًا بضيق المساحة أو اتساعها، لذلك جمعنا لك اليوم 8 نماذج لغرف تركية ستلهمك ببعض الأفكار البسيطة والتى تصنع فروقات كبيرة فى التصميم الداخلى لغرف المعيشة.

1- إضاءة مختلفة لكل غرفة

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

تعد الإضاءة عنصر هام وفعال فى ديكورات الغرف فما يميز التصميم الداخلى ليس فقط الأثاث المستخدم ولكن الاهتمام بتفاصيل الإضاءة واختيار الإضاءة المناسب لكل وظيفة مختلفة بالغرف.

وتتميز وحدات الإضاءة بديكورات متنوعة وأنماط مختلفة مثل أى قطعة أثاث فتناسب كل الأذواق والاحتياجات المختلفة. فالاضاءة التى نحتاجها لمشاهدة التلفاز تختلف عن الاضاءة التى نحتاجها وقت قراءة كتاب وتختلف عن الاضاءة التى نستخدمها لمشاهدة فيلم على الكمبيوتر، لذلك نهتم باختيار إضاءة مناسبة لكل غرفة.

2- لا تقلق من الدمج بين الأثاث العصرى والكلاسيكى

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

إن كنت لا تفضل تزيين الغرف بنمط واحد فالدمج بين نمطين مختلفين فى الأثاث سيعد حل مناسب لك لتحصل على تصميم فريد بذوقك الخاص.

3- الاستفادة من الأثاث بطرق مختلفة

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

يمكننا الاستقادة من خلفية الأريكة ببعض الديكورات البسيطة للغرف المجاورة فتعمل كفواصل بسيطة دون الاستعانة بجدران عازلة، فالفوارق بين الأثاث يمكننا رؤيتها بشكل منفصل.

4- تناغم بين نمط السجاد والأريكة

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners غرفة المعيشة
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

تصميم ناعم عصرى على نمط المينمال مكون من سجادة برسومات هندسية وطاولة عصرية بألوان السجادة، وتتماشى معهم ألوان الأريكة والوسائد لتنتج لنا تصميم منعش ملىء بالطاقة.

5- مزج متوازن بين الألوان السادة والمنقوشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام وسائد منقوشة بألوان حيوية يكسر رتابة الألوان السادة ويضفى تناغم واضح فى ألوان التصميم ككل، كما ان تجديد الوسائد المنقوشة من وقت لآخر يعد لمسة بسيطة تجدد من ديكور الغرفة.

6- دمج بين سجادة كلاسيكية وأثاث عصرى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تتميز بلادنا بالسجاد اليدوى الممتاز ويمكننا الاستعانة به كديكور للغرفة يمتزج مع نمط الغرفة العصرى، فالسجاد اليدوى أصبح مؤخرًا من الصيحات المتبعة فى تصميم الغرف.

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7- جدار كامل مزين بالتفاصيل الفنية

Living Room, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık غرفة المعيشة
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

جدار عصرى مغطى من الصخور المطلية تميز الغرفة بديكور فريد غير تقليدى و أنيق فى نفس الوقت.

8- قم بتركيب ديكورات خاطفة للأبصار فى الأسقف

A.U.D EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة المعيشة
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

عندما نفكر فى تزيين الأسطح، فالأرضية والجدران تطرأ على ذهننا فى أول فرصة ولكن السقف أيضًا من العناصر الرئيسية بالغرفة التى يمكننا تزيننها بشكل خاطف للأبصار.

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