8 تصميمات ملهمة لغرف معيشة تركية

تعد غرف المعيشة على رأس قائمة الأولويات فى غرف المنزل التى نوجهه لها عناية خاصة وانتباه لما نقضى فيها من وقت كبير خلال اليوم كما أنها واجهة المنزل عند استقبال الزوار.
واللمسات البسيطة التى نضيفها للغرفة تزينها وتميزها وتعطى انطباعًا بضيق المساحة أو اتساعها، لذلك جمعنا لك اليوم 8 نماذج لغرف تركية ستلهمك ببعض الأفكار البسيطة والتى تصنع فروقات كبيرة فى التصميم الداخلى لغرف المعيشة.
تعد الإضاءة عنصر هام وفعال فى ديكورات الغرف فما يميز التصميم الداخلى ليس فقط الأثاث المستخدم ولكن الاهتمام بتفاصيل الإضاءة واختيار الإضاءة المناسب لكل وظيفة مختلفة بالغرف.
وتتميز وحدات الإضاءة بديكورات متنوعة وأنماط مختلفة مثل أى قطعة أثاث فتناسب كل الأذواق والاحتياجات المختلفة. فالاضاءة التى نحتاجها لمشاهدة التلفاز تختلف عن الاضاءة التى نحتاجها وقت قراءة كتاب وتختلف عن الاضاءة التى نستخدمها لمشاهدة فيلم على الكمبيوتر، لذلك نهتم باختيار إضاءة مناسبة لكل غرفة.
إن كنت لا تفضل تزيين الغرف بنمط واحد فالدمج بين نمطين مختلفين فى الأثاث سيعد حل مناسب لك لتحصل على تصميم فريد بذوقك الخاص.
يمكننا الاستقادة من خلفية الأريكة ببعض الديكورات البسيطة للغرف المجاورة فتعمل كفواصل بسيطة دون الاستعانة بجدران عازلة، فالفوارق بين الأثاث يمكننا رؤيتها بشكل منفصل.
تصميم ناعم عصرى على نمط المينمال مكون من سجادة برسومات هندسية وطاولة عصرية بألوان السجادة، وتتماشى معهم ألوان الأريكة والوسائد لتنتج لنا تصميم منعش ملىء بالطاقة.
استخدام وسائد منقوشة بألوان حيوية يكسر رتابة الألوان السادة ويضفى تناغم واضح فى ألوان التصميم ككل، كما ان تجديد الوسائد المنقوشة من وقت لآخر يعد لمسة بسيطة تجدد من ديكور الغرفة.
تتميز بلادنا بالسجاد اليدوى الممتاز ويمكننا الاستعانة به كديكور للغرفة يمتزج مع نمط الغرفة العصرى، فالسجاد اليدوى أصبح مؤخرًا من الصيحات المتبعة فى تصميم الغرف.
جدار عصرى مغطى من الصخور المطلية تميز الغرفة بديكور فريد غير تقليدى و أنيق فى نفس الوقت.
عندما نفكر فى تزيين الأسطح، فالأرضية والجدران تطرأ على ذهننا فى أول فرصة ولكن السقف أيضًا من العناصر الرئيسية بالغرفة التى يمكننا تزيننها بشكل خاطف للأبصار.