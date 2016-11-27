8 تصميمات ملهمة لغرف معيشة تركية

تعد غرف المعيشة على رأس قائمة الأولويات فى غرف المنزل التى نوجهه لها عناية خاصة وانتباه لما نقضى فيها من وقت كبير خلال اليوم كما أنها واجهة المنزل عند استقبال الزوار.

واللمسات البسيطة التى نضيفها للغرفة تزينها وتميزها وتعطى انطباعًا بضيق المساحة أو اتساعها، لذلك جمعنا لك اليوم 8 نماذج لغرف تركية ستلهمك ببعض الأفكار البسيطة والتى تصنع فروقات كبيرة فى التصميم الداخلى لغرف المعيشة.