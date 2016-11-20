16 فكرة ملهمة لديكور الجدران المفرغة

من أول استخدامات الفراغات في الجدران كان من أجل التليفزيون و هنا في هذا النموذج يظهر عكس المنتشر تماماً ، حيث أن الفراغ جاء في الجزء الذي يكون خلف محيط التلفاز و ليس خلفه مباشرة، فالتليفزيون هنا هو الظاهر و لكن الباقي هو الغائر ، و هذا يساعدنا كثيراً في وضع مكتبة أسفل الفراغ مصنوعة من الخشب بنفس لون جدار التلفزيون، بعيداً عن كل هذا الوصف ، فإن هذا النموذج رائع للغرف المتوسطة في مساحتها و ليس الصغيرة و كذلك التي تستخدم شاشة تلفزيون كبيرة الحجم من 55 بوصة فما فوق لتليق بحجم الجدار المفرغ لأجلها