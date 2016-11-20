16 فكرة ملهمة لديكور الجدران المفرغة

الجدارن طالما كان نصيبها من الديكور هو الطلاء و بعض الاضواء ، و لكن اليوم أصبح الموضوع مختلفاً و تنوعت الديكورات المخصصة للجدران لتجد نفسك تحتار بين أكثر من نمط لشكل جدارك المستقبلي أو المراد تعديله، اليوم سنساعدك على الغوص في إحدى تلك الأنماط المخصصة لديكور الجدران ، كيف تصمم بإبداع جدار بيتك المفرغ، و كيف يكون شكل تلك الفراغات و كيف ننسقها ، كلها أسئلة سنجيب عليها في 16 نموذج رائع سيجعلونك تغير نظرتك تماماً في تذوق روعة الجدار المفرغ و إدراك أهميته لديكور منزلك ..
الجدار الفرغ ذو الفتحات المتساوية ، يستخدم بكثرة في المنازل المحافظة على أصالة الديكور و قواعده و تبتعد قليلاً عن الروح الحداثية للتصميم ، و لكنها جميلة للغاية للبيوت ذات الطراز الريفي أو التبسيطي خصوصاً أنك يمكن أن تستخدمها لتكون مخزناً لكتبك و لأغراضك بجانب أنها مكاناً لإبراز الضوء و التحف و التماثيل .
من أول استخدامات الفراغات في الجدران كان من أجل التليفزيون و هنا في هذا النموذج يظهر عكس المنتشر تماماً ، حيث أن الفراغ جاء في الجزء الذي يكون خلف محيط التلفاز و ليس خلفه مباشرة، فالتليفزيون هنا هو الظاهر و لكن الباقي هو الغائر ، و هذا يساعدنا كثيراً في وضع مكتبة أسفل الفراغ مصنوعة من الخشب بنفس لون جدار التلفزيون، بعيداً عن كل هذا الوصف ، فإن هذا النموذج رائع للغرف المتوسطة في مساحتها و ليس الصغيرة و كذلك التي تستخدم شاشة تلفزيون كبيرة الحجم من 55 بوصة فما فوق لتليق بحجم الجدار المفرغ لأجلها
الجدران التي يفتح بها فراغ واحد عادة ما تكون في الممرات أو في المداخل، و يوضع في الفراغ إما لوحة جميلة أو نبته و فازة كما في هذا النموذج الرومانسي الرائع
شكل الفراغ في حد ذاته تشعر أنه منفصل عن الآخر و لكن لاحظ في خلفيته ستجده متصل مع الذي بجواره بل و مع الجزء الآخر الملاصق للسقف، و هذا النموذج رائع للغاية لو وضع في المداخل أو في غرف المعيشة نظراً لوجود امكانية لتكرار التحف التي توضع بداخله و التكرار من ضوابط الغرف الرسمية كالمدخل و الانترية
الفراغات القريبة من الأرض في التصميمات الحداثية للجدران غالباً ما تكون أسفل النوافذ بشكل كبير ، و توضع فيها النباتات أو الحصوات الديكورية أو حتى أضواء ليد فقط
في الجدران ذات اللون الواحد أي فراغ حتى لو كان صغيراً ستجده ظاهراً بشكل كبير، و هذا النموذج المستطيل الصغير واضح لنا حتى من تلك الزاوية و هي معتادة في المداخل و الممرات أيضاً لإعطاء شعور بطول الممر لو كان ضيقاً أو قصيراً
من أجمل الاستخدامات لفراغات الجدران هي تلك المضاءة التي تواجه الشمس من الخارج و تدخل لنا النور في شكل ماسي جميل ، و من قواعدها أن تكون مغطاة بزجاج مصنفر للخصوصية و لونه أبيض لضمان شده الإضاءة
من الاستخدامات التي تحتاج مهارة في التنفيذ هي فراغات المدفأة و لانها تحتاج لتجهيزات داخلية لوجود مدخنة مدفونة في الجدار تحتاج لمهارة في تنفيذ المدخنة و دفنها بشكل صحيح خلف الجدار مع كسوة الجزء المفرغ بمواد عازلة للحرارة حتى لا تؤثر على باقي الاشياء المدفونة في الجدار مثل سلوك الكهرباء و التليفون
يمكننا التخلي تماماً عن الفراغ و فتح الجدار كاملاً دون الابقاء على خلفياته ، و هي تعطي حرية في استخدامها كرف منفصل يمكن اضاءته أو وضع أصص الزرع عليه أو حتى استخدامه ليكون منفذاً للمطبخ على سبيل المثال لتقديم المشروبات و الطعام مثل البار و لكن سنبقي على الجدار مفرغاً فقط
حيث يمكننا استغلال الجدار في صناعة و تنفيذ كونسول بمرآة هادئة في الممر أو بجوار الباب ، مع بعض النباتات الرومانسية سيكون الممر بأكمله رائعاً ، و مع نشر و تسليط الضوء كذلك سيجعل المكان كله منبعاً للفرحة و البهجة
تعد الاعمدة من الجدران التي يصعب علينا اختيار فكرة لها غير الطلاء ، و لكن يمكننا أن نحدث بها فراغاً على هيئة رف و نضع بداخله إحدى التحف التي تعبر عن تصميم المنزل ، سيغير ذلك تماماً مش شكل العمود وبالتالي سائر الغرفة
الاستخدامات الخشبية لا تبتعد أبداً عن الجدران خصوصاً في التصميمات التي تعتمد على اظهار الروح الطبيعية في المنازل، و منها هذا التصميم الذي اعتمد على شكل الجدار الأبيض مع رف طويل خشبي لم يتغير لونه عن الطبيعي ، و تلك الفكرة رائعة لو كان لديك أثاثاً خشبياً في الغرفة ذاتها من نفس اللون
يمكننا أن نستخدم الفراغات بأشكال هندسية منتظمة سواء نستفيد منها في التخزين أو في وضع التحف و اللوحات بداخلها مع تسليط الاضواء عليها، الشكل الحالي للجدار المفرغ بمستطيل رأسي في نهايته و بمربع منقوص ضلع في نهايته يثير الغموض و التأمل خصوصاً أنه في طريق سلم متدرج بشكل هندسي مباشر أيضاً ، و هو ما ساهم في تحقيق تكامل تلك المنطقة بالكامل لو ربطنا كذلك بين الجدار المنقوص للسلم و بين الضلع الناقص للمربع في الجدار الابيض
درجات السلم تفتح لنا مجالات و فرصاً عديدة للإبداع، فيمكن فتح فراغات و عمل أرفف بها لوضع الكتب و الأغراض و التحف والتماثيل و لك مطلق الحرية في اختيار أي التطبيقات منها يناسبك أكثر
الفراغات المتكررة مثلما اتفقنا تكون في الاماكن الرسمية المعدة لاستقبال الضيوف و هنا تطبيق آخر عليها بجوار باب المنزل ، في وجه الضيوف مباشرة و في اتجاههم للدخول، و لكن المختلف هنا هو تخصيص مصباح مستطيل و ليس دائري لإنارة كل الفراغات من الخارج و هي خاصية فريدة لتلاعب الضوء و الظلال و هي من مهارات المصمم المعقدة للغاية في تنفيذها و لكن تأمل النموذج لتدركها
هي في الحقيقة أرفف و ليست فراغات و تكتيك عملها هو صغر المساحة المتاحة للجدار ليستر فنلجأ لقطع جزء منه و نجعله غائراً للداخل ليتيح لنا الحصول على مساحة أكبر و نلاحظ هنا أن الفراغ قد تم في الجزء الذي سيسمح لمن يريد الصعود بالمرور من أمامه ، بمعنى آخر ، بجحنا هنا في فتح مساحة أكبر في طريق السلم لأنه يعاني من الضيق الشديد و من ناحية أخرى لم نستطع إكما الفراغ على شكل مربع لأن الحائط الآخر قد بدأ ، لذا حرف L هو الشكل المثالي لإيجاد فراغ يزيد الجمال و يحل مشكلة المساحة و لو بشكل معنوي .