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16 فكرة ملهمة لديكور الجدران المفرغة

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج طوب
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الجدارن طالما كان نصيبها من الديكور هو الطلاء و بعض الاضواء ، و لكن اليوم أصبح الموضوع مختلفاً و تنوعت الديكورات المخصصة للجدران لتجد نفسك تحتار بين أكثر من نمط لشكل جدارك المستقبلي أو المراد تعديله، اليوم سنساعدك على الغوص في إحدى تلك الأنماط المخصصة لديكور الجدران ، كيف تصمم بإبداع جدار بيتك المفرغ، و كيف يكون شكل تلك الفراغات و كيف ننسقها ، كلها أسئلة سنجيب عليها في 16 نموذج رائع سيجعلونك تغير نظرتك تماماً في تذوق روعة الجدار المفرغ و إدراك أهميته لديكور منزلك ..

1- فراغات متساوية

Yassmine, Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates غرفة نوم
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

الجدار الفرغ ذو الفتحات المتساوية ، يستخدم بكثرة في المنازل المحافظة على أصالة الديكور و قواعده و تبتعد قليلاً عن الروح الحداثية للتصميم ، و لكنها جميلة للغاية للبيوت ذات الطراز الريفي أو التبسيطي خصوصاً أنك يمكن أن تستخدمها لتكون مخزناً لكتبك و لأغراضك بجانب أنها مكاناً لإبراز الضوء و التحف و التماثيل .

2- فراغات للتلفزيون

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة الميديا
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

من أول استخدامات الفراغات في الجدران كان من أجل التليفزيون و هنا في هذا النموذج يظهر عكس المنتشر تماماً ، حيث أن الفراغ جاء في الجزء الذي يكون خلف محيط التلفاز و ليس خلفه مباشرة، فالتليفزيون هنا هو الظاهر و لكن الباقي هو الغائر ، و هذا يساعدنا كثيراً في وضع مكتبة أسفل الفراغ مصنوعة من الخشب بنفس لون جدار التلفزيون، بعيداً عن كل هذا الوصف ، فإن هذا النموذج رائع للغرف المتوسطة في مساحتها و ليس الصغيرة و كذلك التي تستخدم شاشة تلفزيون كبيرة الحجم من 55 بوصة فما فوق  لتليق بحجم الجدار المفرغ لأجلها 

3- فراغ واحد

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura الممر والمدخل
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الجدران التي يفتح بها فراغ واحد عادة ما تكون في الممرات أو في المداخل، و يوضع في الفراغ إما لوحة جميلة أو نبته و فازة  كما في هذا النموذج الرومانسي الرائع

4- فراغات منفصلة متصلة

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج طوب
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

شكل الفراغ في حد ذاته تشعر أنه منفصل عن الآخر و لكن لاحظ في خلفيته ستجده متصل مع الذي بجواره بل و مع الجزء الآخر الملاصق للسقف، و هذا النموذج رائع للغاية لو وضع في المداخل أو في غرف المعيشة نظراً لوجود امكانية لتكرار التحف التي توضع بداخله  و التكرار من ضوابط الغرف الرسمية كالمدخل و الانترية

5- فراغات أرضية

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الفراغات القريبة من الأرض في التصميمات الحداثية للجدران غالباً ما تكون أسفل النوافذ بشكل كبير ، و توضع فيها النباتات أو الحصوات الديكورية أو حتى أضواء ليد فقط

6- فراغات مستطيلة

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج حجر Beige
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

في الجدران ذات اللون الواحد أي فراغ حتى لو كان صغيراً ستجده ظاهراً بشكل كبير، و هذا النموذج المستطيل الصغير واضح لنا حتى من تلك الزاوية و هي معتادة في المداخل و الممرات أيضاً لإعطاء شعور بطول الممر لو كان ضيقاً أو قصيراً

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7- فراغات الضوء

Valle Anahuac Animas Xalapa Veracruz, CouturierStudio CouturierStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

من أجمل الاستخدامات لفراغات الجدران هي تلك المضاءة التي تواجه الشمس من الخارج و تدخل لنا النور في شكل ماسي جميل ، و من قواعدها أن تكون مغطاة بزجاج مصنفر للخصوصية و لونه أبيض لضمان شده الإضاءة

8- فراغ المدفأة

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

من الاستخدامات التي تحتاج مهارة في التنفيذ هي فراغات المدفأة و لانها تحتاج لتجهيزات داخلية لوجود مدخنة مدفونة في الجدار تحتاج لمهارة في تنفيذ المدخنة و دفنها بشكل صحيح خلف الجدار مع كسوة الجزء المفرغ بمواد عازلة للحرارة حتى لا تؤثر على باقي الاشياء المدفونة في الجدار مثل سلوك الكهرباء و التليفون

9- أرفف مفرغة

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
Alfagrama estudio

يمكننا التخلي تماماً عن الفراغ و فتح الجدار كاملاً دون الابقاء على خلفياته ، و هي تعطي حرية في استخدامها كرف منفصل يمكن اضاءته أو وضع أصص الزرع عليه أو حتى استخدامه ليكون منفذاً للمطبخ على سبيل المثال لتقديم المشروبات و الطعام مثل البار و لكن سنبقي على الجدار مفرغاً فقط

10 – كونسول جداري

Casa Cocotera, TAFF TAFF الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAFF

TAFF
TAFF
TAFF

حيث يمكننا استغلال الجدار في صناعة و تنفيذ كونسول بمرآة هادئة في الممر أو بجوار الباب ، مع بعض النباتات الرومانسية سيكون الممر بأكمله رائعاً ، و مع نشر و تسليط الضوء كذلك سيجعل المكان كله منبعاً للفرحة و البهجة 

11- فتحات بالأعمدة

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

تعد الاعمدة من الجدران التي يصعب علينا اختيار فكرة لها غير الطلاء ، و لكن يمكننا أن نحدث بها فراغاً على هيئة رف و نضع بداخله إحدى التحف التي تعبر عن تصميم المنزل ، سيغير ذلك تماماً مش شكل العمود وبالتالي سائر الغرفة

12- رفوف خشبية

Espacea, ESPACEA ESPACEA الممر الحديث، المدخل و الدرج
ESPACEA

ESPACEA
ESPACEA
ESPACEA

الاستخدامات الخشبية لا تبتعد أبداً عن الجدران خصوصاً في التصميمات التي تعتمد على اظهار الروح الطبيعية في المنازل، و منها هذا التصميم الذي اعتمد على شكل الجدار الأبيض مع رف طويل خشبي لم يتغير لونه عن الطبيعي ، و تلك الفكرة رائعة لو كان لديك أثاثاً خشبياً في الغرفة ذاتها من نفس اللون

13- فراغات هندسية

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

يمكننا أن نستخدم الفراغات بأشكال هندسية منتظمة سواء نستفيد منها في التخزين أو في وضع التحف و اللوحات بداخلها مع تسليط الاضواء عليها، الشكل الحالي للجدار المفرغ بمستطيل رأسي في نهايته و بمربع منقوص ضلع في نهايته يثير الغموض و التأمل خصوصاً أنه في طريق سلم متدرج بشكل هندسي مباشر أيضاً ، و هو ما ساهم في تحقيق تكامل تلك المنطقة بالكامل لو ربطنا كذلك بين الجدار المنقوص للسلم و بين الضلع الناقص للمربع في الجدار الابيض 

14- فراغات على درجات السلم

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

درجات السلم تفتح لنا مجالات و فرصاً عديدة للإبداع، فيمكن فتح فراغات و عمل أرفف بها لوضع الكتب و الأغراض و التحف والتماثيل و لك مطلق الحرية في اختيار أي التطبيقات منها يناسبك أكثر

15- فتحات متكررة

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

الفراغات المتكررة مثلما اتفقنا تكون في الاماكن الرسمية المعدة لاستقبال الضيوف و هنا تطبيق آخر عليها بجوار باب المنزل ، في وجه الضيوف مباشرة و في اتجاههم للدخول، و لكن المختلف هنا هو تخصيص مصباح مستطيل و ليس دائري لإنارة كل الفراغات من الخارج و هي خاصية فريدة لتلاعب الضوء و الظلال و هي من مهارات المصمم المعقدة للغاية في تنفيذها و لكن تأمل النموذج لتدركها 

16- فراغات حرف L

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

هي في الحقيقة أرفف و ليست فراغات و تكتيك عملها هو صغر المساحة المتاحة للجدار ليستر فنلجأ لقطع جزء منه و نجعله غائراً للداخل ليتيح لنا الحصول على مساحة أكبر و نلاحظ هنا أن الفراغ قد تم في الجزء الذي سيسمح لمن يريد الصعود بالمرور من أمامه ، بمعنى آخر ، بجحنا هنا في فتح مساحة أكبر في طريق السلم لأنه يعاني من الضيق الشديد و من ناحية أخرى لم نستطع إكما الفراغ على شكل مربع لأن الحائط الآخر قد بدأ ، لذا حرف L  هو الشكل المثالي لإيجاد فراغ يزيد الجمال و يحل مشكلة المساحة و لو بشكل معنوي .

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