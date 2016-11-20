قبل و بعد : 5 مطابخ تعود للحياة بعد التجديد

المطابخ التي لدينا اليوم و سنستعرضها معكم يمكن أن تكون حادثة متكررة معك أو من يهمك أمرهم، و الحالة المشتركة التي قد تجمع حالات تلك المطابخ هي المعاناة سواء من سوء التصميم أو من مرور الزمن عليها و حاجتها للتجديد بشكل عاجل، إليك 5 مطابخ كانت قي حالة يرثى لها و لكن بعد التجديد المدروس أصبحت على الموضة و مرتبة حتى لو كان بعضها كان يعاني من قبل بسبب ضيقها و سوء تنسيقها، و لكن النظافة و الجمال و التصميم الداخلي قد غيروا الواقع لتلك المطابخ بشكل جذري لا يصدق .. اليكم التفاصيل