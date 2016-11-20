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قبل و بعد : 5 مطابخ تعود للحياة بعد التجديد

Mohammed Awad Mohammed Awad
Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
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المطابخ التي لدينا اليوم و سنستعرضها معكم  يمكن أن تكون حادثة متكررة معك أو من يهمك أمرهم، و الحالة المشتركة التي قد تجمع حالات تلك المطابخ هي المعاناة سواء من سوء التصميم أو من مرور الزمن عليها و حاجتها للتجديد بشكل عاجل، إليك 5 مطابخ كانت قي حالة يرثى لها و لكن بعد التجديد المدروس أصبحت على الموضة و مرتبة حتى لو كان بعضها كان يعاني من قبل بسبب ضيقها و سوء تنسيقها، و لكن النظافة و الجمال و التصميم الداخلي قد غيروا الواقع لتلك المطابخ بشكل جذري لا يصدق .. اليكم التفاصيل 

1- قبل : واقع مؤلم

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

حينما نرصد الوقع المؤلم الذي كان عليه هذا المطبخ في الماضي نلاحظ شيئاً هاماً يتلخص في شكل الحوض و قدم طراز الخزانات التي تشبه خزانات غرف النوم و ليس المطبخ، اللون الخاص بالحوض لا يوجد فيه أي اختلاف عن محيط المطبخ و لا يوجد تنسيق جيد للأغراض أو تنظيف للأرضيات و الجدران بقدر كبير 

بعد : الحاضر السعيد

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

بعد التجديد الامر جديد في جديد، الخزانات استبدلت بالألومنيوم و الزجاج و تم تغيير الالوان العتيقة لتصبح أكثر حداثة بالاسود و الأحمر و الأبيض، أما المساحة فاستغلت خير استغلال عن طريق اطالة الرخامة لتأخذ شكل حرف L و تميزت الخزانات الأرضية عن العلوية في اللون مما أعطى اختلاف و تميز كبير للمطبخ و تكامل في الالوان 

2- قبل : فوضى الأواني الزجاجية

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

من المؤسف أن يكون مطبخ كبير و لا تستطيع أن تجد أي مكان فيه للتخزين ، و هذا ما وقع فيه هذا المصمم حيث نشر عدد كبير من الخزانات و لكنها صغيرة الحجم لا تستوعب بعض الاواني الكبيرة التي لا يوجد لها حل سوى وضعها بالشكل المزري فوق الرفوف بهذا السوء

بعد: الاناقة لها رأي آخر

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB مطبخ
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

الاناقة لا تعني فقط الدهان السليم و اختيار الالوان المتانسقة و لكن تعني أيضاً العملية ، لاحظ بعد التجديد كم الخزانات و الأدراج المنتشرة في المطبخ بمساحات و أحجام مختلفة ، و لاحظ عدم وجود أي أواني بالخارج نظراً لأن تلك الادراج و الخزانات قد استوعبتها تماماً ، ناهيك عن الشكل الرائع و الديكور المختلف لهذا المطبخ الجميل 

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3- قبل : دمار التشطيب

İ.A. Mutfak tasarım ve uygulaması, Point Dizayn Point Dizayn
Point Dizayn

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

المطبخ قديماً كان عبارة عن جدران مقشرة و تعاني من سقوط الدهانات و هذا بفعل التشطيب السيء للجدران و المواسير و سوء اختيار أماكنها فما حدث هو نشوع المياة من الحائط كما هو معتاد في بيوتنا القديمة في مصر التي كانت تعاني من الأمطار في السقف ، و طبعاً لا يوجد كذلك أي لمسة فنية في المطبخ بشكل عام 

بعد: ثورة التغيير في التصميم السليم

İ.A. Mutfak tasarım ve uygulaması, Point Dizayn Point Dizayn
Point Dizayn

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

ما هذا الجمال البنفسجي الاستثنائي، لو كنت من عشاق الديكور المضلع سيعجبك هذا المطبخ كثيراً ، الخزانات ذات الرسوم و المطبوعات غاية في الروعة أما زركشة السيراميك فهذه حيلة رائعة لإضفاء البهجة على التصميم، أما الضوء الجميل و النوافذ الكبيرة فهي ضرورية لمثل هذه المساحة الصغيرة من المطابخ

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4- قبل : حالة لا تصدق من الدمار

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

لا يصدق أن هذا المكان يمكن أن يتحول في يوم من الأيام لحالة أفضل إلا بمجهود شاق و إبداع كبير، و يمكننا أن نتخيل كيف أصبح هذا المطبخ بعد التجديد بتكاليف قليلة للغاية لمطبخ نظيف بالرغم من بساطته و قلة الميزانية المستخدمة في تجديده

بعد: أنيق و لو كان بسيطاً

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto مطبخ
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

المطبخ بعد التجديد المبسط رائع، بكل مافيه، حتى لو كانت مكوناته صغيرة و خزاناته صغيرة و لكنه بالمقارنة بالنموذج السابق فإنه أصبح أنيقاً مرتباً و نظيفاً و هذا ما يهم في الحقيقة في مثل ذلك الموقف ، استخدم السيراميك السماوي ليكمل المشهد الرائع مع ضوء الشمس الطبيعي و تركت المساحة أمامه لمزيد من حرية الحركة و التنقل لأن موقعه في منتصف ممر رئيسي للشرفة كما يبدو 

5- قبل: فوضى برتقالية

ŞEVKET KÜÇÜKASLAN EVİ, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. مطبخ
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

المطبخ قبل التجهيز النهائي كانت به بعض الرتوش التي كادت أن تؤدي لشكل نهائي كارثي، فاللون البرتقالي لم يكن يناسب المطبخ و عدم وجود تنسيق أو تقسيم في مسطح المطبخ بشكل واضح كان سيؤدي لنفس النتيجة السيئة ، نلاحظ ان السقف يقترب ليكون باللون الأبيض 

بعد : كأنه مطبخ آخر

ŞEVKET KÜÇÜKASLAN EVİ, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. مطبخ
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

بعد الانتهاء من المطبخ بعد تجديده نلاحظ توفر العنصر الجمالي و ترك المساحة الوسطى لحرية الحركة ، مع وضع مائدة مربعة متوسطة الحجم لتعطي شكلاً جميلاً للغاية يتماشى مع الثلاجة و اللون الداكن للمساحة بين الحوض و الخزانات ، استخدم الضوء بشكل محترف للغاية و تم تسليطه على الخزانات الوسطى في قلب المطبخ ليحدث توازن و يجذب الانظار بشدة 

قبل و بعد : تحول جذري لـ 5 حمامات بشعة
مطبخك بعد التجديد

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