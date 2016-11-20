قبل و بعد : 5 مطابخ تعود للحياة بعد التجديد

المطابخ التي لدينا اليوم و سنستعرضها معكم يمكن أن تكون حادثة متكررة معك أو من يهمك أمرهم، و الحالة المشتركة التي قد تجمع حالات تلك المطابخ هي المعاناة سواء من سوء التصميم أو من مرور الزمن عليها و حاجتها للتجديد بشكل عاجل، إليك 5 مطابخ كانت قي حالة يرثى لها و لكن بعد التجديد المدروس أصبحت على الموضة و مرتبة حتى لو كان بعضها كان يعاني من قبل بسبب ضيقها و سوء تنسيقها، و لكن النظافة و الجمال و التصميم الداخلي قد غيروا الواقع لتلك المطابخ بشكل جذري لا يصدق .. اليكم التفاصيل
حينما نرصد الوقع المؤلم الذي كان عليه هذا المطبخ في الماضي نلاحظ شيئاً هاماً يتلخص في شكل الحوض و قدم طراز الخزانات التي تشبه خزانات غرف النوم و ليس المطبخ، اللون الخاص بالحوض لا يوجد فيه أي اختلاف عن محيط المطبخ و لا يوجد تنسيق جيد للأغراض أو تنظيف للأرضيات و الجدران بقدر كبير
بعد التجديد الامر جديد في جديد، الخزانات استبدلت بالألومنيوم و الزجاج و تم تغيير الالوان العتيقة لتصبح أكثر حداثة بالاسود و الأحمر و الأبيض، أما المساحة فاستغلت خير استغلال عن طريق اطالة الرخامة لتأخذ شكل حرف L و تميزت الخزانات الأرضية عن العلوية في اللون مما أعطى اختلاف و تميز كبير للمطبخ و تكامل في الالوان
من المؤسف أن يكون مطبخ كبير و لا تستطيع أن تجد أي مكان فيه للتخزين ، و هذا ما وقع فيه هذا المصمم حيث نشر عدد كبير من الخزانات و لكنها صغيرة الحجم لا تستوعب بعض الاواني الكبيرة التي لا يوجد لها حل سوى وضعها بالشكل المزري فوق الرفوف بهذا السوء
الاناقة لا تعني فقط الدهان السليم و اختيار الالوان المتانسقة و لكن تعني أيضاً العملية ، لاحظ بعد التجديد كم الخزانات و الأدراج المنتشرة في المطبخ بمساحات و أحجام مختلفة ، و لاحظ عدم وجود أي أواني بالخارج نظراً لأن تلك الادراج و الخزانات قد استوعبتها تماماً ، ناهيك عن الشكل الرائع و الديكور المختلف لهذا المطبخ الجميل
المطبخ قديماً كان عبارة عن جدران مقشرة و تعاني من سقوط الدهانات و هذا بفعل التشطيب السيء للجدران و المواسير و سوء اختيار أماكنها فما حدث هو
نشوع المياة من الحائط كما هو معتاد في بيوتنا القديمة في مصر التي كانت تعاني من الأمطار في السقف ، و طبعاً لا يوجد كذلك أي لمسة فنية في المطبخ بشكل عام
ما هذا الجمال البنفسجي الاستثنائي، لو كنت من عشاق الديكور المضلع سيعجبك هذا المطبخ كثيراً ، الخزانات ذات الرسوم و المطبوعات غاية في الروعة أما زركشة السيراميك فهذه حيلة رائعة لإضفاء البهجة على التصميم، أما الضوء الجميل و النوافذ الكبيرة فهي ضرورية لمثل هذه المساحة الصغيرة من المطابخ
لا يصدق أن هذا المكان يمكن أن يتحول في يوم من الأيام لحالة أفضل إلا بمجهود شاق و إبداع كبير، و يمكننا أن نتخيل كيف أصبح هذا المطبخ بعد التجديد بتكاليف قليلة للغاية لمطبخ نظيف بالرغم من بساطته و قلة الميزانية المستخدمة في تجديده
المطبخ بعد التجديد المبسط رائع، بكل مافيه، حتى لو كانت مكوناته صغيرة و خزاناته صغيرة و لكنه بالمقارنة بالنموذج السابق فإنه أصبح أنيقاً مرتباً و نظيفاً و هذا ما يهم في الحقيقة في مثل ذلك الموقف ، استخدم السيراميك السماوي ليكمل المشهد الرائع مع ضوء الشمس الطبيعي و تركت المساحة أمامه لمزيد من حرية الحركة و التنقل لأن موقعه في منتصف ممر رئيسي للشرفة كما يبدو
المطبخ قبل التجهيز النهائي كانت به بعض الرتوش التي كادت أن تؤدي لشكل نهائي كارثي، فاللون البرتقالي لم يكن يناسب المطبخ و عدم وجود تنسيق أو تقسيم في مسطح المطبخ بشكل واضح كان سيؤدي لنفس النتيجة السيئة ، نلاحظ ان السقف يقترب ليكون باللون الأبيض
بعد الانتهاء من المطبخ بعد تجديده نلاحظ توفر العنصر الجمالي و ترك المساحة الوسطى لحرية الحركة ، مع وضع مائدة مربعة متوسطة الحجم لتعطي شكلاً جميلاً للغاية يتماشى مع الثلاجة و اللون الداكن للمساحة بين الحوض و الخزانات ، استخدم الضوء بشكل محترف للغاية و تم تسليطه على الخزانات الوسطى في قلب المطبخ ليحدث توازن و يجذب الانظار بشدة