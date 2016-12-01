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أحواض وصنابير لـ حمامات من عالم آخر

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify حماممغاسل بوص/ بامبو
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ربما يعتبر البعض أن الأحواض والصنابير ما هي إلا كماليات في الحمام، إلا أن هؤلاء الذين يهتمون بالتفاصيل ويدركون مدى تأثيرها على النتيجة النهائية للتصميم، يعتبرونها أهم من اختيار ألوان الحائط والسيراميك، وينظرون إليها كأجزاء أساسية يجب اختيارها بدقة، بل والخروج عما هو تقليدي إلى كل ما هو مبهر ومختلف، لإضفاء لمسة مميزة على الحمام.

في هذا التقرير، نستعرض معكم عدد من التصميمات المختلفة والمبهرة لأحواض وصنابير يمكنها أن تمنحك حمام من عالم آخر..

الخشب للخروج عن المألوف

​Wooden sinks collection Lux4home™. homify حماممغاسل بوص/ بامبو
homify

​Wooden sinks collection Lux4home™.

homify
homify
homify

هل فكرت يومًا في اقتناء حوض اغتسال مصمم من الخشب؟!  فعلى الرغم من أن استخدام الخشب مع الماء، أمر غير مألوف، إلا أن المصمم قد أضاف طبقة من مادة مضادة للماء، أضفت عليه مظهرًا لامعًا وجذاب في آن واحد، خاصة مع هذا الصنبور الفضي اللامع.

الكروم المصقول بدلًا من الفضة

Grifos lujo, Griferias Maier Griferias Maier مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Griferias Maier

Griferias Maier
Griferias Maier
Griferias Maier

إذا كنت ممن يبحثون عن الرقي والبساطة في الوقت ذاته، يمكنك اختيار مثل هذا التصميم غير التقليدي، ذو الرافعة الواحدة، حيث الصنبور مصنوع من الكروم المصقول، ويعطيك نفس أناقة الفضة، مع لمسة فاخرة من حبيبات الماس المزينة للمقبض.

حوض ملكي!

Kreative Badgestaltung, erdmannbaeder erdmannbaeder حمام
erdmannbaeder

erdmannbaeder
erdmannbaeder
erdmannbaeder

تتجسد الأناقة والفخامة في هذا التصميم االملكي، الذي يملك القدرة على خطف أبصارنا بلونه الذهبي المتوج بقطعتين من المقابض الزجاجية الجانبية، إضافة إلى الصنبور الإنسيابي، وهو ما يجعله اختيارًا ملكي لمحبي الفخامة.

تصميم بروح الطبيعة

AROLA | Ramon Soler®, Ramon Soler Ramon Soler حمامتجهيزات
Ramon Soler

Ramon Soler
Ramon Soler
Ramon Soler

مع هذا الصنبور يمكنك أن تحصل على مشهد جمالي في الحمام،  إضافة إلى احساس الطبيعة، حيث تتدفق المياه فيما يشبه الشلالات، حيث التصميم الإسباني الأنيق، الذي يعتمد على مبدأ توفير المياه، وسهولة الاستخدام، مع انسيابية في الهيكل الذي اكتسى باللون الأسود الفاخر، مع لمسة فضيه لامعة.

لمسة جمالية من الألوان الحيادية

COLLECTION O, THG Paris (Deutschland GmbH) THG Paris (Deutschland GmbH) حمامتجهيزات
THG Paris (Deutschland GmbH)

THG Paris (Deutschland GmbH)
THG Paris (Deutschland GmbH)
THG Paris (Deutschland GmbH)

استطاع المصمم من خلال تطبيق نمط الحد الأدنى في هذا التصميم، تقنين المساحة بوضع الصنبور والمقابض غير التقليدية، في الحائط وليس ضمن الحوض كالمعتاد،  مع إضافة لمسه جمالية من الألوان الحيادية، والاعتماد على قوة الخلفية السوداء، المزينة ببريق الصنبور الفضي.

البساطة مغلفة بالعصرية

Kuatro Cascada, Ramon Soler Ramon Soler حمامتجهيزات
Ramon Soler

Ramon Soler
Ramon Soler
Ramon Soler

دائمًا ما يكون الحد الأدنى هو الأكثر أناقة، تمامًأ كما في هذا التصميم الذي يتميز ببساطته الجذابة، إضافة إلى قدرته على توفير المياه، وقد جاء الهيكل مغلفًا بالعصرية خاصة في تصميم المقبض، وهو ما يجعله تحفة فنية.

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خلق الاستجابة بالألوان

Sky blue Vanity Ceramic sink object, 이헌정 이헌정 حماممغاسل
이헌정

이헌정
이헌정
이헌정

اللون لديه القدرة على خلق الأجواء المزاجية، حيث تستخدم الألوان لخلق الاستجابة المطلوبة، ومن هنا يأخذنا التصميم الآسيوي إلى جمال الطبيعة حيث الهدوء والراحة المنبعثان من لون المياه المغلف لهذا الحوض البسيط والمميز في الوقت ذاته.

طفرة تصميمية

Grifos lujo, Griferias Maier Griferias Maier مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Griferias Maier

Griferias Maier
Griferias Maier
Griferias Maier

طفرة تصميمية تقلب موازين عالم الحمامات، حيث الأناقة المغلفة بالبساطة، مع لمسه من الجمال الفاخر، من خلال دمج اللون الأسود اللامع الذي اكتسى به الصنبور بالكامل، وقد توج بجوهرة ماسية تعكس الذوق الراقي.

كأس أم حوض

FLUT, bolan- progetto bagno bolan- progetto bagno حماممغاسل
bolan- progetto bagno

bolan- progetto bagno
bolan- progetto bagno
bolan- progetto bagno

الخروج عن المألوف يتطلب الجرأة إضافة إلى الإبداع، تمامًا كما في هذا التصميم الذي يتخذ شكل كأس معدني، مع صنبور ومقبض معدنيين مثبتين في الحائط، يملآن الكأس كل يوم.

الاغتسال في برميل بيرة!

Designserie - 3Leben® / 3Lives®, Waschfass, Alpenmöbel® - Design trifft Geschichte Alpenmöbel® - Design trifft Geschichte حماممغاسل
Alpenmöbel® – Design trifft Geschichte

Alpenmöbel® - Design trifft Geschichte
Alpenmöbel® – Design trifft Geschichte
Alpenmöbel® - Design trifft Geschichte

مرة أخرى، هذا التصميم يؤكد أن الخروج عن المألوف يحتاج إلى الكثير من الجرأة، حيث استنباط اللمسات الديكورية من أفكار جنونية، كتصميم الحوض في شكل برميل بيرة خشبي، واستخدام الجزء السفلي كخزانة.

لمزيد من التصميمات المميزة للحمامات، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 تصاميم عبقرية خاصة للحمامات الصغيرة.

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