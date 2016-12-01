أحواض وصنابير لـ حمامات من عالم آخر

ربما يعتبر البعض أن الأحواض والصنابير ما هي إلا كماليات في الحمام، إلا أن هؤلاء الذين يهتمون بالتفاصيل ويدركون مدى تأثيرها على النتيجة النهائية للتصميم، يعتبرونها أهم من اختيار ألوان الحائط والسيراميك، وينظرون إليها كأجزاء أساسية يجب اختيارها بدقة، بل والخروج عما هو تقليدي إلى كل ما هو مبهر ومختلف، لإضفاء لمسة مميزة على الحمام.
في هذا التقرير، نستعرض معكم عدد من التصميمات المختلفة والمبهرة لأحواض وصنابير يمكنها أن تمنحك حمام من عالم آخر..
هل فكرت يومًا في اقتناء حوض اغتسال مصمم من الخشب؟! فعلى الرغم من أن استخدام الخشب مع الماء، أمر غير مألوف، إلا أن المصمم قد أضاف طبقة من مادة مضادة للماء، أضفت عليه مظهرًا لامعًا وجذاب في آن واحد، خاصة مع هذا الصنبور الفضي اللامع.
إذا كنت ممن يبحثون عن الرقي والبساطة في الوقت ذاته، يمكنك اختيار مثل هذا التصميم غير التقليدي، ذو الرافعة الواحدة، حيث الصنبور مصنوع من الكروم المصقول، ويعطيك نفس أناقة الفضة، مع لمسة فاخرة من حبيبات الماس المزينة للمقبض.
تتجسد الأناقة والفخامة في هذا التصميم االملكي، الذي يملك القدرة على خطف أبصارنا بلونه الذهبي المتوج بقطعتين من المقابض الزجاجية الجانبية، إضافة إلى الصنبور الإنسيابي، وهو ما يجعله اختيارًا ملكي لمحبي الفخامة.
مع هذا الصنبور يمكنك أن تحصل على مشهد جمالي في الحمام، إضافة إلى احساس الطبيعة، حيث تتدفق المياه فيما يشبه الشلالات، حيث التصميم الإسباني الأنيق، الذي يعتمد على مبدأ توفير المياه، وسهولة الاستخدام، مع انسيابية في الهيكل الذي اكتسى باللون الأسود الفاخر، مع لمسة فضيه لامعة.
استطاع المصمم من خلال تطبيق نمط الحد الأدنى في هذا التصميم، تقنين المساحة بوضع الصنبور والمقابض غير التقليدية، في الحائط وليس ضمن الحوض كالمعتاد، مع إضافة لمسه جمالية من الألوان الحيادية، والاعتماد على قوة الخلفية السوداء، المزينة ببريق الصنبور الفضي.
دائمًا ما يكون الحد الأدنى هو الأكثر أناقة، تمامًأ كما في هذا التصميم الذي يتميز ببساطته الجذابة، إضافة إلى قدرته على توفير المياه، وقد جاء الهيكل مغلفًا بالعصرية خاصة في تصميم المقبض، وهو ما يجعله تحفة فنية.
اللون لديه القدرة على خلق الأجواء المزاجية، حيث تستخدم الألوان لخلق الاستجابة المطلوبة، ومن هنا يأخذنا التصميم الآسيوي إلى جمال الطبيعة حيث الهدوء والراحة المنبعثان من لون المياه المغلف لهذا الحوض البسيط والمميز في الوقت ذاته.
طفرة تصميمية تقلب موازين عالم الحمامات، حيث الأناقة المغلفة بالبساطة، مع لمسه من الجمال الفاخر، من خلال دمج اللون الأسود اللامع الذي اكتسى به الصنبور بالكامل، وقد توج بجوهرة ماسية تعكس الذوق الراقي.
الخروج عن المألوف يتطلب الجرأة إضافة إلى الإبداع، تمامًا كما في هذا التصميم الذي يتخذ شكل كأس معدني، مع صنبور ومقبض معدنيين مثبتين في الحائط، يملآن الكأس كل يوم.
برميل بيرة!
مرة أخرى، هذا التصميم يؤكد أن الخروج عن المألوف يحتاج إلى الكثير من الجرأة، حيث استنباط اللمسات الديكورية من أفكار جنونية، كتصميم الحوض في شكل
برميل بيرة خشبي، واستخدام الجزء السفلي كخزانة.
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