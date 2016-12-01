أحواض وصنابير لـ حمامات من عالم آخر

ربما يعتبر البعض أن الأحواض والصنابير ما هي إلا كماليات في الحمام، إلا أن هؤلاء الذين يهتمون بالتفاصيل ويدركون مدى تأثيرها على النتيجة النهائية للتصميم، يعتبرونها أهم من اختيار ألوان الحائط والسيراميك، وينظرون إليها كأجزاء أساسية يجب اختيارها بدقة، بل والخروج عما هو تقليدي إلى كل ما هو مبهر ومختلف، لإضفاء لمسة مميزة على الحمام.

في هذا التقرير، نستعرض معكم عدد من التصميمات المختلفة والمبهرة لأحواض وصنابير يمكنها أن تمنحك حمام من عالم آخر..