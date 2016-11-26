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شقة بأجواء دافئة سترغب في اقتناء مثلها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab غرفة المعيشة
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المشروع الذي نعرضه في هذا المقال لشقة بأجواء دافئة سترغب في اقتناء مثلها، وسنرى فيها كيف أن استخدام وفرة من الخشب في تفاصيل المنزل مع خلط جدار من الطوب في غرفة المعيشة، أعطى لها شعورًا بالدفء والحميمية.

وكان الهدف من المشروع خلق جو مريح للمنزل، وجعله مشرق ومتجدد الهواء، وفيما يلي نعرض لكم مجموعة صور من هذا البيت الحديث الذي صممه AMLAB..

غرفة معيشة بلمسة ريفية

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab غرفة المعيشة
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

تبدأ روعة هذه الغرفة من فكرة استخدام الطوب الحجري لعمل الجدار الأمامي في واجهة الغرفة، هذا الذي يعطيها نمط ريفي بجانب الأرضية الخشبية واللمسات الخضراء، فتشع الغرفة دفئًا وجمالًا.

وتبدو ديكورات الغرفة بسيطة وهادئة، حيث تم استخدام وحدات الإضاءة الصفراء على الجدار الحجري، فتعطي لمسة ذهبية اللون، في حين أن بقية الجدارن خرسانية بيضاء وبسيطة.

أما الأثاث فقد اعتمدت الغرفة على أريكتين من القماش الجلدي ومنضدة صغيرة لهم، مع منضدة تلفزيون صغيرة بوحدات تخزين مختلفة لوضع الأغراض.

المطبخ بين الرمادي ولمسة الأخشاب

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab مطبخ
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

يبدو مطبخ هذا المنزل مميز وبمساحة مناسبة تمنحك فرصة للحركة بحرية داخله، كما يتدخل الخشب بقوة لمواجهة قتامة اللون الرمادي لأثاث المطبخ وجدرانه، فبالرغم من كونه لون محايد إلا أن انتشاره ينشر الشعور بالكاّبة، ولذلك كانت فكرة تدخل الخشب لإنقاذ المطبخ فكرة رائعة، كما إنها تعطي أجواء دافئة وأنيقة.

كما تم الاعتماد على وحدات إضاءة مميزة بالسقف ومرصعة به بطريقة مميزة تشع ضوئًا أصفر بالمطبخ، مع وجود نافذة كبيرة لتهوية المكان بطريقة جيدة.

مجموعة مميزة من الأرفف الخشبية ووحدات التخزين المختلفة

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab مطبخ
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

الحوض والموقد مصنوعان من المعدن الفضي ليناسب ألوان المطبخ

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab مطبخألواح المطبخ
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

استخدام الخشب الأرو المتين لمقاومة المياه وسهولة لتنظيف

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab مطبخألواح المطبخ
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

مدخل بزوايا مختلفة

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab الممر والمدخل
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

الاختلاف هو ما يميز هذا المدخل عن بقية المداخل الأخرى لمختلف المنازل، حيث أن الزواية الهندسية به حادة ومميزة، فيبدو مختلفًا ببابٍ رمادي بنفس شكل الجدران.

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الحمام..!

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab حمام
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

يتألق الحمام يظلال اللون الذهبي النتاج من انسجام درجات اللون البيج على الجدران مع الأرضية الخشبية البسيطة ووحدات الإضاءة الصفراء المرصعة بالسقف الخرساني . كما أن الزوايا الهندسية للحمام مختلفة وغير تقليدية، والأثاث سيراميكي أبيض سادة، فالحمام خالي تمامًا من الزخارف والتكاليف، يعتمد على الهدوء والبساطة.

انفصال جزء للاستحمام في صندوق زجاجي مميز بدش معدني بسيط

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab حمام
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

حوض استحمام سيراميكي أبيض كبير للاسترخاء

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab حمام
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

غرفة نوم أنيقة

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab غرفة نوم
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

تأتي غرفة النوم مميزة وبسيطة بتفاصيل الأثاث الخشبي الأبيض، الذي يعطي زهو ووضوح للغرفة، في حين أن الأرضية الخشبية تأتي على نفس وتيرة الشقة فتعطيها دفء وبساطة.

إلى جانب ذلك فيوجد العديد من الأرفف والوحدات التخزينية التي تحمل مختلف أغراض الغرفة، مع النافذة الكبيرة التي تسمح بمرور الضوء والهواء للغرفة.

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