شقة بأجواء دافئة سترغب في اقتناء مثلها

المشروع الذي نعرضه في هذا المقال لشقة بأجواء دافئة سترغب في اقتناء مثلها، وسنرى فيها كيف أن استخدام وفرة من الخشب في تفاصيل المنزل مع خلط جدار من الطوب في غرفة المعيشة، أعطى لها شعورًا بالدفء والحميمية.

وكان الهدف من المشروع خلق جو مريح للمنزل، وجعله مشرق ومتجدد الهواء، وفيما يلي نعرض لكم مجموعة صور من هذا البيت الحديث الذي صممه AMLAB..