شقة بأجواء دافئة سترغب في اقتناء مثلها

المشروع الذي نعرضه في هذا المقال لشقة بأجواء دافئة سترغب في اقتناء مثلها، وسنرى فيها كيف أن استخدام وفرة من الخشب في تفاصيل المنزل مع خلط جدار من الطوب في غرفة المعيشة، أعطى لها شعورًا بالدفء والحميمية.
وكان الهدف من المشروع خلق جو مريح للمنزل، وجعله مشرق ومتجدد الهواء، وفيما يلي نعرض لكم مجموعة صور من هذا البيت الحديث الذي صممه AMLAB..
تبدأ روعة هذه الغرفة من فكرة استخدام الطوب الحجري لعمل الجدار الأمامي في واجهة الغرفة، هذا الذي يعطيها نمط ريفي بجانب الأرضية الخشبية واللمسات الخضراء، فتشع الغرفة دفئًا وجمالًا.
وتبدو ديكورات الغرفة بسيطة وهادئة، حيث تم استخدام وحدات الإضاءة الصفراء على الجدار الحجري، فتعطي لمسة ذهبية اللون، في حين أن بقية الجدارن خرسانية بيضاء وبسيطة.
أما الأثاث فقد اعتمدت الغرفة على أريكتين من القماش الجلدي ومنضدة صغيرة لهم، مع منضدة تلفزيون صغيرة بوحدات تخزين مختلفة لوضع الأغراض.
يبدو مطبخ هذا المنزل مميز وبمساحة مناسبة تمنحك فرصة للحركة بحرية داخله، كما يتدخل الخشب بقوة لمواجهة قتامة اللون الرمادي لأثاث المطبخ وجدرانه، فبالرغم من كونه لون محايد إلا أن انتشاره ينشر الشعور بالكاّبة، ولذلك كانت فكرة تدخل الخشب لإنقاذ المطبخ فكرة رائعة، كما إنها تعطي أجواء دافئة وأنيقة.
كما تم الاعتماد على وحدات إضاءة مميزة بالسقف ومرصعة به بطريقة مميزة تشع ضوئًا أصفر بالمطبخ، مع وجود نافذة كبيرة لتهوية المكان بطريقة جيدة.
الاختلاف هو ما يميز هذا المدخل عن بقية المداخل الأخرى لمختلف المنازل، حيث أن الزواية الهندسية به حادة ومميزة، فيبدو مختلفًا ببابٍ رمادي بنفس شكل الجدران.
يتألق الحمام يظلال اللون الذهبي النتاج من انسجام درجات اللون البيج على الجدران مع الأرضية الخشبية البسيطة ووحدات الإضاءة الصفراء المرصعة بالسقف الخرساني . كما أن الزوايا الهندسية للحمام مختلفة وغير تقليدية، والأثاث سيراميكي أبيض سادة، فالحمام خالي تمامًا من الزخارف والتكاليف، يعتمد على الهدوء والبساطة.
تأتي غرفة النوم مميزة وبسيطة بتفاصيل الأثاث الخشبي الأبيض، الذي يعطي زهو ووضوح للغرفة، في حين أن الأرضية الخشبية تأتي على نفس وتيرة الشقة فتعطيها دفء وبساطة.
إلى جانب ذلك فيوجد العديد من الأرفف والوحدات التخزينية التي تحمل مختلف أغراض الغرفة، مع النافذة الكبيرة التي تسمح بمرور الضوء والهواء للغرفة.
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