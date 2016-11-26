7 نصائح هامة قبل شرائك للبيوت الجاهزة

في أثناء بذل الكثير من الاهتمام والتوتر للبحث عن منزل، لديك خيارات مختلفة لتسهيل هذه العملية عليك، بالرغم من أنك ربما تصارع طوال حياتك لتحقيق حلم تملك منزل جميل، خاصة وأنت تعرف كم سيكون من الجميل أن يكون لديك القدرة على جمع بضعة أشياء معينة للوصول الحقيقي لهذا الحلم، وعلى أي حال، وبعد الحصول على المنزل المطلوب تبدأ في تأملات ومناقشات في روتينك بها فلا شيء سهلا.
يظل السعي لامتلاك منزل خاص حلم، حتى تذهب فعلا للعيش فيه، وبالتأكيد عليك أن تتوقع فترة للتشييد في حالة تصميم منزل جديد، وهنا تبدأ مشاعر القلق والتوتر حتى تتسلم المفتاح لفتح الباب الذي يحتوي على ممتلكاتك داخله.
ومن أجل تسهيل وتسريع بناء المنزل، نجد عدد من الناس يختارون البيوت الجاهزة، والتي تباع في لوحات جاهزة لهياكل الجدران والسقوف، والتي يتم إنتاجها في المصانع مسبقًا وتسليمها كقطعة كبيرة، ومن ثم تجميعها في المكان المحدد للمنزل. مع وضع خطة تحدد تكاليف الشراء ووقت التثبيت والذي يعد أقل بكثير من المباني التقليدية في البناء، والنتيجة هي الحصول على منزل ساحر واقتصادي.
ولتسهيل الموضوع أكثر عليك معرفة ما يجب أن يستحوذ على اهتمامك في حالة شراء البيوت الجاهزة، لذلك نقدم لك بعض النصائح الأساسية لتتمكن من الحصول على البيت المناسب، تذكر فقط بعض النصائح الأولية التي نعرضها لك مع صور للمنازل الجاهزة، مختلفة في القوالب والأنماط والتي يحلم أي شخص بإمتلاكها. وبعد النظر إلى تلك النماذج واختيار ما يناسبك، عليك الاستعانة بمهندس معماري لجعل الحلم حقيقة.
فلتأخذ جولة بين الصور لعلها تكون لك مصدر إلهام..
بالتأكيد الأمر الذي يشغلك عندما تسمع عن البيوت الجاهزة هو التكاليف.. وتتسائل هل سوف تكون مكلفة؟ الجواب هو لا.
البيوت الجاهزة إما من الخشب أو الخرسانة، وتكون التكلفة أقل بنسبة 50٪ مما يمكن أن يُنفق على بناء منزل من الطوب.
كما أن شراء القطع الجاهزة يوفر عليك تكلفة اليد العاملة، وكذلك فترة التجميع، حيث إنه يوفر الكثير من الأعمال ويبدو سهلًا في تركيبه على أرض مسطحة، وتبدو فترة الاستلام التام للمنزل قصيرة جدًا.
فضلًا عن تكلفة بناء المنازل الجاهزة، هناك ميزة أهم وهي الفترة التي تأخذها لبناء بيت من الخرسانة، فبناء بيت من الطوب يأخذ 90 يومًا على الأقل، إلا أن البيوت الجاهزة تأخذ وقتًا أقل بكثير قد يستغرق ما بين 3 أو 6 أسابيع.
وخير مثال على الجمال وسرعة التسليم هو هذا التصميم المكتبي في السلفادور، وقد تم بناءه من استخدام مواد خفيفة الوزن ومنخفضة التكلفة، والتي وجدت بسهولة في المنطقة التي يقع بها المنزل، وبالإضافة إلى سرعة تسليم العمل المخطط له جيدًا، فهي مريحة بشكل كبير.
الحفاظ على المنازل الجاهزة مشابه لمنازل الطوب التقليدية يكون بمتابعة تصل إلى خمس سنوات ما يكفي للصيانة الكهربائية والمائية للمنزل وذلك لتوفر دائمًا أفضل ظروف للسكن.
وفي حالة المنشآت الخشبية، من الضروري الحصول على العلاج الكامل الذي تلائم مع التغيرات المناخية.
وبشكل عام الشركات التي توفر هذه الأنواع من المنازل توفر معها كافة المعلومات التقنية بأنواع العلاجات المناسبة لظروف المنزل.
إبدأ بشراء المنازل الخشبية، وفي حالة البلاطات الخرسانية، تأكد من أنه يتم التعامل بشكل صحيح مع تسرب المياه.
تعد البيوت الخشبية الجاهزة هي الأكثر شيوعًا وتقليدية في السوق. وتبدو بصريًا في التثبيت بشكل عام أكثر مساواة كالنسيج، ويجب أن تتم صيانها بشكل مستمر، حيث ينبغي دائمًا أن يكون هناك فحص دائم للخشب.
كما أن المنازل الجاهزة تقدم تشكيلة أكبر فيما يتعلق بالنماذج التي تُعرض في السوق، في حين أن الهياكل الخرسانية عمومًا تمنحك منزل أكثر قوة، وبالتالي لست في حاجة إلى صيانة مستمرة.
كما يمكن أن تتأقلم مع درجات الحرارة وتوفر ظروفًا جيدة للسكن، ويمكن أن يكون المخطط مليء بالفتحات لتسهيل التهوية.
وفي النهاية،التصورات والأزواق الشخصية هي التي تحدد النموذج التي سيتم شراؤها للمنزل.
المهندسين المعماريين عادة ما تختلف أزواقهم والأسلوب المستخدم في بناء البيوت الجاهزة. وهناك العديد من الأساليب، مثل المنازل والبيوت الممدودة مع النوافذ الكبيرة، والشرفات الواسعة وغيرها من التفاصيل التي تضيف إلى النموذج.
كما أن النموذج الأكثر شيوعًا في حالة المباني الخرسانية هو الهيكل المستطيلي الواسع، أما بالنسبة للبيوت خشبية يبدو الأشهر هو شكل الكوخ وهو النموذج الأكثر انتشارًا.
وهناك أيضًا إمكانية إضافة عنصرين في بناء واحد، ويعتمد ذلك على وجود فكرة جيدة للتصميم، والاعتماد على المهنية للحصول على رضاء عن النتيجة النهائية.
تعد الواجهات الداخلية للمنازل الجاهزة التي مميزة مع وجود قوي من الخشب أو الخرسانة وفقا للنموذج المختار، فصغر حجم التفاصيل الداخلية والمتكاملة تسمح بفرصًا ممتازة للحفاظ على ديكور دافئ، كما نرى في هذا التصميم المكتبي الجميل بـ إنداياتوبا.
الرعاية الأولية هي الصيانة المستمرة للهيكل الخشبي، والصيانة المستمرة لضمان جودة وسلامة الممتلكات، والعناية بالمواد التي سيتم استخدامها لتجميع البيت.
يجب أيضًا اتخاذ كامل إجراءات الصيانة المشتركة لرعاية المنازل الخرسانية والمصنوعة من الطوب.
فيجب أن تكون هناك رعاية لكل شيء لمجرد التمتع بالراحة في المنازل الجاهزة وجعل الديكور مميز لتبدو أفضل مكان في العالم.
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