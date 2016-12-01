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قرارات سيئة في الحمامات الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
St John's Wood, Patience Designs Studio Ltd Patience Designs Studio Ltd حمام
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دعونا نكون صادقين مع بعضنا البعض، المساحات الصغيرة تحتاج أحيانًا إلى تغييرات بسيطة، ليس فقط في الأسلوب، ولكن أيضًا في وظائفها، في حين أن هدم الجدران ليس دائمًا هو الخيار الأفضل لكسب المزيد من المساحة.

 في مقال اليوم، سوف نركز على بعض القرارات غير الدقيقة، التي قد يتم اتخاذها عند ترتيب حمام صغير، وذلك حتى يمكننا تجنبها، خاصة أنه على الرغم من احتياج بعض الحلول لمساعدة الخبراء، إلا أن العديد من الأفكار يمكن أن تُنفذ بشكل مستقل وبطريقة بسيطة.

لماذا؟ لأننا نعرف كيف يمكن تطوير مساحة صغيرة، وندرك كم المساحة التي نحتاجها للاستحمام، وكم المساحة المطلوبة لكل من المرحاض والمغسلة، إضافة إلى ترك مساحة خاصة لتخزين الأدوات والمعدات غير الضرورية.

قرار سيء 1: استخدام الأرضية كفضاء لتخزين مواد التنظيف

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

إذا لم تكن لديك مساحة كافية في خزانات، ولكنك تملك الكثير من الثغرات الحرة بينها وبين المرحاض، والقدرة على وضع مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف بينهما على الأرض، فإنك عاجلًا أو آجلًا، سوف تستخدم تلك الثغرات للتخزين، متسببًا في إحداث الفوضى والزحام داخل الحمام، ولذلك فإنه من الأفضل تجنب الفجوات الكبيرة بين الأثاث، حتى لا يتم استخدام هذا الفضاء بالطريقة غير الصحيحة.

​قرار سيء 2: الموضع السيء للحوض

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS حمام
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

من الأفضل أن يتم وضع حوض الاغتسال في الزاوية، وليس في موقع مركزي، حتى لا يعرقل طريق الخروج من الحمام.

​قرار سيء 3: أبواب وستائر الدش

Vasche in ghisa, Gentry Home Gentry Home حمام دوش وأحواض إستحمام
Gentry Home

Gentry Home
Gentry Home
Gentry Home

الأبواب التي تفتح إلى الداخل والخارج في الحمامات الصغيرة تكون أكثر عملية وتناسب المساحات الصغيرة، بدلًا الأبواب المنزلقة على الجانبين وستائر الدش.

​قرار سيء 4: المراحيض المربعة

Nuevo lavabo Kaliya diseñado por Vicent Clausell para la firma Sanycces., Clausell Studio Clausell Studio حماممغاسل
Clausell Studio

Clausell Studio
Clausell Studio
Clausell Studio

من حيث الأشكال الأكثر مناسبة في المساحات الصغيرة، فإنه من الأفضل اختيار الإكسسوار والتجهيزات البيضاوية.

​قرار سيء 5: تجاهل الأنماط

Bathroom Design homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

Bathroom Design

homify
homify
homify

التصاميم الكبيرة في المساحات الصغيرة قد تخدعنا بصريًا، وسوف تبدو أصغر مما تبدو عليه هي عليه في الواقع.

​قرار سيء 6: المرآة الصغيرة

Im denkmalgeschützten Vierkanthof trifft Tradition auf Moderne, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein حماممرايا
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

في المساحات الصغيرة، من الأفضل استخدام مرآة كبيرة الحجم، لأنها تعمل على خلق الاتساع البصري في الفضاء.

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​قرار سيء 7: حامل المناشف

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

عملية التخزين في الحمام الصغير ليست سهلة، فبدلًا من استخدام الفضاء لوضع بضعة مقابض للمناشف، من الأفضل تصميم رف إضافي لوضع المناشف التي سوف تستخدم بعد الحمام، وتخزينها في غرفة أخرى.

​قرار سيء 8: حوض غير ملائم

Geometrische Strukturen geben Badezimmern eine klare Linie, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein حماممغاسل
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

بدلًا من اختيار نمط الحد الأدنى بشأن حوض الاغتسال، دعونا ننظر إلى الواقع، فإن ذلك الحوض على سبيل المثال، ضيق ولكنه في الوقت ذاته أنيق ويناسب الحمام.

​قرار سيء 9: تجنب الخزانات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إضافة حتى خزانة صغيرة واحدة، يمكن أن يغير تمامًا في الحمام، حيث يمكننا إخفاء المناشف، وملحقات الحمام، ومستحضرات التجميل.

​قرار سيء 10: أسفل الجدار المائل

homify حمامتجهيزات
homify

homify
homify
homify

من المؤسف أن تضيع الفضاء المتاح لديك في تجويف في الحائط، أو أسفل جدار مائل!

ويمكن الاطلاع على بعض الأمثلة القليلة على حلول رائعة في هذه المقالة، كيفية تصميم الحمام المثالي في العلية؟

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