قرارات سيئة في الحمامات الصغيرة

دعونا نكون صادقين مع بعضنا البعض، المساحات الصغيرة تحتاج أحيانًا إلى تغييرات بسيطة، ليس فقط في الأسلوب، ولكن أيضًا في وظائفها، في حين أن هدم الجدران ليس دائمًا هو الخيار الأفضل لكسب المزيد من المساحة.

في مقال اليوم، سوف نركز على بعض القرارات غير الدقيقة، التي قد يتم اتخاذها عند ترتيب حمام صغير، وذلك حتى يمكننا تجنبها، خاصة أنه على الرغم من احتياج بعض الحلول لمساعدة الخبراء، إلا أن العديد من الأفكار يمكن أن تُنفذ بشكل مستقل وبطريقة بسيطة.

لماذا؟ لأننا نعرف كيف يمكن تطوير مساحة صغيرة، وندرك كم المساحة التي نحتاجها للاستحمام، وكم المساحة المطلوبة لكل من المرحاض والمغسلة، إضافة إلى ترك مساحة خاصة لتخزين الأدوات والمعدات غير الضرورية.