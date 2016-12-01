قرارات سيئة في الحمامات الصغيرة

دعونا نكون صادقين مع بعضنا البعض، المساحات الصغيرة تحتاج أحيانًا إلى تغييرات بسيطة، ليس فقط في الأسلوب، ولكن أيضًا في وظائفها، في حين أن هدم الجدران ليس دائمًا هو الخيار الأفضل لكسب المزيد من المساحة.
في مقال اليوم، سوف نركز على بعض القرارات غير الدقيقة، التي قد يتم اتخاذها عند ترتيب حمام صغير، وذلك حتى يمكننا تجنبها، خاصة أنه على الرغم من احتياج بعض الحلول لمساعدة الخبراء، إلا أن العديد من الأفكار يمكن أن تُنفذ بشكل مستقل وبطريقة بسيطة.
لماذا؟ لأننا نعرف كيف يمكن تطوير مساحة صغيرة، وندرك كم المساحة التي نحتاجها للاستحمام، وكم المساحة المطلوبة لكل من المرحاض والمغسلة، إضافة إلى ترك مساحة خاصة لتخزين الأدوات والمعدات غير الضرورية.
إذا لم تكن لديك مساحة كافية في خزانات، ولكنك تملك الكثير من الثغرات الحرة بينها وبين المرحاض، والقدرة على وضع مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف بينهما على الأرض، فإنك عاجلًا أو آجلًا، سوف تستخدم تلك الثغرات للتخزين، متسببًا في إحداث الفوضى والزحام داخل الحمام، ولذلك فإنه من الأفضل تجنب الفجوات الكبيرة بين الأثاث، حتى لا يتم استخدام هذا الفضاء بالطريقة غير الصحيحة.
من الأفضل أن يتم وضع حوض الاغتسال في الزاوية، وليس في موقع مركزي، حتى لا يعرقل طريق الخروج من الحمام.
الأبواب التي تفتح إلى الداخل والخارج في الحمامات الصغيرة تكون أكثر عملية وتناسب المساحات الصغيرة، بدلًا الأبواب المنزلقة على الجانبين وستائر الدش.
من حيث الأشكال الأكثر مناسبة في المساحات الصغيرة، فإنه من الأفضل اختيار الإكسسوار والتجهيزات البيضاوية.
التصاميم الكبيرة في المساحات الصغيرة قد تخدعنا بصريًا، وسوف تبدو أصغر مما تبدو عليه هي عليه في الواقع.
في المساحات الصغيرة، من الأفضل استخدام مرآة كبيرة الحجم، لأنها تعمل على خلق الاتساع البصري في الفضاء.
عملية التخزين في الحمام الصغير ليست سهلة، فبدلًا من استخدام الفضاء لوضع بضعة مقابض للمناشف، من الأفضل تصميم رف إضافي لوضع المناشف التي سوف تستخدم بعد الحمام، وتخزينها في غرفة أخرى.
بدلًا من اختيار نمط الحد الأدنى بشأن حوض الاغتسال، دعونا ننظر إلى الواقع، فإن ذلك الحوض على سبيل المثال، ضيق ولكنه في الوقت ذاته أنيق ويناسب الحمام.
إضافة حتى خزانة صغيرة واحدة، يمكن أن يغير تمامًا في الحمام، حيث يمكننا إخفاء المناشف، وملحقات الحمام، ومستحضرات التجميل.
من المؤسف أن تضيع الفضاء المتاح لديك في تجويف في الحائط، أو أسفل جدار مائل!
ويمكن الاطلاع على بعض الأمثلة القليلة على حلول رائعة في هذه المقالة، كيفية تصميم الحمام المثالي في العلية؟