10 أفكار لمطابخ إقتصادية ستجعلك تريد مثلها

تصميم المطابخ المفتوحة المودرن يعد تحدي حيث أنه يخضع لكونه جزء من الديكور العام فيجب تصميمه بحيث يتناسب مع الفراعات الاجتماعية، والذي يجعل المطبخ يدخل من ضمنها و يصبح مساحة استقبال ضيوف ومساهمة في إعداد الطعام.