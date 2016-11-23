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10 أفكار لمطابخ إقتصادية ستجعلك تريد مثلها

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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المطبخ هو أحد أكثر الأشياء تكلفة في المنزل  فهو يتطلب شراء الكثير من الأجهزة الكهربية والتي تتطلب استثمار كبير والذي يسبب القلق و التوتر. اليوم سنأخذكم في جولة لنرى سوياً تصاميم مختلفة لمطابخ وكيفية تصميمها بشكل أنيق و إقتصادي. فقد قمنا بتجميع 10 أفكار لمطابخ  والتي توفر لكم ما تحتاجوه بتكاليف بسيطة.

1.​درجتين ألوان

Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA مطبخمخزن
IROKA

IROKA
IROKA
IROKA

أبسط المطابخ يمكنها أن تصبح أجمل وأجمل عن طريق إضافة الألوان المتباينة مثل ما نراه في هذا المثال، فالخزانات تأخذ اللونين الأبيض و الرمادي الميتاليك. بالإضافة للأجهزة التي تأخذ اللون الميتاليك أيضاً فهي إضافة محايدة للمطبخ والتي تتيح حرية اللعب بالألون المختلفة في الحوائط.

2.مطبخ ذو ألوان محايدة

Inspiração que Vem do Mar, Luizana Wiggers Projetos Luizana Wiggers Projetos مطبخالأجهزة الكهربائية
Luizana Wiggers Projetos

Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos

هذا المطبخ ذو المزيج الرائع من الألوان الأبيض و الرمادي يظهر بشكل نظيف ومتزن، فهذا الخليط من الألوان يسمح  بدخول ألوان مثل الأخضر والأحمر في الأواني والاكسسوارات بدون إحداث إضطراب في باليتة الألوان.

3.​مطبخ من الخشب

American Black Walnut Vauxhall Kitchen designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited مطبخ خشب
Tim Wood Limited

American Black Walnut Vauxhall Kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

استخدام ألواح البلايود هو اختيار ناجح واقتصادي لخزنات المطبخ. كما تم مزجه بالجرانيت أيضاً لسطح العمل والذي يعطي شكل مختلف وطبيعي للمطبخ، مع استخدام أجهزة بلون داكن ليتناسب مع  الإختيارات اللونية الخاصة بهذا المطبخ

​4.ألوان صريحة

Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA مطبخمخزن
IROKA

IROKA
IROKA
IROKA

للحصول على مطبخ ديناميكي ومفعم بالطاقة فاختيار الألوان الصريحة يمكن أن يكون اختيار ناجح جداً وخاصة مع مراعاة استخدام خامات سهلة التنظيف مثل الكوريان.

​5.خامات طبيعية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إبقاء الخشب على لونه الطبيعي هو قرار صائب دائماُ فهو يعطي لمسة طبيعية وأنيقة للجو العام للمطبخ.تم استخدام لون داكن في سطع العمل من الجرانيت ليعطي أناقة غير مسبوقة للمطبخ.

​6.مساحة متعددة الاستخدامات

CASAS VERDES CAMPOS, hola hola مطبخ
hola

hola
hola
hola

تصميم المطابخ المفتوحة المودرن يعد تحدي حيث أنه يخضع لكونه جزء من الديكور العام فيجب تصميمه بحيث يتناسب مع الفراعات الاجتماعية، والذي يجعل المطبخ يدخل من ضمنها و يصبح مساحة استقبال ضيوف ومساهمة في إعداد الطعام.

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​7.الملائمة

Cocinas y closet, Softlinedecor Softlinedecor مطبخألواح المطبخ
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

أحيانا نهمل أهمية الأجهزة في الديكور و لكن في هذا المثال يظهر أمامنا جمال التصميم ومدى تناسقها مع التصميم وذلك بتخصيص مكان مناسب لها مع الحرص على التخطيط لها من البداية.

​8.باليتة الألوان

Дизайн квартиры 65 м.кв, Дизайн студия Жанны Ращупкиной Дизайн студия Жанны Ращупкиной مطبخ Yellow
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

باليتة الألوان في هذا المطبخ تتكون من اللون الأصفر، الرمادي و الأبيض. فهي ببساطة باليتة لا يسعها إلا أن تصبح جميلة. فهي مبهجة لاقصى درجة ومشجعة كما أنها تعطي طاقة إيجابية بمجرد دخولنا للمطبخ، فلمسات مثل وضع بلاطات الموزايك الرمادية والمختلفة الدرجات تعطي للمطبخ أناقة إضافية.

​9.الضوء والظل

REFORMA INTEGRAL SALOU, COETASA COETASA مطبخ
COETASA

COETASA
COETASA
COETASA

هذا التصميم عبارة عن مزيج من الأبيض والأسود والرمادي والذي يعتبر إختيار كلاسيكي  والذي أثبت نجاحه عبر السنين. فهو مزيج يعطي أناقة وفخامة لكل ركن من أركان المطبخ مهما كان حجمه وشكله. أما البلاطات على الحائط فهي تضيف لمعة وخاصة مع وجود سطح العمل الرخامي.

​10.تصميم رقيق وأنثوي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ألوان ساحره و مزيج يجعل تجربة الطبخ تجربة مميزة و ناجحة. فألوان المطبخ تعتبر ألوان أنثوية تعطي أجواء مختلفة و تعبر عن شخصية قوية في كل ركن من أركان المطبخ.

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