10 أفكار لمطابخ إقتصادية ستجعلك تريد مثلها

المطبخ هو أحد أكثر الأشياء تكلفة في المنزل فهو يتطلب شراء الكثير من الأجهزة الكهربية والتي تتطلب استثمار كبير والذي يسبب القلق و التوتر. اليوم سنأخذكم في جولة لنرى سوياً تصاميم مختلفة لمطابخ وكيفية تصميمها بشكل أنيق و إقتصادي. فقد قمنا بتجميع 10 أفكار لمطابخ والتي توفر لكم ما تحتاجوه بتكاليف بسيطة.
أبسط المطابخ يمكنها أن تصبح أجمل وأجمل عن طريق إضافة الألوان المتباينة مثل ما نراه في هذا المثال، فالخزانات تأخذ اللونين الأبيض و الرمادي الميتاليك. بالإضافة للأجهزة التي تأخذ اللون الميتاليك أيضاً فهي إضافة محايدة للمطبخ والتي تتيح حرية اللعب بالألون المختلفة في الحوائط.
هذا المطبخ ذو المزيج الرائع من الألوان الأبيض و الرمادي يظهر بشكل نظيف ومتزن، فهذا الخليط من الألوان يسمح بدخول ألوان مثل الأخضر والأحمر في الأواني والاكسسوارات بدون إحداث إضطراب في باليتة الألوان.
استخدام ألواح البلايود هو اختيار ناجح واقتصادي لخزنات المطبخ. كما تم مزجه بالجرانيت أيضاً لسطح العمل والذي يعطي شكل مختلف وطبيعي للمطبخ، مع استخدام أجهزة بلون داكن ليتناسب مع الإختيارات اللونية الخاصة بهذا المطبخ
للحصول على مطبخ ديناميكي ومفعم بالطاقة فاختيار الألوان الصريحة يمكن أن يكون اختيار ناجح جداً وخاصة مع مراعاة استخدام خامات سهلة التنظيف مثل الكوريان.
إبقاء الخشب على لونه الطبيعي هو قرار صائب دائماُ فهو يعطي لمسة طبيعية وأنيقة للجو العام للمطبخ.تم استخدام لون داكن في سطع العمل من الجرانيت ليعطي أناقة غير مسبوقة للمطبخ.
تصميم المطابخ المفتوحة المودرن يعد تحدي حيث أنه يخضع لكونه جزء من الديكور العام فيجب تصميمه بحيث يتناسب مع الفراعات الاجتماعية، والذي يجعل المطبخ يدخل من ضمنها و يصبح مساحة استقبال ضيوف ومساهمة في إعداد الطعام.
أحيانا نهمل أهمية الأجهزة في الديكور و لكن في هذا المثال يظهر أمامنا جمال التصميم ومدى تناسقها مع التصميم وذلك بتخصيص مكان مناسب لها مع الحرص على التخطيط لها من البداية.
باليتة الألوان في هذا المطبخ تتكون من اللون الأصفر، الرمادي و الأبيض. فهي ببساطة باليتة لا يسعها إلا أن تصبح جميلة. فهي مبهجة لاقصى درجة ومشجعة كما أنها تعطي طاقة إيجابية بمجرد دخولنا للمطبخ، فلمسات مثل وضع بلاطات الموزايك الرمادية والمختلفة الدرجات تعطي للمطبخ أناقة إضافية.
هذا التصميم عبارة عن مزيج من الأبيض والأسود والرمادي والذي يعتبر إختيار كلاسيكي والذي أثبت نجاحه عبر السنين. فهو مزيج يعطي أناقة وفخامة لكل ركن من أركان المطبخ مهما كان حجمه وشكله. أما البلاطات على الحائط فهي تضيف لمعة وخاصة مع وجود سطح العمل الرخامي.