من منا لا يحلم بحفلة شواء دافئة فى شرفة منزله، فحفلات الشواء فى ليالي الصيف والشتاء حلم يراود الكثير فما اجملها من لحظات تقضيها مع أصدقائك وعائلتك،لذلك نقف حائرين أمام اختيار التصميم المثالى للشواية وتصميم الشرفة فى منزلك، خاصةً أن هناك العديد من التصميمات منها التصميمات التقليدية القديمة وهناك التصميمات العصرية بروحها وذوقها العصرى المتميز، لذلك فهناك العديد من الخيارات والتى سنقدمها لك اليوم فى هوميفاى فأليك 7 أفكار للشوايات فى تراس منزلك.
أول التصميمات معنا اليوم هو تصميم متميز جداً وأكثر من رائع من التصميمات التقليدية للشوايات، تصميم على النمط الريفى البسيط والمتميز جداً، لعب البلاط والطوب الأحمر دوراً متميزاً جداً فى ابراز جماله وجمال تفاصيله، احتوت الشرفة على موقد للنيران من الطوب الأحمر، مساحة الشرفة كما نرى مطلة على الطبيعىة من حولها بشكل يبعث بدوره على الجمال خاصةً أن الطبيعة دعمت بشكل كبير النمط الريفى فى تصميم الشرفة بشمل واضح.
وهنا تصميماً أخر تقليدى بعض الشئ لكن متميز جداً بتفاصيل رائعة فى التصميم، مساحة الشرفة ليست كبيرة كما نرى لذلك استغلالها كان بطريقة متميزة، تشعر وكأن الموقد جزء من الجدار الحجرى المبنى فى الشرفة، وكان هذا ذكاء واضح من المصمم حتى لا يستهلك مساحة كبيرة من مساحة الشرفة الصغيرة، لذلك جاء هذا التصميم.
وهنا نرى تصميم الموقد والشواية عن قرب أكثر حتى نستطيع التعرف عليه بوضوح، كما نرى الموقد مصمم بالكمل من الطوب الجيرى ويجعلك تشعر أنك أمام جدار وليس موقد منفصل، وكما ذكرنا كان ذلك من ذكاء المصمم حتى لا يستهلك مساحات كبيرة من الشرفة الصغيرة.
وهنا تصميماً أخر لشرفة صغيرة لكن دافئة جداً، الشرفة مصممة ببساطة واضحة، الأرضيات من البلاط والجدران من الطوب الجيرى المتميز، الموقد صغير وبسيط ومصمم فى وسط الجدار حتى لا يستهلك مساحة كبيرة من مساحة الشرفة الصغيرة، ثم كانت هذة الجلسة من مصادر الدفئ والبساطة الواضحة فى التصميم، طاولة صعيرة فى المنتصف تحاوطها بعض الكراسى من الخوص البسيط، لمزيد من الدفئ والبساطة فى التصميم.
وبتصميم أكثر جاذبية وتميز جاء تصميم هذا الموقد فى منتصف تلك البرجولا الصغيرة فى حديقة المنزل، فليس بالضرورة ان تكون تصميم الشوايات داخل الشرفة فقط، أحياناً تكون حديقة المنزل مكاناً رائعاً لأقامة حفلات الشواء الحاصة بك، لذلك أذا كان لديك شرفة مميزة أنصحك ببناء تلك البرجولا المزودة بالموقد البسيط هذا لحفلة شواء متميزة فى منزلك.
تصميم أكثر عصرية كما نرى بختلف عن التصميمات التقليدية السابقة،يناسب أصحاب الذوق العصرى ومحبى العملية، الأرضيات مصممة من الخشب الباركيه البسيط، وتصميم جذاب جداً للموقد، يتوسط الشرفة تلك الطاولة المتميزة وتحاوطها الكراسى المميزة فى التصميم.
وتصميم رائع أيضاً للخشب الممزوج بالأسمنت فى تصميم واحد، مزيج الخشب والأسمنت خلق روحاً رائعة فى التصميم ولمسات جمال واضحة لحفلة شواء مثالية.
وختام تصميماتنا اليوم مع تصميم تلك الشواية الأنيق والمثالى جداً، تصميم عصرى ولكن بسيط بشكل واضح.
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