7 أفكار للشوايات فى تراس منزلك

أول التصميمات معنا اليوم هو تصميم متميز جداً وأكثر من رائع من التصميمات التقليدية للشوايات، تصميم على النمط الريفى البسيط والمتميز جداً، لعب البلاط والطوب الأحمر دوراً متميزاً جداً فى ابراز جماله وجمال تفاصيله، احتوت الشرفة على موقد للنيران من الطوب الأحمر، مساحة الشرفة كما نرى مطلة على الطبيعىة من حولها بشكل يبعث بدوره على الجمال خاصةً أن الطبيعة دعمت بشكل كبير النمط الريفى فى تصميم الشرفة بشمل واضح.