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7 أفكار للشوايات فى تراس منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify بلكونة أو شرفة طوب
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من منا لا يحلم بحفلة شواء دافئة فى شرفة منزله، فحفلات الشواء فى ليالي الصيف والشتاء حلم يراود الكثير فما اجملها من لحظات تقضيها مع أصدقائك وعائلتك،لذلك نقف حائرين أمام اختيار التصميم المثالى للشواية وتصميم الشرفة فى منزلك، خاصةً أن هناك العديد من التصميمات منها التصميمات التقليدية القديمة وهناك التصميمات العصرية بروحها وذوقها العصرى المتميز، لذلك فهناك العديد من الخيارات والتى سنقدمها لك اليوم فى هوميفاى فأليك 7 أفكار للشوايات فى تراس منزلك.

1- للنمط الريفى عشق

Parque Sabará I, Terence Arquitetura Terence Arquitetura بلكونة أو شرفة
Terence Arquitetura

Terence Arquitetura
Terence Arquitetura
Terence Arquitetura

أول التصميمات معنا اليوم هو تصميم متميز جداً وأكثر من رائع من التصميمات التقليدية للشوايات، تصميم على النمط الريفى البسيط والمتميز جداً، لعب البلاط والطوب الأحمر دوراً متميزاً جداً فى ابراز جماله وجمال تفاصيله، احتوت الشرفة على موقد للنيران من الطوب الأحمر، مساحة الشرفة كما نرى مطلة على الطبيعىة من حولها بشكل يبعث بدوره على الجمال خاصةً أن الطبيعة دعمت بشكل كبير النمط الريفى فى تصميم الشرفة بشمل واضح.

بساطة

Parque Sabará I, Terence Arquitetura Terence Arquitetura بلكونة أو شرفة
Terence Arquitetura

Terence Arquitetura
Terence Arquitetura
Terence Arquitetura
  • بمنتهى البساطة جاء هذا التصميم، تصميم لشواية بسيط جداً ومثالى، الشواية وموقد النيران مصمم بطريقة جذابة وبسيطة من الطوب الحجرى على النمط الريفى، تفاصيل ديكور الشرفة جاءت بسيطة كما نرى بشكل جذاب جداً، تصميم البار أيضاً كان من الطوب الحجرى البسيط.

    • 3- تقليدى لكن مميز

    Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
    Kuchnia w Ogrodzie

    Kuchnia w Ogrodzie
    Kuchnia w Ogrodzie
    Kuchnia w Ogrodzie

    وهنا تصميماً أخر تقليدى بعض الشئ لكن متميز جداً بتفاصيل رائعة فى التصميم، مساحة الشرفة ليست كبيرة كما نرى لذلك استغلالها كان بطريقة متميزة، تشعر وكأن الموقد جزء من الجدار الحجرى المبنى فى الشرفة، وكان هذا ذكاء واضح من المصمم حتى لا يستهلك مساحة كبيرة من مساحة الشرفة الصغيرة، لذلك جاء هذا التصميم.

    الموقد عن قرب

    Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
    Kuchnia w Ogrodzie

    Kuchnia w Ogrodzie
    Kuchnia w Ogrodzie
    Kuchnia w Ogrodzie

    وهنا نرى تصميم الموقد والشواية عن قرب أكثر حتى نستطيع التعرف عليه بوضوح، كما نرى الموقد مصمم بالكمل من الطوب الجيرى ويجعلك تشعر أنك أمام جدار وليس موقد منفصل، وكما ذكرنا كان ذلك من ذكاء المصمم حتى لا يستهلك مساحات كبيرة من الشرفة الصغيرة.

    3- صغيرة ودافئة

    homify بلكونة أو شرفة طوب
    homify

    homify
    homify
    homify

    وهنا تصميماً أخر لشرفة صغيرة لكن دافئة جداً، الشرفة مصممة ببساطة واضحة، الأرضيات من البلاط والجدران من الطوب الجيرى المتميز، الموقد صغير وبسيط ومصمم فى وسط الجدار حتى لا يستهلك مساحة كبيرة من مساحة الشرفة الصغيرة، ثم كانت هذة الجلسة من مصادر الدفئ والبساطة الواضحة فى التصميم، طاولة صعيرة فى المنتصف تحاوطها بعض الكراسى من الخوص البسيط، لمزيد من الدفئ والبساطة فى التصميم.

    4- موقد وبرجولا

    Casa Arán, Estudio 289 Estudio 289 منازل
    Estudio 289

    Estudio 289
    Estudio 289
    Estudio 289

    وبتصميم أكثر جاذبية وتميز جاء تصميم هذا الموقد فى منتصف تلك البرجولا الصغيرة فى حديقة المنزل، فليس بالضرورة ان تكون تصميم الشوايات داخل الشرفة فقط، أحياناً تكون حديقة المنزل مكاناً رائعاً لأقامة حفلات الشواء الحاصة بك، لذلك أذا كان لديك شرفة مميزة أنصحك ببناء تلك البرجولا المزودة بالموقد البسيط هذا لحفلة شواء متميزة فى منزلك.

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    5- عصرى ومميز

    Дом-баня 130 м2 г. Москва, студия Design3F студия Design3F بلكونة أو شرفة
    студия Design3F

    студия Design3F
    студия Design3F
    студия Design3F

    تصميم أكثر عصرية كما نرى بختلف عن التصميمات التقليدية السابقة،يناسب أصحاب الذوق العصرى ومحبى العملية، الأرضيات مصممة من الخشب الباركيه البسيط، وتصميم جذاب جداً للموقد، يتوسط الشرفة تلك الطاولة المتميزة وتحاوطها الكراسى المميزة فى التصميم.

    6- الخشب والأسمنت معاً

    Lazer em Atibaia, Nautilo Arquitetura & Gerenciamento Nautilo Arquitetura & Gerenciamento مسبح
    Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento

    Nautilo Arquitetura & Gerenciamento
    Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento
    Nautilo Arquitetura & Gerenciamento

    وتصميم رائع أيضاً للخشب الممزوج بالأسمنت فى تصميم واحد، مزيج الخشب والأسمنت خلق روحاً رائعة فى التصميم ولمسات جمال واضحة لحفلة شواء مثالية.

    7- مثالى وأنيق

    Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
    Stefani Arquitetura

    Stefani Arquitetura
    Stefani Arquitetura
    Stefani Arquitetura

    وختام تصميماتنا اليوم مع تصميم تلك الشواية الأنيق والمثالى جداً، تصميم عصرى ولكن بسيط بشكل واضح.

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