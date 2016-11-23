منزل رائع التصميم مساحته 120 م

دائماً ما نسعى فى هوميفاى إلى ألقاء نظرة على كل الفنون المعمارية المميزة، ونحن اليوم أمام تصميم غاية فى الجمال والتمييز منزل ديناميكى التصميم من 120 متر، لكن رائع جداً بشكل واضح جداً من تصميم الخبراء فى Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione لذلك اذا كنت تحب التصميمات الديناميكية المليئة بالحيوية والألوان القوية الواضحة، دعونا نأخذ جولة فى تصميم هذا المنزل حتى نتعرف عليه بوضوح أكثر.
البداية مع غرفة السفرة وتصميمها الديناميكى الجذاب جداً، الغرفة غلب عليها اللون الأبيض الهادئ مع لمسات من الأضاءة الديناميكية الجذابة لتلك النجفة المضيئة باللون الوردى الديناميكى فى منتصف الغرفة ، لمسة اللون البنفسجى أيضاً مزيد من الديناميكية والجمال على تصميم غرفة السفرة.
وهنا غرفة السفرة لكن من زاوية أخرى، تبرزلنا جانب من تصميمها جدار ملون باللون البنفسجى المميز فى تجانس مع أثاث الغرف البيضاء، بالأضافة إلى تلك الخزانة الثغيرة فى منتصف الجدار بلونها المتميز أيضاً.
وهنا نرى نظرة على تفاصيل التصميم التى جاءاختيارها عبقرى ومميز جداً من اللون البنفسجى الديناميكى ليعطى مزيد من الجمال على بساطة اللون الأبيض فى التصميم كما نرى.
لأن مساحة المنزل صغيرة بشكل واضح فكان لابد من استغلال جيد للمساحة، لذلك كان ربط المساحة واستغلالها بين المطبخ وغرفة السفرة خياراً مثالياً جداً كما نرى البار كان وسيلة جيدة جداً ومناسبة للفصل بين غرفة السفرة والمطبخ.
ونظرة مميزة على تصميم غرفة المعيشة المثالى جداً، جدران مميزة بتصميم مختلف من الطوب الحجرى، لأن مساحة المنزل صغيرة كما ذكرنا لذلك كانت الأريكة مثالية جداً فى الفصل بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة، الأثاث غلب عليه اللون الأبيض مع هذا التلفاز فى منتصف الجدار بزاوية مناسبة جداً تسمح لك بمشاهدة التلفاز بمنتهى الراحة لتحظى بلحظات من الأسترخاء والأستمتاع مع عائلتك وأصدقائك فى مشاهدة برامجك المفضلة.
غرفة نوم بتصميم متميز وهادئ جداً، الغرفة غلب على تصميمها اللون البنفسجى المميز مع لمسة من اللون الفضى الذى أعطت أطلالة ديناميكية مميزة جداً، ختيار السرير باللون الأبيض كان لرغبة المصمم فى كسر حدة اللون البنفسجى وأضافة لمسة محايدة على تصميم الغرفة بالكامل.
وهنا لمسة من البيج الهادئ فى تصميم الغرفة لعمل تجانس ومزج بين الفضى والموف فى تصميم ديناميكية الغرفة، الديكورات أيضاً كانت جذابة فى اختيارها بشكل واضح.
تفاصيل اللون الفضى فى التصميم هى من خلقت اللمسة الديناميكة التى أراد المصمم أن يضيفها بشكل واضح على تصميم المنزل بالكامل.
تصميم الحمام داخل المنزل كان بسيطاً وأكثر من رائع كان للخشب بلمسة غير معتادة دوراً كبير فى أضافة مزيد من الجمال على التصميم بالكامل مع لمسة من اللون الأبيض والروز الحمام مساحته صغيرة لذلك كان ذكاء استغلال المساحات من المصمم واضحاً جداً.
كما ذكرنا أن الحمام كان مميز جداً ومستغل بطريقة ذكية من المصمم بسبب صغر مساحته لذلك كان الستاند شاور اختياراً مثالياً كى لا يستهلك مساحة كبيرة من التصميم.
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