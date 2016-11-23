منزل رائع التصميم مساحته 120 م

دائماً ما نسعى فى هوميفاى إلى ألقاء نظرة على كل الفنون المعمارية المميزة، ونحن اليوم أمام تصميم غاية فى الجمال والتمييز منزل ديناميكى التصميم من 120 متر، لكن رائع جداً بشكل واضح جداً من تصميم الخبراء فى Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione لذلك اذا كنت تحب التصميمات الديناميكية المليئة بالحيوية والألوان القوية الواضحة، دعونا نأخذ جولة فى تصميم هذا المنزل حتى نتعرف عليه بوضوح أكثر.