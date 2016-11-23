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منزل رائع التصميم مساحته 120 م

منة اسماعيل منة اسماعيل
Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة خشب White
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دائماً ما نسعى فى هوميفاى إلى ألقاء نظرة على كل الفنون المعمارية المميزة، ونحن اليوم أمام تصميم غاية فى الجمال والتمييز منزل ديناميكى التصميم من 120 متر، لكن رائع جداً بشكل واضح جداً من تصميم الخبراء فى Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione لذلك اذا كنت تحب التصميمات الديناميكية المليئة بالحيوية والألوان القوية الواضحة، دعونا نأخذ جولة فى تصميم هذا المنزل حتى نتعرف عليه بوضوح أكثر.

غرفة السفرة

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة خشب White
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

البداية مع غرفة السفرة وتصميمها الديناميكى الجذاب جداً، الغرفة غلب عليها اللون الأبيض الهادئ مع لمسات من الأضاءة الديناميكية الجذابة لتلك النجفة المضيئة باللون الوردى الديناميكى  فى منتصف الغرفة ، لمسة اللون البنفسجى أيضاً مزيد من الديناميكية والجمال على تصميم غرفة السفرة.

غرفة السفرة من جانب أخر

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة خشب White
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

وهنا غرفة السفرة لكن من زاوية أخرى، تبرزلنا جانب من تصميمها جدار ملون باللون البنفسجى المميز فى تجانس مع أثاث الغرف البيضاء، بالأضافة إلى تلك الخزانة الثغيرة فى منتصف الجدار بلونها المتميز أيضاً.

تفاصيل

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione مطبخ خشب White
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

وهنا نرى نظرة على تفاصيل التصميم التى جاءاختيارها عبقرى ومميز جداً من اللون البنفسجى الديناميكى ليعطى مزيد من الجمال على بساطة اللون الأبيض فى التصميم كما نرى.

من غرفة السفرة إلى المطبخ

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة خشب White
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

لأن مساحة المنزل صغيرة بشكل واضح فكان لابد من استغلال جيد للمساحة، لذلك كان ربط المساحة واستغلالها بين المطبخ وغرفة السفرة خياراً مثالياً جداً كما نرى البار كان وسيلة جيدة جداً ومناسبة للفصل بين غرفة السفرة والمطبخ.

نظرة على غرفة المعيشة

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة خشب White
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

ونظرة مميزة على تصميم غرفة المعيشة المثالى جداً، جدران مميزة بتصميم مختلف من الطوب الحجرى، لأن مساحة المنزل صغيرة كما ذكرنا لذلك كانت الأريكة مثالية جداً فى الفصل بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة، الأثاث غلب عليه اللون الأبيض مع هذا التلفاز فى منتصف الجدار بزاوية مناسبة جداً تسمح لك بمشاهدة التلفاز بمنتهى الراحة لتحظى بلحظات من الأسترخاء والأستمتاع مع عائلتك وأصدقائك فى مشاهدة برامجك المفضلة.

غرفة نوم هادئة

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة نوم خشب White
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

غرفة نوم بتصميم متميز وهادئ جداً، الغرفة غلب على تصميمها اللون البنفسجى المميز مع لمسة من اللون الفضى الذى أعطت أطلالة ديناميكية مميزة جداً، ختيار السرير باللون الأبيض كان لرغبة المصمم فى كسر حدة اللون البنفسجى وأضافة لمسة محايدة على تصميم الغرفة بالكامل.

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لمسة من البيج الهادئ

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة خشب White
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

وهنا لمسة من البيج الهادئ فى تصميم الغرفة لعمل تجانس ومزج بين الفضى والموف فى تصميم ديناميكية الغرفة، الديكورات أيضاً كانت جذابة فى اختيارها بشكل واضح.

تفاصيل الفضى

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة نوم خشب White
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

تفاصيل اللون الفضى فى التصميم هى من خلقت اللمسة الديناميكة التى أراد المصمم أن يضيفها بشكل واضح على تصميم المنزل بالكامل.

حمام بسيط

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام خشب Beige
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

تصميم الحمام داخل المنزل كان بسيطاً وأكثر من رائع كان للخشب بلمسة غير معتادة دوراً كبير فى أضافة مزيد من الجمال على التصميم بالكامل مع لمسة من اللون الأبيض والروز الحمام مساحته صغيرة لذلك كان ذكاء استغلال المساحات من المصمم واضحاً جداً.

ستاند شاور

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام سيراميك Brown
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

كما ذكرنا أن الحمام كان مميز جداً ومستغل بطريقة ذكية من المصمم بسبب صغر مساحته لذلك كان الستاند شاور اختياراً مثالياً كى لا يستهلك مساحة كبيرة من التصميم.

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