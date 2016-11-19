6 أفكار رائعة لتصاميم الفرن في مطبخك

لو كان مطبخك ذو مساحة كبيرة، فهذا يتيح لك أن تمتلك كل ما تتمناه فيه، سواء كانت أجهزة مختلفة أو تصميم مبتكر بامكانيات حديثة، ومن ضمن هذه الامكانيات هو حلم أن تمتلك فرن كهربائي أو فرن بلدي في المطبخ، ليساعدك على إعداد أشهى المأكولات و يساعدك في إنجاز كل المهام المطلوبة منك.. ولكن دائما ستقع في حبرة أين أفضل موقع للفرن في التصميم المثالي للمطبخ، ولكن هناك عدة عوامل يعتمد عليها اختيارك لموقع الفرن سواء كان كهربائي أو بلدى، فالمنطقة المحيطة بالفرن من اكثر المناطق التى تتعامل معها ربة المنزل يوميا بالإضافة إلى أنها من اكثرها تعرضا للدهون و الاوساخ، كما تعتبر من المناطق الهامة في المطبخ لما لها من دور كبير في إظهار المطبخ مجملا بشكل منظم وأنيق أو متسخ وغير ومرتب.. سنعرض عليك 6 نماذج لأماكن مناسبة لفرن بمطبخك أيا كان طرازه أو تصميمه ..