6 أفكار رائعة لتصاميم الفرن في مطبخك

لو كان مطبخك ذو مساحة كبيرة، فهذا يتيح لك أن تمتلك كل ما تتمناه فيه، سواء كانت أجهزة مختلفة أو تصميم مبتكر بامكانيات حديثة، ومن ضمن هذه الامكانيات هو حلم أن تمتلك فرن كهربائي أو فرن بلدي في المطبخ، ليساعدك على إعداد أشهى المأكولات و يساعدك في إنجاز كل المهام المطلوبة منك.. ولكن دائما ستقع في حبرة أين أفضل موقع للفرن في التصميم المثالي للمطبخ، ولكن هناك عدة عوامل يعتمد عليها اختيارك لموقع الفرن سواء كان كهربائي أو بلدى، فالمنطقة المحيطة بالفرن من اكثر المناطق التى تتعامل معها ربة المنزل يوميا بالإضافة إلى أنها من اكثرها تعرضا للدهون و الاوساخ، كما تعتبر من المناطق الهامة في المطبخ لما لها من دور كبير في إظهار المطبخ مجملا بشكل منظم وأنيق أو متسخ وغير ومرتب.. سنعرض عليك 6 نماذج لأماكن مناسبة لفرن بمطبخك أيا كان طرازه أو تصميمه ..
أمامنا مطبخ مصمم في شرفة منزلية مفتوحة على شكل حرف L بالإضافة لبار بسيط مع مقعدين مناسبين، نجد أن المصمم اختار موقع الفرن في بداية أحد أضلاع المطبخ والأقرب للتهوية، نرى أن الفرن هنا بلدي مصمم بشكل محترف ولكن بخامات بسيطة لتعطي انطباع ريفي رائع..
نأتي هنا لتصميم مميز من الطوب الحراري لفرن بداخل مطبخ على شكل حرف L أيضا ويقع في نهاية الضلع الأطول، ودمج المصمم المدخنة مع الفرن وابتكر له شكل مميز يلفت النظر..
هنا يتصدر المشهد فرن بلدي على شكل ضلع رأسي من الطوب الحراري يصل بين السقف والأرضية، نرى أمامنا مطبخ على شكل حرف U ويقع الفرن في الضلع الأوسط ليصبح مركز المطبخ وزاوية رئيسية في مثلث العمل للتصميم..
غالبا عندما نمتلك فرن كهربائي فستجد حلول مختلفة لموقعه، ولكن الشائع هو ارتباطه القوى بالميكرويف وتصميم دولاب خشبي مخصص لهما، كما نرى يقع الفرن في منتصف الضلع الرئيسي لمطبخ ذي تصميم حديث..
تصميم مطبخ صغير على الطراز الصناعي، يتوسط الضلع الوحيد فرن بلدي ذو مدخنة، قد تظن أن تصميم دولاب المطبخ لخدمة الفرن نفسه في تصميم سطح مغطى أو شرفة مفتوحة لتحضير عشاء عائلي أو حفلة شواء رائعة ..
ظهرت مؤخرا أفران حديثة ومتقدمة للحدائق والأماكن المفتوحة، وحدها تضيف للتصميم قدر كبير من الفخامة والأناقة، ولكن تحتاج إلى مساحة كبيرة ..
في النهاية عليك أن تعلم أن الأفران هي الأكثر عرضة للاتساخ بسبب الدهون والأتربة خاصة لو كانت تعتمد على الوقود العضوي كالفحم مثلا، فيجب أن تحافظ جيد على نظافتها لتحافظ على مظهر مبخ نظيف ومنظم ومرتب ولا تتعرض لمواقف محرجة مع ضيوفك أو تشعر بالضيق بعد فترة ..
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