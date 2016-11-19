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6 أفكار رائعة لتصاميم الفرن في مطبخك

آية منير آية منير
Проект квартиры для молодой пары с ребенком., Katerina Butenko Katerina Butenko مطبخ
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لو كان مطبخك ذو مساحة كبيرة، فهذا يتيح لك أن تمتلك كل ما تتمناه فيه، سواء كانت أجهزة مختلفة أو تصميم مبتكر بامكانيات حديثة، ومن ضمن هذه الامكانيات هو حلم أن تمتلك فرن كهربائي أو فرن بلدي في المطبخ، ليساعدك على إعداد أشهى المأكولات و يساعدك في إنجاز كل المهام المطلوبة منك.. ولكن دائما ستقع في حبرة أين أفضل موقع للفرن في التصميم المثالي للمطبخ، ولكن هناك عدة عوامل يعتمد عليها اختيارك لموقع الفرن سواء كان كهربائي أو بلدى، فالمنطقة المحيطة بالفرن من اكثر المناطق التى تتعامل معها ربة المنزل يوميا بالإضافة إلى أنها من اكثرها تعرضا للدهون و الاوساخ، كما تعتبر من المناطق الهامة في المطبخ لما لها من دور كبير في إظهار المطبخ مجملا بشكل منظم وأنيق أو متسخ وغير ومرتب.. سنعرض عليك 6 نماذج لأماكن مناسبة لفرن بمطبخك أيا كان طرازه أو تصميمه ..

1 – مطبخ ريفي أنيق..

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

أمامنا مطبخ مصمم في شرفة منزلية مفتوحة على شكل حرف L بالإضافة لبار بسيط مع مقعدين مناسبين، نجد أن المصمم اختار موقع الفرن في بداية أحد أضلاع المطبخ والأقرب للتهوية، نرى أن الفرن هنا بلدي مصمم بشكل محترف ولكن بخامات بسيطة لتعطي انطباع ريفي رائع..

2 – تصميم مميز

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

نأتي هنا لتصميم مميز من الطوب الحراري لفرن بداخل مطبخ على شكل حرف L أيضا ويقع في نهاية الضلع الأطول، ودمج المصمم المدخنة مع الفرن وابتكر له شكل مميز يلفت النظر..

3 – بطل المشهد

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ خشب نقي Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

هنا يتصدر المشهد فرن بلدي على شكل ضلع رأسي من الطوب الحراري يصل بين السقف والأرضية، نرى أمامنا مطبخ على شكل حرف U ويقع الفرن في الضلع الأوسط ليصبح مركز المطبخ وزاوية رئيسية في مثلث العمل للتصميم..

4 – فرن كهربائي..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

غالبا عندما نمتلك فرن كهربائي فستجد حلول مختلفة لموقعه، ولكن الشائع هو ارتباطه القوى بالميكرويف وتصميم دولاب خشبي مخصص لهما، كما نرى يقع الفرن في منتصف الضلع الرئيسي لمطبخ ذي تصميم حديث..

5 – طراز صناعي

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. مطبخ
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

تصميم مطبخ صغير على الطراز الصناعي، يتوسط الضلع الوحيد فرن بلدي ذو مدخنة، قد تظن أن تصميم دولاب المطبخ لخدمة الفرن نفسه في تصميم سطح مغطى أو شرفة مفتوحة لتحضير عشاء عائلي أو حفلة شواء رائعة ..

6 – الأفران الحديثة ..

view of sink, BBQ and fridge wood-fired oven حديقة
wood-fired oven

view of sink, BBQ and fridge

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

ظهرت مؤخرا أفران حديثة ومتقدمة للحدائق والأماكن المفتوحة، وحدها تضيف للتصميم قدر كبير من الفخامة والأناقة، ولكن تحتاج إلى مساحة كبيرة ..

النظافة أولا

Loxley Hand Painted Classic Kitchen Raycross Interiors مطبخ
Raycross Interiors

Loxley Hand Painted Classic Kitchen

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

في النهاية عليك أن تعلم أن الأفران هي الأكثر عرضة للاتساخ بسبب الدهون والأتربة خاصة لو كانت تعتمد على الوقود العضوي كالفحم مثلا، فيجب أن تحافظ جيد على نظافتها لتحافظ على مظهر مبخ نظيف ومنظم ومرتب ولا تتعرض لمواقف محرجة مع ضيوفك أو تشعر بالضيق بعد فترة ..

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