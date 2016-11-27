7 لمسات خاصة لتصميم منزلك بشكل غير تقليدي

بمجرد عبورك للباب الأمامي تجد نفسك وقد أصبحت في قلب هذا المشهد المثير للفضول، فيكون أمامك غرفة المعيشة التي تجمع ما بين البساطة والأناقة في ذات الوقت دون أن تخلو من الأصالة والجرأة.

يجذب السقف الإنتباه بإضاءته المبهرة التي تحدد المساحات بوضوح وبالأخص السقف الذي يعتلي المدخل فقد تم خفضه ومنحه إشراقة مميزة من خلال أربعة كشافات إضافية. تخلو الحوائط من التفاصيل الكثيرة فيما عدا بعض الأرفف فيما تتباين مع لون الأرضية في مظهر جمالي لطيف.