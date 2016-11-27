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7 لمسات خاصة لتصميم منزلك بشكل غير تقليدي

Marwa Hasan Marwa Hasan
APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione مطبخ
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في جولتنا اليوم سنري معاً كيفية التوزيع المدروس للمساحات ما بين غرف البيت، تحسين استغلال مساحة كل غرفة مع السعي الدائم للإبتكار ومخالفة العرف السائد وكيفية تحقيق كل ذلك بشكل ينم عن ذوق رفيع وأناقة تجمع بين مزيج متنوع من الألوان التي تمنح إحساساً بالراحة والرقي كما هو معروف عن الطراز الإيطالي في شتي أنحاء العالم ويمكنك أن تراه في هذا البيت المودرن الكائن في باليرمو بإيطاليا الذي سنستعرض معاً ديكوره المنفذ من قبل مصممي مكتب جيوسيبي رابا وانجيلو كاستيليوني المعماري الذين قاموا بإنجاز هذا المشروع الذي يهدف إلي تجديد هذه الشقة البالغ مساحتها 120متر مربع بميزانية لا تتعدي تسعين ألف يورو.

1.السقف لتحديد المساحة

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

بمجرد عبورك للباب الأمامي تجد نفسك وقد أصبحت في قلب هذا المشهد المثير للفضول، فيكون أمامك غرفة المعيشة التي تجمع ما بين البساطة والأناقة في ذات الوقت دون أن تخلو من الأصالة والجرأة. 

يجذب السقف الإنتباه بإضاءته المبهرة التي تحدد المساحات بوضوح وبالأخص السقف الذي يعتلي المدخل فقد تم خفضه ومنحه إشراقة مميزة من خلال أربعة كشافات إضافية. تخلو الحوائط من التفاصيل الكثيرة فيما عدا بعض الأرفف فيما تتباين مع لون الأرضية في مظهر جمالي لطيف.

2.فصل بين المساحات

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione الممر الحديث، المدخل و الدرج
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

في الجهة المقابلة للمدخل تماماً تجد أمامك هذا الكيان المركزي الكبير والذي ينفرد بذاته كقلعة حصينة تتميز بلونها الداكن الذي يضفي عليها الكثير من الغموض والتي تشكل فاصلاً ما بين المدخل وغرفة المعيشة فيما يعد حلاً سحرياً للفصل بين المساحات دون إهدار المساحة الفاصلة من خلال إستغلالها كمساحة تخزين أو حمام للضيوف.

3.لا تخشى أن تصميم حمام ذو شخصية

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

أما في هذه الصورة فنرى الحمام المخصص للضيوف والذي قد يكون ضيق المساحة ولكنه يتمتع بشخصية قوية تنسيك صغر حجمه، ويسود فيه اللونان الأسود والأحمر واللذان قد لا يكونا أكثر خيار ملائم للمساحات الصغيرة إلا أنهما يمنحا الحمام الكثير من الحيوية وبالأخص الموزايك الذي يجلد حائط الدوش ليتباين مع البلاطات الداكنة ويمنح الغرفة مظهراً لامع أنيق.

4.وحدات تخزينية في كل مكان

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة السفرة
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

دعونا ننتقل إلي الجهة المقابلة لغرفة المعيشة لنستكشف الجناح الآخر من المنزل والذي تم تخصيصه لغرفة تناول الطعام والمطبخ حيث نري الخزانة المودرن الجانبية الممتدة علي طول الحائط إلي يسار الصورة والتي يعلوها شاشة التلفاز الكبيرة وعلي الحائط المقابل نجد خزانة كبيرة توفر فرصة لتخزين الملابس الموسمية والأواني وخلافه، و ينتصف الغرفة مائدة مودرن مستطيلة يعلوها ثريا تقليدية كما تستطيع أن تلحظ كيفية إختلاف المقعدين علي رأس المائدة فيما يعد أحد التفاصيل المميزة للغرفة.

5.خلق علاقة بين السفرة والمطبخ

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione مطبخ
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

المطبخ يوجد في آخر ركن من صالة الطعام وقد قام المصممين بتوزيع العناصر بحكمة بحيث يتم الفصل بين مساحة الإستقبال و مساحة الطعام مع الربط بين المساحات المتشابهة.

6.تباين في الألوان

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة نوم
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

تتسم غرفة النوم بالبساطة الشديدة، فيتباين ظهر السرير الكبير بلونه الأبيض مع الحائط البني الواقع خلفه بشكل رائع بالإضافة إلي المصابيح الجذابة ذات الشكل البيضاوي المميز التي تزين جانبي السرير، مع لمسة من اللون الأخضر الذي يتخلل الستائر ليدخل الراحة والطاقة الإيجابية علي جو الغرفة.

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الطرقة المؤدية للغرف تتميز بإضاءة موزعة بشكل خاص

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione الممر الحديث، المدخل و الدرج
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

7.تباين في الملمس مع توزيع جيد للإضاءة

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

يعد الحمام الرئيسي لهذا البيت نموذج يحتذي به في الأناقة والذوق الرفيع، بدءاً بالحائط الحجري الذي يضم كلا الحوضين وجزء من حوض الاستحمام والذي يضيف ملمس مشوق للحمام، ومروراً بالألوان المتنوعة للحوائط كما في سائر المنزل مع وجود مرآة أفقية طويلة علي امتداد الحائط الحجري مما يمنح الحمام المزيد من العمق والإحساس بالإتساع، ولكن أكثر ما يكسب هذا الحمام أناقته هو المصباح الثلاثي المتفاوت الإرتفاع والمعلق بجوار حوض الاستحمام ليبدو كما لو كان ثلاث قطرات من الضوء تسقط نحو قاعه.

شقة بمساحة 62م مربع علي الطراز الكلاسيكي المعاصر
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