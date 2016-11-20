الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

غرفة معيشة مريحة بتكلفة أقل

أميرة قاسم أميرة قاسم
Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Loading admin actions …

تعد غرفة المعيشة من الغرف المحورية بالمنزل، ففيها تستلقي بعد يوم عمل طول، وفيها تشاهد برامجك المفضلة، كما أنها مكان استقبال الأهل والأصدقاء، كما أنها أكثر غرف المنزل حظا بخصوص التجديد، حيث تحظى باهتمام أكبر من باقي الغرف، لذا اعددنا لك اليوم كتاب أفكار يجمع بين عامل الراحة والحميمة بالغرفة وكيف تحقق ذلك بأقل التكاليف.

الكنبة

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

الكنبة هي قطعة الأثاث الأهم بغرفة المعيشة، وربما تكون الأغلى أيضا حيث تتنوع الخامات التي تدخل في تصميمها مثل الخشب والنسيج والحشو وو ما يزيد من سعر تكلفتها بالطبع.ولكي تحصل على جلسة مريحة وقليلة التكلفة يمكنك الاستغناء عن خشب الكنبة والاكتفاء بالحشوات والشلت كما هو الحال بتلك الغرفة، وبذلك تكون قلصت كثيرا حجم المصروفات، وحصلت في النهاية على جلسة مريحة وحميمة مميزة للغرفة.

ألوان محايدة

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

ميزة الألوان المحايدة أنها توفر جو هادئ ومريح بالمكان، كما أنها تظل حاضرة بقوة في أحدث صيحات ألوان الأثاث طوال الوقت وهو ما يعني أنك لن تضطر لتغيير الكنبة أو الطاولةمثلا لقدم لونها، والميزة الأكبر أنها تتناغم مع أي بالتة ألوان بسهولة فيمكنك إضافة لمسات ملونة بألوان زاهية في الوسائد أو حاملات الشموع أو الأكسسوارات عموما وهى عناصر يسهل تغيرها دون تكبد مبالغ كبيرة.

الإضاءة الطبيعية

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

مهما تطورت تكنولوجيا صناعة المصابيح لن تضاهي الراحة والوضوح الذي يوفره ضوء الشمس الطبيعي، لذا احرص قدر الإمكان على تصميم نوافذ كبيرة لتسمح بدخول ضوء أكثر للغرفة وهو ما يقلل من استهلاكك من الكهرباء. أما في المساء فيمكنك تزويد أركان الغرفة بأكثر من وحدة إضاءة قليلي التكلفة لتشغلها عند الحاجة.

ملصقات الجدران

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

تعد هذه الحيلة أقل تكلفة من ورق الحائط، وتتميز بتصميماتها المتنوعة والثرية، كما انه متاح بها اختيار تصميم خاص بك، ميزة الملصقات أنه يسهل تنظيفها وهى على الجدار كما يمكن إزالتها بسهولة دون ترك آثار على الجدران.

فكر خارج الصندوق

TEIDE mesa palets. 80×68 cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلأغراض منزلية
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

هناك أفكار لا حصر لها في إعادة استخدام الباليتات كما بالصورة، والبليتة هي تلك القاعدة الخشبية التي تستخدم في السحن والتخزين.

يمكنك طلاءها واستخدامها كطاولة قهوة بغرفة المعيشة بعد تركيب عجلات بالأسفل، وهو ما سيجعلها طاولتك المفضلة لسهولة تحريكها.

Projeto Remobília - Sofá de Pallets, Camila Feriato Camila Feriato غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Multicolored
Camila Feriato

Camila Feriato
Camila Feriato
Camila Feriato

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

Mesas, Equilibra Equilibra غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

لمسات خضراء

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة المعيشة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

النباتات والزرع لن يخذلوك أبدا في توفير جو مريح وهادئ بأي غرفة، فالطبيعة عموما تدعو للتأمل والاسترخاء والاستمتاع بجمالها، وهذا هو ما نحتاجه تحديدا في غرفة المعيشة، واللطيف في الأمر أنها ستكلفك مبلغ زهيدا، كما أنها قد تلعب دورا في الديكور إذا كانت النباتات مزهرة بألوان تتناغم من بالتة ألوان الغرفة.

ألوان ترابية

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

الألوان الترابية هي الاختيار الأمثل للتصميم غرفة مريحة بميزانية بسيطة، فالألوان الترابية لها ميزتين، الأولى أنها قادرة على التأثير في مشاعر الآخرين بشكل إيجابي وتخلق جوا مريحا وهادئا يتناسب كليا مع بيئات الاسترخاء وتلاقي الأصدقاء، والثانية أنها لا تحتاج لكثير من الأكسسوارات الملونة.

هذا المقال سيساعدك فيما يجب أن تعرفه قبل تصميم غرفة المعيشة

أفكار بسيطة لمدخل مبهر
شاركنا أفكارك عن غرف المعيشة المريحة وبتكلفة أقل..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً