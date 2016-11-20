غرفة معيشة مريحة بتكلفة أقل

هناك أفكار لا حصر لها في إعادة استخدام الباليتات كما بالصورة، والبليتة هي تلك القاعدة الخشبية التي تستخدم في السحن والتخزين.

يمكنك طلاءها واستخدامها كطاولة قهوة بغرفة المعيشة بعد تركيب عجلات بالأسفل، وهو ما سيجعلها طاولتك المفضلة لسهولة تحريكها.