غرفة معيشة مريحة بتكلفة أقل

تعد غرفة المعيشة من الغرف المحورية بالمنزل، ففيها تستلقي بعد يوم عمل طول، وفيها تشاهد برامجك المفضلة، كما أنها مكان استقبال الأهل والأصدقاء، كما أنها أكثر غرف المنزل حظا بخصوص التجديد، حيث تحظى باهتمام أكبر من باقي الغرف، لذا اعددنا لك اليوم كتاب أفكار يجمع بين عامل الراحة والحميمة بالغرفة وكيف تحقق ذلك بأقل التكاليف.
الكنبة هي قطعة الأثاث الأهم بغرفة المعيشة، وربما تكون الأغلى أيضا حيث تتنوع الخامات التي تدخل في تصميمها مثل الخشب والنسيج والحشو وو ما يزيد من سعر تكلفتها بالطبع.ولكي تحصل على جلسة مريحة وقليلة التكلفة يمكنك الاستغناء عن خشب الكنبة والاكتفاء بالحشوات والشلت كما هو الحال بتلك الغرفة، وبذلك تكون قلصت كثيرا حجم المصروفات، وحصلت في النهاية على جلسة مريحة وحميمة مميزة للغرفة.
ميزة الألوان المحايدة أنها توفر جو هادئ ومريح بالمكان، كما أنها تظل حاضرة بقوة في أحدث صيحات ألوان الأثاث طوال الوقت وهو ما يعني أنك لن تضطر لتغيير الكنبة أو الطاولةمثلا لقدم لونها، والميزة الأكبر أنها تتناغم مع أي بالتة ألوان بسهولة فيمكنك إضافة لمسات ملونة بألوان زاهية في الوسائد أو حاملات الشموع أو الأكسسوارات عموما وهى عناصر يسهل تغيرها دون تكبد مبالغ كبيرة.
مهما تطورت تكنولوجيا صناعة المصابيح لن تضاهي الراحة والوضوح الذي يوفره ضوء الشمس الطبيعي، لذا احرص قدر الإمكان على تصميم نوافذ كبيرة لتسمح بدخول ضوء أكثر للغرفة وهو ما يقلل من استهلاكك من الكهرباء. أما في المساء فيمكنك تزويد أركان الغرفة بأكثر من وحدة إضاءة قليلي التكلفة لتشغلها عند الحاجة.
تعد هذه الحيلة أقل تكلفة من ورق الحائط، وتتميز بتصميماتها المتنوعة والثرية، كما انه متاح بها اختيار تصميم خاص بك، ميزة الملصقات أنه يسهل تنظيفها وهى على الجدار كما يمكن إزالتها بسهولة دون ترك آثار على الجدران.
هناك أفكار لا حصر لها في إعادة استخدام الباليتات كما بالصورة، والبليتة هي تلك القاعدة الخشبية التي تستخدم في السحن والتخزين.
يمكنك طلاءها واستخدامها كطاولة قهوة بغرفة المعيشة بعد تركيب عجلات بالأسفل، وهو ما سيجعلها طاولتك المفضلة لسهولة تحريكها.
النباتات والزرع لن يخذلوك أبدا في توفير جو مريح وهادئ بأي غرفة، فالطبيعة عموما تدعو للتأمل والاسترخاء والاستمتاع بجمالها، وهذا هو ما نحتاجه تحديدا في غرفة المعيشة، واللطيف في الأمر أنها ستكلفك مبلغ زهيدا، كما أنها قد تلعب دورا في الديكور إذا كانت النباتات مزهرة بألوان تتناغم من بالتة ألوان الغرفة.
الألوان الترابية هي الاختيار الأمثل للتصميم غرفة مريحة بميزانية بسيطة، فالألوان الترابية لها ميزتين، الأولى أنها قادرة على التأثير في مشاعر الآخرين بشكل إيجابي وتخلق جوا مريحا وهادئا يتناسب كليا مع بيئات الاسترخاء وتلاقي الأصدقاء، والثانية أنها لا تحتاج لكثير من الأكسسوارات الملونة.
هذا المقال سيساعدك فيما يجب أن تعرفه قبل تصميم غرفة المعيشة