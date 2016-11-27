10 تصميمات لأبواب جميلة

دائمًا مانكون انطباعنا من الأشياء الأولى التى نراها لأى شىء، كذلك المنازل عندما نرى أبواب المداخل كحلقة وصل أولى بين الزائر والمنزل نكون انطباعنا عن مايحتويه ذلك المنزل من الداخل.

رغم أن أول مانفكر فيه عندما نقول باب هو الباب الرئيسى للمنزل فنخطط له بدقة ووقت ليصبح مميزًا، إلا أن الأبواب الداخلية لا تنال نصيبها فى التصميمات الإبداعية.

لذلك نعرض لكم اليوم تشكيلة من أبواب المداخل والغرف لتهلمك ببعض الأفكار عند تصميم أبواب منزلك.