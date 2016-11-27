10 تصميمات لأبواب جميلة

دائمًا مانكون انطباعنا من الأشياء الأولى التى نراها لأى شىء، كذلك المنازل عندما نرى أبواب المداخل كحلقة وصل أولى بين الزائر والمنزل نكون انطباعنا عن مايحتويه ذلك المنزل من الداخل.
رغم أن أول مانفكر فيه عندما نقول باب هو الباب الرئيسى للمنزل فنخطط له بدقة ووقت ليصبح مميزًا، إلا أن الأبواب الداخلية لا تنال نصيبها فى التصميمات الإبداعية.
لذلك نعرض لكم اليوم تشكيلة من أبواب المداخل والغرف لتهلمك ببعض الأفكار عند تصميم أبواب منزلك.
يتمتع تصميم باب المنزل هنا بالأناقة والبساطة والعملية، فمساحة الباب معقولة وتمزج بين مادتى الخشب والزجاج لنحصل على تصميم عصرى دافىء وتتماشى درجة الخشب مع خشب أدراج السلم.
ونلاحظ التنوع فى خامات الديكور من حجارة تغطى الجدران وخشب يغطى أدراج السلم والباب بجانب الزجاج.
رغم عدم استخدامه كثيرًا فى مداخل المنزل إلا أننا نرى فى التصميم باب جميل موزع به الزجاج ويعكس التصميم الداخلى للمنزل كفكرة غير تقليدية مميزة.
تناسب الأبواب المزدوجة المساحات المتسعة ويحاكى الباب المصمم هنا فكرة النوافذ ليعمل على توصيل بعض الأنوار لداخل المنزل.
من الخشب نحصل على تصمميات مميزة ومتنوعة للأبواب لما يتمتع به من قوة ودفء وأناقة كما تفتح المجال لاستخدام أنماط مختلفة فى تصميم المداخل والمنازل من الداخل.
ولنتذكر دائمَا أن قوة الخشب تعادل قوة المعدن.
من التصميمات المبدعة فى أبواب المداخل تصميم باب واسع متحرك وآخر أصغر ثابت كما يمكنك زيادة الطول أيضًا لتغطى أكبر مساحة ممكن لمدخل المنزل.
عندما تختار لون لباب منزلك تجنب الألوان الداكنة، فالألوان الفاتحة تعمل على توفير طاقة إيجابية بالمنزل.
لمنزل ذو تصميم عصرى يمكنك الاستلهام من ذلك التصميم الذى يوازن بدقة بين استخدام ألوان متناسقة وعصرية تمامًا، كما يعمل الباب على الخشبى على تكامل وحدة التصميم باستخدام درجة مقاربة لنوع الخشب المصمم به طاولة العشاء .
وعلى الجانب الآخر يتمتع تصميم الباب بالبساطة المتناهية.
يتمتع التصميم بتوزيع هندسى أنيق بين الزجاج والخشب بجانب تصميمات غير نمطية لوحدات الخشب المستخدمة.
يعمل هذا الباب الصغير على إضافة لمسة ديكور مميزة للمكان برسومات فنية بسيطة خاصة باستخدام نوع زجاج خفيف وناعم.
من الأفكار المبدعة أيضًا تخصيص جدار المدخل بأكلمه لتغطيته بمزيج من الخشب والزجاج كتصميم غير تقليدى ويعمل على توفير إضاءة كاملة لمدخل المنزل، كما يتيح لك الاستمتاع بالمشهد الطبيعى الخارجى داخل المنزل.
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