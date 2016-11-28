قبل وبعد وتحول تام لهذه الشقة سيبهرك

وهنا نجد تحول تام لمنزل بتفاصيل مميزة جداً وكيف كانت تفاصيله قبل اعادة الترميم متهالكة بشكل واضح وكيف أصبحت بعد أعادة ترميمها متميزة بشكل واضح جداً، المنزل كان فاقد لأى تفاصيل جمالية بالكامل، والفوضى تعم المكان، لذلك كان لابد من بعض اللمسات السحرية حتى تعود روح التصميم إلى المكان مرة أخرى، وهذا ناتم وسنشاهده تفصيلياً فى هذا المقال.