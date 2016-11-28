قبل وبعد وتحول تام لهذه الشقة سيبهرك

وهنا نجد تحول تام لمنزل بتفاصيل مميزة جداً وكيف كانت تفاصيله قبل اعادة الترميم متهالكة بشكل واضح وكيف أصبحت بعد أعادة ترميمها متميزة بشكل واضح جداً، المنزل كان فاقد لأى تفاصيل جمالية بالكامل، والفوضى تعم المكان، لذلك كان لابد من بعض اللمسات السحرية حتى تعود روح التصميم إلى المكان مرة أخرى، وهذا ناتم وسنشاهده تفصيلياً فى هذا المقال.
كما نرى المطبخ كان متهالكاً قبل التعديل وأضافة أى لمسات واضحة لأعادة هيكلة المطبخ مرة أخرى، الأرضيات من السيراميك التقليدى/ فاقد بشكل واضح لأى لمسات من الجمال، الأثاث متهالك جداً أيضاً، حتى الموقد قد بدا واضحاً أنه عفا عليه الزمن بشكل واضح، الجدران جاء تصميمها من السيراميك الأبيض التقليدي جداً، المكان بشكل عام كان مليئاً بالفوضى والأشياء المتراكمة.
بعد التجديدات وجدنا نفسنا أمام تصميم لمطبخ مثالى جداً، تم تغيير الأرضيات بالكامل من البلاط التقليدى المتهالك إلى الباركيه الخشبى الأنيق، الأثاث كان مثالياً جداً على عكس اختيار الأثاث قبل التجديد كان متهالكاً بشكل واضح وفاقد لأى لمسة من الديكور المميز، بعد التجديد كان اختيار الأثاث الأبيض ذو السطح الأملس اختياراً مثالياً جداً، خاصةً مع اختيار اللون الأبيض ليكون لون الجدران، هيمنة اللون الأبيض خلقت مساحات مريحة على تصميم المطبخ بالكامل.
منطقة تناول الطعام كانت قبل التجديد فوضوية ومتهالكة جداً بشكل واضح، الجدران باهتة جداً واختيار الديكورات فى منطقة تناول الطعام كان ملئ بالفوضى وعدم التناسق، للوهلة الأولى تشعر حقاً أن المكان عفا عليه الزمن غير منظم فوضوى يفتقد إلى التناسق.
بعد التجديدات فرقت منطقة الطعام بشكل واضح فى هذا المنزل، اختيار الطاولة المربعة فى وسط الغرفة تحاوطها تلك الكراسى البسيطة من حولها، وكان لمسة ذكية ومميزة جداً من المصمم اختياره لتلك الكراسي الملونة لتعطيك جاذبية وأناقة واضحة.
وهنا عند منطقة الدرج بدا التصميم تقليدى جداً، درجات السلم من الخشب القديم الذى بدا متهالك بشكل واضح وفاقد لأى تفصيلة جمالية، لذلك كان لابد من أضافة لمسات من التجديد لتبدو منطقة الدرج مختلفة ومميزة.
بعد التجديدات أصبحت منطقة الدرج مختلفة ومميزة بطريقة واضحة، تصميم الدرج بعد التجديد كان خشبياً أيضاً لكن اختيار الخشب بعد التجديد كان مختلف على عكس التصميم السابق قبل التجديدات، الدرج خشبى وتصميم الدرابزين كان من الحديد الأسود لمزيد من الجمال والمثالية فى التصميم.
وهنا جانب من جوانب المنزل الذى بدا متهالكاً جداً كما نرى، الأرضيات تصميمها باهت وغير لائق، وكما نرى العديد من الفوضى والأغراض الغير مناسبة تعم المكان.
بعد التجديدات أصبحت تلك المنطقة فى المنزل مختلفة تماماً، الأرضيات من الباركيه الخشبى الفاتح مثل باقى المنزل، وتم طلاء الجدران باللون الأبيض الهادئ كما هو واضح لأضافة مزيد من المساحات وتعزيز عنصر الراحة، كما تم التخلص من الفوضى فى المكان لخلق مساحة أضافية.
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