8 ألوان ستجعل مطبخك الأجمل

يعد استخدام الألوان في الديكور من أكثر الطرق شيوعاً في تغيير أجواء وروح أي غرفة، فكل لون يبعث برسالة محددة ولكل لون تأثيره الخاص علي الحالة المزاجية للحد الذي تم معه استخدام تنوع الألوان في العديد من وسائل العلاج، ولكن الأمر يختلف بطبيعة الحال فيما يخص الديكور حيث يتوجب استخدام الألوان بحرص وتروي وعدم اختيار اللون لأنه المفضل لدينا فحسب فقد يؤدي ذلك إلي الإفراط وتعكير صفو انسجام المساحات والتأثير على النشاطات. يجب علي المصمم أن يراعي التوازن والتناغم في استخدام الألوان وأن يأخذ في حسبانه أن الألوان تتراوح ما بين الأساسي، الدافيء ،البارد والمكمل.
يوفر المطبخ مكان جيد لاستخدام الألون كأحد مكونات الديكور الناجح فتعال معنا في جولتنا اليوم نستعرض معاً مكونات هذه الوصفة.
يعبر اللون الأحمر عن الشغف فهو لون فاقع ينبض بالحياة كما أنه يرتبط بالنار كعنصر متواجد بقوة في المطبخ فلا يوجد مكان أفضل من المطبخ للتعبير عن خواص هذا العنصر الديناميكية من خلال لونها الأحمر المرتبط بالحركية والبهجة.
إذا ما منح اللون الأزرق الفرصة كاملة فإن بإمكانه أن يمنحك إحساس مميز بالسكينة والطمأنينة، فهو ينتمي لمجموعة الألوان الباردة لهذا فإنه اللون الذي يعبر عن الإنتعاش والبحر ويعد خيار مثالي لعمل ديكور بحر متوسط صحي. حيث يبعث هذا اللون علي السلام النفسي ويلهم الثقة، كما يترك إحساساً بالهدوء والتوازن في الذهن عند مزجه باللون الأبيض.
اللون الرمادي متوفر بالعديد من الدرجات التي تتراوح ما بين الداكن والخافت، وبيعث هذا اللون المحايد علي التوازن والنظام ويعبر عن الأناقة والنظام ولكن حذاري من الإفراط في استخدامه قد يوحي بالملل والتقليدية، فالأمر يعتمد علي الألوان المصاحبة له والتي تتكامل معه لخلق مختلف التأثيرات المرجوة.
ما نراه في هذه الصورة هو أحد أكثر الألوان تنوعاً وهو مستوحي من الألوان الأرضية التي تشعرك بالاتصال بالطبيعة وجذورك وهي تندمج بكل سلاسة مع العناصر الخشبية المتمثلة في الأثاث والخزانات بالإضافة إلي إطارات النوافذ، كما أنها مناسبة لخلق طراز ريفي ومودرن في ذات الوقت.
يعبر اللون الأصفر عن الذكاء، الحكمة والإنتباه الذهني كما أنه يحفز الطاقة الإبداعية. اللون الأصفر لون دافيء وفاقع بدرجات عديدة، وينتج عن مزج هذا اللون باللونين الأبيض والأسود تأثيراً غاية في الأناقة والإيجابية كما نري في الصورة ولهذا فإن اللون الأصفر يعبر في الثقافة الشرقية عن السعادة.
اللون البرتقالي هو لون محفز يثير قدر من البهجة في النفس كما يبعث علي التفاؤل والثقة بالنفس ويمنحك توازن عاطفي وقد لا يكون المطبخ من أكثر الأماكن ملائمة لهذا اللون إلا أنه دائماً ما يبث الأحاسيس الدافئة أينما حل.
الأبيض هو اللون الذي يمتزج بكل سلاسة مع كافة ألوان الطيف بكل درجاتها فهو لون نقي له تأثير مرتبط بالسلام والبراءة يوحي بالثقة والاستسلام. فإذا كنت ترغب في أن يكون مطبخك مشرق ولامع فعليك بالأبيض فمظهره النقي النظيف يترك إنطباعاً بالإستمرارية والراحة يصعب الحصول عليه من أي لون أخر.
يري الكثيرون أن اللون الأخضر هو اللون الذي يعبر عن الكرم والأخذ والعطاء ومشاركة أعمق الأحاسيس، كما يحيي الإتصال بالطبيعة بداخلنا بالإضافة إلي ما يعرف عنه من خصائص مسكنة تبعث علي الاسترخاء وهو ما نفتقده بشدة وسط نمط حياة بسرعة عصرنا هذا.