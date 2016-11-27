8 ألوان ستجعل مطبخك الأجمل

يعد استخدام الألوان في الديكور من أكثر الطرق شيوعاً في تغيير أجواء وروح أي غرفة، فكل لون يبعث برسالة محددة ولكل لون تأثيره الخاص علي الحالة المزاجية للحد الذي تم معه استخدام تنوع الألوان في العديد من وسائل العلاج، ولكن الأمر يختلف بطبيعة الحال فيما يخص الديكور حيث يتوجب استخدام الألوان بحرص وتروي وعدم اختيار اللون لأنه المفضل لدينا فحسب فقد يؤدي ذلك إلي الإفراط وتعكير صفو انسجام المساحات والتأثير على النشاطات. يجب علي المصمم أن يراعي التوازن والتناغم في استخدام الألوان وأن يأخذ في حسبانه أن الألوان تتراوح ما بين الأساسي، الدافيء ،البارد والمكمل.

يوفر المطبخ مكان جيد لاستخدام الألون كأحد مكونات الديكور الناجح فتعال معنا في جولتنا اليوم نستعرض معاً مكونات هذه الوصفة.