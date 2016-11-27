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8 ألوان ستجعل مطبخك الأجمل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
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يعد استخدام الألوان في الديكور من أكثر الطرق شيوعاً في تغيير أجواء وروح أي غرفة، فكل لون يبعث برسالة محددة ولكل لون تأثيره الخاص علي الحالة المزاجية للحد الذي تم معه استخدام تنوع الألوان في العديد من وسائل العلاج، ولكن الأمر يختلف بطبيعة الحال فيما يخص الديكور حيث يتوجب استخدام الألوان بحرص وتروي وعدم اختيار اللون لأنه المفضل لدينا فحسب فقد يؤدي ذلك إلي الإفراط وتعكير صفو انسجام المساحات والتأثير على النشاطات. يجب علي المصمم أن يراعي التوازن والتناغم في استخدام الألوان وأن يأخذ في حسبانه أن الألوان تتراوح ما بين الأساسي، الدافيء ،البارد والمكمل. 

يوفر المطبخ مكان جيد لاستخدام الألون كأحد مكونات الديكور الناجح فتعال معنا في جولتنا اليوم نستعرض معاً مكونات هذه الوصفة.

1.أحمر صارخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يعبر اللون الأحمر عن الشغف فهو لون فاقع ينبض بالحياة كما أنه يرتبط بالنار كعنصر متواجد بقوة في المطبخ فلا يوجد مكان أفضل من المطبخ للتعبير عن خواص هذا العنصر الديناميكية من خلال لونها الأحمر المرتبط بالحركية والبهجة.

2.أزرق منعش

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

إذا ما منح اللون الأزرق الفرصة كاملة فإن بإمكانه أن يمنحك إحساس مميز بالسكينة والطمأنينة، فهو ينتمي لمجموعة الألوان الباردة لهذا فإنه اللون الذي يعبر عن الإنتعاش والبحر ويعد خيار مثالي لعمل ديكور بحر متوسط صحي. حيث يبعث هذا اللون علي السلام النفسي ويلهم الثقة، كما يترك إحساساً بالهدوء والتوازن في الذهن عند مزجه باللون الأبيض.

3.درجات مختلفة من الرمادي

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia مطبخ
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

اللون الرمادي متوفر بالعديد من الدرجات التي تتراوح ما بين الداكن والخافت، وبيعث هذا اللون المحايد علي التوازن والنظام ويعبر عن الأناقة والنظام ولكن حذاري من الإفراط في استخدامه قد يوحي بالملل والتقليدية، فالأمر يعتمد علي الألوان المصاحبة له والتي تتكامل معه لخلق مختلف التأثيرات المرجوة.

4.ألوان ترابية

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

ما نراه في هذه الصورة هو أحد أكثر الألوان تنوعاً وهو مستوحي من الألوان الأرضية التي تشعرك بالاتصال بالطبيعة وجذورك وهي تندمج بكل سلاسة مع العناصر الخشبية المتمثلة في الأثاث والخزانات بالإضافة إلي إطارات النوافذ، كما أنها مناسبة لخلق طراز ريفي ومودرن في ذات الوقت.

5.أصفر مشرق

APARTAMENTO PK, Bastos & Duarte Bastos & Duarte مطبخ
Bastos &amp; Duarte

Bastos & Duarte
Bastos &amp; Duarte
Bastos & Duarte

يعبر اللون الأصفر عن الذكاء، الحكمة والإنتباه الذهني كما أنه يحفز الطاقة الإبداعية. اللون الأصفر لون دافيء وفاقع بدرجات عديدة، وينتج عن مزج هذا اللون باللونين الأبيض والأسود تأثيراً غاية في الأناقة والإيجابية كما نري في الصورة ولهذا فإن اللون الأصفر يعبر في الثقافة الشرقية عن السعادة.

6.برتقالي محفز

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

اللون البرتقالي هو لون محفز يثير قدر من البهجة في النفس كما يبعث علي التفاؤل والثقة بالنفس ويمنحك توازن عاطفي وقد لا يكون المطبخ من أكثر الأماكن ملائمة لهذا اللون إلا أنه دائماً ما يبث الأحاسيس الدافئة أينما حل.

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7.نقاء الأبيض

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

الأبيض هو اللون الذي يمتزج بكل سلاسة مع كافة ألوان الطيف بكل درجاتها فهو لون نقي له تأثير مرتبط بالسلام والبراءة يوحي بالثقة والاستسلام. فإذا كنت ترغب في أن يكون مطبخك مشرق ولامع فعليك بالأبيض فمظهره النقي النظيف يترك إنطباعاً بالإستمرارية والراحة يصعب الحصول عليه من أي لون أخر.

8.أخضر مريح للأعصاب

Свежие краски в интерьере кухни и прихожей, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN مطبخ
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

يري الكثيرون أن اللون الأخضر هو اللون الذي يعبر عن الكرم والأخذ والعطاء ومشاركة أعمق الأحاسيس، كما يحيي الإتصال بالطبيعة بداخلنا بالإضافة إلي ما يعرف عنه من خصائص مسكنة تبعث علي الاسترخاء وهو ما نفتقده بشدة وسط نمط حياة بسرعة عصرنا هذا.

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