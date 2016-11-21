تغلب على حمامك الصغير بهذه الحيل

تصميم الغرف الصغيرة تحدي كبير لكن ليس مستحيلا، وهذا ينطبق على الحمام أيضا، خاصة وأن الحمامات المتسعة صارت رفاهية بعيدة المنال في تصميمات المنازل الجديدة ومنازل الشباب، لذا تعال لتتعرف على أهم النصائح والحلول التي ستساعدك في التغلب على حمامك الصغير وتصميمه بأناقة.
بالطبع مرآة أنيقة ستضيف جمالا للحمام لكن الأهم من ذلك أنها تضاعف الاتساع البصري للحمام، انظر كيف نجحت المرآة الكبيرة والأسطح اللامعة للجدران في خلق مظهر براق للحمام الصغير، يمكنك اختيار مرآه بغير إطار كالتي بالصورة أو واحدة بإطار أنيق يزيد من جمالها، أو ربما تقوم بمزيد من الخداع البصري وتضع مرآتين لتزيد من الانعكاسات، جدير بالذكر أن المرايا بالمصحوبة بإضاءة الليد من الصيحات الرائجة وتزيد من بريق وأناقة الحمام.
على الرغم من وجود بانيو في الحمام أمر رائع، لكنه مع الأسف قطعة ليست عملية في الحمامات الصغيرة، والتي في النهاية ستلزمك بحجم ضئيل للبانيو وستنتهي أحلامك بالحصول على حمام دافئ بالبانيو في طي النسيان. بدلا من ذلك يمكنك استبداله بالدوش المغلق بأبواب زجاجية شفافة، فهو عملي للغاية ويحافظ على الاتصال بين كل أركان الحمام.
يمكنك التعرف على مزيد من التصميمات الرائعة لدوش الحمام من هنا
ستندهش كثيرا من القدر الذي تؤثر فيه الألوان على رؤيتك لحجم الحمام، ابتعد تمام عن الألوان الفاقعة أو الداكنة مثل الأسود والبني مثلا، وتجنب تماما التصميمات الصاخبة في البلاط سواء للجدران أو للأرضيات، أما الألوان المحايدة في الاختيار الأمثل هنا، لأنها ستتآلف مع إضاءة الحمام وتعكسها مما يزيد من إشراق الحمام والشعور باتساعه.
في الحمامات الصغيرة لا تترك مساحة دون استغلالها، يمكنك مثلا كما بالصورة استغلال المساحة أسفل الحوض لتخزين المناشف وبعض أدوات التجميل، أيضا الفراغ أعلى التواليت يمكنك استغلاله بتثبيت رفوف لتخزين أدوات الحمام، كما سنرى في الصورة التالية.
كما ذكرنا في السابق الفراغ أعلى التواليت من الأماكن التي يندر استغلالها، لكن المصمم هنا تلافى هذا الخطأ وقام بتثبيت رفوف خشبية لتخزين ورق المناديل والمناشف، المميز في الحمام أيضا هو لون الستارة، وهى من عناصر الديكور التي غن تم استغلالها تضيف جمالا للحمام، اختر ألوان زاهية ومبهجة لتجعل من حمامك الصغير مكانا نابضا بالحياة.
صغر مساحة الحمام لا يعني أبدا أن تهمله ولا تضيف له بعض اللمسات الجمالية الصغيرة، اختر بعض الأكسسوارات القيمة التي ترى أنا ستزيد من جمال الحمام ولا تزيد من العدد، ففي المساحات الصغيرة الأقل هو الأفضل.
قد تضطرك الحاجة لضرورة وجود وحدة تخزين في الحمام، حينها الجأ للوحدات ذات العمق الصغير والتي لن تأكل من مساحة الحمام وتعيق الحركة، ويفضل لو كانت الوحدات بأبواب جرارة.
الرفوف بالجدار من الأفكار مميزة للغاية لتوفير مساحة تخزينية دون المساس بالمساحة على الأرضيات، في التطبيق الحالي زادت إضاءة الليد من أناقة وجمال الحمام