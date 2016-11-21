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تغلب على حمامك الصغير بهذه الحيل

أميرة قاسم أميرة قاسم
Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design حمام حجر Beige
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تصميم الغرف الصغيرة تحدي كبير لكن ليس مستحيلا، وهذا ينطبق على الحمام أيضا، خاصة وأن الحمامات المتسعة صارت رفاهية بعيدة المنال في تصميمات المنازل الجديدة ومنازل الشباب، لذا تعال لتتعرف على أهم النصائح والحلول التي ستساعدك في التغلب على حمامك الصغير وتصميمه بأناقة.

المرايا

Apartamento Rua Pirapetinga - Piratininga Arquitetos + JPG.ARQ, Piratininga Arquitetos Associados Piratininga Arquitetos Associados حمام
Piratininga Arquitetos Associados

Piratininga Arquitetos Associados
Piratininga Arquitetos Associados
Piratininga Arquitetos Associados

بالطبع مرآة أنيقة ستضيف جمالا للحمام لكن الأهم من ذلك أنها تضاعف الاتساع البصري للحمام، انظر كيف نجحت المرآة الكبيرة والأسطح اللامعة للجدران في خلق مظهر براق للحمام الصغير، يمكنك اختيار مرآه بغير إطار كالتي بالصورة أو واحدة بإطار أنيق يزيد من جمالها، أو ربما تقوم بمزيد من الخداع البصري وتضع مرآتين لتزيد من الانعكاسات، جدير بالذكر أن المرايا بالمصحوبة بإضاءة الليد من الصيحات الرائجة وتزيد من بريق وأناقة الحمام.

دوش بدلا من البانيو

homify حمام
homify

homify
homify
homify

على الرغم من وجود بانيو في الحمام أمر رائع، لكنه مع الأسف قطعة ليست عملية في الحمامات الصغيرة، والتي في النهاية ستلزمك بحجم ضئيل للبانيو وستنتهي أحلامك بالحصول على حمام دافئ بالبانيو في طي النسيان. بدلا من ذلك يمكنك استبداله بالدوش المغلق بأبواب زجاجية شفافة، فهو عملي للغاية ويحافظ على الاتصال بين كل أركان الحمام.

يمكنك التعرف على مزيد من التصميمات الرائعة لدوش الحمام من هنا

ألوان الجدران والأرضيات

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

ستندهش كثيرا من القدر الذي تؤثر فيه الألوان على رؤيتك لحجم الحمام، ابتعد تمام عن الألوان الفاقعة أو الداكنة مثل الأسود والبني مثلا، وتجنب تماما التصميمات الصاخبة في البلاط سواء للجدران أو للأرضيات، أما الألوان المحايدة في الاختيار الأمثل هنا، لأنها ستتآلف مع إضاءة الحمام وتعكسها مما يزيد من إشراق الحمام والشعور باتساعه.

Departamento CONESA, Trua arqruitectura Trua arqruitectura حمامرفوف
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

في الحمامات الصغيرة لا تترك مساحة دون استغلالها، يمكنك مثلا كما بالصورة استغلال المساحة أسفل الحوض لتخزين المناشف وبعض أدوات التجميل، أيضا الفراغ أعلى التواليت يمكنك استغلاله بتثبيت رفوف لتخزين أدوات الحمام، كما سنرى في الصورة التالية.

ألوان زاهية

homify حمام أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا في السابق الفراغ أعلى التواليت من الأماكن التي يندر استغلالها، لكن المصمم هنا تلافى هذا الخطأ وقام بتثبيت رفوف خشبية لتخزين ورق المناديل والمناشف، المميز في الحمام أيضا هو لون الستارة، وهى من عناصر الديكور التي غن تم استغلالها تضيف جمالا للحمام، اختر ألوان زاهية ومبهجة لتجعل من حمامك الصغير مكانا نابضا بالحياة.

أكسسوارات أنيقة

homify حماممنسوجات واكسسوارات نحاس/برونز Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

صغر مساحة الحمام لا يعني أبدا أن تهمله ولا تضيف له بعض اللمسات الجمالية الصغيرة، اختر بعض الأكسسوارات القيمة التي ترى أنا ستزيد من جمال الحمام ولا تزيد من العدد، ففي المساحات الصغيرة الأقل هو الأفضل.

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مساحات تخزينية

2010 • Horm • Backstage, Salvatore Indriolo Salvatore Indriolo سلالم وأروقة مخزن
Salvatore Indriolo

Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo

قد تضطرك الحاجة لضرورة وجود وحدة تخزين في الحمام، حينها الجأ للوحدات ذات العمق الصغير والتي لن تأكل من مساحة الحمام وتعيق الحركة، ويفضل لو كانت الوحدات بأبواب جرارة.

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design حمام حجر Beige
Lotos Design

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

الرفوف بالجدار من الأفكار مميزة للغاية لتوفير مساحة تخزينية دون المساس بالمساحة على الأرضيات، في التطبيق الحالي زادت إضاءة الليد من أناقة وجمال الحمام

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar حمامرفوف
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

يمكنك الاستعانة أيضا بالسلال المعدنية لتعليقها في الأركان خاصة بالدوش لتخزين أدوات وصابون الاستحمام.

لمزيد من التصميمات المميزة للحمامات الصغيرة اطلع على هذا المقال

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