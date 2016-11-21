تغلب على حمامك الصغير بهذه الحيل

على الرغم من وجود بانيو في الحمام أمر رائع، لكنه مع الأسف قطعة ليست عملية في الحمامات الصغيرة، والتي في النهاية ستلزمك بحجم ضئيل للبانيو وستنتهي أحلامك بالحصول على حمام دافئ بالبانيو في طي النسيان. بدلا من ذلك يمكنك استبداله بالدوش المغلق بأبواب زجاجية شفافة، فهو عملي للغاية ويحافظ على الاتصال بين كل أركان الحمام.

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