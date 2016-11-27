9 حيل تميز التصميم الداخلى لمنزلك الصغير

يمثل امتلاك منزل صغير المساحة تحدى نواجهه لنحصل على ديكور داخلى مميز وأنيق دون ازدحام وتكدس يعيق حركتك داخل المنزل أو يمنع وصول الضوء الطبيعى عبر النوافذ، كما نحتاج لاختيار أثاث مناسب للمساحة المحدودة من حيث الحجم وترتيبه بالغرف.
ولأننا نحتاج لتوفير أكبر مساحات ممكنة للتخزين علينا باتباع بعض الحيل فى التصميم لنحصل على وحدات تخزين متنوعة فى كل الغرف.
فانضم إلينا فى هذه الجولة لنشاهد بعض الحيل المميزة التى استخدمتها 8 تصاميم إبداعية بعملية وبساطة.
يعبر التصميم الآتى بإبداع عن وجود حلول دائمًا مهما ضاقت المساحات، فيقوم على استغلال المساحات الجانبية للباب وتحويلها لوحدات تخزين من الخشب متنوعة الأشكال والأحجام لنحصل على تصميم أنيق وفريد فى مقدمة الغرفة.
تعد الرفوف أبسط وأمثل الحلول لتوفير مساحات تخزين متعددة لمرونتها فى تصميم أرفف تناسب المساحة المتاحة خاصة الأركان.
تضيف السلالم الداخلية عنصر مميز للتصميم الداخلى ولكن لا تحتاج أن تشغل مساحة كبيرة فى المنزل. لذلك قمنا بإعادة تصميم المساحة المتاحة أسفل السلم وتقسيمها لأرفف تخزينيه وركن خاص بالتلفاز فيعمل التصميم كزينة بسيطة فى ديكور المنزل أيضًا.
عندما نريد الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء نتجه لغرفة النوم، فى نفس الوقت تخزن الأغطية والمفارش والملابس الموسمية فى وحدات تخزين بالغرفة، لذلك نلجأ لتوفير أكبر مساحة ممكنة خاصة المساحات الغير مستغلة لتعمل كوحدات تخزين فيمكننا بناء وحدات تخزينيه أسفل السرير وكذلك بالأعلى على الجداران مثل ذلك التصميم.
استخدم الكراسى والطاولات القابلة للطوى لتوفر مساحات عند تخزينها، بجانب سهولة استخدامها فى أى مكان فلا تشكل عبء ثقيل عند حملها أو تحريكها، والحرص على اختيار كراسى بتصميمات أنيقة يضفى لمسة ديكور مميزة على منزلك.
توفير رفوف تخزينية صغيرة وخفيفه فى الحمامات الصغيرة يساعد على تنسيق وضع مستلزمات الحمام بدون تكدس أو ازدحام.
يمكننا اختيار أريكة مريحة وبتصميم عصرى مميز ولا تستهلك مساحة كبيرة فى الغرفة كما يمكن استخدامها سرير فى نفس الوقت مايزود عمليتها وتقليل شراء قطع أثاث إضافية فى المنزل.
فكرة أخرى مذهلة لإضافة عمق فى مساحة الغرف الصغيرة هى استخدام المرايا الكبيرة لأبواب الخزن أو الجدران مع وضع قطع أثاث بسيطة فقط لنشعر بالبراح واتساع المكان.
إن كان يتوفر لديك مساحات على الجدران غير مستغلة، فصمم لها أرفف خشبية بسيطة ترتب عليها أدواتك بعملية وأناقة خاصة مستلزمات غسيل الملابس لتحصل على تصميم أنيق وعصرى.