9 حيل تميز التصميم الداخلى لمنزلك الصغير

يمثل امتلاك منزل صغير المساحة تحدى نواجهه لنحصل على ديكور داخلى مميز وأنيق دون ازدحام وتكدس يعيق حركتك داخل المنزل أو يمنع وصول الضوء الطبيعى عبر النوافذ، كما نحتاج لاختيار أثاث مناسب للمساحة المحدودة من حيث الحجم وترتيبه بالغرف.

ولأننا نحتاج لتوفير أكبر مساحات ممكنة للتخزين علينا باتباع بعض الحيل فى التصميم لنحصل على وحدات تخزين متنوعة فى كل الغرف.

فانضم إلينا فى هذه الجولة لنشاهد بعض الحيل المميزة التى استخدمتها 8 تصاميم إبداعية بعملية وبساطة.