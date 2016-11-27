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9 حيل تميز التصميم الداخلى لمنزلك الصغير

هنادى موسى هنادى موسى
ABRM APARTAMENTO, Noura van Dijk Interior Design Noura van Dijk Interior Design منازل
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يمثل امتلاك منزل صغير المساحة تحدى نواجهه لنحصل على ديكور داخلى مميز وأنيق دون ازدحام وتكدس يعيق حركتك داخل المنزل أو يمنع وصول الضوء الطبيعى عبر النوافذ، كما نحتاج لاختيار أثاث مناسب للمساحة المحدودة من حيث الحجم وترتيبه بالغرف.

ولأننا نحتاج لتوفير أكبر مساحات ممكنة للتخزين علينا باتباع بعض الحيل فى التصميم لنحصل على وحدات تخزين متنوعة فى كل الغرف.

فانضم إلينا فى هذه الجولة لنشاهد بعض الحيل المميزة التى استخدمتها 8 تصاميم إبداعية بعملية وبساطة.

1- اتجه للأعلى وصمم أرفف إبداعية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يعبر التصميم الآتى بإبداع عن وجود حلول دائمًا مهما ضاقت المساحات، فيقوم على استغلال المساحات الجانبية للباب وتحويلها لوحدات تخزين من الخشب متنوعة الأشكال والأحجام لنحصل على تصميم أنيق وفريد فى مقدمة الغرفة.

2- الرفوف دائمًا أبسط الحلول

Projects, Fifty Fifty Furniture Fifty Fifty Furniture غرفة المعيشةرفوف
Fifty Fifty Furniture

Projects

Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture

تعد الرفوف أبسط وأمثل الحلول لتوفير مساحات تخزين متعددة لمرونتها فى تصميم أرفف تناسب المساحة المتاحة خاصة الأركان.

3- الاستفادة من المساحات أسفل السلم

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 غرفة المعيشةمخزن خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

تضيف السلالم الداخلية عنصر مميز للتصميم الداخلى ولكن لا تحتاج أن تشغل مساحة كبيرة فى المنزل. لذلك قمنا بإعادة تصميم المساحة المتاحة أسفل السلم وتقسيمها لأرفف تخزينيه وركن خاص بالتلفاز فيعمل التصميم كزينة بسيطة فى ديكور المنزل أيضًا.

4- استغلال المساحات المتاحة بغرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عندما نريد الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء نتجه لغرفة النوم، فى نفس الوقت تخزن الأغطية والمفارش والملابس الموسمية فى وحدات تخزين بالغرفة، لذلك نلجأ لتوفير أكبر مساحة ممكنة خاصة المساحات الغير مستغلة لتعمل كوحدات تخزين فيمكننا بناء وحدات تخزينيه أسفل السرير وكذلك بالأعلى على الجداران مثل ذلك التصميم.

5- أثاث قابل للطوى.

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

استخدم الكراسى والطاولات القابلة للطوى لتوفر مساحات عند تخزينها، بجانب سهولة استخدامها فى أى مكان فلا تشكل عبء ثقيل عند حملها أو تحريكها، والحرص على اختيار كراسى بتصميمات أنيقة يضفى لمسة ديكور مميزة على منزلك.

6- رفوف تخزين فى الحمام

توفير رفوف تخزينية صغيرة وخفيفه فى الحمامات الصغيرة يساعد على تنسيق وضع مستلزمات الحمام بدون تكدس أو ازدحام.

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7- أريكة عملية وأنيقة

Innovative Schlafsofas, Livarea Livarea غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Livarea

Livarea
Livarea
Livarea

يمكننا اختيار أريكة مريحة وبتصميم عصرى مميز ولا تستهلك مساحة كبيرة فى الغرفة كما يمكن استخدامها سرير فى نفس الوقت مايزود عمليتها وتقليل شراء قطع أثاث إضافية فى المنزل.

8- تأثير المرايا على مساحات الغرف الصغيرة

ABRM APARTAMENTO, Noura van Dijk Interior Design Noura van Dijk Interior Design منازل
Noura van Dijk Interior Design

Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design

فكرة أخرى مذهلة لإضافة عمق فى مساحة الغرف الصغيرة هى استخدام المرايا الكبيرة لأبواب الخزن أو الجدران مع وضع قطع أثاث بسيطة فقط لنشعر بالبراح واتساع المكان.

9- فكرة أخرى للحمامات

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

إن كان يتوفر لديك مساحات على الجدران غير مستغلة، فصمم لها أرفف خشبية بسيطة ترتب عليها أدواتك بعملية وأناقة خاصة مستلزمات غسيل الملابس لتحصل على تصميم أنيق وعصرى.

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