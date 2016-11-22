الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

فى 7 خطوات بسيطة اختار المرآة المناسبة لمنزلك

هنادى موسى هنادى موسى
Коллекция Florence, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة السفرة
Loading admin actions …

تؤثر المرآيا على مزاجنا منذ قدم التاريخ لدورها فى عكس صورتنا لنتأكد مما يبدو عليه مظهرنا، وعبر العصور تطور تصميم المرايا فصمم اليونانيون فازات من المرايا والآن تجدوها فى المتاحف بعدها قام الصينيون والهنود بتصميم مرايا أخرى فريدة بإطارات مميزة.

وبجانب وظيقتها الرئيسية تضيف المرايا لمسات مميزة وأنيقة للتصميم الداخلى للمنزل وتتميز بتأثير أعمق فى المساحات الصغيرة حيث تساعد أن تبدو الغرفة بمساحة أكبر للغرفة عن ماهى عليه.

1- الغرض من المرآة

Dressing table In:Style Direct غرفة نوم
In:Style Direct

Dressing table

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

هل يبدو السؤال غريبًا؟ بالتأكيد وظيفة المرآة الأساسية هى التأكد من مظهرنا ولكن قد نشتريها أيضًا كديكور للغرفة أو لإضفاء بعض المساحة على الغرفة فالمرايا الكبيرة تعطى انطباع بمساحة أكبر وأعمق للغرف.

فالغرض الذى تحدده لشراء المرآه سيكون معيارك فى اختيار المساحة والنوع والنمط فحدده جيدًا قبل الشراء.

2- الأشكال والأحجام المفضلة

Коллекция Florence, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة السفرة
Fratelli Barri

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

يفضل أن تتناسب مساحة المرآة مع المكان الذى ستشغله فمثلًا اختيار مرآة لغرفة الملابس يحتم عليك شراء مرآة طويلة لتعكس مظهرك الكامل.

أما المررايا التى تعلق على الجدران للديكور يمكنك اختيار أحجام مختلفة تتماشى مع أثاث الغرفة، وعندما تريد أن تضيف عمق وبعد أكبر لمساحة الغرفة عليك بتغطية جدار من الغرفة بالمرايا.

3- مرايا متعددة الأنماط

Banheiro Público Casa Cor São Paulo, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign حمامديكورات
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

اختيار أنماط مختلفة للمرايا يضفى ديكور مميزوأنيق  للغرفة واحرص على شراء زجاج عالى الجودة حتى تضمن وجود المرآة لفترات طويلة.

4-بإطار أم بدون؟

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

لإضافة لمسة كلاسيكية جميلة لديكور غرفتك يمكنك اختيار مرآة أنتيك بإطار فقط اختار بدقة المكان المناسب للمرآة. ولتحصل على تصميم مميز يمكنك شراء مرآة وإطار كلًا على حده وتصميمهم على ذوقك عليك تنسيق ألوان الإطار لتتماشى مع ألوان الغرفة والأثاث.

5- تركيب إضاءة خلفية

Badmöbel, Lionidas Design GmbH Lionidas Design GmbH حماممرايا
Lionidas Design GmbH

Lionidas Design GmbH
Lionidas Design GmbH
Lionidas Design GmbH

إضافة أنوار هادئة وبسيطة حول المرآة تعزز من تركيز الإضاءة على المرآة مايوفرلنا رؤية أدق وأوضح، كما يضيف لمسة مميزة لديكور الغرفة.

6- مرآة متعددة الأغراض

Moroccan Hand Crafted Bone Inlay - Arabic Style Moroccan Bazaar غرفة الملابسمرايا
Moroccan Bazaar

Moroccan Hand Crafted Bone Inlay – Arabic Style

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

تقوم المرآة الواحدة فى الغرفة بتوفير عدة وظائف مختلفة فبجانب استخدامنا لها لرؤية أنفسنا، يمكننا اختيار مرآة مصممة بلمسات فنية تزين ديكور الغرفة.

7- العناية بالمرايا

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

بغض النظر عن الغرض المستخدم للمرآة فتحتاج للعناية والاهتمام لتحافظ على مظهرها لسنوات قادمة وإليك خطوات بسيطة لتحقق ذلك:

- استخدم ماء دافىء وقطعة قماش قطنية لمسح سطح المرآة كما يمكنك استخدام ورق تنشيف مبلل، بعد ذلك نشفها بقطعة قماش أخرى جافة.

- إن كنت تستخدم أى مسحوق تنظيف للمرآة فلا ترشه مباشرة على المرآة ولكن رشه على قطعة القماش.

- لا تستخدم مساحيق التنظيف التى يدخل فى تركيبها الخل أو الأمونيا.

- إن كانت مرآتك مصممة بإطار خشبى أو معدن ستحتاج إلى تلميعهم بمنظف خاص لهم.

اقرأ أيضًا: كيف تختار ألوان منزلك

10 تصميمات لكراسى مريحة وأنيقة
أى الخامات تفضلها فى المرايا المصممة بإطارات؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً