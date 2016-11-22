فى 7 خطوات بسيطة اختار المرآة المناسبة لمنزلك

تؤثر المرآيا على مزاجنا منذ قدم التاريخ لدورها فى عكس صورتنا لنتأكد مما يبدو عليه مظهرنا، وعبر العصور تطور تصميم المرايا فصمم اليونانيون فازات من المرايا والآن تجدوها فى المتاحف بعدها قام الصينيون والهنود بتصميم مرايا أخرى فريدة بإطارات مميزة.
وبجانب وظيقتها الرئيسية تضيف المرايا لمسات مميزة وأنيقة للتصميم الداخلى للمنزل وتتميز بتأثير أعمق فى المساحات الصغيرة حيث تساعد أن تبدو الغرفة بمساحة أكبر للغرفة عن ماهى عليه.
هل يبدو السؤال غريبًا؟ بالتأكيد وظيفة المرآة الأساسية هى التأكد من مظهرنا ولكن قد نشتريها أيضًا كديكور للغرفة أو لإضفاء بعض المساحة على الغرفة فالمرايا الكبيرة تعطى انطباع بمساحة أكبر وأعمق للغرف.
فالغرض الذى تحدده لشراء المرآه سيكون معيارك فى اختيار المساحة والنوع والنمط فحدده جيدًا قبل الشراء.
يفضل أن تتناسب مساحة المرآة مع المكان الذى ستشغله فمثلًا اختيار مرآة لغرفة الملابس يحتم عليك شراء مرآة طويلة لتعكس مظهرك الكامل.
أما المررايا التى تعلق على الجدران للديكور يمكنك اختيار أحجام مختلفة تتماشى مع أثاث الغرفة، وعندما تريد أن تضيف عمق وبعد أكبر لمساحة الغرفة عليك بتغطية جدار من الغرفة بالمرايا.
اختيار أنماط مختلفة للمرايا يضفى ديكور مميزوأنيق للغرفة واحرص على شراء زجاج عالى الجودة حتى تضمن وجود المرآة لفترات طويلة.
لإضافة لمسة كلاسيكية جميلة لديكور غرفتك يمكنك اختيار مرآة أنتيك بإطار فقط اختار بدقة المكان المناسب للمرآة. ولتحصل على تصميم مميز يمكنك شراء مرآة وإطار كلًا على حده وتصميمهم على ذوقك عليك تنسيق ألوان الإطار لتتماشى مع ألوان الغرفة والأثاث.
إضافة أنوار هادئة وبسيطة حول المرآة تعزز من تركيز الإضاءة على المرآة مايوفرلنا رؤية أدق وأوضح، كما يضيف لمسة مميزة لديكور الغرفة.
تقوم المرآة الواحدة فى الغرفة بتوفير عدة وظائف مختلفة فبجانب استخدامنا لها لرؤية أنفسنا، يمكننا اختيار مرآة مصممة بلمسات فنية تزين ديكور الغرفة.
بغض النظر عن الغرض المستخدم للمرآة فتحتاج للعناية والاهتمام لتحافظ على مظهرها لسنوات قادمة وإليك خطوات بسيطة لتحقق ذلك:
- استخدم ماء دافىء وقطعة قماش قطنية لمسح سطح المرآة كما يمكنك استخدام ورق تنشيف مبلل، بعد ذلك نشفها بقطعة قماش أخرى جافة.
- إن كنت تستخدم أى مسحوق تنظيف للمرآة فلا ترشه مباشرة على المرآة ولكن رشه على قطعة القماش.
- لا تستخدم مساحيق التنظيف التى يدخل فى تركيبها الخل أو الأمونيا.
- إن كانت مرآتك مصممة بإطار خشبى أو معدن ستحتاج إلى تلميعهم بمنظف خاص لهم.