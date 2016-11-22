فى 7 خطوات بسيطة اختار المرآة المناسبة لمنزلك

تؤثر المرآيا على مزاجنا منذ قدم التاريخ لدورها فى عكس صورتنا لنتأكد مما يبدو عليه مظهرنا، وعبر العصور تطور تصميم المرايا فصمم اليونانيون فازات من المرايا والآن تجدوها فى المتاحف بعدها قام الصينيون والهنود بتصميم مرايا أخرى فريدة بإطارات مميزة.

وبجانب وظيقتها الرئيسية تضيف المرايا لمسات مميزة وأنيقة للتصميم الداخلى للمنزل وتتميز بتأثير أعمق فى المساحات الصغيرة حيث تساعد أن تبدو الغرفة بمساحة أكبر للغرفة عن ماهى عليه.